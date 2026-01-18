Новини
България »
Жена осъди община Смолян за 30 000 лева заради заледена улица

Жена осъди община Смолян за 30 000 лева заради заледена улица

18 Януари, 2026 15:00 338 3

  • лед-
  • опесъчаване-
  • улици-
  • община

Общината отговаря за обществените пространства като подлези, алеи, спирки на градския транспорт

Жена осъди община Смолян за 30 000 лева заради заледена улица - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дни след като жена от Смолян осъди общината да плати 30 000 лева заради травма от падане на заледена улица в града, съобщи бТВ.

Общината отговаря за обществените пространства като подлези, алеи, спирки на градския транспорт. Ако паднем пред магазин, трябва да търсим отговорност от търговците. Ако за леда по тротоара е отговорна етажна собственост - може да съдим нея.

За целта пострадалият първо трябва да отиде на лекар и да си извади медицинско, което да доказва, че травмата е резултат на подхлъзване върху лед. След това да намери свидетели, които да могат да потвърдят в съда инцидента и да разкажат за състоянието на тротоара. Внасянето на искова молба в съда струва петдесет лева.

Ако човек заведе такова дело, но го загуби, ще трябва да плати съдебните разноски.

Жената, която осъди общината в Смолян, е завела делото след като се подхлъзнала, паднала, счупила глезен и претърпяла операция и няколкомесечно възстановяване.

Според съда категорично е доказано, че тя се е движела по заледеното и неопесъчено пътно платно, тъй като прилежащият тротоар към улицата бил запълнен с разринат сняг и лед, и движението по него било невъзможно.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 владиту гурануф

    1 1 Отговор
    аз осъдих българите, че нямам къща и сега съм милионер с много имоти... ха ха ха

    Коментиран от #3

    15:05 18.01.2026

  • 2 така трябва

    1 0 Отговор
    както в Европа, нали сме в клуба на богатите.

    15:15 18.01.2026

  • 3 Осъдил си на дедо ти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "владиту гурануф":

    гегата. Хвани се на работа или се хвърли от някой мост. Поне да не тежиш на системата.

    15:18 18.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове