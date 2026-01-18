Новини
Спорт »
Други спортове »
Рамона Хофмайстер спря Малена Замфирова на четвъртфиналите в Банско

Рамона Хофмайстер спря Малена Замфирова на четвъртфиналите в Банско

18 Януари, 2026 15:04 176 0

  • малена замфирова-
  • банско-
  • сноуборд-
  • четвъртфинали-
  • рамона-
  • хофмайстер

Двубоят беше оспорван, но германката наложи класата си

Рамона Хофмайстер спря Малена Замфирова на четвъртфиналите в Банско - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българската надежда Малена Замфирова (на снимката) приключи участието си на четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом за жени от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско, след като отстъпи пред германката Рамона Терезия Хофмайстер, която е в серия от впечатляващи победи, съобщава БТА.

В осминафиналната фаза 16-годишната Замфирова направи силно каране по синьото трасе на пистата „Алберто Томба“ в Бъндеришка поляна и елиминира канадката Вей Ланши. На четвъртфиналите обаче българката попадна на червеното трасе срещу изключително опитната Хофмайстер.

Двубоят беше оспорван, но германката наложи класата си и стигна до победа с аванс от 0.74 секунди, прекъсвайки отличното представяне на Замфирова пред родна публика.

В полуфиналите Хофмайстер ще се изправи срещу лидерката в генералното класиране за Световната купа Цубаки Мики от Япония, която по-рано отстрани швейцарката Жули Цог.

Другият полуфинал ще противопостави италианките Елиза Кафонт и Лучия Далмасо, след като те преодоляха съответно Александра Крол-Валас от Полша и Анамари Данча от Украйна.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ