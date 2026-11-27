Групи маймуни са окупирали районите около Източната, Западната и Кралската порта на Тадж Махал в индийския град Агра. Видеокадри, разпространени на 26 ноември, показват животните да се движат свободно в комплекса и около местата, през които преминават туристите.

NDTV определи ситуацията като нарастващ риск за посетителите. „Кадрите показват групи маймуни, които обикалят емблематичния паметник, а туристите са изправени пред риск от нападения“, посочи телевизионният канал. По данни на медията опитите на властите да прогонят или заловят животните досега не са решили проблема.

Опасенията не се основават само на присъствието на маймуните. През септември двама туристи са били ухапани по време на посещението си и са получили медицинска помощ. NDTV ги описва като чуждестранни посетители, като посочва 83-годишен турист от Бразилия и човек от Западен Бенгал. India Today уточнява, че вторият турист е от индийския щат Западен Бенгал.

Серия от нападения през последните месеци

Случаите са част от поредица инциденти около Тадж Махал. На 26 юли южнокорейска туристка е била ухапана край Източната порта. Тя е получила първа помощ в здравния пункт на паметника, но линейката не е пристигнала близо час. Наложило се е пострадалата да бъде откарана до частна болница с електрическо превозно средство.

„Имаше забавяне при пристигането на линейката след подадения сигнал“, е заявил представител на Археологическото управление на Индия пред Hindustan Times. След инцидента управлението е изпратило писмо до главния медицински служител на Агра.

През август маймуна е ухапала посетител от Карнатака край Западната порта, а шестгодишно дете от Харяна е било нападнато край Мехман Кхана. На 3 септември туристка от Делхи е била ухапана край джамията в комплекса. На 16 септември британска туристка е пострадала край Кралската порта. India Today съобщи, че тогава това е бил четвъртият регистриран случай на нападение над турист за около 15 дни.

Проблемът не е нов

Присъствието на маймуни в комплекса привлече внимание и през юни, когато видео показа животните да скачат във фонтан, да се пръскат във водата и да се гонят. Тогава кадрите бяха възприети основно като любопитна гледка, но последвалите нападения насочиха вниманието към по-сериозния въпрос за контрола над животните и реакцията при спешни случаи.

Според India Today залавянето на маймуните е свързано с общинската корпорация на Агра, докато Археологическото управление на Индия отговаря за безопасността и обслужването на посетителите в самия паметник. Разделянето на отговорностите между институциите, както и липсата на трайно решение, продължават да затрудняват овладяването на проблема.

Тадж Махал е обект на световното наследство на ЮНЕСКО и привлича милиони туристи годишно. Новите кадри поставят под въпрос не само безопасността на посетителите, но и готовността на службите да реагират при следващ инцидент.

Източници: ndtv.com, indiatoday.in, hindustantimes.com