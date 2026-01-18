НАТО има план за блокада на Калининград при директен сблъсък с Русия

НАТО е разработил сценарий за блокада на Калининград в случай на директен сблъсък с Русия, заяви бившият заместник-министър на външните работи на Литва Дариус Юргелявичюс.
„Един от реалистичните сценарии за конфронтация между НАТО и Русия е блокада на региона Кьонигсберг (б.р. немското име на Калининград)“, каза той в интервю за украинския YouTube канал „Думай“.
Дипломатът отказа да нарича града Калининград, твърдейки, че той няма връзка с Русия.
В края на декември Владимир Путин, говорейки за евентуална блокада на Калининградска област, заяви, че подобни действия биха довели до безпрецедентна ескалация на конфликта. Той подчерта, че всички заплахи за региона ще бъдат елиминирани.
През юли командващият Сухопътните сили на НАТО генерал Кристофър Донахю обяви, че алиансът е планирал оперативно потушаване на отбранителния потенциал на руските сили в Калининградска област.
Според генерала, страните от блока прилагат план „линия на възпиране на източния фланг“, който включва укрепване на сухопътните способности и подобряване на военно-промишленото сътрудничество в рамките на алианса.
Съветникът на руския президента и председател на Военноморската колегия Николай Патрушев заяви, че всяко военно посегателство върху руския регион ще бъде посрещнато с незабавен и смазващ отговор, като се използват всички налични сили и средства, както е предвидено във военната доктрина и принципите на държавната политика за ядрено възпиране.
1 Мефистофел
Абе и аз имам план да спечеля джак пота от лотарията. Ама не работи.
Коментиран от #47, #68
07:46 18.01.2026
2 луканки орехите
07:46 18.01.2026
3 Вашето мнение
Коментиран от #15, #22
07:46 18.01.2026
5 Последния Софиянец
07:48 18.01.2026
6 !!!!!
07:49 18.01.2026
7 А ореховките
Коментиран от #12, #17
07:49 18.01.2026
9 Вашето мнение
Коментиран от #13
07:50 18.01.2026
10 Тодор Тагарев, военен министър
Естония и Литва 😁
Коментиран от #18
07:50 18.01.2026
11 Вашето мнение
07:51 18.01.2026
13 Вашето мнение
До коментар #9 от "Вашето мнение":Когато се опитваш да пунктираш хора, които са с класи над теб поне научи правописа. Иначе плановете на нато се случват само, когато воюват с жени и деца.
Коментиран от #19, #28
07:52 18.01.2026
14 Вашето мнение
07:53 18.01.2026
До коментар #3 от "Вашето мнение":Кво помниш па ти бе? Т не помниш кво си ял снощи😄🤣Ти дам 5€ да ядеш нещо?
07:53 18.01.2026
16 По глупав материал не бях чел
Коментиран от #24
07:54 18.01.2026
17 А ядреното
Коментиран от #21, #26, #29, #94, #104
07:55 18.01.2026
18 Вашето мнение
До коментар #10 от "Тодор Тагарев, военен министър":А всичко зад Урал ще е за жълтите съдружници на бункерния геостратег, Курилите и Сахалин за Япония!
07:55 18.01.2026
20 Всички са доволни накрая
07:56 18.01.2026
07:56 18.01.2026
22 Путин
До коментар #3 от "Вашето мнение":е днешният Хитлер, който започна агресията срещу малка страна и въпреки това сега той се крие в бункера а ме Зеленски :)
Коментиран от #31
07:57 18.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #16 от "По глупав материал не бях чел":бая пияна леш ще има, както сега в Украина, ватите са известни с това, че засипват окопи и поля с трупове, даже се и хвалят с това‼️
07:58 18.01.2026
25 Кьонигсберг
Коментиран от #52
07:58 18.01.2026
До коментар #17 от "А ядреното":ядрено оръжие те тресе от Русия заради огромната й територия ще останат незасегнати райони, а от НАТО и нас нищо няма да оживее.
07:58 18.01.2026
27 Уфф
07:58 18.01.2026
28 Копейкотрошач
До коментар #13 от "Вашето мнение":Колко ще ти издържи вратлето?
07:59 18.01.2026
До коментар #17 от "А ядреното":Онова изветрялото отпреди 50 години ли? Даже ядрените бойни глави имат срок на годност, списвача с празната глава!
Коментиран от #34
07:59 18.01.2026
Коментиран от #32, #33, #39, #111
08:00 18.01.2026
До коментар #22 от "Путин":Затова Путин е известен по цял свят като Бункерния Жужак, cepящ в куфарче.
Никой не го бръсне за слева, затова събира разни талибани в Кремъл за пари, за да им чете речи.
В това време Тръмп му прибира танкеритепеден по един. Колкопвече 10-20?
До коментар #30 от "Мишел":Русия изчезва до 20 минути, колкото трябва на Трайдънтите и Минутмените да стигнат всички точки в Сибир.
Коментиран от #76
08:02 18.01.2026
33 Смех с копейки
До коментар #30 от "Мишел":Ти пък откъде се изсули 😂😂
Коментиран от #35
08:03 18.01.2026
34 Ханч
До коментар #29 от "Кое ядрено оръжие на ОТАН?":За рудките боеголовки ли говориш? Затова ли Орешник ударе три пъти два пъти в Украйна и един път в Казахстан с празни боеголовки?
08:05 18.01.2026
До коментар #33 от "Смех с копейки":Поне така каза онаа пияната от пасьола оня ден на софрата, само казвам какво съм чул, защо се смеете!
08:05 18.01.2026
36 Една мисъл не ми дава мира
Коментиран от #38, #41
08:05 18.01.2026
37 Русия да върне Кьонингсберг
Коментиран от #50
08:06 18.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Руски рублоевроцент
Рублоцентаджийче, убихте ни от смях. Виж Делта форс, какво направи Мадуро. Само Тръмп да им покаже снимка на Путин и са го извлекли от бункера с краката напред.
Междувременно се забавляват да конфискуват руски петролни танкери. И Путин нищо не може да направи. Путин, Герасимов где Вагнер?
08:11 18.01.2026
40 СтаМат МаГа
08:12 18.01.2026
41 Мишел
До коментар #36 от "Една мисъл не ми дава мира":е как да не се случва, искаме да живеем като братушките ни, така и става!
Коментиран от #44
08:12 18.01.2026
42 оня с коня
До коментар #26 от "какво":Отначало мислех че Изказаните приказки от други индивиди преди тебе са някаква дебилска шега,ама виждам че упорствате с тая Идея и стават досадни напъните ви да внушавате Русофилски простотии.КОЙ нормален натовски Стратег ще тръгне да обстрелва с Ясрено оръжие Дальний Восток и да тревожи Белите мечки в руската Необятна тундра?!Ще бъдат ударени НА МОМЕНТА Силозите с Ядрени Ракети,Кремъл,Летищата и Бункерите от които се вземат Военни решения в Русия за да бъде ПАРАЛИЗИРАНА воената Мощ на Путин,както и Основните бойни Единици на руският Флот - вкл. и Ядрени Подводници.А както е известно,нахождението им се знае от НАТО ДО Милиметър!
Коментиран от #69, #84
08:12 18.01.2026
44 оня с коня
До коментар #41 от "Мишел":Прав си, няма по съдрано и примитивно от балатара и раба му наведен!
Коментиран от #48
08:13 18.01.2026
45 Българин
08:14 18.01.2026
46 оня с коня
Коментиран от #51
08:15 18.01.2026
47 голям смях
До коментар #1 от "Мефистофел":ха ха ха ха хааа.. тия много самонадеяни генералчета само квичат но по добре да бягат към гренландия че едноухия им я отнема вече
08:16 18.01.2026
48 оня с коня
До коментар #44 от "оня с коня":Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!
Коментиран от #72
08:16 18.01.2026
49 НАТО порчени розови памперси
08:16 18.01.2026
51 Оня с керпеденя
До коментар #46 от "оня с коня":Ти кон отдавна нямаш щото го изядохте ,сега обратно по кофите !
08:19 18.01.2026
52 Атман
До коментар #25 от "Кьонигсберг":Така е. За съжаление, "двата лагера" не са прочели и буквичка от Кант. Поне това...
08:19 18.01.2026
53 СМИ
До коментар #26 от "какво":В Русия населението живее предимно около Москва, Ленинград и Волга. При ядрена война 95% от руското население ще бъде лесно ликвидирано само с няколко ракети. Ще оцелеят само някакви еленовъди из тайгата.
В САЩ и в Европа населението живее предимно в ниски постройки на голяма площ, което дава много по-голям шанс да оцелеят повече.
Трябвало е повече да пътуваш и по-малко пропаганда да слушаш.
Коментиран от #57, #60
08:19 18.01.2026
54 Главни Дъта
До коментар #43 от "СтаМат МаГа":Освен миризливитетролчета, които дращят в разни изпаднали сайтчета, където каквато и простотия да напишат, няма кой да ги изтрие.
08:20 18.01.2026
55 Механик
Коментиран от #64, #70, #77, #89
08:20 18.01.2026
59 Александър 3
08:24 18.01.2026
60 ТехноЛог
До коментар #53 от "СМИ":Да се беше поинтересувал ,че в Сащ всички мегаполиси с изключение на Чикаго и Финикс са на крайбрежията и 300м висока радиоактивна вълна предизвикана от Посейдоните би ги помела тотално,ама кой да ти каже че само с еденье и .ранье не става .Иска се и учене .
08:25 18.01.2026
63 Само от вълната
До коментар #34 от "Ханч":без никакъв сериозен заряд, ОТАНците напълниха гащите от ореховките. Представи си сега как летят същите глави, но с "Бай Атом" и със скорост - Нема Хващане? Самата скорост ще нанесе значително по-голямо изтребление на левите китки - гнусурлианци. 🤦
08:26 18.01.2026
64 Ха ХаХа
До коментар #55 от "Механик":На кой му пука за ледовете и камънаците на Гренландия.
08:26 18.01.2026
66 Този мюмюнски език
До коментар #62 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":оди да си го пишеш в Инстанбул! Админа мюмюн що спи?
Коментиран от #71, #73
08:28 18.01.2026
67 Серьожа
До коментар #58 от "Серьожа":Ем сики джем ем пара баджем, ем густу баджем.
:)))
08:28 18.01.2026
68 Факт
До коментар #1 от "Мефистофел":Е, все пак пусна някои и друг фиш!
08:28 18.01.2026
71 Серьожа
До коментар #66 от "Този мюмюнски език":Ай сега половин Русия говори на турски. Затова пише на турска кирилица.
08:30 18.01.2026
72 оня с коня
До коментар #48 от "оня с коня":Ей Шушомиги сбъркани,пишете руските си Гадости от мое име за да ме Неглижирате ли ааа?Вие - МЕНЕ?!А след това ще напишете че имам Раздвоение на личността?Така и не осъзнахте че писане с Чуждо име означава че нямате и Грам лично достойнство и сте "Никои" не само тук а и в Живота,но то се Случва и закономерно се стоварва на Руските ви Тикви!
Коментиран от #74
08:30 18.01.2026
73 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #66 от "Този мюмюнски език":Кво имаш против малцинства бре кьопеk ксенофоб ?
Коментиран от #81
08:30 18.01.2026
74 Прудльооо
До коментар #72 от "оня с коня":Ти кон вече нямаш,защото го изяде ,ако искаш любов обади се на Оня с Кола ,раздава я безплатно
Коментиран от #106
08:32 18.01.2026
76 Мишел
До коментар #32 от "Ха ха":Според публичен доклад на Пентагона от края на 2021г., с резултатите от моделирането на ядрена война между ядрените сили САЩ и Русия , които показват, че САЩ губят 95-99% от населението си, Русия 35%. В доклада има резултати и за ядени конфликти САЩ -Китай (95%: 45%), САЩ -Северна Корея( 80 000 000: 0 (Северна Корея има противоядрени скривалища за цялото си население)
Коментиран от #79, #87
08:33 18.01.2026
78 Тома
Лилипутия, какво да ги правиш 😂😂😂
08:34 18.01.2026
79 Оди у Русиа
До коментар #76 от "Мишел":Да се спасяваш.Чий го крепиш още в страна от ЕС?
08:34 18.01.2026
80 Тагарев
Другите да се подреждат под нея!
08:34 18.01.2026
81 Харам
До коментар #73 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":Малцинствата да мълчат и да учат арменски. Чае шукарие! Анадънмо?
08:34 18.01.2026
82 Дариус Юргелявичюс дава ли си сметка
По-добре да не предизвикват Русия, че "непредизвикано и пълномащабно" просто ще свърже по суша Калининград с Русия!
08:35 18.01.2026
83 Всяка сутрин милиарди хора по света
08:35 18.01.2026
85 А50
08:36 18.01.2026
87 Серьожа
До коментар #76 от "Мишел":Къде го чете тоя таен доклад? В мазето на Пасоля ?
СССРът също щеше да побеждава НАТО за три дни и две седмици, ама се разпадна.
Коментиран от #98, #115
08:37 18.01.2026
89 Геро
До коментар #55 от "Механик":Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.
08:39 18.01.2026
90 А50
08:40 18.01.2026
92 Серьожа
До коментар #86 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":То па един турски език - смесица от арменски, арабски, фарси, гръцки и цигански. Няма срамно - просто няма нищо турско в това. Турците яздят елени в тайгата и строят къщички от сняг. Другите са като Романците :) имитатори :))))) мераклии :)))) Даже собствено име не си измислиха, а си откраднаха.
08:41 18.01.2026
93 Алексбг
До коментар #91 от "Град Пловдив":Аз във Столипиново не идвам ,та споко. ....ка майно .
08:44 18.01.2026
94 Мишел
До коментар #17 от "А ядреното":Ядреното оръжие на НатО изостана и мисли бавно : руските хиперзвукови ракети достигат западна Европа за 5-10 минути, САЩ за 15-20, и няма противооръжия срещу тях. На ракетите на САЩ им трябва час до Русия и шанс, за да минат през руската ПРО. САЩ никога не са били толкова изостанали в статегическите оръжия.
Коментиран от #116
08:44 18.01.2026
97 С промини мозъци, руски.
До коментар #77 от "Демократ":Те са.
08:46 18.01.2026
98 То контраступа щеше
До коментар #87 от "Серьожа":да освобождава Крим с Леопардите и да събаря керченския мост с Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу...
Коментиран от #107
08:46 18.01.2026
99 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
08:48 18.01.2026
100 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
08:48 18.01.2026
101 Княз Вандал Новгородски
08:48 18.01.2026
102 ВВП
Коментиран от #117
08:49 18.01.2026
103 Ролан
08:49 18.01.2026
104 Какво ядрено оръжие бе?
До коментар #17 от "А ядреното":Та Русия ще ги помете само с конвеционално!
Или викаш НАТО от слабост ще прибегне до ядрено???
Ами нека опитат!
А и Британия или Франция ли ще опитат?? Защото ако се опитат европейските натовци да блокират Калинининград, а след пердаха ползват ЯО от отчаяние, САЩ няма няма да се намесят!
Коментиран от #109, #112
08:50 18.01.2026
105 Лудият от портиерната
08:50 18.01.2026
107 Серьожа
До коментар #98 от "То контраступа щеше":Цял живот слушам за Берилн за две седмици можем повторить.
Тая глупост с контранаступа сега си я измислихте.
Прав е колегата: руската пропаганда имя за цел глупака.
08:51 18.01.2026
109 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #104 от "Какво ядрено оръжие бе?":Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
08:52 18.01.2026
110 Русия да върне Кьонингсберг
Коментиран от #114
08:52 18.01.2026
111 Бай Гошо
До коментар #30 от "Мишел":А БЛАТНА изчезва до 5 минута....чедо..!!!
08:52 18.01.2026
112 Серьожа
До коментар #104 от "Какво ядрено оръжие бе?":Русия първо да помете донбас, че това стана най-бавното метене. За това време нашата чистачка премете целия двор 2000 пъти. А руското конвенционално оръжие още мете край Вовчанск 5 години.
08:53 18.01.2026
113 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #121
08:53 18.01.2026
114 Прудльооо
До коментар #110 от "Русия да върне Кьонингсберг":Ти що не се върнеш обратно там откъде си се прррркналлл ?
08:54 18.01.2026
115 Мишел
До коментар #87 от "Серьожа":Няма страшно, ако си пропуснал да прочетеш документ на САЩ. Всички официални документи на САЩ след изтичане на година от появата им, биват изпратени в хранилището на документи на САЩ. Правиш заявка, плащаш такса 5$ и ги получаваш на мейла.
08:54 18.01.2026
116 Руската пропаганда има
До коментар #94 от "Мишел":за цел дурака
08:54 18.01.2026
117 Кой кой е
До коментар #102 от "ВВП":НАТО предурреждава, а Русия напада, избива невинти, изнасилва, отвлича деца, руши градове, села, инфраструктура, води хибридна война в ЕС и страните от НАТО..
08:55 18.01.2026
118 стоян георгиев
08:56 18.01.2026
120 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #108 от "оня с коня":Клепар ,карай си бмв то от младините на дядо ми ,докато още се движи и не се обяснявай !
08:58 18.01.2026
121 Този град не е на руска територия
До коментар #113 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Виж на картата къде се навира Кьонингсберг. Той може за броени часове да остае без вода, ток, интернет, храна...
Коментиран от #122, #123, #131
09:00 18.01.2026
122 Иван
До коментар #121 от "Този град не е на руска територия":Къде се навираш?
Коментиран от #124
09:02 18.01.2026
123 Иван
До коментар #121 от "Този град не е на руска територия":Данциг не се намира на полска територия.
Коментиран от #126
09:03 18.01.2026
124 Ти къде се навря?
До коментар #122 от "Иван":Пошьол вон, Иван!
09:04 18.01.2026
125 ВВП
Коментиран от #127, #130
09:04 18.01.2026
126 Отклони се от темата
До коментар #123 от "Иван":Става дума за Кьонингсберг.
09:05 18.01.2026
127 Старият ред умря
До коментар #125 от "ВВП":Е, да, но наказанието изтече. Както Русия реши че Украйна е руска. С анексията на Крим и нападението над Украйна, Путин унищожи стария правов ред, наложен след края на Втората световна война. Затова няма право да търси права по този ред.
09:08 18.01.2026
128 селяк
09:10 18.01.2026
129 ВВП
09:10 18.01.2026
130 Русия трябва да плати
До коментар #125 от "ВВП":Кога Русия ще бъде наказана за избитите, изнасилените, прогонените и отвлечените невинни украинци, сред които и деца, във войната която отвори в Украйна? Руските бмби рушат дълбоко в Украйна градове и села...
Коментиран от #132, #135
09:11 18.01.2026
131 Прудльооо
До коментар #121 от "Този град не е на руска територия":Тихоо !Тихо не си компетентен бре конски .А могат ли руснаците да си съединят Калининград през Сувалският коридор ?Не са решили ,не са го направили .
09:13 18.01.2026
132 тутуту
До коментар #130 от "Русия трябва да плати":ма за избитите и изклани българи от украйнците да не говорим
09:13 18.01.2026
133 Въпрос на време, не дали.
09:13 18.01.2026
134 Калининград е град история
09:13 18.01.2026
135 стоян георгиев
До коментар #130 от "Русия трябва да плати":Пука ми на дебеуиа ...3 за хохохолите ,каквото са дробили сега да сърбат .
09:14 18.01.2026