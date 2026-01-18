Топ 10 необичайни предмета, с които са погребани знаменитости

Страхът да оставим зад себе си всичко, което сме постигнали и към което сме се привързали, е един от най-големите човешки страхове. За някои известни личности този страх се е превърнал в своеобразно последно послание, оставено чрез предмети, положени в ковчезите им. Ето 10 примера на знаменитости, които са взели със себе си необичайни вещи:

Елвис Пресли (1935–1977)

Кралят на рокендрола е погребан в Грейсланд, Мемфис, в бял костюм и меден ковчег с тегло 408 кг. В ковчега са метална гривна и емблематичният му пръстен TCB („Taking Care of Business“), символизиращ групата му и личното му мото.

Тони Къртис (1925–2010)

Актьорът е положен с шапка Stetson, iPhone, ръкавици за шофиране, бебешки обувки на внука му, пепелта на кучето му и копие от любимия му роман Anthony Adverse, който вдъхновява сценичния му псевдоним.

Хари Худини (1874–1926)

Известният илюзионист е погребан с глава, положена върху възглавница с писма от починалата му майка. Ковчегът му е идентичен с масивния бронзов ковчег, използван в едно от сценичните му представления.

Елизабет Тейлър (1932–2011)

Актрисата е погребана с последното любовно писмо от Ричард Бъртън, написано три дни преди смъртта му, което тя е пазила до леглото си цели 27 години. Писмото символизира трайната им връзка.

Джон Ф. Кенеди (1917–1963)

35-ият президент на САЩ е погребан с част от колекцията си скримшоу - гравирани парчета китова кост, включително едно с президентския печат, подарено от съпругата му Джаки. Освен това до него са положени писма от семейството и златни ръкавели.

Боб Марли (1945–1981)

Легендата на реге музиката е погребан с червената си китара Gibson Les Paul, копие на Библията и марихуана.

Франк Синатра (1915–1998)

„Огънят на Клуба“ е погребан с бутилка Jack Daniel’s, пакет цигари Camel, запалка Zippo и десетцентови монети за уличен телефон.

Анди Уорхол (1928–1987)

Поп арт художникът е погребан с бутилка парфюм Estee Lauder - предмет, който самият той обичал да използва и споменава в автобиографията си The Philosophy of Andy Warhol: From A to B and Back Again.

Александър Маккуин (1969–2010)

Британският дизайнер е погребан с пръстен, съдържащ кичур коса на Изабела Блоу, открила неговия талант и вдъхновила кариерата му.

Ленард Бърнстейн (1918–1990)

Известният диригент и композитор е положен с парче кехлибар, късметлийска монета, диригентска палка, копие на Алиса в страната на чудесата и партитурата на Пета симфония на Густав Малер, поставена върху сърцето му.

