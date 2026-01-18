Новини
Свят »
Литва »
НАТО има план за блокада на Калининград при директен сблъсък с Русия
  Тема: Украйна

НАТО има план за блокада на Калининград при директен сблъсък с Русия

18 Януари, 2026 07:39, обновена 18 Януари, 2026 07:45 1 903 135

  • калининград-
  • блокада-
  • война-
  • русия-
  • нато

Това е реалистичен сценарий, заяви бившият зам.-министър на външните работи на Литва Дариус Юргелявичюс

НАТО има план за блокада на Калининград при директен сблъсък с Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

НАТО е разработил сценарий за блокада на Калининград в случай на директен сблъсък с Русия, заяви бившият заместник-министър на външните работи на Литва Дариус Юргелявичюс.

„Един от реалистичните сценарии за конфронтация между НАТО и Русия е блокада на региона Кьонигсберг (б.р. немското име на Калининград)“, каза той в интервю за украинския YouTube канал „Думай“.

Още новини от Украйна

Дипломатът отказа да нарича града Калининград, твърдейки, че той няма връзка с Русия.

В края на декември Владимир Путин, говорейки за евентуална блокада на Калининградска област, заяви, че подобни действия биха довели до безпрецедентна ескалация на конфликта. Той подчерта, че всички заплахи за региона ще бъдат елиминирани.

През юли командващият Сухопътните сили на НАТО генерал Кристофър Донахю обяви, че алиансът е планирал оперативно потушаване на отбранителния потенциал на руските сили в Калининградска област.

Според генерала, страните от блока прилагат план „линия на възпиране на източния фланг“, който включва укрепване на сухопътните способности и подобряване на военно-промишленото сътрудничество в рамките на алианса.
Съветникът на руския президента и председател на Военноморската колегия Николай Патрушев заяви, че всяко военно посегателство върху руския регион ще бъде посрещнато с незабавен и смазващ отговор, като се използват всички налични сили и средства, както е предвидено във военната доктрина и принципите на държавната политика за ядрено възпиране.


Литва
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мефистофел

    67 10 Отговор
    "НАТО има план за блокада на Калининград ... "

    Абе и аз имам план да спечеля джак пота от лотарията. Ама не работи.

    Коментиран от #47, #68

    07:46 18.01.2026

  • 2 луканки орехите

    44 7 Отговор
    чакаме да ни блокирате.

    07:46 18.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    60 13 Отговор
    Помним и хитлер какви планове имаше. накрая свърши като страхливо куче, защото руснаците бяха на 50 метра от бунктера му

    Коментиран от #15, #22

    07:46 18.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    9 53 Отговор
    горят блатата от всички страни, а бункерното вика, че било па план!

    07:48 18.01.2026

  • 6 !!!!!

    49 4 Отговор
    Добре че са украинците да се бият вместо натовски войници. НАТО са мишоци.

    07:49 18.01.2026

  • 7 А ореховките

    44 8 Отговор
    и авангардите какво мислят по въпроса за смешното ОТАН?

    Коментиран от #12, #17

    07:49 18.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вашето мнение

    13 56 Отговор
    Но от мен да запомните, че и путлера ще свърши като Хитлер, такава е орисията и на копейките, всички ще са на бунището заровени в тинята!

    Коментиран от #13

    07:50 18.01.2026

  • 10 Тодор Тагарев, военен министър

    10 37 Отговор
    НАТО трябва да разработи план за отцепването на Петербургска област и разделянето между Финландия ,
    Естония и Литва 😁

    Коментиран от #18

    07:50 18.01.2026

  • 11 Вашето мнение

    36 3 Отговор
    Натю, матю, ама онзи ден оня с дядото се изпусна и каза, че искат да имат нещо като орешник.

    07:51 18.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вашето мнение

    41 6 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    Когато се опитваш да пунктираш хора, които са с класи над теб поне научи правописа. Иначе плановете на нато се случват само, когато воюват с жени и деца.

    Коментиран от #19, #28

    07:52 18.01.2026

  • 14 Вашето мнение

    12 38 Отговор
    Така е, 4та година чувализират ватата, а копейките си мислят, че напредват!

    07:53 18.01.2026

  • 15 Ха ХаХа

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Кво помниш па ти бе? Т не помниш кво си ял снощи😄🤣Ти дам 5€ да ядеш нещо?

    07:53 18.01.2026

  • 16 По глупав материал не бях чел

    34 9 Отговор
    С вашите трупове ли ще го блокирате? Тези явно смятат мечтите си за реалност

    Коментиран от #24

    07:54 18.01.2026

  • 17 А ядреното

    12 36 Отговор

    До коментар #7 от "А ореховките":

    оръжие на НАТО какво мисли? Това не е като да тероризираш цивилното население в Киев и Харков щото те е яд че те размазаха в Покровск и Купянск. Русия на Украйна не може да се наложи военно, камо ли да се изправи срещу НАТО :)

    Коментиран от #21, #26, #29, #94, #104

    07:55 18.01.2026

  • 18 Вашето мнение

    8 24 Отговор

    До коментар #10 от "Тодор Тагарев, военен министър":

    А всичко зад Урал ще е за жълтите съдружници на бункерния геостратег, Курилите и Сахалин за Япония!

    07:55 18.01.2026

  • 19 Копеи не философствай!

    14 15 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Отивай да пълниш снаряди за братята украинци.Заплащането е добро. Марш!!!

    07:55 18.01.2026

  • 20 Всички са доволни накрая

    21 5 Отговор
    Русия има орешници с ядрени бойни глави при блокада на Калининград от желаещите за опърляне.

    07:56 18.01.2026

  • 21 Българин

    10 26 Отговор

    До коментар #17 от "А ядреното":

    Азов режат руски тикви в Покровск и Купянск.

    07:56 18.01.2026

  • 22 Путин

    11 19 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    е днешният Хитлер, който започна агресията срещу малка страна и въпреки това сега той се крие в бункера а ме Зеленски :)

    Коментиран от #31

    07:57 18.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    6 19 Отговор

    До коментар #16 от "По глупав материал не бях чел":

    бая пияна леш ще има, както сега в Украина, ватите са известни с това, че засипват окопи и поля с трупове, даже се и хвалят с това‼️

    07:58 18.01.2026

  • 25 Кьонигсберг

    8 23 Отговор
    Името на града е Кьонигсберг на Кант. Дори архитектурата му е немска. Немците ще си взимат своето.

    Коментиран от #52

    07:58 18.01.2026

  • 26 какво

    28 5 Отговор

    До коментар #17 от "А ядреното":

    ядрено оръжие те тресе от Русия заради огромната й територия ще останат незасегнати райони, а от НАТО и нас нищо няма да оживее.

    Коментиран от #42, #53

    07:58 18.01.2026

  • 27 Уфф

    27 4 Отговор
    Тези болни фашизоидни мозъци не спират да си го просят всеки ден! След това казва, че се страхували от Русия, а то си било чиста омраза...

    07:58 18.01.2026

  • 28 Копейкотрошач

    4 11 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Колко ще ти издържи вратлето?

    07:59 18.01.2026

  • 29 Кое ядрено оръжие на ОТАН?

    21 7 Отговор

    До коментар #17 от "А ядреното":

    Онова изветрялото отпреди 50 години ли? Даже ядрените бойни глави имат срок на годност, списвача с празната глава!

    Коментиран от #34

    07:59 18.01.2026

  • 30 Мишел

    25 8 Отговор
    При директен сблъсък на НатО с Русия, НатО изчезва след 2 часа.

    Коментиран от #32, #33, #39, #111

    08:00 18.01.2026

  • 31 Хронист

    8 24 Отговор

    До коментар #22 от "Путин":

    Затова Путин е известен по цял свят като Бункерния Жужак, cepящ в куфарче.

    Никой не го бръсне за слева, затова събира разни талибани в Кремъл за пари, за да им чете речи.

    В това време Тръмп му прибира танкеритепеден по един. Колкопвече 10-20?

    08:01 18.01.2026

  • 32 Ха ха

    6 19 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Русия изчезва до 20 минути, колкото трябва на Трайдънтите и Минутмените да стигнат всички точки в Сибир.

    Коментиран от #76

    08:02 18.01.2026

  • 33 Смех с копейки

    3 9 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Ти пък откъде се изсули 😂😂

    Коментиран от #35

    08:03 18.01.2026

  • 34 Ханч

    5 7 Отговор

    До коментар #29 от "Кое ядрено оръжие на ОТАН?":

    За рудките боеголовки ли говориш? Затова ли Орешник ударе три пъти два пъти в Украйна и един път в Казахстан с празни боеголовки?

    Коментиран от #63

    08:05 18.01.2026

  • 35 Мишел

    4 12 Отговор

    До коментар #33 от "Смех с копейки":

    Поне така каза онаа пияната от пасьола оня ден на софрата, само казвам какво съм чул, защо се смеете!

    08:05 18.01.2026

  • 36 Една мисъл не ми дава мира

    6 18 Отговор
    Защо копейките каквото искат никога не се случва ?

    Коментиран от #38, #41

    08:05 18.01.2026

  • 37 Русия да върне Кьонингсберг

    7 24 Отговор
    Кьонингсберг, или както руснаците го нарекоха след края на Втората световна война Колининград, не е руски и Русия трябва да го върне на предишните собственици. Още повече, че Путин унищожи световния правов ред, затова няма право да търси права по същия този ред.

    Коментиран от #50

    08:06 18.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Руски рублоевроцент

    4 16 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Значи вземаме Пет години Киев за Три дни стана на "НАТО за Два часа".

    Рублоцентаджийче, убихте ни от смях. Виж Делта форс, какво направи Мадуро. Само Тръмп да им покаже снимка на Путин и са го извлекли от бункера с краката напред.

    Междувременно се забавляват да конфискуват руски петролни танкери. И Путин нищо не може да направи. Путин, Герасимов где Вагнер?

    08:11 18.01.2026

  • 40 СтаМат МаГа

    13 1 Отговор
    Уудрий Вова да се пукат коалициите душмански ,а пък те нека си правят планове !

    08:12 18.01.2026

  • 41 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Една мисъл не ми дава мира":

    е как да не се случва, искаме да живеем като братушките ни, така и става!

    Коментиран от #44

    08:12 18.01.2026

  • 42 оня с коня

    5 20 Отговор

    До коментар #26 от "какво":

    Отначало мислех че Изказаните приказки от други индивиди преди тебе са някаква дебилска шега,ама виждам че упорствате с тая Идея и стават досадни напъните ви да внушавате Русофилски простотии.КОЙ нормален натовски Стратег ще тръгне да обстрелва с Ясрено оръжие Дальний Восток и да тревожи Белите мечки в руската Необятна тундра?!Ще бъдат ударени НА МОМЕНТА Силозите с Ядрени Ракети,Кремъл,Летищата и Бункерите от които се вземат Военни решения в Русия за да бъде ПАРАЛИЗИРАНА воената Мощ на Путин,както и Основните бойни Единици на руският Флот - вкл. и Ядрени Подводници.А както е известно,нахождението им се знае от НАТО ДО Милиметър!

    Коментиран от #69, #84

    08:12 18.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 оня с коня

    3 11 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    Прав си, няма по съдрано и примитивно от балатара и раба му наведен!

    Коментиран от #48

    08:13 18.01.2026

  • 45 Българин

    4 18 Отговор
    Кьонигсберг да се върне на Германия, за да го развият и направят отново град на култура и наука.

    08:14 18.01.2026

  • 46 оня с коня

    4 14 Отговор
    От Кииф за два дня до къде се докара бункерното!

    Коментиран от #51

    08:15 18.01.2026

  • 47 голям смях

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мефистофел":

    ха ха ха ха хааа.. тия много самонадеяни генералчета само квичат но по добре да бягат към гренландия че едноухия им я отнема вече

    08:16 18.01.2026

  • 48 оня с коня

    12 2 Отговор

    До коментар #44 от "оня с коня":

    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #72

    08:16 18.01.2026

  • 49 НАТО порчени розови памперси

    14 2 Отговор
    Явно НАТО има план, цяла Европа да заприлича на Украйна. Първо източна Европа, а после западна. Това са чудесни новини за всички европейци, особено за най-новите членове на еврозоната и Шенген. Да ги на бомбардират и да ги оставят без ток.

    08:16 18.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Оня с керпеденя

    8 0 Отговор

    До коментар #46 от "оня с коня":

    Ти кон отдавна нямаш щото го изядохте ,сега обратно по кофите !

    08:19 18.01.2026

  • 52 Атман

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кьонигсберг":

    Така е. За съжаление, "двата лагера" не са прочели и буквичка от Кант. Поне това...

    08:19 18.01.2026

  • 53 СМИ

    2 17 Отговор

    До коментар #26 от "какво":

    В Русия населението живее предимно около Москва, Ленинград и Волга. При ядрена война 95% от руското население ще бъде лесно ликвидирано само с няколко ракети. Ще оцелеят само някакви еленовъди из тайгата.

    В САЩ и в Европа населението живее предимно в ниски постройки на голяма площ, което дава много по-голям шанс да оцелеят повече.

    Трябвало е повече да пътуваш и по-малко пропаганда да слушаш.

    Коментиран от #57, #60

    08:19 18.01.2026

  • 54 Главни Дъта

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "СтаМат МаГа":

    Освен миризливитетролчета, които дращят в разни изпаднали сайтчета, където каквато и простотия да напишат, няма кой да ги изтрие.

    08:20 18.01.2026

  • 55 Механик

    14 3 Отговор
    А какво са плановете на НАТО за Гренландия??? Или там ще даваме без бой?

    Коментиран от #64, #70, #77, #89

    08:20 18.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Александър 3

    8 0 Отговор
    Ей вярно има много коментиращи дебили !

    08:24 18.01.2026

  • 60 ТехноЛог

    13 3 Отговор

    До коментар #53 от "СМИ":

    Да се беше поинтересувал ,че в Сащ всички мегаполиси с изключение на Чикаго и Финикс са на крайбрежията и 300м висока радиоактивна вълна предизвикана от Посейдоните би ги помела тотално,ама кой да ти каже че само с еденье и .ранье не става .Иска се и учене .

    08:25 18.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Само от вълната

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ханч":

    без никакъв сериозен заряд, ОТАНците напълниха гащите от ореховките. Представи си сега как летят същите глави, но с "Бай Атом" и със скорост - Нема Хващане? Самата скорост ще нанесе значително по-голямо изтребление на левите китки - гнусурлианци. 🤦

    08:26 18.01.2026

  • 64 Ха ХаХа

    6 5 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    На кой му пука за ледовете и камънаците на Гренландия.

    08:26 18.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този мюмюнски език

    5 3 Отговор

    До коментар #62 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":

    оди да си го пишеш в Инстанбул! Админа мюмюн що спи?

    Коментиран от #71, #73

    08:28 18.01.2026

  • 67 Серьожа

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "Серьожа":

    Ем сики джем ем пара баджем, ем густу баджем.

    :)))

    08:28 18.01.2026

  • 68 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мефистофел":

    Е, все пак пусна някои и друг фиш!

    08:28 18.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Серьожа

    2 8 Отговор

    До коментар #66 от "Този мюмюнски език":

    Ай сега половин Русия говори на турски. Затова пише на турска кирилица.

    08:30 18.01.2026

  • 72 оня с коня

    4 6 Отговор

    До коментар #48 от "оня с коня":

    Ей Шушомиги сбъркани,пишете руските си Гадости от мое име за да ме Неглижирате ли ааа?Вие - МЕНЕ?!А след това ще напишете че имам Раздвоение на личността?Така и не осъзнахте че писане с Чуждо име означава че нямате и Грам лично достойнство и сте "Никои" не само тук а и в Живота,но то се Случва и закономерно се стоварва на Руските ви Тикви!

    Коментиран от #74

    08:30 18.01.2026

  • 73 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    3 4 Отговор

    До коментар #66 от "Този мюмюнски език":

    Кво имаш против малцинства бре кьопеk ксенофоб ?

    Коментиран от #81

    08:30 18.01.2026

  • 74 Прудльооо

    7 2 Отговор

    До коментар #72 от "оня с коня":

    Ти кон вече нямаш,защото го изяде ,ако искаш любов обади се на Оня с Кола ,раздава я безплатно

    Коментиран от #106

    08:32 18.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Мишел

    12 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха":

    Според публичен доклад на Пентагона от края на 2021г., с резултатите от моделирането на ядрена война между ядрените сили САЩ и Русия , които показват, че САЩ губят 95-99% от населението си, Русия 35%. В доклада има резултати и за ядени конфликти САЩ -Китай (95%: 45%), САЩ -Северна Корея( 80 000 000: 0 (Северна Корея има противоядрени скривалища за цялото си население)

    Коментиран от #79, #87

    08:33 18.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Тома

    10 6 Отговор
    Блокада на голям руски ядрен полигон звучи интересно и напълно по литовски.
    Лилипутия, какво да ги правиш 😂😂😂

    08:34 18.01.2026

  • 79 Оди у Русиа

    4 9 Отговор

    До коментар #76 от "Мишел":

    Да се спасяваш.Чий го крепиш още в страна от ЕС?

    08:34 18.01.2026

  • 80 Тагарев

    10 3 Отговор
    Най-умната от Литва, Латвия и Естония е Кая Калас!
    Другите да се подреждат под нея!

    08:34 18.01.2026

  • 81 Харам

    7 0 Отговор

    До коментар #73 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":

    Малцинствата да мълчат и да учат арменски. Чае шукарие! Анадънмо?

    08:34 18.01.2026

  • 82 Дариус Юргелявичюс дава ли си сметка

    12 4 Отговор
    че такъв опит означава край да държавицата му!??

    По-добре да не предизвикват Русия, че "непредизвикано и пълномащабно" просто ще свърже по суша Калининград с Русия!

    08:35 18.01.2026

  • 83 Всяка сутрин милиарди хора по света

    4 9 Отговор
    Се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци.

    08:35 18.01.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 А50

    11 5 Отговор
    А Русия има план за деблокада на Европа от всички Урсоли

    08:36 18.01.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Серьожа

    4 9 Отговор

    До коментар #76 от "Мишел":

    Къде го чете тоя таен доклад? В мазето на Пасоля ?

    СССРът също щеше да побеждава НАТО за три дни и две седмици, ама се разпадна.

    Коментиран от #98, #115

    08:37 18.01.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Геро

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.

    08:39 18.01.2026

  • 90 А50

    9 4 Отговор
    Точно литовците ще бъдат първи присъединени към Русия при такъв опит, що не си налягат парцалите тъпите им политици

    08:40 18.01.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Серьожа

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":

    То па един турски език - смесица от арменски, арабски, фарси, гръцки и цигански. Няма срамно - просто няма нищо турско в това. Турците яздят елени в тайгата и строят къщички от сняг. Другите са като Романците :) имитатори :))))) мераклии :)))) Даже собствено име не си измислиха, а си откраднаха.

    08:41 18.01.2026

  • 93 Алексбг

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Град Пловдив":

    Аз във Столипиново не идвам ,та споко. ....ка майно .

    08:44 18.01.2026

  • 94 Мишел

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "А ядреното":

    Ядреното оръжие на НатО изостана и мисли бавно : руските хиперзвукови ракети достигат западна Европа за 5-10 минути, САЩ за 15-20, и няма противооръжия срещу тях. На ракетите на САЩ им трябва час до Русия и шанс, за да минат през руската ПРО. САЩ никога не са били толкова изостанали в статегическите оръжия.

    Коментиран от #116

    08:44 18.01.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 С промини мозъци, руски.

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Демократ":

    Те са.

    08:46 18.01.2026

  • 98 То контраступа щеше

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "Серьожа":

    да освобождава Крим с Леопардите и да събаря керченския мост с Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу...

    Коментиран от #107

    08:46 18.01.2026

  • 99 Княз Вандал Новгородски

    3 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    08:48 18.01.2026

  • 100 Княз Вандал Новгородски

    3 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    08:48 18.01.2026

  • 101 Княз Вандал Новгородски

    3 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    08:48 18.01.2026

  • 102 ВВП

    4 3 Отговор
    НАТО заплашва постоянно РФ .после реват че ги били заплашили .Да се отбележи за протокола .за бъдещите действия в Европа.Гнездо на фашистки фракции....И на ДВ световни войни.И в момента на трета ..

    Коментиран от #117

    08:49 18.01.2026

  • 103 Ролан

    4 2 Отговор
    Тия ,от НАТО нямат и идея за какво иде реч😆

    08:49 18.01.2026

  • 104 Какво ядрено оръжие бе?

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "А ядреното":

    Та Русия ще ги помете само с конвеционално!
    Или викаш НАТО от слабост ще прибегне до ядрено???
    Ами нека опитат!
    А и Британия или Франция ли ще опитат?? Защото ако се опитат европейските натовци да блокират Калинининград, а след пердаха ползват ЯО от отчаяние, САЩ няма няма да се намесят!

    Коментиран от #109, #112

    08:50 18.01.2026

  • 105 Лудият от портиерната

    3 1 Отговор
    Урсулистченца, започнахте ли да пиете след изказванетона кая ?

    08:50 18.01.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Серьожа

    2 4 Отговор

    До коментар #98 от "То контраступа щеше":

    Цял живот слушам за Берилн за две седмици можем повторить.

    Тая глупост с контранаступа сега си я измислихте.

    Прав е колегата: руската пропаганда имя за цел глупака.

    08:51 18.01.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 3 Отговор

    До коментар #104 от "Какво ядрено оръжие бе?":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    08:52 18.01.2026

  • 110 Русия да върне Кьонингсберг

    3 5 Отговор
    Кьонингсберг, или както руснаците го нарекоха след края на Втората световна война Калининград, не е руски и Русия трябва да го върне на предишните собственици, германците. Още повече, че Путин унищожи световния правов ред, затова няма право да търси права по същия този ред.

    Коментиран от #114

    08:52 18.01.2026

  • 111 Бай Гошо

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    А БЛАТНА изчезва до 5 минута....чедо..!!!

    08:52 18.01.2026

  • 112 Серьожа

    2 2 Отговор

    До коментар #104 от "Какво ядрено оръжие бе?":

    Русия първо да помете донбас, че това стана най-бавното метене. За това време нашата чистачка премете целия двор 2000 пъти. А руското конвенционално оръжие още мете край Вовчанск 5 години.

    08:53 18.01.2026

  • 113 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор
    Скоро не се бях смял така Калининград е непревземаема крепост Продължава се с евратлантическа пропаганда която вреди на Световните процеси

    Коментиран от #121

    08:53 18.01.2026

  • 114 Прудльооо

    4 1 Отговор

    До коментар #110 от "Русия да върне Кьонингсберг":

    Ти що не се върнеш обратно там откъде си се прррркналлл ?

    08:54 18.01.2026

  • 115 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Серьожа":

    Няма страшно, ако си пропуснал да прочетеш документ на САЩ. Всички официални документи на САЩ след изтичане на година от появата им, биват изпратени в хранилището на документи на САЩ. Правиш заявка, плащаш такса 5$ и ги получаваш на мейла.

    08:54 18.01.2026

  • 116 Руската пропаганда има

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Мишел":

    за цел дурака

    08:54 18.01.2026

  • 117 Кой кой е

    1 4 Отговор

    До коментар #102 от "ВВП":

    НАТО предурреждава, а Русия напада, избива невинти, изнасилва, отвлича деца, руши градове, села, инфраструктура, води хибридна война в ЕС и страните от НАТО..

    08:55 18.01.2026

  • 118 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    🏳️‍🌈🇮🇱-НАТууу --УМРЕ

    08:56 18.01.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #108 от "оня с коня":

    Клепар ,карай си бмв то от младините на дядо ми ,докато още се движи и не се обяснявай !

    08:58 18.01.2026

  • 121 Този град не е на руска територия

    2 4 Отговор

    До коментар #113 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Виж на картата къде се навира Кьонингсберг. Той може за броени часове да остае без вода, ток, интернет, храна...

    Коментиран от #122, #123, #131

    09:00 18.01.2026

  • 122 Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #121 от "Този град не е на руска територия":

    Къде се навираш?

    Коментиран от #124

    09:02 18.01.2026

  • 123 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Този град не е на руска територия":

    Данциг не се намира на полска територия.

    Коментиран от #126

    09:03 18.01.2026

  • 124 Ти къде се навря?

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "Иван":

    Пошьол вон, Иван!

    09:04 18.01.2026

  • 125 ВВП

    3 2 Отговор
    Калининград е руски.Немците нямат нищо там.Това е за наказание за дързостта, да влязат дълбоко в територията на СССР..да избият милиони .да палят и да рушат ..Сега са позволили на литовските шушлеци да заплашват велика Руссия...От тяхно име..Ахаха уникални шизофреници.Ама погледнете Ко се случи с великите окропистан.2 млн ликвидирани,15 млн офейкали,160000 км анексирани..Не се ,,наранявайте,,,сами..!!

    Коментиран от #127, #130

    09:04 18.01.2026

  • 126 Отклони се от темата

    1 1 Отговор

    До коментар #123 от "Иван":

    Става дума за Кьонингсберг.

    09:05 18.01.2026

  • 127 Старият ред умря

    1 3 Отговор

    До коментар #125 от "ВВП":

    Е, да, но наказанието изтече. Както Русия реши че Украйна е руска. С анексията на Крим и нападението над Украйна, Путин унищожи стария правов ред, наложен след края на Втората световна война. Затова няма право да търси права по този ред.

    09:08 18.01.2026

  • 128 селяк

    2 1 Отговор
    бе кат гледам Калинкинград не ви е баш проблема :Д ми лакомите Американци ама аре нали се Раша треа да е на преден план. Утре чичо Дони кат думне Гренландия па ли Раша ша а виновна :Д ва такоам у офцете слепи

    09:10 18.01.2026

  • 129 ВВП

    2 1 Отговор
    Всъщност ,винаги бивши лаят яко по мечока ..После като усетят миризмата се свиват на калъп.Предпазна реакция на козлето..Прави се на умряло..Айде спрете се !!

    09:10 18.01.2026

  • 130 Русия трябва да плати

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "ВВП":

    Кога Русия ще бъде наказана за избитите, изнасилените, прогонените и отвлечените невинни украинци, сред които и деца, във войната която отвори в Украйна? Руските бмби рушат дълбоко в Украйна градове и села...

    Коментиран от #132, #135

    09:11 18.01.2026

  • 131 Прудльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Този град не е на руска територия":

    Тихоо !Тихо не си компетентен бре конски .А могат ли руснаците да си съединят Калининград през Сувалският коридор ?Не са решили ,не са го направили .

    09:13 18.01.2026

  • 132 тутуту

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "Русия трябва да плати":

    ма за избитите и изклани българи от украйнците да не говорим

    09:13 18.01.2026

  • 133 Въпрос на време, не дали.

    1 1 Отговор
    Русия ще плати за престъпленията си в Украйна, рано, или късво.

    09:13 18.01.2026

  • 134 Калининград е град история

    2 0 Отговор
    НАТО и натовеца Рютко, да си завре плановете там, където най- много обичат да го уважават!

    09:13 18.01.2026

  • 135 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Русия трябва да плати":

    Пука ми на дебеуиа ...3 за хохохолите ,каквото са дробили сега да сърбат .

    09:14 18.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания