НАТО е разработил сценарий за блокада на Калининград в случай на директен сблъсък с Русия, заяви бившият заместник-министър на външните работи на Литва Дариус Юргелявичюс.

„Един от реалистичните сценарии за конфронтация между НАТО и Русия е блокада на региона Кьонигсберг (б.р. немското име на Калининград)“, каза той в интервю за украинския YouTube канал „Думай“.

Още новини от Украйна

Дипломатът отказа да нарича града Калининград, твърдейки, че той няма връзка с Русия.

В края на декември Владимир Путин, говорейки за евентуална блокада на Калининградска област, заяви, че подобни действия биха довели до безпрецедентна ескалация на конфликта. Той подчерта, че всички заплахи за региона ще бъдат елиминирани.

През юли командващият Сухопътните сили на НАТО генерал Кристофър Донахю обяви, че алиансът е планирал оперативно потушаване на отбранителния потенциал на руските сили в Калининградска област.

Според генерала, страните от блока прилагат план „линия на възпиране на източния фланг“, който включва укрепване на сухопътните способности и подобряване на военно-промишленото сътрудничество в рамките на алианса.

Съветникът на руския президента и председател на Военноморската колегия Николай Патрушев заяви, че всяко военно посегателство върху руския регион ще бъде посрещнато с незабавен и смазващ отговор, като се използват всички налични сили и средства, както е предвидено във военната доктрина и принципите на държавната политика за ядрено възпиране.