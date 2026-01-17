Dacia вече официално е на върха в света на офроуда!

Пустинята на Саудитска Арабия стана свидетел на нещо невиждано, което ще се коментира още дълго в боксовете и сервизните паркове. Насер Ал Атия, „Принцът на пясъците“, за пореден път доказа, че е недосегаем, грабвайки своята шеста титла в най-изтощителното рали в света. Но голямата сензация този път не е само в пилотските умения, а в емблемата на неговата машина. Дами и господа, Dacia вече официално е на върха на света на офроуда!

В едно от най-драматичните и оспорвани издания на рали Dakar през последните години, румънският производител успя да направи невъзможното при едва второто си участие. До самия край надпреварата приличаше на игра на нерви и шахмат върху дюните, където битката между лагерите на Dacia и Ford буквално искреше от напрежение.

Ал Атия, подпомаган от безупречната навигация на Фабиан Люркен, демонстрира желязно спокойствие точно когато пясъчният часовник изтичаше. В предпоследния етап катарският ас успя да „натисне газта до ламарината“, откъсвайки се решително от Нани Рома. Испанецът, от своя страна, преживя истински кошмар на финала, борейки се с техническа повреда, която едва не му костваше среброто. В крайна сметка, Ал Атия пресече финалната линия с комфортен аванс от почти 10 минути, подпечатвайки триумфа на Dacia Sandrider.

Тази победа е историческа по много параграфи. Ал Атия се превръща в истински „автомобилен хамелеон“, печелейки шестте си статуетки с четири коренно различни марки. Пътят му започна през 2011 г. с Volkswagen Race Touareg в Южна Америка, премина през Mini X-Raid (2015 г.) и беляза ера с Toyota Hilux (2019, 2022 и 2023 г.). Днес той вече е легенда, която изпревари титани като Карлос Сайнц и Ари Ватанен.

Докато Насер празнуваше, зад гърба му се разигра истински трилър за бронза. Матиас Екстрьом с Ford Raptor показа лъвско сърце и успя да измъкне подиума от ръцете на легендарния Себастиан Льоб (Dacia) с микроскопичната разлика от... 8 секунди след хиляди километри в пясъка! Това е невероятно постижение за Ford, но светлините на прожекторите останаха насочени към лагера на румънската марка.

Защо Dacia е голямата новина? Защото този бранд, който мнозина асоциират с практични градски коли, успя да конструира „чудовище“, естествено и с помощта на Prodrive, способно да победи най-големите в най-суровите условия на планетата. Проектът им се оказа не просто смел експеримент, а инженерно съвършенство, което „смълча“ скептиците.

Сега пред Ал Атия стои само един връх – този на „Мистър Дакар“, Стефан Петерханзел, който има 8 титли при автомобилите. Гледайки увереността, с която катарецът управлява своята Dacia, едва ли някой се съмнява, че рекордът е на прицел. Пригответе се, защото ерата на Dacia в пустинята едва сега започва!