Никола Пелц продължава напред въпреки семейното напрежение с Бекъм

Въпреки силно обтегнатите отношения между Бруклин Бекъм и родителите му Дейвид и Виктория, професионалният път на Никола Пелц не показва признаци на забавяне. Напротив - актрисата и модел продължава да се утвърждава в киното с нова водеща роля, предава Lifestyle.bg.

Пелц ще бъде в центъра на сюжета на Prima – филм с амбициозна концепция и впечатляващ актьорски състав. Проектът бележи режисьорския дебют на Лука и Алесандро Морели, известни в индустрията като The Morelli Brothers.

Освен Никола Пелц, която предстои да видим и в сериала The Beauty, във филма участват Джак Хюстън (Day of the Fight), Бети Гейбриъл (Get Out), както и носителките на „Оскар“ Фей Дънауей и Мира Сорвино.

Prima проследява историята на Марго - примабалерина, напълно отдадена на изкуството си, израснала под строгия контрол на своята баба. Тя е не само неин настойник, но и ревностен пазител на класическите балетни традиции.

Стабилният свят на Марго започва да се разпада, когато ръководителят на балетната трупа, изигран от Джак Хюстън, сключва брак с млада хореографка (Бети Гейбриъл). Новата динамика разклаща дългогодишния ред и поставя началото на напрегната, прикрита битка за власт, която застрашава бъдещето на институцията.

Работата по Prima вече е в ход. Последната версия на сценария е дело на Джени Тейлър-Уайтхорн и представлява адаптация на текст от Али Авитал и Алия Азамат Ашкенази. Те от своя страна стъпват върху оригинална история и персонажи, създадени от самата Никола Пелц Бекъм, съобщава Deadline.