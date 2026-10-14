Българите в Коми: дърводобив, студ и заплати до 2500 рубли

В края на 60-те години на XX век хиляди българи поемат към една от най-суровите части на европейска Русия — Коми АССР. Причината е споразумението за съвместен дърводобив между България и Съветския съюз, сключено през 1967 г. Целта е да се осигури дървесина за българската икономика, а за изпълнението на проекта са изпратени работници, инженери, строители и специалисти.
Когато първата група българи пристига в Коми АССР в началото на 1968 г., пред нея няма готов град, а тайга, сняг и температури около минус 40 градуса. Споразумението между двете страни предвижда съвместен дърводобив, но на практика българските работници трябва не само да секат дървета. Те изграждат пътища, жилища и цели селища в един от най-суровите райони на Съветския съюз.
За броя на заминалите има различни оценки. Българското национално радио посочва, че само между 1967 и 1985 г. през Коми са преминали над 100 000 български граждани. Регионални руски издания говорят за близо 150 000 души за целия период на сътрудничеството, който продължава приблизително четвърт век. В отделни години в Коми едновременно живеят до 17 000 българи.
От тайгата израстват български селища
Усогорск се превръща в най-големия български център в района. Към него се добавят Благоево, Междуреченск и Верхнемезенск. На мястото на малки дървени поселения се появяват улици с многоетажни блокове, училища, детски градини, болница, топлоцентрали, магазини и Дом на културата.
Българските строители изграждат близо 8000 километра горски пътища, 167 000 квадратни метра жилищна площ, четири училища, четири детски градини, болница и здравни пунктове. Регионално издание в Коми посочва по-ниска оценка от около 7000 километра пътища. Разликата вероятно е свързана с различен период и начин на отчитане, затова и двете числа се срещат в публикациите за проекта.
„Една малка България в сърцето на Коми“, казва Цветан Тодоров от врачанското село Лиляче, който прекарва 13 години в Усогорск. Той работи в топлофикацията, а съпругата му е счетоводител. Децата им учат там, преди семейството да ги прехвърли в България по време на перестройката.
Студът е суров, но парите привличат
Зимата в Удорския район продължава дълго, а температурите понякога падат до минус 51-53 градуса. Иван Иванов, пристигнал в Коми през 1978 г., си спомня за минус 51 градуса още в първата зима. След пристигането си новите работници преминават обучение, а част от тях започват като вальори, трактористи и чокеровачи - работници, които привързват отсечените дървета към машините за извозване.
Работният ден често продължава 10-12 часа. За да изпълнят плана, бригадите излизат в гората и през почивните дни. В замяна доходите са значително по-високи от тези в България. Иванов разказва, че с изработените пари е купил жилище и автомобил „Жигули“ в България. Кирил Димов, който пристига през 1986 г., посочва месечни възнаграждения от около 1000 рубли в началото, а по-късно до 2000-2500 рубли. По думите му средните заплати в СССР и България тогава са били около 50-80 рубли. Това е личен разказ, а не универсална тарифа за всички професии и години.
Парите не са единственият стимул. Българските предприятия имат право да внасят без мито храни, облекла, лекарства и стоки за бита. В Усогорск се продават български консерви, компоти, сладкиши и други продукти, които за местните жители са рядкост. В училищата има смесени класове, но българските деца изучават и роден език, литература, история и география на България.
Краят на проекта
След разпадането на СССР икономическата основа на сътрудничеството се разпада. Българските фирми започват да освобождават работници, а местните власти настояват чуждите граждани без връзки със съветската система да напуснат. Масовото завръщане е в началото на 90-те години, а споразумението между България и Русия е окончателно прекратено през 1994 г.
След оттеглянето на българите част от селищата губят население и производства. Верхнемезенск постепенно се превръща в изоставено селище, докато Усогорск, Благоево и Междуреченск продължават да съществуват. Около 500 българи остават в Коми по медийни оценки.
За едни Коми остава мястото на най-тежкия труд и дългата раздяла със семейството. За други - на първата кола, купеното жилище, смесения брак или децата, израснали в тайгата. Общото между спомените е, че българите не просто добиват дървесина: те оставят след себе си пътища, блокове и градове, построени в земя, където зимата започва с минус 40 градуса.
Източници: БНР, old-news.bnr.bg, komiproject.ru, ourreg.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 зИленски
Там си имаха роби от Африка
17:19 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 По добре бяхме
Коментиран от #15, #26
17:22 14.10.2026
7 Матрьошка
17:22 14.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
17:23 14.10.2026
10 12345
Коментиран от #27
17:23 14.10.2026
11 Страничен ефект
17:23 14.10.2026
12 пешо
До коментар #3 от "Просто":за две години в коми като се върнах къща си направих и кола си купих
17:24 14.10.2026
13 Какви времена
17:24 14.10.2026
14 1488
(600 ЕВРА)
Коментиран от #21
17:25 14.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Рубльов
500 лева взимаха само милиционери, военни миньори и в Кремиковци.
17:28 14.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Соломон
До коментар #14 от "1488":2500рубли са около 25 евра
17:29 14.10.2026
22 Ко ми седуеш
До коментар #1 от "Израел":Да не си объркал статията, сайта или планетата?
17:29 14.10.2026
23 Механик
Само за сведение давам един факт, който много лесно може да се провери: "През 1967 година 2500 съветски рубли са били равни на 2777,78 щатски долара"
Тези които ще ме опонират, че на черно един долар в Русия е вървял 3 рубли ще им кажа, че 2500:3=834$
Когато едно кебапче струваше 12 стотинки а парното, тока и всички битови разходи на месец за 4-членно семейство бяха 15-20 лв, числото 834 беше огромно и стигаше че и хартисваше. И обърнете внимание, че това число не е лева или рубли, а е долари. Което обратно прави 2500 в местна валута.
Рублата се водеше 0.95 лв. Така че смятайте. Математиката не се поддава на провокации.
17:29 14.10.2026
24 1488
17:29 14.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Соломон
До коментар #10 от "12345":Само дето нямаше апартаменти да си купиш. Отделно тая дървесина дето я добиваха излезе златна на България. Също както и нефта който купувахме от Русия
17:32 14.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ПОМНЯ!
Освен това се беше алкохолизирал, поради което си замина на 64 г., децата му ( имаше две момчета) го намразиха, да не говорим за жена му. И накрая… изобщо не е получавал 2500 рубли, а 1400… веднъж ми съобщи с особена гордост, че благодарение на таз заплата си е купил жигулата 1300!
17:44 14.10.2026
30 Сатана Z
17:47 14.10.2026
31 Четете внимателно
17:47 14.10.2026