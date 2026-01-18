Жена осъди община Смолян за 30 000 лева заради заледена улица

Дни след като жена от Смолян осъди общината да плати 30 000 лева заради травма от падане на заледена улица в града, съобщи бТВ.
Общината отговаря за обществените пространства като подлези, алеи, спирки на градския транспорт. Ако паднем пред магазин, трябва да търсим отговорност от търговците. Ако за леда по тротоара е отговорна етажна собственост - може да съдим нея.
За целта пострадалият първо трябва да отиде на лекар и да си извади медицинско, което да доказва, че травмата е резултат на подхлъзване върху лед. След това да намери свидетели, които да могат да потвърдят в съда инцидента и да разкажат за състоянието на тротоара. Внасянето на искова молба в съда струва петдесет лева.
Ако човек заведе такова дело, но го загуби, ще трябва да плати съдебните разноски.
Жената, която осъди общината в Смолян, е завела делото след като се подхлъзнала, паднала, счупила глезен и претърпяла операция и няколкомесечно възстановяване.
Според съда категорично е доказано, че тя се е движела по заледеното и неопесъчено пътно платно, тъй като прилежащият тротоар към улицата бил запълнен с разринат сняг и лед, и движението по него било невъзможно.
1 владиту гурануф
Коментиран от #3
15:05 18.01.2026
2 така трябва
15:15 18.01.2026
3 Осъдил си на дедо ти
До коментар #1 от "владиту гурануф":гегата. Хвани се на работа или се хвърли от някой мост. Поне да не тежиш на системата.
15:18 18.01.2026