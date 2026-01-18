Рамона Хофмайстер спря Малена Замфирова на четвъртфиналите в Банско

Българската надежда Малена Замфирова (на снимката) приключи участието си на четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом за жени от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско, след като отстъпи пред германката Рамона Терезия Хофмайстер, която е в серия от впечатляващи победи, съобщава БТА.

В осминафиналната фаза 16-годишната Замфирова направи силно каране по синьото трасе на пистата „Алберто Томба“ в Бъндеришка поляна и елиминира канадката Вей Ланши. На четвъртфиналите обаче българката попадна на червеното трасе срещу изключително опитната Хофмайстер.

Двубоят беше оспорван, но германката наложи класата си и стигна до победа с аванс от 0.74 секунди, прекъсвайки отличното представяне на Замфирова пред родна публика.

В полуфиналите Хофмайстер ще се изправи срещу лидерката в генералното класиране за Световната купа Цубаки Мики от Япония, която по-рано отстрани швейцарката Жули Цог.

Другият полуфинал ще противопостави италианките Елиза Кафонт и Лучия Далмасо, след като те преодоляха съответно Александра Крол-Валас от Полша и Анамари Данча от Украйна.