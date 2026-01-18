Новини
Авто »
Суровата истина за plug-in хибридите

Суровата истина за plug-in хибридите

18 Януари, 2026 13:15 3 278 9

  • мери бара-
  • gm-
  • phev-
  • плъгин хибриди

Разкрита от главния изпълнителен директор на GM

Суровата истина за plug-in хибридите - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мери Бара, „желязната лейди“ на General Motors, реши да сложи край на любезните евфемизми и да изрече на глас това, което в индустрията се шушука от години: концепцията за plug-in хибридите (PHEV) се пропуква заради самите потребители. В рамките на среща с Асоциацията на автомобилната преса, Бара хвърли истинска бомба, признавайки, че огромна част от собствениците на такива коли чисто и просто... никога не ги включват в контакта. Вместо да се възползват от екологичния потенциал на технологията, те разнасят тежките батерии като мъртво тегло, превръщайки иновативните машини в най-обикновени бензинови автомобили с наднормено тегло.

Тази „сурова истина“ не е просто наблюдение, а студен душ за маркетинговите стратегии, които представяха PHEV моделите като идеалния мост към електрическото бъдеще. Според Бара, поведението на клиентите принуждава детройтския гигант да действа с хирургическа прецизност при планирането на нови модели. Оказва се, че на хартия plug-in хибридите изглеждат като перфектния компромис, но в реалния свят те често се провалят в мисията си за ниски емисии, просто защото кабелът за зареждане си остава неразопакован в багажника.

Въпреки разочароващите данни, GM не вдига бялото знаме. Напротив, концернът се готви за стратегическа маневра. Мери Бара потвърди, че компанията активно разработва както класически хибриди, така и нови plug-in системи, за да отговори на регулаторните изисквания, които стават все по-заплетени. Но тук идва голямото „но“ – стратегическият фокус на гиганта остава непоклатимо насочен към изцяло електрическите платформи. За GM хибридът е само временен инструмент за оцеляване в условия на пазарна несигурност, а не крайна дестинация.

Промяната в курса на GM идва в момент на сериозни трусове. Премахването на данъчните облекчения от 7500 долара в САЩ и затягането на търговските мита охладиха ентусиазма на инвеститорите, принуждавайки компанията да „отпише“ около 6 милиарда долара от инвестициите си в електромобили. И все пак, Бара остава изненадващо спокойна пред лицето на хаоса. Тя не крие учудването си от конкуренти като Ford, които панически прекратяват проекти и губят десетки милиарди. За нея гъвкавостта е единственият начин да се оцелее в мъглата на 2026-а, където правилата на играта за следващото десетилетие все още се пишат под диктовката на политиката и икономическия прагматизъм.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я го знам те тава

    13 5 Отговор
    Сите с токо са баклучета!

    13:17 18.01.2026

  • 2 Верно ли бе

    9 2 Отговор
    Мери Бара обича гол да го бара.
    .

    13:23 18.01.2026

  • 3 Kaлпазанин

    2 3 Отговор
    Откъде ги намирате такива умници бря ,или им правите реклама та да има какво идиотите четат ,карам тойота хибрид ,и ако батерията не ми пести бензин и зарежда батерията ,как трябва да вярвам на такава простакеса ,а разхода е 50 евра ,за 800 км .а да ли обясни тогава колко ще е безполезен хибрида само ако е бензин без батерия

    13:26 18.01.2026

  • 4 демек

    7 1 Отговор
    Електрокар с ДВГ неочаквано коФти комбинация

    13:28 18.01.2026

  • 5 Мдаааа

    3 1 Отговор
    Сетила се Мери да се поБара.

    13:33 18.01.2026

  • 6 Някой

    3 0 Отговор
    В САЩ цените на горивата са малко по-различни. Не може да се правят същите изводи за Европа.

    13:35 18.01.2026

  • 7 Име

    3 0 Отговор
    Плъгин хибридите са една голяма "боза"!

    13:39 18.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Нищо не е казала момата! Хората не зареждат хибрисите ЩОТО НЕ ИСКАТ ТАКИВА! Хората си искат чисто задвижване ДВГ най-много с мек хибрид, който няма нужда да му опъваш кабели по 3 пъти на ден и да се занимаваш с глупости!

    Хората купуват хибриди и разнасят това излишно тегло само и единствено поради липса на друго задвижване! Вие драга ми Мара не предлагате каквото се търси, а после подсмърчате и ревете!

    13:44 18.01.2026

  • 9 Бушидо Тайода

    1 0 Отговор
    Слушайте Айкидо Тойота и фалита ви е гарантиран.

    13:49 18.01.2026