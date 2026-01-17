Новини
Reuters: Брюксел вкарва Украйна в ЕС още през 2027 г. с т. нар. "обратно членство"

17 Януари, 2026 07:51, обновена 17 Януари, 2026 10:31

  • урсула фон дер лaйен-
  • европейски съюз-
  • европейска комисия-
  • украйна

Идеята е записана в 20-точковия мирен план, обсъждан от ЕС, САЩ и Киев

Reuters: Брюксел вкарва Украйна в ЕС още през 2027 г. с т. нар. "обратно членство" - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската комисия разглежда възможни пътища за бързо присъединяване на Украйна към Европейския съюз в рамките на мирно споразумение с Русия, но без да се предоставят на Киев пълни права на членство в ЕС, съобщава Reuters​, цитирана от УНИАН.

Украйна ще трябва да „заслужи“ пълноправно членство след преходни периоди, съобщава Ройтерс, позовавайки се на служители на ЕС.

Според изданието, тази идея за „обратно членство“ е в много ранен етап на обсъждане и е предназначена за украинците, които след четири години борба с руската инвазия искат надеждно обещание, че са на пътя към икономическа стабилност и интеграция със Запада.

Според дипломати, 20-точковият мирен план, обсъден от САЩ, Украйна и Европейския съюз, предварително определя възможна дата за присъединяване на Украйна към ЕС през 2027 г. като стъпка за осигуряване на икономическото благополучие на страната след войната.

Много правителства от ЕС обаче смятат тази или която и да е друга фиксирана дата за напълно нереалистична, тъй като присъединяването към ЕС в момента е процес, основан на заслуги, който се придвижва напред само когато има напредък в адаптирането на законодателството на дадена страна към стандартите на ЕС, се посочва в материала.

Освен това, присъединяването към блока изисква одобрение от парламентите на всички 27 държави членки на ЕС и дори обсъжданото ограничено членство все още ще изисква съгласието на правителствата на ЕС и националните парламенти.

„Трябва да признаем, че сме в съвсем различна реалност от тази, когато правилата бяха изготвени за първи път“, каза един служител на ЕС.

Според него Украйна и евентуално други страни кандидатки биха могли да се присъединят бързо към ЕС и след това да получат „поетапен достъп“ до право на глас в зависимост от напредъка си в изпълнението на критериите за пълноправно членство.

Изданието припомни, че преговорите за присъединяване към ЕС обикновено отнемат години. Полша например прекара 10 години, без война, в завършване на преговорите и всички необходими законодателни промени.

Някои представители на Европейската комисия смятат, че от политическа гледна точка Украйна няма толкова време. Мирно споразумение между Украйна и Русия може да доведе до териториални загуби за Киев и да бъде трудно за приемане от украинците, особено в случай на евентуален референдум. Членството в ЕС, дори и ограничено, би могло да направи подобни условия по-приемливи и да осигури стабилността, необходима за завършване на реформите и получаване на пълни права в рамките на ЕС, отбелязват официални лица.

„В интерес на Европа е да види Украйна в ЕС, предвид собствената ни сигурност. Ето защо трябва да търсим креативни решения, за да привлечем бързо Украйна в ЕС. Концепцията за „обратно членство“ отразява тази идея: политическо присъединяване на Украйна към ЕС, последвано от пълни права и пълноправно членство, след като всички условия бъдат изпълнени“, каза един дипломат от ЕС.

Отбелязва се, че членството без пълни права от първия ден не е ново, тъй като повечето страни, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. и по-късно, имаха дълги преходни периоди, например по отношение на правото на своите граждани да работят в целия ЕС.

В статията обаче се посочва, че в момента длъжностните лица обсъждат модел със значително по-широки ограничения. Те признават, че подобна идея повдига редица въпроси не само за Украйна и че ще бъде трудно да се получи необходимата единодушна подкрепа.

„Това ще бъде трудно за осъществяване. Освен това ще засегне страни, които са следвали традиционния път и вече са близо до присъединяване, след като са изпълнили всички изисквания, като Черна гора или Албания“, каза друг служител на ЕС.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    99 77 Отговор
    Нека видим първо, какво ще остане от украйна и дали ще има ЕС !

    Коментиран от #72

    07:59 17.01.2026

  • 2 Европеец

    93 72 Отговор
    Една вещица мислила и накрая я качили на кладата... Ако Украйна влезе в Европейския тоталитарен е колониален съюз то това ще бъде неговия край.....

    08:01 17.01.2026

  • 3 оня с питон.я

    50 69 Отговор
    ЕС е проект на сащ. От тях зависи колко дълго ще съществува.

    08:01 17.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хи хи

    92 28 Отговор
    ЕС няма право да приема дръжави в състояние на война, с неясни граници, и тотално разбити !!! Освен тва имат да ни връщат ПАРИ, МНОГО ПАРИ !!

    Коментиран от #10, #76

    08:03 17.01.2026

  • 6 оня с питон.я

    55 30 Отговор
    Някои представят капитализма като безалтернативен. Но Сталин е казал: Как може да е свободен човек, който трепери от страх да не изгуби работата си? Който не знае дали утре ще има с какво да нахрани семейството си?

    Коментиран от #19

    08:03 17.01.2026

  • 7 ЯСНО!

    67 26 Отговор
    Дори и войната да приключи...!
    Няма да приключи доенето ни,в посока Украйна...!

    08:04 17.01.2026

  • 8 Клоуни

    40 9 Отговор
    ха ха ха

    08:04 17.01.2026

  • 9 ами

    64 7 Отговор
    ха ха ха - още през 2026 я вкарайте в европа и без това е на издръжка на европа, а и пригответе 800 милярда че й трябват

    08:05 17.01.2026

  • 10 Пореден наивник!

    58 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хи хи":

    Ама ти си мислиш,че някога Украйна ще връща тия милиарди ли...?!?!

    Коментиран от #60

    08:06 17.01.2026

  • 11 2027г

    50 5 Отговор
    няма да има ЕС.
    Но продължавайте да подмамвате зеленото магаре с морков.

    Коментиран от #50

    08:07 17.01.2026

  • 12 Шопо

    56 5 Отговор
    Мирен план има само една точка, капитулация.

    Коментиран от #33

    08:07 17.01.2026

  • 13 Точката

    37 4 Отговор
    Тия си убиха държавата вече. Най важното условие. Нас доста време ни извивана врата.

    08:07 17.01.2026

  • 14 Фен

    40 4 Отговор
    Ами там и е мястото на Украйна. На бунището.

    08:08 17.01.2026

  • 15 дано им натресат и на тях еврото

    27 5 Отговор
    дано като го вкарат във гей съюза да им натресат и на тях евро банкнотите

    Коментиран от #24

    08:09 17.01.2026

  • 16 оня с питон.я

    51 8 Отговор
    Некадърните лидери на ЕС пропуснаха шанса да превърнат ЕС в най-могъщия съюз като присъединят Русия и Турция. Още едно доказателство, че са марионетки на сащ.

    08:10 17.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Русуфил хардлайнар

    5 29 Отговор
    Първо да свърши войната! Украйна ще се бие до последния руснак!

    Коментиран от #52

    08:11 17.01.2026

  • 19 Морския

    22 2 Отговор

    До коментар #6 от "оня с питон.я":

    Сталин е казал и друго.Нет человека — нет проблемы.

    Коментиран от #22

    08:11 17.01.2026

  • 20 Евреина КАБЗОН

    6 25 Отговор
    Добри новини от Чечня .

    СИНЪТ НА КАДИРОВ

    АДАМ

    е претърпял в Грозни автомобилна катастрофа

    И е в много тежко състояние.

    Господ си знае работата
    Ще накаже по един или друг начин
    Всички Руски Терористи.

    По непотвърдена информация

    Шампионът на UFC

    Хамзат Чимаев

    Също е бил в автомобила на Адам .
    Може дори да е починал в катастрофата .

    Коментиран от #27

    08:12 17.01.2026

  • 21 Факт

    26 4 Отговор
    ЕС е в продоволствен глад. Затова е сделката с Меркосюр и бързането с Украйна! Търсят кой да ги храни!

    08:13 17.01.2026

  • 22 оня с питон.я

    20 4 Отговор

    До коментар #19 от "Морския":

    Казал е и друго: всеки провал си има име и фамилия. Нещо, което е крайно време да приложим тук, в България.

    08:13 17.01.2026

  • 23 Безпомощни англосакси и либерасти

    33 3 Отговор
    Пълни глупости. Невъзможни неща, но им се иска на вампирите. И нищо не могат да направят, Украйна е руска

    08:14 17.01.2026

  • 24 ами

    27 3 Отговор

    До коментар #15 от "дано им натресат и на тях еврото":

    ха ха ха - а може евросъюза да приеме гривната за общо европейска валута

    08:14 17.01.2026

  • 25 Даскал Манол

    4 20 Отговор
    Вyнята на пyтин цeто вече четир годин е пречка Украйна да влезе в ЕС!

    08:15 17.01.2026

  • 26 Факт

    28 6 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции.

    08:16 17.01.2026

  • 27 оня с питон.я

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Евреина КАБЗОН":

    А Кюмура кога?

    08:16 17.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Вaтенкоушaнка

    5 12 Отговор
    Бяла лада мa преследва в живота!

    08:21 17.01.2026

  • 31 Нищо ново!

    9 17 Отговор
    Брутални,русофилски халюцинации в коментарите им.

    08:22 17.01.2026

  • 32 Александър 3

    20 3 Отговор
    ЕССР е пред разпад с това ръководство ! Президент Микрон го бие съпруга му на публично място ! Ужассс ! Егати семейството на Тиквун !

    Коментиран от #45

    08:27 17.01.2026

  • 33 Е те това е истината...

    24 2 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    "Мирен план има само една точка, капитулация."

    08:28 17.01.2026

  • 34 защо

    12 1 Отговор
    ОФИЦИАЛНО!!!
    Само в Киев е РАЗДАДЕНО 50 000 бройки огнестрелно оръжие. От 800 000 хилядната армия, колко оръжие ще остане непредадено след края на войната?
    ЕК - Welcome in Europe

    08:31 17.01.2026

  • 35 Госあ

    13 1 Отговор
    ай ай ай само това остава да отворят широко вратата на напомпаната украинска мафия !

    08:33 17.01.2026

  • 36 Лоша работа

    10 1 Отговор
    Поне с корупцията в България сме на първо място, сега искат да ни отнемат приза. осрайна е безспорен лидер в тази дисциплина, спор няма.

    08:34 17.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Георги

    12 2 Отговор
    това е страхотна новина! Ще си имаме фалирала държава пълна с безотчетно оръжие и войници, воювали за да може зелю да има златни тоалетни, а евпроейските оръжейни компании да облажат едни €800,000,000,000. Да ги вкараме и в шенген и еврозоната!

    08:40 17.01.2026

  • 39 Величко

    8 2 Отговор
    Дааа ... , сън в зимна нощ ... ! А и тези кретени трябва да питат Бог дедя Вова дори какво да сънуват ... !

    08:41 17.01.2026

  • 40 Да сме на ясно

    3 1 Отговор
    Говорим само за Иванофранковск, Лвов и Гаициа.

    08:41 17.01.2026

  • 41 ами

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "А где":

    ха ха ха - само върхът му изчезна другото си е там където беше

    08:42 17.01.2026

  • 42 Украинска делегация в Давос

    1 15 Отговор
    Кремълските плъховепо бункерите.

    Коментиран от #61

    08:42 17.01.2026

  • 43 Тото 1 и Тото 2

    6 2 Отговор
    И след това експресно вкарване в ЕС , Европата ще нападне Русия ли ? За да защитава своя член ?

    Коментиран от #59

    08:42 17.01.2026

  • 44 Орбан

    10 2 Отговор
    Началото на края на ЕС, честито на българите и те ще се освободят отново, както те казват "без да искам".

    08:43 17.01.2026

  • 45 Една мисъл не ми дава мира

    3 10 Отговор

    До коментар #32 от "Александър 3":

    Защо копейките каквото си пожелаят никога не се случва?

    Коментиран от #62

    08:43 17.01.2026

  • 46 Груйчо

    6 2 Отговор
    По кои критерии ще ги вкарват? За братята от С. Македония питам.

    08:45 17.01.2026

  • 47 Ровя В явоР

    13 2 Отговор
    Ами то Европа вкара хиляди и милиони емигранти / черни , араби , перси / . Прави го денонощно и нощноденно ! Прави го по вода , въздух и земя. Колко му е и за Украйна ?
    РАЗПАДЪТ ПРОДЪЛЖАВА ЛАВИНООБРАЗНО !

    08:45 17.01.2026

  • 48 факт

    5 2 Отговор
    Има два варианта - първият е, Украйна да се върне у дома като влезе в състава на Руската федерация; вторият е - Украйна влиза в ЕС, България излиза. Българите са антифашисти.

    08:46 17.01.2026

  • 49 Голяма

    8 2 Отговор
    грешка ще е,с това бързане!

    08:47 17.01.2026

  • 50 Вещицата

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "2027г":

    Тихо, не издавай таната. Ние 80 години търсим глуп@ци да се хвърлят на мечката и сега когато невярвайки открихме тактиката е до последният такъв, щото лично на нас страшно ни се иска, но много ни е страх

    08:47 17.01.2026

  • 51 Урсулите

    10 3 Отговор
    Брюксел обмисля да Унищожи Окончателно ЕС,
    Като вкара Светкавицно Украйна в Европейския съюз още през 2027 г
    Като за възстановяването й ще трябват по Сто Милиарда месечно поне Пет години!

    08:48 17.01.2026

  • 52 Брендо

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Русуфил хардлайнар":

    Пич ела да те черпя нещо качествено.

    08:49 17.01.2026

  • 53 9ти септември

    8 2 Отговор
    ЕС ке се разпадне

    Коментиран от #55

    08:49 17.01.2026

  • 54 Ричард Естес

    5 0 Отговор
    А кога ББ обмисля да ни каже коя е Мата Хари ? Туй е главното за нази - обикновените люде.

    08:49 17.01.2026

  • 55 КаленДАР

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "9ти септември":

    Защо ? Та ни току що влязохме в Евр0па , пък тя ще се разпада ! И какво ще правим ние тогава ? На кого ни оставят ?

    08:51 17.01.2026

  • 56 Българин

    2 6 Отговор
    Ние българeтo са гордеем с нашите качествени мyтри, които прогониха още през деветдесетте години руската мaфия от нашето красиво Черноморие! Руската мaфия е ялoва работа, също както руската магуча розова армия!

    08:52 17.01.2026

  • 57 Никой

    3 0 Отговор
    Те са крайно мързеливи - нещо като българите.

    Да се оправят - това ще е супер-разход.

    Ще има имитация на дейност.

    08:54 17.01.2026

  • 58 Абе тези и

    8 1 Отговор
    Цяла Африка вкараха в този нещастен съюз, та една фашистка хунта да не вкарат?
    Първоначално една от причините за войната на Русия беше хунтата да не забранява руския език, правото на вероизповедание, традициите и руската култура на руснаците в източна укра. Тези не само забранявяха, наказваха, но и физически отстраняваха руснаците. А с това "силно желание" на съюза и помагане, дори веднага да я вземат укра в съюза, тези "демократи" одобряват всичките тези действия на хунтата по отношение на гражданите на укра от руския етнос. Те одобряват и помагат на фашистите. Време е да излезем от такива "зони" и "съюзи"! Отделно укра е огромна каца без дъно- ще погълне огромни средства. И защо ние да плащаме? Никакъв смисъл от тях в съюза няма.

    08:56 17.01.2026

  • 59 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Тото 1 и Тото 2":

    Всеки сам си избира приятелите!

    09:03 17.01.2026

  • 60 Не само няма да връщат нищо

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пореден наивник!":

    Но и европейските данъкоплатци ще ги издържат с десетилетия.

    Това се знае от всички!

    09:04 17.01.2026

  • 61 Давос е

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Украинска делегация в Давос":

    Събрание на марионетките на световната мафия. Приближават цифровия концлагер, занимават се с плановете по унищожението на цивилизацията. Е, естествено фашисти на такива събрания са добре дошли.

    09:06 17.01.2026

  • 62 Що бе

    8 0 Отговор

    До коментар #45 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Не го ли видя вчера Макрон с насиненото му и зачервено око? Ай ъф дъ тайгър.
    Дедо му не си поплюва и да му търпи пакостите

    09:12 17.01.2026

  • 63 А ЗНАЕ ЛИ СЕ

    5 0 Отговор
    Какво е територията и населението на днешна окраина?

    09:12 17.01.2026

  • 64 Е НА ТОГАВА....

    6 0 Отговор
    Яко шъ настъпите котарака по опашката. ПОЗНАВАМ ГИ. Ще залеят Европа ЩЕ ИЗБЯГАТ ОТ ОКРАИНА И ЩЕ СЕ ЧУДИТЕ ЩО ДА ГИ ПРАВИТЕ. КЪТ ЗЕЛЬО НАРКОТО СА ХЕМ МЪРЗЕЛИ ХЕМ АЛЧНИ. И КОГА ИЗБЯГАТ ОТ ТАМ И ОСТАНАТ САМО СТАРЦИТЕ ПАК КАЖЕТЕ ЧЕ ДОБРО СТЕ НАПРАВИЛИ ФОН УРСУЛА.

    09:13 17.01.2026

  • 65 Тома

    6 0 Отговор
    През 2027 я камилата я камиларя

    09:14 17.01.2026

  • 66 То без пари е...

    2 0 Отговор
    ...като го направите по 50 милиона евра ще си купя, за да съм истински баровец, но да е едно стаен и ако може заедно при леглото да е кухнята, кухненската печка, сушилнята, пералнята, към това банята и задължително тоалетната с отдушник към леглото, и всичкото да гледа на 50 сантиметра в прозорецът на съседа...та да не плащам вечер за кабелна като се прибере!!!

    09:27 17.01.2026

  • 67 Много добре

    1 0 Отговор
    Значи Русия влиза в ЕС.Ще има евтин бензин, водка и ракия на корем.

    09:30 17.01.2026

  • 68 ЕСССР

    3 0 Отговор
    Евротитаник потъва много по-бавно от очакванията на Другарката капитан Урсула и тя смята с приятеля си зависим от наркотиците и под тяхно въздейдтвие с желание да прибият със зрелищен взрив още една огромна дупка в трюма!

    09:50 17.01.2026

  • 69 Петер Брьогел

    1 0 Отговор
    Заглавието е сгрешено тотално ! Не Брюксел , а няколко хора , които се пишат НАЧАЛНИЦИ , върхушка сабозабравили се грандомани и психопати - те са решили нещо напълно ЕДНОЛИЧНО ! Дали хората от тези държави са съгласни , дали са гласували , дали ли са съгласието си ?
    Питайте ги де ! Хайде !

    10:31 17.01.2026

  • 70 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    При джендърите всичко е Обратно.

    10:32 17.01.2026

  • 71 леле , КАКО !

    0 0 Отговор
    Да не стане като с името Адолф , преди 80 години ! В скоро време никой да не ползва името УРСУЛА , защото е напоено само НЕГАТИВНИ и РАЗРУШИТЕЛНИ усещания на гробокопач и сатрап !

    10:33 17.01.2026

  • 72 Само Раша няма да

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "иван костов":

    я има,със сигурност .

    10:34 17.01.2026

  • 73 Зъл пес

    2 0 Отговор
    Е че те сега са по-добре.Пътуват по целия свят.Предоставят им всичко необходимо.Даже ние не сме така облагодетелствани като украинцште.С нищо не са длъжни на никой.Влезнат ли в ЕС,ще бъдат задължени така както всички държави са длъжни да допринасят за благоденствиетона урсулци.С една дума -прецакани.

    10:36 17.01.2026

  • 74 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Украйна тряба да влезе в ес а да бъдат изгонени унгария и словакия.

    Коментиран от #77, #78

    10:36 17.01.2026

  • 75 все тая паразитите ще смучат повече

    2 0 Отговор
    но без да се предоставят на Киев пълни права на членство в ЕС

    10:38 17.01.2026

  • 76 Аз мисля

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хи хи":

    Аз мисля че това се отнася до НАТО,ама и така да е,не нитрябва това ремарке.

    10:38 17.01.2026

  • 77 бръмбар стоян георгиев цъкалник

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    трябва да бъде пратен при зелка да джафка срещу Мечока
    на фронта вместо да бълва безмислици

    10:42 17.01.2026

  • 78 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    От два дни ходя насапунисан, бръкнах в контакта без да искам и се прекръстих на Володимир Стоянов

    10:43 17.01.2026

