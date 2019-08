Два дни преди да стане на 60 години Марта Вачкова и Владо Пенев застанаха пред олтара. Дългогодишната двойка изпита какво е чувството да се изправиш пред толкова много хора и да чуе заветното "Да".

На церемонията актрисата била с жълта и вдигната коса, а присъстващи издават, че Марта била много щастлива и не спирала да радва околните със заразителната си усмивка.

Всъщност не Марта е била булката в случая. Тя и Владо Пенев кумували на техни приятели - шефът на съвета на директорите на "Минстрой холдинг" Николай Вълканов и неговата дългогодишна приятелка Румяна Георгиева, известна още като първата дама в търговията с ток.

Сватбата се състоя на зелената обширна поляна на парк “Росенец” край Бургас в съботния късен следобед с изглед към морето. Булката се появи в целия си блясък пред резиденцията на “Минстрой”, която в последните дни бе превърната в истински оазис от свежи цветя в жълто и синьо. Тя бе придружена от шест шаферки, облечена в красива булчинска рокля в цвят праскова – дело на дизайнерката София Борисова. На пищното парти присъстваха над 300 гости и поне 100 български изпълнители от всички жанрове.

Марта и Владо са стари и близки приятели на Руми и Ники, като безспорно изпълниха перфектно ролите си на кумове. Двамата успешно и с присъщото им чувство за хумор изиграха ръченица за кумското пиле и питка. Емоционалната Марта не скри радостта си от избора на своята стара приятелка, с която заедно раждат и отглеждат своите вече пораснали деца, пише woman.bg.

Вместо реч, Владо Пенев прочете от Евангелието "Химна на любовта", в който най-важни са вярата, надеждата и любовта, но най-важната от тях е любовта. Журналистическата гилдия пък веднага определи тържественото събитие като сватба №1 в бизнеса за 2019 година.

Водещ на тържественото събитие бе актьорът Юлиан Вергов, който не пропусна да се пошегува, че за първи път има шанса да присъства на събитие, в което Марта не говори. Марта Вачкова посрещна празника си на Българското Черноморие в компанията на близки приятели, сред които и гости от сватбата на Николай и Румяна.

След сватбата Юлиян, Марта и Владо изглежда са решили да оползотворят максимално времето край морето.

В своя Instagram профил тв водещата публикува няколко снимки от плажа и от борда на яхта в Созопол.

