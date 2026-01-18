Новини
Любопитно »
Аштън Кътчър хвали Деми Мур и споделя топли спомени от брака им

18 Януари, 2026 13:23 541 5

Въпреки разделянето, актьорът запазва уважение към бившата си съпруга

Аштън Кътчър хвали Деми Мур и споделя топли спомени от брака им - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В последно време вниманието често се обръща към Деми Мур и бившия ѝ съпруг Брус Уилис заради прогресиращото му заболяване. Самата актриса също споделя спомени за него, опитвайки се да запази само хубавите моменти. Оказва се, че подобни топли чувства съществуват и към другия ѝ бивш съпруг - Аштън Кътчър, пише Lifestyle.bg.

Двамата бяха заедно от 2005 до 2011 г., когато обявиха развод, но очевидно са успели да запазят добри отношения и до днес. Ярко доказателство за това са думите на Кътчър в последното му интервю.

Актьорът рядко коментира Деми Мур публично, но този път не се поколеба да я похвали. Той заяви, че тя е била „страхотна“ в ролята си във филма “Веществото“ и напълно заслужава всички признания и похвали, които е получила. „Толкова се гордея с нея“, добави Кътчър.

Въпреки твърденията на Мур, че бившият ѝ е изневерил по време на брака им, двамата са се разделили като зрели хора. През 2020 г. Кътчър потвърди пред медиите, че между тях „няма лоши чувства“, припомнят от People.

Разбира се, отношенията им не могат да се сравнят с тези между Деми Мур и Брус Уилис, но връзката им остава силна благодарение на трите им дъщери - Румър, Скаут и Талула. Аштън продължава да бъде част от живота им, дори след години съвместен живот под един покрив, като активно участва в тяхното възпитание и израстване.

Дори преди няколко години видяхме трите дъщери в обща реклама заедно с Кътчър и настоящата му съпруга Мила Кунис. „Никога няма да спра да ги обичам, уважавам, почитам и да им помагам да бъдат успешни във всичко, което преследват“, споделя актьорът, демонстрирайки също уважение и към майка им Деми Мур.


  • 1 Стоянка елиева

    1 0 Отговор
    Много съм пр...оста, ама много.

    13:27 18.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    1 0 Отговор
    Той не е ли 20ина години по-млад от нея?

    13:49 18.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.