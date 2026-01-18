Крис Нот предизвика противоречия с коментар за Сара Джесика Паркър

71-годишният Крис Нот, който беше изключен от Холивуд след обвинения от две жени през 2021 г. за сексуално насилие в два отделни случая - 2004 и 2015 г., отново се оказа в центъра на вниманието, макар и по неособено положителен повод, предава Lifestyle.bg.

Случката се случи малко след като 60-годишната Сара Джесика Паркър получи наградата Carol Burnett на церемонията Golden Eve, проведена на 11 януари, ден преди връчването на наградите „Златен глобус“ за 2026 г. Крис се подигра на този момент, коментирайки публикация в Instagram.

В отговор на коментар под своята снимка от фитнеса с надпис „По дяволите новата година, да тръгваме“, където някой написа: „Имаш предвид: по дяволите Сара Джесика Паркър и наградата ѝ, нали?“, актьорът отговори кратко: „Точно така.“

Това просто съгласие към обидния коментар предизвика вълна от спекулации в социалните мрежи за причините зад реакцията му и възможни лични проблеми със Сара Джесика Паркър, съобщава Mirror.

На 14 януари Крис публикува обяснение, като написа: „Импровизираният ми, леко саркастичен отговор на коментар в интернет изглежда предизвика буря в чаша вода. Това не е новина. Не си струва цялото това обсъждане. Това е загуба на време в свят, в който има много по-важни неща, за които да се тревожим.“

Под публикацията му се вижда снимка на Крис, облечен в тъмносив топ с дълъг ръкав, с навити ръкави до лактите, усмихващ се към камерата. Феновете го похвалиха за реакцията и мнозина сметнаха, че не е сгрешил.

Една от най-известните роли на Крис Нот е нюйоркският бизнесмен, известен като Тузаря, във франчайза „Сексът и градът“. В сериала той беше дългогодишната любов и по-късно съпруг на героинята на Сара Джесика Паркър - Кари Брадшоу.

Крис участва и в първия филм от франчайза, но бе изключен от телевизионния спин-оф „Просто ей така“, след като през 2021 г. станаха известни обвиненията срещу него. Въпреки категоричното му отричане и липсата на повдигнати обвинения, актьорът не е участвал в нито един нов филм или сериал оттогава.