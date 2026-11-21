Шведски пилот на изтребител Gripen е имал разрешение от НАТО да свали обект, навлязъл в полското въздушно пространство, но не е открил целта достатъчно ясно, за да използва оръжието. По предварителна оценка обектът е бил руска крилата ракета Х-101.

Това съобщи командващият Оперативния вид въоръжени сили на Полша генерал Иринеуш Новак. По думите му пилотът не е успял да идентифицира обекта нито визуално, нито с бордовите оптико-електронни системи заради „изключително тежките атмосферни условия“.

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Шведската двойка Gripen е действала под контрола на Центъра за съвместни въздушни операции на НАТО в Юдем, Германия. Именно този център е издал т.нар. condition based order — разрешение, което позволява на пилотите сами да решат дали да унищожат обект, ако са изпълнени предварително определени условия.

Три обекта са нарушили полското въздушно пространство

Полските военни са наблюдавали 11 обекта, които са могли да застрашат въздушното пространство на страната. Три от тях са преминали границата. По данни, представени от генерал Новак, няма загинали или ранени.

За охрана на небето са били вдигнати два полски F-16 от базата в Ласк и два шведски Gripen. В операцията са участвали още самолет за ранно предупреждение Saab 340, холандски самолет цистерна MRTT и наземни системи за противовъздушна отбрана. След 7:00 часа, когато руските бомбардировачи са изстреляли нови крилати ракети на връщане към базите си, във въздуха са изпратени и допълнителни F-16 от Кшесини.

Жълтата тревога е обявена в 1:40 часа, а в 5:49 часа е заменена от най-високата степен „червено“. Тя е останала в сила до обед. Военните са насочили екипи на Териториалните сили за отбрана да търсят местата, на които са паднали обектите.

Атаката е започнала с дронове

По информацията, представена от полското военно командване, руската атака срещу Украйна е преминала на два етапа. Първо са били използвани дронове, включително бързи безпилотни апарати с реактивен двигател, а след това ракети „Калибър“ и Х-101.

Полша е разполагала с данни за местата на изстрелване, броя на обектите и посоките на полета. При проследяването са били използвани и сведения, предадени от Украйна чрез системата „Вираж“.

„От наша страна в момента няма никакви съмнения кой стои зад тази атака“, заяви генерал Новак. Бюрото за национална сигурност на Полша съобщи, че на 20 ноември три обекта са нарушили въздушното пространство на страната, като при един от тях е идентифицирана ракета Х-101.

Източници: rp.pl, onet.pl