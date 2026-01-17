Reuters: Брюксел вкарва Украйна в ЕС още през 2027 г. с т. нар. "обратно членство"

Европейската комисия разглежда възможни пътища за бързо присъединяване на Украйна към Европейския съюз в рамките на мирно споразумение с Русия, но без да се предоставят на Киев пълни права на членство в ЕС, съобщава Reuters, цитирана от УНИАН.
Украйна ще трябва да „заслужи“ пълноправно членство след преходни периоди, съобщава Ройтерс, позовавайки се на служители на ЕС.
Според изданието, тази идея за „обратно членство“ е в много ранен етап на обсъждане и е предназначена за украинците, които след четири години борба с руската инвазия искат надеждно обещание, че са на пътя към икономическа стабилност и интеграция със Запада.
Според дипломати, 20-точковият мирен план, обсъден от САЩ, Украйна и Европейския съюз, предварително определя възможна дата за присъединяване на Украйна към ЕС през 2027 г. като стъпка за осигуряване на икономическото благополучие на страната след войната.
Много правителства от ЕС обаче смятат тази или която и да е друга фиксирана дата за напълно нереалистична, тъй като присъединяването към ЕС в момента е процес, основан на заслуги, който се придвижва напред само когато има напредък в адаптирането на законодателството на дадена страна към стандартите на ЕС, се посочва в материала.
Освен това, присъединяването към блока изисква одобрение от парламентите на всички 27 държави членки на ЕС и дори обсъжданото ограничено членство все още ще изисква съгласието на правителствата на ЕС и националните парламенти.
„Трябва да признаем, че сме в съвсем различна реалност от тази, когато правилата бяха изготвени за първи път“, каза един служител на ЕС.
Според него Украйна и евентуално други страни кандидатки биха могли да се присъединят бързо към ЕС и след това да получат „поетапен достъп“ до право на глас в зависимост от напредъка си в изпълнението на критериите за пълноправно членство.
Изданието припомни, че преговорите за присъединяване към ЕС обикновено отнемат години. Полша например прекара 10 години, без война, в завършване на преговорите и всички необходими законодателни промени.
Някои представители на Европейската комисия смятат, че от политическа гледна точка Украйна няма толкова време. Мирно споразумение между Украйна и Русия може да доведе до териториални загуби за Киев и да бъде трудно за приемане от украинците, особено в случай на евентуален референдум. Членството в ЕС, дори и ограничено, би могло да направи подобни условия по-приемливи и да осигури стабилността, необходима за завършване на реформите и получаване на пълни права в рамките на ЕС, отбелязват официални лица.
„В интерес на Европа е да види Украйна в ЕС, предвид собствената ни сигурност. Ето защо трябва да търсим креативни решения, за да привлечем бързо Украйна в ЕС. Концепцията за „обратно членство“ отразява тази идея: политическо присъединяване на Украйна към ЕС, последвано от пълни права и пълноправно членство, след като всички условия бъдат изпълнени“, каза един дипломат от ЕС.
Отбелязва се, че членството без пълни права от първия ден не е ново, тъй като повечето страни, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. и по-късно, имаха дълги преходни периоди, например по отношение на правото на своите граждани да работят в целия ЕС.
В статията обаче се посочва, че в момента длъжностните лица обсъждат модел със значително по-широки ограничения. Те признават, че подобна идея повдига редица въпроси не само за Украйна и че ще бъде трудно да се получи необходимата единодушна подкрепа.
„Това ще бъде трудно за осъществяване. Освен това ще засегне страни, които са следвали традиционния път и вече са близо до присъединяване, след като са изпълнили всички изисквания, като Черна гора или Албания“, каза друг служител на ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иван костов
Коментиран от #72
07:59 17.01.2026
2 Европеец
08:01 17.01.2026
3 оня с питон.я
08:01 17.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хи хи
Коментиран от #10, #76
08:03 17.01.2026
6 оня с питон.я
Коментиран от #19
08:03 17.01.2026
7 ЯСНО!
Няма да приключи доенето ни,в посока Украйна...!
08:04 17.01.2026
8 Клоуни
08:04 17.01.2026
9 ами
08:05 17.01.2026
10 Пореден наивник!
До коментар #5 от "Хи хи":Ама ти си мислиш,че някога Украйна ще връща тия милиарди ли...?!?!
Коментиран от #60
08:06 17.01.2026
11 2027г
Но продължавайте да подмамвате зеленото магаре с морков.
Коментиран от #50
08:07 17.01.2026
12 Шопо
Коментиран от #33
08:07 17.01.2026
13 Точката
08:07 17.01.2026
14 Фен
08:08 17.01.2026
15 дано им натресат и на тях еврото
Коментиран от #24
08:09 17.01.2026
16 оня с питон.я
08:10 17.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Русуфил хардлайнар
Коментиран от #52
08:11 17.01.2026
19 Морския
До коментар #6 от "оня с питон.я":Сталин е казал и друго.Нет человека — нет проблемы.
Коментиран от #22
08:11 17.01.2026
20 Евреина КАБЗОН
СИНЪТ НА КАДИРОВ
АДАМ
е претърпял в Грозни автомобилна катастрофа
И е в много тежко състояние.
Господ си знае работата
Ще накаже по един или друг начин
Всички Руски Терористи.
По непотвърдена информация
Шампионът на UFC
Хамзат Чимаев
Също е бил в автомобила на Адам .
Може дори да е починал в катастрофата .
Коментиран от #27
08:12 17.01.2026
21 Факт
08:13 17.01.2026
22 оня с питон.я
До коментар #19 от "Морския":Казал е и друго: всеки провал си има име и фамилия. Нещо, което е крайно време да приложим тук, в България.
08:13 17.01.2026
23 Безпомощни англосакси и либерасти
08:14 17.01.2026
24 ами
До коментар #15 от "дано им натресат и на тях еврото":ха ха ха - а може евросъюза да приеме гривната за общо европейска валута
08:14 17.01.2026
25 Даскал Манол
08:15 17.01.2026
26 Факт
08:16 17.01.2026
27 оня с питон.я
До коментар #20 от "Евреина КАБЗОН":А Кюмура кога?
08:16 17.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Вaтенкоушaнка
08:21 17.01.2026
31 Нищо ново!
08:22 17.01.2026
32 Александър 3
Коментиран от #45
08:27 17.01.2026
33 Е те това е истината...
До коментар #12 от "Шопо":"Мирен план има само една точка, капитулация."
08:28 17.01.2026
34 защо
Само в Киев е РАЗДАДЕНО 50 000 бройки огнестрелно оръжие. От 800 000 хилядната армия, колко оръжие ще остане непредадено след края на войната?
ЕК - Welcome in Europe
08:31 17.01.2026
35 Госあ
08:33 17.01.2026
36 Лоша работа
08:34 17.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Георги
08:40 17.01.2026
39 Величко
08:41 17.01.2026
40 Да сме на ясно
08:41 17.01.2026
41 ами
До коментар #37 от "А где":ха ха ха - само върхът му изчезна другото си е там където беше
08:42 17.01.2026
42 Украинска делегация в Давос
Коментиран от #61
08:42 17.01.2026
43 Тото 1 и Тото 2
Коментиран от #59
08:42 17.01.2026
44 Орбан
08:43 17.01.2026
45 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #32 от "Александър 3":Защо копейките каквото си пожелаят никога не се случва?
Коментиран от #62
08:43 17.01.2026
46 Груйчо
08:45 17.01.2026
47 Ровя В явоР
РАЗПАДЪТ ПРОДЪЛЖАВА ЛАВИНООБРАЗНО !
08:45 17.01.2026
48 факт
08:46 17.01.2026
49 Голяма
08:47 17.01.2026
50 Вещицата
До коментар #11 от "2027г":Тихо, не издавай таната. Ние 80 години търсим глуп@ци да се хвърлят на мечката и сега когато невярвайки открихме тактиката е до последният такъв, щото лично на нас страшно ни се иска, но много ни е страх
08:47 17.01.2026
51 Урсулите
Като вкара Светкавицно Украйна в Европейския съюз още през 2027 г
Като за възстановяването й ще трябват по Сто Милиарда месечно поне Пет години!
08:48 17.01.2026
52 Брендо
До коментар #18 от "Русуфил хардлайнар":Пич ела да те черпя нещо качествено.
08:49 17.01.2026
53 9ти септември
Коментиран от #55
08:49 17.01.2026
54 Ричард Естес
08:49 17.01.2026
55 КаленДАР
До коментар #53 от "9ти септември":Защо ? Та ни току що влязохме в Евр0па , пък тя ще се разпада ! И какво ще правим ние тогава ? На кого ни оставят ?
08:51 17.01.2026
56 Българин
08:52 17.01.2026
57 Никой
Да се оправят - това ще е супер-разход.
Ще има имитация на дейност.
08:54 17.01.2026
58 Абе тези и
Първоначално една от причините за войната на Русия беше хунтата да не забранява руския език, правото на вероизповедание, традициите и руската култура на руснаците в източна укра. Тези не само забранявяха, наказваха, но и физически отстраняваха руснаците. А с това "силно желание" на съюза и помагане, дори веднага да я вземат укра в съюза, тези "демократи" одобряват всичките тези действия на хунтата по отношение на гражданите на укра от руския етнос. Те одобряват и помагат на фашистите. Време е да излезем от такива "зони" и "съюзи"! Отделно укра е огромна каца без дъно- ще погълне огромни средства. И защо ние да плащаме? Никакъв смисъл от тях в съюза няма.
08:56 17.01.2026
59 Анонимен
До коментар #43 от "Тото 1 и Тото 2":Всеки сам си избира приятелите!
09:03 17.01.2026
60 Не само няма да връщат нищо
До коментар #10 от "Пореден наивник!":Но и европейските данъкоплатци ще ги издържат с десетилетия.
Това се знае от всички!
09:04 17.01.2026
61 Давос е
До коментар #42 от "Украинска делегация в Давос":Събрание на марионетките на световната мафия. Приближават цифровия концлагер, занимават се с плановете по унищожението на цивилизацията. Е, естествено фашисти на такива събрания са добре дошли.
09:06 17.01.2026
62 Що бе
До коментар #45 от "Една мисъл не ми дава мира":Не го ли видя вчера Макрон с насиненото му и зачервено око? Ай ъф дъ тайгър.
Дедо му не си поплюва и да му търпи пакостите
09:12 17.01.2026
63 А ЗНАЕ ЛИ СЕ
09:12 17.01.2026
64 Е НА ТОГАВА....
09:13 17.01.2026
65 Тома
09:14 17.01.2026
66 То без пари е...
09:27 17.01.2026
67 Много добре
09:30 17.01.2026
68 ЕСССР
09:50 17.01.2026
69 Петер Брьогел
Питайте ги де ! Хайде !
10:31 17.01.2026
70 Последния Софиянец
10:32 17.01.2026
71 леле , КАКО !
10:33 17.01.2026
72 Само Раша няма да
До коментар #1 от "иван костов":я има,със сигурност .
10:34 17.01.2026
73 Зъл пес
10:36 17.01.2026
74 стоян георгиев
Коментиран от #77, #78
10:36 17.01.2026
75 все тая паразитите ще смучат повече
10:38 17.01.2026
76 Аз мисля
До коментар #5 от "Хи хи":Аз мисля че това се отнася до НАТО,ама и така да е,не нитрябва това ремарке.
10:38 17.01.2026
77 бръмбар стоян георгиев цъкалник
До коментар #74 от "стоян георгиев":трябва да бъде пратен при зелка да джафка срещу Мечока
на фронта вместо да бълва безмислици
10:42 17.01.2026
78 стоян георгиев
До коментар #74 от "стоян георгиев":От два дни ходя насапунисан, бръкнах в контакта без да искам и се прекръстих на Володимир Стоянов
10:43 17.01.2026