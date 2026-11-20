Локомотив София ще бъде без Ангел Лясков при гостуването си на Левски в 15-ия кръг на efbet Лига. Футболистът ще пропусне двубоя заради наказание, наложено след натрупани жълти картони.

Мачът е в неделя, 22 ноември, от 15:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Срещата ще бъде излъчена по DIEMA SPORT и PLAY DIEMA XTRA.

„Представителният ни тим продължава да се готви на пълни обороти за първия мач след паузата за националните отбори - гостуването на Левски на стадион „Георги Аспарухов“, което е тази неделя от 15:30 часа. Ангел Лясков ще пропусне двубоя заради наказание поради натрупани жълти картони“, съобщиха от Локомотив София.

Привържениците на столичния клуб ще влизат през вход 11 на сектора за гости, който ще отвори в 14:00 часа. Цената на билетите е 8 евро.

Левски заема второ място в класирането с 32 точки и изостава с две от лидера ЦСКА, който е с мач повече. Локомотив София е 14-и с 9 точки и има само една победа от началото на сезона.

Двубоят е първи за двата състава след паузата за националните отбори.