Иван предаде съюзниците си в „Игри на волята“

Племето на Канарите претърпя нов политически трус в „Игри на волята“, след като Иван даде решаващ глас срещу своя съюзник Красимир. Бизнесменът беше изпратен на дуел за оцеляване след загубата на Зелените на Арената.
Ходът на Иван дойде след серия от неочаквани промени в племето. Преди началото на битката за неприкосновеност бившата гимнастичка Константинели гласува за него при избора на нов капитан. Така Иван зае лидерската позиция и беше прекъсната доминацията на женската коалиция.
Грешки решиха битката между Канарите и Ураганите
Състезанието между Канарите и Ураганите започна с предимство за едното от племената, но грешки обърнаха развоя му. Неточност на любителката на приключения Симона доведе до сериозно изоставане за Ураганите.
Канарите също не успяха да запазят преднината си. Тяхна грешка броени метри преди финалната линия заличи натрупаното преимущество и остави изхода на битката да се реши в логическата задача.
В нея Боян надви Велизар и донесе победата на Ураганите. Така обитателите на Изолатора получиха спасение, а Канарите трябваше да определят кой ще бъде изпратен на дуел за оцеляване. NOVA посочи, че решаващият вот е бил даден от Иван срещу Красимир.
Предстои изцяло въздушна битка
Следващият епизод на „Игри на волята“ е на 29 октомври от 20:00 часа по NOVA. В него предстои битка за неприкосновеност, представена като първата по рода си изцяло въздушна надпревара във формата.
Източници: dariknews.bg, nova.bg
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