Мая Джама спечелила от ролята си на Traitor

Ролята на Traitor в Celebrity Traitors се е превърнала в толкова желана възможност, че някои знаменитости са настоявали да участват само ако получат място сред тайните злодеи. Сред имената, споменавани от телевизионни източници, са актьорът Ричард Е. Грант и комикът Джо Лайсет.

Вторият сезон на шоуто навлиза в последните си два епизода, а продукцията вече е привлякла повече от девет милиона зрители. В центъра на вниманието е Мая Джама, която беше избрана за Traitor заедно с Ричард Е. Грант.

„Златният билет“ за знаменитостите

„Да участваш в The Traitors е едно, но да бъдеш Traitor е златният билет“, казва неназован представител на телевизионната индустрия.

По думите му мениджърските екипи на звездите вече са наясно, че ролята носи значително повече ефирно време и публично внимание. „Когато към тях се обърнат, те казват: „Ще участвам, но само ако мога да бъда Traitor“, посочва източникът.

В шоуто ролята включва измама и манипулация, но дава на участниците и много по-голямо присъствие в епизодите. Според телевизионния източник за времето, в което сезонът се излъчва, Traitors се превръщат в едни от най-обсъжданите лица на екрана, независимо от това колко известни са били преди началото.

Мая Джама получи повече внимание

Преди участието си в Celebrity Traitors Мая Джама беше най-позната като водеща на Love Island и като панелист в The Masked Singer. Тя вече има и роля в сериала на Netflix The Gentlemen, а според информацията се обсъжда възможността да работи с агент, който да ѝ помогне да получи още по-големи актьорски ангажименти.

„Мая получи толкова много ефирно време и това ѝ се отрази изключително добре. Тя навлезе в напълно нова част от индустрията и хора, които преди не я познаваха, вече знаят коя е“, казва PR експерт от шоу бизнеса.

Според него този ефект можело да не бъде същият, ако Джама беше избрана за Faithful. Въпреки това ролята на участник, който разкрива Traitors, също може да повиши популярността. Като примери са посочени актрисата Селия Имри и бившият ръгбист Джо Марлър от първия сезон.

Продукцията отрича предварителни обещания

Продуцентите настояват, че решението кой ще бъде Faithful и кой Traitor се взема от тях. Говорител на продукцията заявява пред Daily Mail, че ролята не се гарантира предварително и никое участие не зависи от обещание за включване сред Traitors.

От екипа обаче признават, че предпочитанията на знаменитостите се обсъждат в разговорите им с Клаудия Уинкълман и продуцентите преди снимките. След тези разговори се прави окончателният избор.

Това обяснение не убеждава всички в телевизионната индустрия. Според неназован телевизионен източник решенията често се влияят от „услуги, деликатно убеждаване и намеци между приятели“.

Мая Джама продължава участието си в сезона, а последните два епизода ще покажат дали допълнителната публичност ще се превърне и в реален успех в играта.

Източници: dailymail.com