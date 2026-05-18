4 лъжи, които ни държат в капана на нещастния брак

18 Май, 2026 12:13 1 627 19

„Разводът ще съсипе децата ми“ е най-честата заблуда

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Всички сме чували за истории или познаваме хора с такива истории, в които някой е бил нещастен в брака си, но не го е прекратил, заради децата, влияние на роднини, страх, че няма да намери нов партньор, имоти и пари, общественото мнение. Често се оказва, че най-големият ни затвор не е самият брак, а болезнените лъжи, които си казваме, за да оправдаем страха си от промяната, пише az-jenata.bg.

Вижте 4 болезнени лъжи, които ни държат в капана на нещастния брак с години:

1. „Разводът ще съсипе децата ми.“

Това е най-често срещаната причина, но и заблуда. Много двойки вярват, че „жертвайки“ собственото си щастие, осигуряват стабилност на децата. За тях обаче е много по-стресиращо да растат в дом, изпълнен с напрежение, спорове, скандали, насилие. Децата усещат нещастието на родителите си. Те подсъзнателно попиват модела на поведение в дома. По-късно като възрастни, често пренасят този нездравословен модел в своите собствени връзки.

2. „Инвестирах твърде много време и усилия, за да се откажа сега.“

В психологията това се нарича „капанът на вложените разходи“. Човек си казва „Прекарахме 15-20 години заедно, изградихме дом, имаме общи спомени, не мога да захвърля всичко това“.

Миналото е инвестиция, която вече е направена, и няма как да си я върнете. Въпросът не е колко години сте прекарали в нещастие досега, а колко още години от бъдещето си сте готови да пожертвате. Бракът трябва да се крепи на това, което се случва днес и какво предстои утре, а не на „старите лаври“ или общата ипотека.

3. „Страхът, че няма да се справя финансово или социално.“

Икономическият фактор и мнението на близките тежат много. Страхът от това „какво ще кажат хората“ или как ще се поделят разходите, често блокира решението за промяна.

Свободата и спокойствието имат своята цена, но тя е инвестиция в щастието ни. Много хора установяват, че след раздялата стават по-продуктивни и намират нови начини да се справят, защото изчезва емоционалното изтощение, което ги е дърпало назад. Социалният натиск е временен, но вътрешният мир е за цял живот.

4. „Вярвам, че той/тя ще се промени (или аз ще го променя).“

Това е капанът на вечното чакане. Надяваме се, че ако бъдем достатъчно търпеливи или ако „нещата се наредят“, партньорът ни изведнъж ще стане човека, от когото имаме нужда.

Хората се променят само, ако те самите го пожелаят и положат огромни усилия. Ако от години се намирате в едни и същи проблеми, е илюзия да вярвате, че резултатът ще бъде различен без радикална промяна в обстоятелствата. Приемането на реалността такава, каквато е в момента, е първата крачка към личното щастие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ах, манипулатори

    17 4 Отговор
    Долни - всеки ден, всеки час, всяка минута се борите срещу всичко нормално и човешко! Сринахте семейството, настроихте жените срещу мъжете, децата срещу родителите, човек срещу човека! Направихте хората пълни егоисти, мислещи само за себе си! Всички се карат, съдят, мразят.. Изобщо, сатанизъм в действие! А глупаците, с промитите мозъци помагат ли, помагат…

    12:29 18.05.2026

  • 2 По времето на баба ти и дядо ти

    10 5 Отговор
    на какво св се крепял бракът?
    На това че баба ти е уважавала дядо ти !
    Сега изперкаха.

    12:30 18.05.2026

  • 3 Но това е така

    2 4 Отговор
    Ако не стане до 5 годишна възраст, после е много гадно за тях, защото единия винаги ги използва. Крайно време е във връзка с психичното здраве на децата да се разделяме цивилизовано, да поддържаме добрия тон, а не да се гордеем че не комуникираме и съда да приема това естествено, а медиацията във връзка с поведението след развода до навършване на пълнолетие на родените/осиновените в брака деца да е задължителна.

    Коментиран от #13

    12:36 18.05.2026

  • 4 газо

    9 0 Отговор
    Демек, развеждайте се на воля...това стана национален спорт!

    12:38 18.05.2026

  • 5 Само малоумници

    1 8 Отговор
    сключват брак!

    12:50 18.05.2026

  • 6 най-голямата заблуда

    5 0 Отговор
    е човек да няма някоя скатана парица за черни дни. Палачинката много бързо се обръща и картонените кули се срутват. Тогава открива, че всичките клетви и обещания са били просто красиви думи.

    12:56 18.05.2026

  • 7 Баш Майстора

    5 3 Отговор
    Безмилостна борба на джендърската пропаганда срещу семейството

    12:59 18.05.2026

  • 8 Тайната

    2 1 Отговор
    Е Гуд компромис и Гуд хард! Без видими изневери и в сегашния свят, минимум парични проблеми..

    13:05 18.05.2026

  • 9 Фют

    1 4 Отговор
    А как се развежда човек с някого, с когото не е женен и дори не прави секс, да не говорим, че и пари не дава. Искам развод!
    Отказвам да поддържам нездравословни за мен отношения.

    Коментиран от #11

    13:16 18.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ще се изненадаш

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фют":

    когато разбереш, че според законите съжителството без брак е равно на брак и ще те оберат по същия начин, все едно сте били подписали.

    Коментиран от #12, #14

    13:26 18.05.2026

  • 12 Фют

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "ще се изненадаш":

    Ама не съжителствам с никого!
    Обсебил ме е ментално!
    Дори ме боли безименния пръст, на който се носи брачната халка!
    Вече ми обра харизмата, меси ми се в живота, не ми позволява глезотии, от което пък ме болят глезените.
    Няма да му пиша името, че го познавате почти всички.

    13:36 18.05.2026

  • 13 Нещата вървят

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Но това е така":

    Към скандал! С добър тон! Как си мислиш, че може да искам да съм с теб или да ти родя дете, при всичко, което ми причиняваш!

    13:51 18.05.2026

  • 14 Не се хаби

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "ще се изненадаш":

    Това е случай за колегите на д-р Гълъбова.

    13:53 18.05.2026

  • 15 Д-р Марин Белчев

    1 3 Отговор
    Тези постулати могат да бъдат верни в някои ситуации, но в случая се изопачават с цел разбиване на семейството. И още, децата на разведени родители статистически са по-нещастни. Нищо не е 100 процента, а е въпрос на конкретни обстоятелства.
    Но ще ви кажа едно: нормалните индивиди, работещи бедни и средна класа, които живеят сами или са разведени, са по-слаби, по-бедни и умират по-рано от семейните такива. Сега, ако си психопат милионер или милиардер е по-различно.

    Коментиран от #17

    14:13 18.05.2026

  • 16 50%

    1 0 Отговор
    50% от браковете в България се разпадат.

    14:16 18.05.2026

  • 17 Невярно твърдение

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Д-р Марин Белчев":

    Пълно е с вдовици на "примерно" женени мъже , щастливо заровени още преди да доживеят старост. Обикалят по кафета и харчат вдовишките надбавки от пенсията на мъжа си с други като тях.

    14:40 18.05.2026

  • 18 Роза

    1 1 Отговор
    Имаше навремето един комичен филм,който се казваше "Развод по италиански".Всеки от съпрузите се стремеше по прикрит начин да причини смъртта на другия,защото по тогавашните италиански закони законът не беше разрешен.Комичен филм,но имаше много истина в него,защото до това води насилственото съжителство!Никой не е длъжен да търпи години наред унижения и грубо отношение!

    15:02 18.05.2026

  • 19 ЕДНА НЕ-ЛЪЖА

    0 0 Отговор
    Отдавна вече не мога да го понасям, НО НЯМА ДА ДОПУСНА ТОЙ ДА ХАРЧИ ПАРИ ЗА ДРУГА СЪПРУГА СЛЕД МЕН, НЯМА ДА ДОПУСНА НЯКОЯ ДРУГА ДА МУ РОДИ ДЕЦА И ТЕ ПОСЛЕ ДА ДЕЛЯТ НЕГОВОТО ИМУЩЕСТВО НАРАВНО С МОИТЕ ДЕЦА!

    17:48 18.05.2026