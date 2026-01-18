Кевин Костнър празнува 71 години - дългият път на Холивудската икона

Кевин Костнър е роден през 1955 г. в Линуд, Калифорния, в обикновено семейство, далеч от светлините на Холивуд. Израства с баптистки ценности и е третото най-малко момче в семейството си, с германски, английски, ирландски, шотландски и уелски корени. Като ученик играе футбол, учи пиано, пише поезия и пее в училищния хор, предава Lifestyle.bg.

След като завършва маркетинг в Университета във Фулъртън, Костнър постепенно открива страстта си към актьорството и танците, започвайки подготовката си в последната година на колежа. Първата му филмова роля е в Sizzle Beach, U.S.A., а значителна известност печели с Голямото замръзване.

Истинският пробив идва в края на 80-те години с филми като Недосегаемите, Поле на мечтите и Танцуващият с вълци. Последният не само утвърждава звездния му статус, но и му носи Оскар за режисура и продуцентство, доказвайки таланта му и зад камерата. В следващите десетилетия Костнър умело редува мащабни холивудски продукции с по-интимни и характерни роли, запазвайки образа си на силен, но човечен герой.

През цялата си кариера той отказва да участва в продължения на филми, като предпочита роли, които предават силен характер, чувство за справедливост и автентични емоции. Любими жанрове са му уестърни, исторически драми и филми, които подчертават силата и смелостта на американския дух.

Сред най-известните му филми са: Бодигард, Недосегаемите, Танцуващият с вълци, Робин Худ: Принцът на разбойниците, Воден свят, Месия на бъдещето, Човек от стомана, Писмо в бутилка. Последните му проекти включват Хоризонт: Американска сага, Хоризонт: Американска сага 2 и Йелоустоун, а сред предстоящите са Headhunters, Хоризонт: Американска сага 3 и Honeymoon with Harry.

Костнър има два Оскара от три номинации, три Златни глобуса от шест номинации и два приза от Гилдията на филмовите актьори. Любопитно е, че има шест статуетки „Златна малинка“ за най-слаби филми или изпълнения. През 2003 г. получава и звезда на Холивудската алея на славата.

Личният му живот също е богат: първият му брак със Синди Силва продължава от 1978 до 1994 г., вторият с Кристин Баумгартнер от 2004 до 2023 г. Има седем деца - три от първата жена, три от втората и едно от връзка с Бриджит Руни.

Костнър обича бейзбол, конна езда и е основател на кънтри групата Kevin Costner & Modern West през 2007 г. Сред любимите му неща е и футболът - фен е на Арсенал. Неговото състояние се оценява между 250 и 400 милиона долара.

На 18 януари Кевин Майкъл Костнър навършва 71 години - възраст, която само подчертава дългия и последователен път на актьор, режисьор и продуцент, изминат с талант, търпение и характер.