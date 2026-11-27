30-годишен руски гражданин оцеля след падане от 15-ия етаж в плувен басейн на четвъртия етаж на сграда в Патая, Тайланд. Мъжът е откаран в градската болница с множество травми, съобщават тайландските медии Daily News и Amarin TV.

Инцидентът е станал в жилищна сграда в района на улица „Пратамнак“ 6, в южната част на Патая, провинция Чонбури. По данни на Amarin TV сигналът е подаден около 19:39 часа на 26 ноември.

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След падането руснакът е попаднал във водата, а други хора са му помогнали да излезе от басейна. Свидетелят Ворауит Родкеу, служител на сградата, разказал пред полицията, че е намерил пострадалия край басейна, отпаднал и с очевидни наранявания.

Спасителите са оказали първа помощ на място и са транспортирали мъжа до болница. Той е бил в съзнание, но е говорил несвързано. По тялото му са забелязани натъртвания и травми по ръцете, краката, рамото и гърба.

Полицията проверява помещение в ремонт

Разследващите първоначално проверили апартамент 1514, в който руснакът е живеел. Не са открити следи от борба или отнемане на вещи, а телефонът и портфейлът му са били на мястото си. В жилището обаче са намерени предмети, наподобяващи пособия за употреба на канабис.

Полицията е установила и друго помещение на 15-ия етаж, което е било в ремонт и се намирало в линията над басейна. Там са открити сгъваем къмпинг стол, отворена бутилка алкохол, обувки и дрехи. В помещението липсвали прозорци и предпазни ограждения, а ниският ръб можел да създаде риск от падане.

„Все още не можем да установим точната причина за падането“, заявил полицейският служител Чанан Кесонбуа. По думите му разследването ще продължи, след като пострадалият се възстанови достатъчно, за да даде показания.

Употребата на алкохол или наркотични вещества засега остава само предположение, основано на намерените предмети. Няма оповестен резултат от медицински тест, който да потвърждава, че мъжът е бил под въздействие по време на инцидента.

Подобен случай в Патая

Падане на чужд гражданин в басейн в Патая е регистрирано и през август 2024 г. Тогава 31-годишен руснак скочил от осмия етаж при опит за самоубийство, но ударил предварително поставена въздушна възглавница и след това паднал във водата. Той оцелял с травми, които не били животозастрашаващи.

Източници: dailynews.co.th, amarintv.com, thaiexaminer.com