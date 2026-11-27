Заводът за синтетичен каучук в Ефремов, Тулска област, е бил поразен при атака с безпилотни летателни апарати през нощта срещу 27 ноември. В района на предприятието са избухнали пожар и множество взривове, като според съобщенията са засегнати зоните около цеховете ДК-5 и ДК-7. Размерът на нанесените щети все още се уточнява.

OSINT анализ на руската медия ASTRA сочи, че е повредена и Ефремовската топлоелектроцентрала, която захранва завода. Станцията осигурява електроенергия и топлинна енергия за града и промишлените предприятия в района. По данни на ASTRA след взривовете жители са съобщили и за прекъсване на отоплението, но тази информация не е потвърдена от губернатора на Тулска област.

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Разминаване между официалната версия и публикуваните кадри

Губернаторът Дмитрий Миляев потвърди атаката с безпилотници в региона. Той съобщи за четири свалени дрона, счупени прозорци на три частни дома и заяви, че не са установени повреди по инфраструктурата. Тази версия се разминава с анализа на видеозаписи, публикувани след взривовете, според който са засегнати промишленото предприятие и топлоелектроцентралата.

„Пострадал е Ефремовският завод за синтетичен каучук, участващ в производството на твърдо ракетно гориво за „Искандер“, се посочва в информацията, цитирана от „Украинската правда“. В нея предприятието е определено като един от големите производители на синтетичен каучук в Русия и като обект със значение за военно-промишления комплекс.

Предприятието вече е било атакувано

Ефремовският завод произвежда синтетични каучуци, полимери и полиизобутиленови добавки. Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна предприятието е свързано и с производството на компоненти за пластични взривни вещества и материали за твърдо ракетно гориво, използвани, наред с друго, за балистични ракети от комплекса „Искандер“.

Заводът е бил атакуван и преди това. За удари по него се съобщава на 24 декември 2025 г. и на 25 септември 2026 г. При последния от тези случаи украинският Генерален щаб също го посочи сред предприятията, свързани с производството на компоненти за ракетно гориво. Официални данни за последиците от сегашната атака и за това дали работата на завода е прекъсната все още няма.

Източници: pravda.com.ua, rbc.ua, zn.ua