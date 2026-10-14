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Българите в Коми: дърводобив, студ и заплати до 2500 рубли

Българите в Коми: дърводобив, студ и заплати до 2500 рубли

14 Октомври, 2026 17:15 1 085 31

  • коми-
  • дърводобив-
  • български работници-
  • усогорск-
  • нрб

Хиляди наши сънародници изграждат селища и пътища в тайгата, докато работят при температури до минус 53 градуса. За някои Коми се превръща в място за пари, семейство и нов живот

Българите в Коми: дърводобив, студ и заплати до 2500 рубли - 1
Снимка: Град Усогорск
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В края на 60-те години на XX век хиляди българи поемат към една от най-суровите части на европейска Русия — Коми АССР. Причината е споразумението за съвместен дърводобив между България и Съветския съюз, сключено през 1967 г. Целта е да се осигури дървесина за българската икономика, а за изпълнението на проекта са изпратени работници, инженери, строители и специалисти.

Когато първата група българи пристига в Коми АССР в началото на 1968 г., пред нея няма готов град, а тайга, сняг и температури около минус 40 градуса. Споразумението между двете страни предвижда съвместен дърводобив, но на практика българските работници трябва не само да секат дървета. Те изграждат пътища, жилища и цели селища в един от най-суровите райони на Съветския съюз.

За броя на заминалите има различни оценки. Българското национално радио посочва, че само между 1967 и 1985 г. през Коми са преминали над 100 000 български граждани. Регионални руски издания говорят за близо 150 000 души за целия период на сътрудничеството, който продължава приблизително четвърт век. В отделни години в Коми едновременно живеят до 17 000 българи.

От тайгата израстват български селища

Усогорск се превръща в най-големия български център в района. Към него се добавят Благоево, Междуреченск и Верхнемезенск. На мястото на малки дървени поселения се появяват улици с многоетажни блокове, училища, детски градини, болница, топлоцентрали, магазини и Дом на културата.

Българските строители изграждат близо 8000 километра горски пътища, 167 000 квадратни метра жилищна площ, четири училища, четири детски градини, болница и здравни пунктове. Регионално издание в Коми посочва по-ниска оценка от около 7000 километра пътища. Разликата вероятно е свързана с различен период и начин на отчитане, затова и двете числа се срещат в публикациите за проекта.

„Една малка България в сърцето на Коми“, казва Цветан Тодоров от врачанското село Лиляче, който прекарва 13 години в Усогорск. Той работи в топлофикацията, а съпругата му е счетоводител. Децата им учат там, преди семейството да ги прехвърли в България по време на перестройката.

Студът е суров, но парите привличат

Зимата в Удорския район продължава дълго, а температурите понякога падат до минус 51-53 градуса. Иван Иванов, пристигнал в Коми през 1978 г., си спомня за минус 51 градуса още в първата зима. След пристигането си новите работници преминават обучение, а част от тях започват като вальори, трактористи и чокеровачи - работници, които привързват отсечените дървета към машините за извозване.

Работният ден често продължава 10-12 часа. За да изпълнят плана, бригадите излизат в гората и през почивните дни. В замяна доходите са значително по-високи от тези в България. Иванов разказва, че с изработените пари е купил жилище и автомобил „Жигули“ в България. Кирил Димов, който пристига през 1986 г., посочва месечни възнаграждения от около 1000 рубли в началото, а по-късно до 2000-2500 рубли. По думите му средните заплати в СССР и България тогава са били около 50-80 рубли. Това е личен разказ, а не универсална тарифа за всички професии и години.

Парите не са единственият стимул. Българските предприятия имат право да внасят без мито храни, облекла, лекарства и стоки за бита. В Усогорск се продават български консерви, компоти, сладкиши и други продукти, които за местните жители са рядкост. В училищата има смесени класове, но българските деца изучават и роден език, литература, история и география на България.

Краят на проекта

След разпадането на СССР икономическата основа на сътрудничеството се разпада. Българските фирми започват да освобождават работници, а местните власти настояват чуждите граждани без връзки със съветската система да напуснат. Масовото завръщане е в началото на 90-те години, а споразумението между България и Русия е окончателно прекратено през 1994 г.

След оттеглянето на българите част от селищата губят население и производства. Верхнемезенск постепенно се превръща в изоставено селище, докато Усогорск, Благоево и Междуреченск продължават да съществуват. Около 500 българи остават в Коми по медийни оценки.

За едни Коми остава мястото на най-тежкия труд и дългата раздяла със семейството. За други - на първата кола, купеното жилище, смесения брак или децата, израснали в тайгата. Общото между спомените е, че българите не просто добиват дървесина: те оставят след себе си пътища, блокове и градове, построени в земя, където зимата започва с минус 40 градуса.

Източници: БНР, old-news.bnr.bg, komiproject.ru, ourreg.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 зИленски

    15 5 Отговор
    И по Либия и по Ирак бачкахме.В Ивропата никой не ни искаше.
    Там си имаха роби от Африка

    17:19 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 По добре бяхме

    6 2 Отговор
    Сега що не ходят бълтари там?

    Коментиран от #15, #26

    17:22 14.10.2026

  • 7 Матрьошка

    6 14 Отговор
    Българския Гулаг! Там отиваш на заколение, за да си купиш панелка и жигули! Какъв Прекрасен Социализъм!

    17:22 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    2500 рубли се равняват сега на 28 000 долара.

    17:23 14.10.2026

  • 10 12345

    11 1 Отговор
    Едно време 2500рубли бяха повече от 2000лева ,а един тристаен струваше 8000лева....

    Коментиран от #27

    17:23 14.10.2026

  • 11 Страничен ефект

    3 2 Отговор
    По-лекомислените си водеха по някоя рускиня в България. Те пък, от своя страна, въобще не можеха да се социализират. Не бяха от елита на нацията.

    17:23 14.10.2026

  • 12 пешо

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Просто":

    за две години в коми като се върнах къща си направих и кола си купих

    17:24 14.10.2026

  • 13 Какви времена

    5 2 Отговор
    Повечето мъже вместо с лада ,се връщаха с рускиня.

    17:24 14.10.2026

  • 14 1488

    5 1 Отговор
    2500 рубли са точно 4 пъти минималната в бг
    (600 ЕВРА)

    Коментиран от #21

    17:25 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Рубльов

    6 0 Отговор
    2500 рубли тогава тогава бяха около 2600 лева. Двустаен апартамент струваше 10000лева, Жигули-то струваше около 6000лв, Москвич-а към 5000.
    500 лева взимаха само милиционери, военни миньори и в Кремиковци.

    17:28 14.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "1488":

    2500рубли са около 25 евра

    17:29 14.10.2026

  • 22 Ко ми седуеш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Израел":

    Да не си объркал статията, сайта или планетата?

    17:29 14.10.2026

  • 23 Механик

    6 2 Отговор
    Да де, ама никого не караха насила да ходи там, а имаше голям наплив. Дори често се ползваха връзки за заминаване в Коми. Та, колко е било трудно и неизгодно, това е друг въпрос.
    Само за сведение давам един факт, който много лесно може да се провери: "През 1967 година 2500 съветски рубли са били равни на 2777,78 щатски долара"
    Тези които ще ме опонират, че на черно един долар в Русия е вървял 3 рубли ще им кажа, че 2500:3=834$
    Когато едно кебапче струваше 12 стотинки а парното, тока и всички битови разходи на месец за 4-членно семейство бяха 15-20 лв, числото 834 беше огромно и стигаше че и хартисваше. И обърнете внимание, че това число не е лева или рубли, а е долари. Което обратно прави 2500 в местна валута.
    Рублата се водеше 0.95 лв. Така че смятайте. Математиката не се поддава на провокации.

    17:29 14.10.2026

  • 24 1488

    4 1 Отговор
    2500 рубли са точно 4 пъти минималната в бг (600), че и ти дават 100 отгоре щото си човек, а не гуведу

    17:29 14.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Соломон

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "12345":

    Само дето нямаше апартаменти да си купиш. Отделно тая дървесина дето я добиваха излезе златна на България. Също както и нефта който купувахме от Русия

    17:32 14.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ПОМНЯ!

    0 1 Отговор
    Съседът ми беше в Коми и при него се получи поговорката “Замина за Коми да си купи Волга, а се върна с Олга”…
    Освен това се беше алкохолизирал, поради което си замина на 64 г., децата му ( имаше две момчета) го намразиха, да не говорим за жена му. И накрая… изобщо не е получавал 2500 рубли, а 1400… веднъж ми съобщи с особена гордост, че благодарение на таз заплата си е купил жигулата 1300!

    17:44 14.10.2026

  • 30 Сатана Z

    0 0 Отговор
    При соца в Коми работеха мъже,а при демокрацията на Петрохан педофили.Има разлика.

    17:47 14.10.2026

  • 31 Четете внимателно

    0 0 Отговор
    2500рубли ама през 1986,през 1967 са били значително по- малко...и после се замислете защо в бъдеще има толкова много фенове на Русия. Ами защото имаше водка и жени на екс и множество потомци от смесени бракове...

    17:47 14.10.2026