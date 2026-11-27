Лондонското метро беше сериозно затруднено в сутрешния час пик, след като машинисти, членове на профсъюза RMT, излязоха на стачка. 11 линии са спрени или работят със значителни закъснения, а пътниците са предупредени да очакват продължителни нарушения в движението.

Стачката започна по обяд на 26 ноември и трябва да продължи до по обяд на 27 ноември. Според Transport for London прекъсванията засягат цялата мрежа. Линиите Elizabeth, DLR и London Overground, както и автобусите и трамваите, продължават да работят, но са по-натоварени заради пренасочването на пътници.

Машинистите предупреждават за умора

RMT свързва протеста с плановете за доброволна четиридневна работна седмица в лондонското метро. Синдикатът твърди, че предложението ще запази общия брой работни часове и ще доведе до по-дълги смени.

„Ние преминаваме покрай хиляди сигнали по време на една смяна и трябва да поддържаме висока концентрация през цялото време. Преминаването към четиридневна седмица без намаляване на часовете поставя машинистите в много трудна ситуация по отношение на умората и прегарянето“, заявява един от цитираните от RMT машинисти.

Друг машинист казва, че се страхува новият график да не го остави „претоварен и преуморен“, тъй като същият обем управление ще бъде концентриран в по-малко работни дни. По думите му това може да има последици както за служителите, така и за безопасността на пътниците.

Спорът продължава след неуспешни разговори

Transport for London заявява, че предложението е доброволно и че машинистите ще могат да запазят петдневната си работна седмица, без да бъдат местени от настоящото си депо. TfL призова пътниците да проверяват актуалната информация преди пътуване и да предвидят повече време.

Синдикатът ASLEF подкрепя промяната и твърди, че тя ще осигури на машинистите 35 допълнителни почивни дни годишно при работна седмица от 34 часа. RMT обаче настоява, че предложението не представлява реално намаляване на работното време и може да доведе до по-дълги смени и загуба на трудови гаранции.

През март RMT съобщи, че има около 1800 членове сред машинистите на лондонското метро, или между 40 и 50 процента от всички машинисти. Тогава синдикатът предупреди за рискове, свързани с продължителността на смените, умората и безопасността.

Предстоят още седем стачки

Първото действие е част от серия от осем 24-часови стачки. Следващите са планирани за 17 и 19 декември 2026 г., 4 и 6 януари 2027 г., както и 17, 23 и 25 февруари 2027 г. TfL очаква нормалното обслужване на 27 ноември да се възстанови постепенно, като пълното връщане към обичайния график е предвидено около 18:00 часа.

Източници: dailymail.com, independent.co.uk, standard.co.uk