В първите минути на евентуална руска атака срещу Европа най-трудният въпрос за западните правителства би бил дали става дума за ограничена операция, саботаж или начало на по-широк конфликт с НАТО. Хипотетичният сценарий, публикуван от британския i paper, започва на фона на рязко изострена реторика между Москва и Естония.

Русия обвини Естония, че е „на прага да предизвика открита война“, след като Талин обяви, че ще затвори всички гранични пунктове с Русия от началото на декември за най-малко шест месеца. Руското външно министерство протестира и срещу твърдения, че Естония допуска използването на въздушното ѝ пространство за атаки срещу руски цели и възпрепятства движението на руски товарни кораби в Балтийско море.

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„Руската страна си запазва правото да предприеме всеобхватни политически и дипломатически мерки за защита на националните си интереси и законните права на своите граждани“, заяви руското външно министерство.

Естонското външно министерство отхвърли обвиненията. „Естония никога не е позволявала и никога няма да позволи нейна територия да бъде използвана за военни операции от друга държава“, заяви ведомството. Външният министър Маргус Цахкна обвини Москва, че разпространява „безпочвени обвинения“, за да отклони вниманието от действията си, които подкопават европейската сигурност.

Подготовка преди първия удар

Според разглеждания сценарий Москва би могла да прекара месеци в разузнаване, придвижване на специални части, саботажни действия и създаване на политическо или дипломатическо оправдание за намеса. Самата военна операция обаче би започнала бързо.

Като възможни първи цели са посочени архипелагът Свалбард, Аландските острови и шведският остров Готланд. Свалбард е норвежка територия с руско минно присъствие, а Аландските острови са демилитаризирана и автономна част от Финландия. Завладяването на Готланд би дало на Русия позиция в центъра на Балтийско море и по-голям контрол върху морските маршрути.

Друг вариант би бил ограничено нахлуване в Естония, Латвия, Литва или Полша. Според сценария Русия може да използва малки сили, включително военнослужещи без отличителни знаци, за да създаде сепаратистки анклав под претекст, че защитава рускоезично население. Отделно се разглежда възможност за удар през Литва с цел създаване на сухопътна връзка между Русия и Калининград, съпроводен от ракетни атаки.

Как реагират съюзниците

Първите данни за нахлуване вероятно биха постъпили от разузнавателните служби. Анализаторите биха съпоставили сателитни изображения, публикации в социалните мрежи и информация от човешки източници, преди да изпратят спешни доклади до политическите ръководства.

Във Великобритания кризисният отговор би бил организиран от правителството, Министерството на отбраната и военните ръководители. Европейските лидери биха били извадени от текущите си ангажименти, а съюзниците биха обсъдили дали нападението попада в обхвата на член 5 от Северноатлантическия договор.

Член 5 определя нападението срещу една държава от НАТО като нападение срещу всички. Това не означава автоматично еднакъв военен отговор, но задейства политически консултации и задължение за помощ към нападнатия съюзник. Сценарият остава хипотетичен и не е доказателство за намерение на Москва да започне такава операция.

Източници: inews.co.uk