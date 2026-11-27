Кенийски съд призна лидера на религиозна секта Пол Макензи за виновен по четири обвинения, свързани с тероризъм. Решението е постановено в Момбаса, а делото е свързано с масовата смърт на последователи на неговата църква в крайбрежния район на Кения.

Магистратският съд го призна за виновен за участие в организирана престъпна дейност, радикализация, улесняване на извършването на терористичен акт и притежание на предмет, свързан с престъпление по закона за предотвратяване на тероризма. Макензи не се е признал за виновен по тези обвинения. Един от адвокатите му е заявил пред Ройтерс, че защитата ще обжалва след определянето на наказанието.

Присъда от 200 години по отделно дело

Новото решение идва само няколко седмици след като Макензи получи 200 години затвор за убийството на 190 деца и един възрастен. Присъдата беше постановена от Висшия съд в Момбаса на 7 ноември.

По това дело съдът установи, че 183 от жертвите са починали от глад, а осем са били убити чрез пряко насилие. Съдия Диана Каведза заяви, че Макензи носи „основната наказателна отговорност“ за преместването на последователите му в отдалечен район и за нарежданията да постят до смърт. Всички 29 подсъдими по делото са признати за виновни за убийството на 191 души, съобщи Асошиейтед прес.

Открити са повече от 400 тела

Макензи е ръководил църквата Good News International. Според обвинението той е убеждавал последователите си да се лишават от храна, за да се срещнат с Исус преди края на света. Разследването започна след сигнали за изчезнали хора, а през 2023 г. в ранчото Чакама бяха открити повече от 400 тела, погребани в плитки гробове.

Част от телата са идентифицирани и предадени на близките, но много от жертвите остават неидентифицирани. Макензи отрича да е принуждавал последователите си да постят.

Предстоят още съдебни решения

На 25 ноември Макензи беше признат за виновен и по отделно дело за жестокост към деца и причиняване на телесни повреди. По него са били повдигнати обвинения срещу него и 11 негови последователи, докато 24 други подсъдими са били оправдани. Наказанието по това дело трябва да бъде определено на 17 декември.

Макензи все още е подсъдим и по дело за непредумишлено причиняване на смърт. Решение по него се очаква на 27 ноември. Така делата срещу него обхващат различни аспекти на смъртта на последователите му, чиито останки бяха открити в района на Шакахола и ранчото Чакама.

Източници: investing.com, apnews.com