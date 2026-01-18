Новини
България
Тошко Йорданов: Първите предложения за Бюджет 2026 бяха по-добри от коригираните

18 Януари, 2026 08:53, обновена 18 Януари, 2026 07:56 1 052 78

Съжалявам, че отиваме на избори, заяви депутатът от ИТН

Тошко Йорданов: Първите предложения за Бюджет 2026 бяха по-добри от коригираните - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Първите предложения за Бюджет 2026 са били по-добри от вторите - коригираните. Това заяви председателят на ПГ на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов.

"Държавата е в изключително лошо финансово състояние заради бюджетите от предходните правителства - едно наследство на Асен Василев е заложило покачване на заплати и на социални разходи автоматично", каза той.

Грешките на правителството

На въпросa в какво прекали управлението, за да се стигне до тези протести и до оставка на правителството, Йорданов отговори:

"Добре, всеки е прекалил в нещо, но по тази логика да върнем топката - кое управление не е правило грешки? Това, че се вкара бюджет без подкрепата на социалните партньори е грешка, факт - това е прекаляване. Обаче след това бюджетът беше изтеглен и вкаран с подкрепата на социалните партньори. Това ли е по-голямо прекаляване, или е по-голямо прекаляване "опраскването" на Конституцията и ситуацията, в която всички да говорят за "домова книга", за несигурност... и берем плодовете вече коя година подред".

Има ли зависимости в управлението

Йорданов бе категоричен, че темата за зависимостта на управлението от Пеевски е била преекспонирана.

"И то се преекспонира от хора, които бяха с Пеевски в официална коалиция. Извадете ми един законопроект в този парламент с подписа на г-н Пеевски до подписа на Бойко Борисов, до подписа на Драгомир Стойнев и до подписа на мен и на г-н Балабанов. Извадете ми един общ брифинг на тези, които изредих. А аз мога да ви извадя достатъчно снимки как се появяваха абсолютно заедно Бойко Борисов, Делян Пеевски и някой от ПП-ДБ-ата", категоричен беше той пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос дали съжалява за нещо в управлението си, Йорданов отговори, че съжалява, че отиваме на избори.

"За една година управление, ако го нямаше този кабинет, и ако ние не бяхме вътре, сметката ви за ток в момента щеше да е три пъти по-висока", посочи председателят на ИТН.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скрий се бе

    58 2 Отговор
    продажна подлого.
    Палячо.

    07:57 18.01.2026

  • 2 Един шофьор

    63 2 Отговор
    Ами ще съжаляваш , защото никой повече няма да гласува за вас!

    07:58 18.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    51 2 Отговор
    ДАНО ДА ВИ ЗАТРУПАТ С КАМЪНИ,ПРОДАЖНИ ПСЕТА!

    07:58 18.01.2026

  • 4 Пенчо

    47 1 Отговор
    Този и от бюджет разбирал!?

    Коментиран от #46

    07:59 18.01.2026

  • 5 БРАВО

    19 5 Отговор
    Соpocнята да стагя колана, че трябва да пълни бюджета. Заради еврото се отваря дупка в бюджета и някой трябва да я пълни, редно е който е искал евро, той да стяга колана и да плаща повече. Аз минавам на половин работен ден и редовни болнични щото така или иначе не мога да избегна инфлацията от няма и 3%, поне да си спестя от хранене на държавни къpлeжи.

    08:00 18.01.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    48 0 Отговор
    Тошо се сдоби 400 мегавата соларен парк за 50 милиона евро на името на 20 годишния му син и му е през оная работа, че след 2 месеца няма да види парламент 😉

    Коментиран от #19

    08:01 18.01.2026

  • 7 Виновни са пп-дб , че

    38 1 Отговор
    не им дадоха милиарди да откраднат, но му стига, че уреди младши африкански със соларен парк...

    08:01 18.01.2026

  • 8 Уха

    32 1 Отговор
    Ако 20 милиарда за двете Сфине и КОООР за материала е било добро еваларка Африкански. Търси си зулуси лекари за 500 кинта

    08:02 18.01.2026

  • 9 Тоше,

    25 0 Отговор
    Трябва съкращения на разходите байновото, особено в бюджетната сфера, иначе - фалит

    Коментиран от #36

    08:06 18.01.2026

  • 10 Кулеков

    32 1 Отговор
    Ей тоя и оня плешивия саа долни подлоги..

    08:06 18.01.2026

  • 11 Абе...

    43 1 Отговор
    Тошко, каквото и да говориш вече няма никакво значение, никакво! Веднъж предател, цял - живот предател! Край!

    08:07 18.01.2026

  • 12 Авджия

    19 1 Отговор
    Дайте ми чифтето!

    08:07 18.01.2026

  • 13 Нагло

    26 1 Отговор
    пейзанско същество , интригантстващо и изключително злобно , без съвест , компетентност и морал , както и кликата от чалгарската патерица ! И то за бюджета да покаже солидарност с "колектива" , от мошеник нагоре .

    08:08 18.01.2026

  • 14 благодаря

    28 1 Отговор
    Факти, много държах първата новина, която прочетох за деня да е какво мисли Тошко. По-точно, че Тошко можел да мисли, че може да говори знаех отпреди, но че мисли... А и е чудесно неделния ден да започне със светлия лик на Тошко. Надявам се следващата новина да е какво мисли Слави. И задължително със снимка.

    08:08 18.01.2026

  • 15 Маймуняк, маймуняк

    20 1 Отговор
    и милиарди да откраднеш, вече на теб и поколението ти ти е залепен етикет, че струваш колкото въздуха над главата ти. От шут на мафията няма как да стане бизнесмен , но ще го еазбереш по трудния начин, рано или късно.
    Не подозираш, какво е да те мрази теб и диван юнака един народ .
    Заради такива като теб, старите хора умират в мъки в хосписите на смъртта на вашите ортаци за които гласуваш да им запазиш охраната, но всичко с времето си.

    Коментиран от #25

    08:10 18.01.2026

  • 16 Тома

    24 1 Отговор
    Тошко съжалява не за това, че отива на избори, а че след изборите отива на кино.
    На кино в телевизията.

    08:11 18.01.2026

  • 17 ГАРАНЦИЯ!

    28 1 Отговор
    ИТН =Има Такива Негодници...!
    Ще гледат следващото НС,през крив макарон...!

    08:11 18.01.2026

  • 18 хихи

    3 6 Отговор
    На интересуващите се от сметките за ток:
    Задайте на изкуствения интелект да ви генерира сметки за ток на свободния пазар, като му задете сметките си на регулирания и ще видите какво ще ви отговори!???
    Аз му ги зададох и съвсем не са ТРИ пъти по големи....

    08:13 18.01.2026

  • 19 Със съдружник

    15 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":

    сина на адвоката на Таки , и той с тапия на юрист , когото нагласиха за депутат в чалгарската мизерна трупа .

    08:14 18.01.2026

  • 20 Сериозен ей

    18 0 Отговор
    Провали си партията .Ти си за цирка

    Коментиран от #52

    08:14 18.01.2026

  • 21 Тоя

    14 2 Отговор
    Е обида за парламента.Това е дъното.

    Коментиран от #40

    08:15 18.01.2026

  • 22 евалата чалгопитеци

    5 7 Отговор
    Как е новото нормално? Сега без Бюджет по-добре ли живеете, неумните? А без правителство, протестиралите в чужбина върнаха ли се в България да раждат българчета?
    Сами си счупихте държавата и сега сами ще си пометете кафявото от жълтите павета.

    Коментиран от #48

    08:15 18.01.2026

  • 23 Не искам да чуя за ИТН!

    18 1 Отговор
    След последното им срамно и купено гласуване,относно охраната на Борисов и Пеевски!
    ВЪЗМУТЕН СЪМ!

    Коментиран от #37

    08:16 18.01.2026

  • 24 Не те ли е срам, бе циркаджийска мънки

    12 2 Отговор
    Изобщо да се показваш на обществени мести!
    Ти безродно, дребно, зловредо гризаче от каналите на най- ниската прослойка на българщината, вместо да се гръмнеш , имаш наглостта да се цъклиш пред медиите, че били и някои от тях със същия авторитет, като твоя!

    08:16 18.01.2026

  • 25 Ще има

    15 1 Отговор

    До коментар #15 от "Маймуняк, маймуняк":

    да чистят карма много генерации след него ! А мястото в казана с катрана им е запазено !

    08:16 18.01.2026

  • 26 оня с коня

    16 0 Отговор
    Без емоции. Обективно погледнете ръководството на парламентарната група на ИТН като персонален състав:

    Тошко Йорданов - един от най-посредствените сценаристи на Слави Трифонов - невъзпитан, нечистоплътен и злобен, с беден речник и ямболски диалект.

    Станислав Балабанов - с неясно образование и манталитет на продавач на кебапчета и кюфтета на автогарата в Пловдив, такъв е бизнесът на баща му в града под тепетата.

    Драгомир Петров - сценарист от село Малък Поровец, лъже, че от Исперих, защото е тежък комплексар на тема “селянин”. Съпруг на Надя от “Елит”, девойката от Видин, която беше любовница на Андрей Арнаудов, Емил Кошлуков и забележете - самият Делян Пеевски.

    Александър Вълчев - обикновен представител на родопското село Бостина.
    Единственият сценарист на Слави Трифонов, който не може да каже цяло смислено изречение по никаква тема.

    Павела Митова - “работещо момиче”, което работи с детеродния си орган, а не с ума си.
    Тежко амбициозна, интригантка, която е болезнено решена да докаже, че е нещо повече от обикновено простовато девойче.

    Александър Рашев - син на баща си, който е адвокатствал на братя Диневи и Таки.

    Петя Димитрова - “Петето Танцьорката”, питайте за нея в Перник, ще разберете много интересни неща за нейната интимна щедрост към всеки мутрафон с кинти.

    И тези имат намерение да управляват четири години… Боже, пази Майка България! Боже, прибери си вересиите от ИТН!

    08:17 18.01.2026

  • 27 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    А КЪДЕ Е РУБЛОЧАЛГАРА С ПАТЕРИЦАТА!

    08:17 18.01.2026

  • 28 оня с коня

    7 2 Отговор
    чалгаро-рубладжийте са последен сезон, ще се местят при рублен боташович, деса ги урежда!

    Коментиран от #35

    08:18 18.01.2026

  • 29 Твойта

    4 1 Отговор
    М....!

    08:18 18.01.2026

  • 30 Азззззззз

    6 1 Отговор
    Малката маймунка стана гоУем разбирач по бюджети. Съжалява, че няма да е повече в парламента, за разлика от избирателите.

    08:19 18.01.2026

  • 31 Ройтерс

    9 1 Отговор
    Педя човек
    Лакът нахал

    08:19 18.01.2026

  • 32 оня с коня

    5 3 Отговор
    И всички са руско-комунистически отрочета подчинени на калния бункер!

    08:19 18.01.2026

  • 33 Какво

    11 1 Отговор
    му разбира кратуната на тоя от бюджети ?

    08:20 18.01.2026

  • 34 бесдес

    9 1 Отговор
    Гнусен лъжлив палячо от ИТН, само като ти видим муцуната и ни се повръща. Негодник с негодника ти, как не те е срам да се показваш гнус със гнус мръсна. Слава на Господ Иисус Христос идват избори.

    08:20 18.01.2026

  • 35 те винаги

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Винаги са си били на заплата при боташевич. Нали ИТН набута машинното гласуване преди президентските избори, зада го "преизберем".

    08:20 18.01.2026

  • 36 1234

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тоше,":

    Трябва! НО! веднъж влезнали в раздуване на бюджетните разходи излизането само през Гръцки сценарий. Влиза ЕЦБ/МВФ и реже без да пита!!!
    Веднъж раздутите разходи, водят, до по-голяма, ипотека, по-голям заем за автомобил, мебели, обзавеждане започва едновъртене на икономика, едно фалшиво благополоучие ръст на БВП, няма политик, който да го спре...
    Разбира се основателен е въпроса без да си увеличим доходите, как ще си платим европейските разходи(ел енергия на пазарен принцип) и ред други,

    08:21 18.01.2026

  • 37 Предлагам

    8 2 Отговор

    До коментар #23 от "Не искам да чуя за ИТН!":

    На всички, които подкрепиха двата бизона да се возят и отхраняват от НСО, незабавно да им се спрат тлъстите заплати и придобивки към тях, както и да им бъдат блокирани личните сметки и тези милиони за охрана да се плащат от коадените от ХОРАТА пари, за които хорица на свинята въобще не му пука.
    Демагози, оглозгали България до кокал!

    08:22 18.01.2026

  • 38 гост

    7 1 Отговор
    Парите не миришат, като собствената пръ...дня. Този чалгар от планетата на маймуните иска и нас да прави на маймуни!

    08:22 18.01.2026

  • 39 предлагам

    5 0 Отговор
    да се въведе таван от 2500 евро на заплатите, които дават държавата и общините. Президент, министри, народни представители по 2500 евро месечно, надолу по веригата по-ниски заплати. Не е морално в кризата, която самите те сътвориха и ни набутаха, да получават по 15-20 минимални работни заплати. Който иска пари - да ходи да прави бизнес. Който иска да работи за народа си - да живее по-скромно като него. И никакви врътки за даване на пари над определения таван. И нека никой не ми обяснява, че така щели по-бързо да се корумпират, боклуците се корумпират лесно дори и милиони да им плащаме.

    Коментиран от #43

    08:23 18.01.2026

  • 40 Тома

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тоя":

    Е, пропусна Ицо Хазарта и Иво Шишимирчев, ама нали си фен...😉😂

    08:28 18.01.2026

  • 41 И Луна президент

    8 0 Отговор
    Има повече достойнство от тая самодейна, театрална, селска, кючекаджийска трупа и би шута на баш селския и. Д. иот Славчо с белия мозък!

    08:29 18.01.2026

  • 42 САНДОКАН

    9 0 Отговор
    тОШКО съжалява че отива на избори . Хората се радват че повече няма да го виждат , и му пожелават да си намери нова работа за 500$

    08:29 18.01.2026

  • 43 Сталин беше казал

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "предлагам":

    Най- високата заплата в СССР не може да бъде повече от три най- ниски заплати!
    И никакви превилегии, освен тези следващи се по международен протокол!
    Точка!

    Коментиран от #44

    08:32 18.01.2026

  • 44 така е

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Сталин беше казал":

    И никой никога не е имал привилегии в СССР и Соца. Всички беха равни. Само некои беха по-равни.

    Коментиран от #53

    08:35 18.01.2026

  • 45 Пигмей чалгар

    6 0 Отговор
    Вредни сте за държавата патеричоци, чегъртачите се съ раха с чегъртаните... Измамихте хиляди хора които сляпо ви повярваха и ви вкараха в политиката. Същите тези хора ще ви изкарат от политиката на следващите избори

    08:35 18.01.2026

  • 46 Герп боклуци

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пенчо":

    Зулусите са древно племе счетоводители и финансисти, смятат с камъчета и съчки

    08:37 18.01.2026

  • 47 До дамите с опит в това

    2 0 Отговор
    Вярно ли е, милички, че ръста на мъда е право пропорционален на израсъка му в путурите?
    Не говорим за панталоните?
    Това е ценна експертиза!

    08:38 18.01.2026

  • 48 ООрана държава

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "евалата чалгопитеци":

    Има работещо правителство и работещ кабинет просто в момента правят на пук на хората, а ти за к ли пищиш или и ти незнаеш за какво

    Коментиран от #51, #62

    08:40 18.01.2026

  • 49 не че нещо

    0 7 Отговор
    Но Слави е единствения който отдавна открито се обяви за президентска държава.

    Коментиран от #57, #70

    08:40 18.01.2026

  • 50 Е, досада

    8 0 Отговор
    Повече да не сте го пуснали тоя,повече НЕ!

    08:40 18.01.2026

  • 51 верно ли

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "ООрана държава":

    Хората не правиха ли на пук на правителството скачайки по технопартита на жълтите павета? Вдигнаха ли им заплатите сега със стария Бюджет? А ще ги вдигат ли?

    Коментиран от #58

    08:42 18.01.2026

  • 52 Сериозен гей

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сериозен ей":

    Прочетох първоначално, после видях че е грешно, ама то май си правилно като се позамисли човек

    08:42 18.01.2026

  • 53 Никъде няма пълно щастие

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "така е":

    Черни овце е имло и ще има, лошто е сега, че черните овце ни завладяха бялото стадо!

    Коментиран от #64

    08:42 18.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Истината

    8 0 Отговор
    Дребен, прозд, корумпиран, нечистоплътен....Тошко Африкански

    08:45 18.01.2026

  • 56 Чиба,бе,Чалгар!

    7 0 Отговор
    Няма Такива Негодници!

    08:47 18.01.2026

  • 57 Кой

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "не че нещо":

    е тоя Слави ?

    08:47 18.01.2026

  • 58 ООрана държава

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "верно ли":

    Е нали това казах, че гербаро депесарско бесепаро чалгарскотоправителсвто прави на пук и не приемат поправки в бюджета, изровиха стария и му изтупаха прахта, пак да кажа НА ПУК на всички. Стар гербарски похват. Само като гледах мазната самодоволна физиономия на премиер лукчо как с лукава усмивка каза че подава оставка и всичко беше ясно

    08:47 18.01.2026

  • 59 Смехурко

    3 1 Отговор
    След изборите още повече ще съжаляваш.

    08:47 18.01.2026

  • 60 Този къдрав червей

    4 0 Отговор
    Съжалявал, че отива на избори!
    Ами ще съжаляваш , даже с кървави сълзи ще ревете, защото връщане в Рая- йок!
    За това гласувахте за охрана на тресящите се сланини от НСО, защото ви обещаха от свинарника, места в новия парламент.
    Пример - ДПСНН - Калин Стоянов!

    08:48 18.01.2026

  • 61 Кънчо

    2 0 Отговор
    Чудя се, дали съществува друго място, където да върви една и съща постановка тридесет и седем годишни с различни артисти под общ знаменател бездарен и неталантлив?!.

    08:49 18.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Съжаляваш, щото повече парламент

    4 0 Отговор
    пре крив макарон само ще видиш и няма повече да лапкаш парички, зулус продажен!

    08:52 18.01.2026

  • 64 черните овце

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Никъде няма пълно щастие":

    Как пък при Соца всичките черни овце беха отявлени комунисти бе?

    08:53 18.01.2026

  • 65 Да питам?

    0 0 Отговор
    Тяхната парламентарна група ли произведе евтин ток? Горките живеят с мисълта че са повече от другите, няма такова dъно

    08:55 18.01.2026

  • 66 Падение

    1 0 Отговор
    До какво падение достигна България този недодялан простак и хулиган да дава мнение за бюджет. 5 години тези подлоги вилнеят из парламента и го превърнаха на квартала кръчма с долнопробни покойници и това е сценария на ДС-КГБ мафията за опростачването на народа. Дано дойде ден,когато тези национални предатели отговорят пред съда за деянията си.

    08:55 18.01.2026

  • 67 Тома

    1 0 Отговор
    Щом и Тошко африкански разбира от бюджет хвърляй и късай

    08:56 18.01.2026

  • 68 Майк Алън Патън

    1 1 Отговор
    Тошко , Тошко , това беше !
    Няма да ви има повече в парламента !
    Предадохте идеите , които ви вкараха в политиката и се прегърнахте със сатрапите Бойко и Делян !
    Ха сега - ЧЕСТИТО !

    Коментиран от #75

    08:56 18.01.2026

  • 69 Падение

    0 0 Отговор
    Побойници написах,излезе грешно покойници.

    08:57 18.01.2026

  • 70 Приятел,

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "не че нещо":

    Слави се обяви за президентска държава, ама ако той е президент!
    Я да си грачи със Софка Маринова и да си завре, голата дамаджана отзад!
    Всички трябва да бъдат изметени ида почнем на чисто с нови лица и с глави пълни с мозък, а не с фекалии!

    Коментиран от #78

    08:57 18.01.2026

  • 71 Падение

    2 0 Отговор
    До какво падение достигна България този недодялан простак и хулиган да дава мнение за бюджет. 5 години тези подлоги вилнеят из парламента и го превърнаха на квартала кръчма с долнопробни побойници и това е сценария на ДС-КГБ мафията за опростачването на народа. Дано дойде ден,когато тези национални предатели отговорят пред съда за деянията си.

    08:58 18.01.2026

  • 72 Пийпинг ТОМ

    1 0 Отговор
    Всеки , който се е съюзявал с ШАЙКАТА и Бойчо , после е изчезвал ! Вижте Атака , Воля , ВМРО , СДС ......сега е ред и на ИТН ! Явно са много прости , щом не го разбраха при толкова много лоши примери !

    09:00 18.01.2026

  • 73 хер ФЛИК

    1 0 Отговор
    Много се изложи този бребосък. Че и продължава все още. Явно не се усеща или просто не може да се спре , щом е тръгнал по надолнището.

    09:02 18.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Майк Алън Патън":

    Слави винаги е бил посредствен актьор. Играе ролята на политик, но е на заплата от президентството. Като доказателство - ИТН вкара в Парламента (в нощта срещу Великден) да гласуваме с машини. Същите маини с които "преизбрахме" след това президента. Когато ИТН загуби парламентарните избори, Слави Трифонов открито обяви, че трябва да се промени модела на управление на България и да приемем президентска република. Само не уточни кой да е президента.

    09:06 18.01.2026

  • 76 ой ой ой

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Събирай":

    Ай колко оригинально. Сам ли го измисли, или ти помогнал шефа?

    09:08 18.01.2026

  • 77 Гост

    0 0 Отговор
    Е как няма да съжаляваш, че отиваме на избори! Но пък съм сигурен, че си откраднал, поне, за 5-6 живота по 100 години всеки. Свърши кражбата за тебе мръсен измек"ярино.

    09:11 18.01.2026

  • 78 чудесно

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Приятел,":

    Къде ще ги намерим тези новите и неопетнените? Само като пример - През 2020 третото правителство на Борисов остави държавата с 12 милиарда лева излишък и 33 милиарда лева държавен дълг. През 2025 Желязков прие държавата с 35 милиарда ЕВРО държавен дълг и НУЛА Излишък. За 4 години Нищоправеца и парапетите удвоиха държавния дълг и обраха парите.

    09:12 18.01.2026

