БДЖ организира два коледни ретро влака с парни локомотиви през декември. Празничните композиции ще пътуват по маршрутите София – Перник – София и Горна Оряховица – Велико Търново – Горна Оряховица.

„Ретро влакове с парни локомотиви ще зарадват почитателите на железопътния транспорт по случай предстоящите коледно-новогодишни празници“, съобщават от БДЖ. Влаковете ще бъдат съставени от парен локомотив и четири пътнически вагона, към които ще бъде включен и ретро вагон от композицията „Витоша Експрес“. Дядо Коледа и Снежанка ще пътуват с композициите и ще раздават подаръци на пътниците.

„Баба Меца“ ще тегли влака до Перник

Първото пътуване е на 12 декември. Коледният влак от София до Перник ще бъде теглен от парен локомотив № 46.03, известен като „Баба Меца“. Композицията ще потегли от Централна гара София в 09:50 ч. и се очаква да пристигне в Перник в 11:53 ч.

По време на престоя пътниците ще могат да разгледат ретро вагона, да се срещнат с Дядо Коледа и Снежанка и да посетят празничната атмосфера в центъра на Перник. Обратното отпътуване е в 15:00 ч. Влакът ще спре при метростанция „Горна баня“ и трябва да пристигне в София в 16:29 ч.

Пътуване край Янтра и през тунелите на Търново

На 19 декември парен локомотив № 16.27 ще поведе коледния влак от Горна Оряховица до Велико Търново. Той ще замине в 09:30 ч. и ще пристигне в старата столица в 09:50 ч.

Маршрутът преминава край поречието на река Янтра и през двата тунела под сградите на Велико Търново. По време на престоя пътниците ще могат да разгледат вагона от „Витоша Експрес“ и да се срещнат с празничните герои. Обратното пътуване е насрочено за 11:15 ч., а пристигането в Горна Оряховица – за 11:35 ч.

Цени и продажба на билетите

Двупосочният билет по маршрута София – Перник – София струва 42 евро за възрастни и 27 евро за деца до 10 години. За пътуването между Горна Оряховица и Велико Търново цената е 18 евро за възрастни и 12 евро за деца. В сумите е включено запазено място.

Билети се продават на билетните каси и в железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн.

Източници: dariknews.bg