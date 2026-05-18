4 лъжи, които ни държат в капана на нещастния брак

Всички сме чували за истории или познаваме хора с такива истории, в които някой е бил нещастен в брака си, но не го е прекратил, заради децата, влияние на роднини, страх, че няма да намери нов партньор, имоти и пари, общественото мнение. Често се оказва, че най-големият ни затвор не е самият брак, а болезнените лъжи, които си казваме, за да оправдаем страха си от промяната, пише az-jenata.bg.
Вижте 4 болезнени лъжи, които ни държат в капана на нещастния брак с години:
1. „Разводът ще съсипе децата ми.“
Това е най-често срещаната причина, но и заблуда. Много двойки вярват, че „жертвайки“ собственото си щастие, осигуряват стабилност на децата. За тях обаче е много по-стресиращо да растат в дом, изпълнен с напрежение, спорове, скандали, насилие. Децата усещат нещастието на родителите си. Те подсъзнателно попиват модела на поведение в дома. По-късно като възрастни, често пренасят този нездравословен модел в своите собствени връзки.
2. „Инвестирах твърде много време и усилия, за да се откажа сега.“
В психологията това се нарича „капанът на вложените разходи“. Човек си казва „Прекарахме 15-20 години заедно, изградихме дом, имаме общи спомени, не мога да захвърля всичко това“.
Миналото е инвестиция, която вече е направена, и няма как да си я върнете. Въпросът не е колко години сте прекарали в нещастие досега, а колко още години от бъдещето си сте готови да пожертвате. Бракът трябва да се крепи на това, което се случва днес и какво предстои утре, а не на „старите лаври“ или общата ипотека.
3. „Страхът, че няма да се справя финансово или социално.“
Икономическият фактор и мнението на близките тежат много. Страхът от това „какво ще кажат хората“ или как ще се поделят разходите, често блокира решението за промяна.
Свободата и спокойствието имат своята цена, но тя е инвестиция в щастието ни. Много хора установяват, че след раздялата стават по-продуктивни и намират нови начини да се справят, защото изчезва емоционалното изтощение, което ги е дърпало назад. Социалният натиск е временен, но вътрешният мир е за цял живот.
4. „Вярвам, че той/тя ще се промени (или аз ще го променя).“
Това е капанът на вечното чакане. Надяваме се, че ако бъдем достатъчно търпеливи или ако „нещата се наредят“, партньорът ни изведнъж ще стане човека, от когото имаме нужда.
Хората се променят само, ако те самите го пожелаят и положат огромни усилия. Ако от години се намирате в едни и същи проблеми, е илюзия да вярвате, че резултатът ще бъде различен без радикална промяна в обстоятелствата. Приемането на реалността такава, каквато е в момента, е първата крачка към личното щастие.
9 Фют
Отказвам да поддържам нездравословни за мен отношения.
Коментиран от #11
13:16 18.05.2026
11 ще се изненадаш
До коментар #9 от "Фют":когато разбереш, че според законите съжителството без брак е равно на брак и ще те оберат по същия начин, все едно сте били подписали.
Коментиран от #12, #14
13:26 18.05.2026
12 Фют
До коментар #11 от "ще се изненадаш":Ама не съжителствам с никого!
Обсебил ме е ментално!
Дори ме боли безименния пръст, на който се носи брачната халка!
Вече ми обра харизмата, меси ми се в живота, не ми позволява глезотии, от което пък ме болят глезените.
Няма да му пиша името, че го познавате почти всички.
13:36 18.05.2026
13 Нещата вървят
До коментар #3 от "Но това е така":Към скандал! С добър тон! Как си мислиш, че може да искам да съм с теб или да ти родя дете, при всичко, което ми причиняваш!
13:51 18.05.2026
14 Не се хаби
До коментар #11 от "ще се изненадаш":Това е случай за колегите на д-р Гълъбова.
13:53 18.05.2026
15 Д-р Марин Белчев
Но ще ви кажа едно: нормалните индивиди, работещи бедни и средна класа, които живеят сами или са разведени, са по-слаби, по-бедни и умират по-рано от семейните такива. Сега, ако си психопат милионер или милиардер е по-различно.
Коментиран от #17
14:13 18.05.2026
17 Невярно твърдение
До коментар #15 от "Д-р Марин Белчев":Пълно е с вдовици на "примерно" женени мъже , щастливо заровени още преди да доживеят старост. Обикалят по кафета и харчат вдовишките надбавки от пенсията на мъжа си с други като тях.
14:40 18.05.2026
