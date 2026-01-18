Тошко Йорданов: Първите предложения за Бюджет 2026 бяха по-добри от коригираните

Първите предложения за Бюджет 2026 са били по-добри от вторите - коригираните. Това заяви председателят на ПГ на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов.
"Държавата е в изключително лошо финансово състояние заради бюджетите от предходните правителства - едно наследство на Асен Василев е заложило покачване на заплати и на социални разходи автоматично", каза той.
Грешките на правителството
На въпросa в какво прекали управлението, за да се стигне до тези протести и до оставка на правителството, Йорданов отговори:
"Добре, всеки е прекалил в нещо, но по тази логика да върнем топката - кое управление не е правило грешки? Това, че се вкара бюджет без подкрепата на социалните партньори е грешка, факт - това е прекаляване. Обаче след това бюджетът беше изтеглен и вкаран с подкрепата на социалните партньори. Това ли е по-голямо прекаляване, или е по-голямо прекаляване "опраскването" на Конституцията и ситуацията, в която всички да говорят за "домова книга", за несигурност... и берем плодовете вече коя година подред".
Има ли зависимости в управлението
Йорданов бе категоричен, че темата за зависимостта на управлението от Пеевски е била преекспонирана.
"И то се преекспонира от хора, които бяха с Пеевски в официална коалиция. Извадете ми един законопроект в този парламент с подписа на г-н Пеевски до подписа на Бойко Борисов, до подписа на Драгомир Стойнев и до подписа на мен и на г-н Балабанов. Извадете ми един общ брифинг на тези, които изредих. А аз мога да ви извадя достатъчно снимки как се появяваха абсолютно заедно Бойко Борисов, Делян Пеевски и някой от ПП-ДБ-ата", категоричен беше той пред Bulgaria ON AIR.
На въпрос дали съжалява за нещо в управлението си, Йорданов отговори, че съжалява, че отиваме на избори.
"За една година управление, ако го нямаше този кабинет, и ако ние не бяхме вътре, сметката ви за ток в момента щеше да е три пъти по-висока", посочи председателят на ИТН.
