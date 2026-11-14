Новини
България »
Богдан Милчев: Г-н Радев, народът ви загива. Събудете се и в понеделник още разбутайте тази кочина

Богдан Милчев: Г-н Радев, народът ви загива. Събудете се и в понеделник още разбутайте тази кочина

14 Ноември, 2026 09:43 389 25

  • богдан милчев-
  • румен радев-
  • мвр-
  • апи-
  • тракия

В деня на катастрофата властта с такава арогантност каза, че отговорността е на водачите, мъглата и на предишните управляващи, заяви Милчев

Богдан Милчев: Г-н Радев, народът ви загива. Събудете се и в понеделник още разбутайте тази кочина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Причината за катастрофата на АМ „Тракия“ е срив на транспортната ни система. Още преди четири месеца предупредихме, че предстоят зловещи катастрофи, защото трябва да променим посоката, по която се движим. Цялата ни система в момента е една кочина“.

Това каза в „Тази събота“ по bTV Богдан Милчев, председател на Института за пътна безопасност и бивш шеф на столичната Пътна полиция.

„В деня на катастрофата властта с такава арогантност каза, че отговорността е на водачите, мъглата и на предишните управляващи. Водачите, които са отговорни, една част от тях вече ги няма. Тези, които ги има, ще бъдат съдени и осъдени. Мъглата вече я няма, предишните управляващи – също. От кого да търсим отговорност“, попита Милчев.

„Собственикът на пътя е АПИ. Агенцията е създала през годините един денонощен ситуационен център, в който постъпва информация за пътната обстановка в реално време постоянно“, обясни той.

„Магистралата е национален обект и е със специален статут. Има договор между АПИ и „Автомагистрали“. От дружеството имат задължение всяка сутрин в 5 часа да обхождат всички магистрали. Това не се случва“, каза Богдан Милчев.

„Имаш ситуационен център в АПИ, който не е реагирал – на момента оставка. Имаш „Автомагистрали“, които не си вършат работата – на момента оставка. Оставките се дават, за да се знае, че следващият, който ще дойде, ако прояви такава небрежност, и той ще си отиде. Това са косвени причини за катастрофата, а не преки“, посочи още Милчев.

„Отиваме в МВР. Цяла нощ от Стара Загора до Бургас не е имало нито един патрул на полицията, който да е бил по наряд там. От друга страна, МВР има денонощен координационен център, който трябва да получава информация от ситуационния център“, поясни той.

По думите му милиони се плащат за тези структури и денонощно има служители там, които трябва да предотвратяват инциденти на пътя.

„В склада на МВР има тези електронни табла, за които те се хващат“, заяви Богдан Милчев.

Той се обърна към премиера Румен Радев с думите: "Г-н Радев, народът ви загива. Събудете се и в понеделник още разбутайте тази кочина. Има пропуски във всички нива."


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове