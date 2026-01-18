Как да си приготвим перфектен картофен чипс с минимално олио и максимален вкус

Домашният чипс често ни се струва истински лукс - ароматен и хрупкав, но и трудоемък, тъй като изисква много мазнина и постоянно разбъркване. С помощта на еър фрайър обаче задачата става значително по-лесна: без пържене, с минимално количество олио и готов резултат за по-малко от час.

Първата и най-важна стъпка е нарязването на картофите на много тънки резени - около 3 мм. Беленето не е задължително. Ако разполагаме с мандолина, процесът става бързо и равномерно, но и добре наточен нож върши отлична работа.

След това резените се накисват в купа със студена вода за около 20 минути. Това помага да се отстрани част от нишестето и прави чипса по-хрупкав. След накисването картофите се отцеждат добре, разстилат се върху кухненска хартия или чиста кърпа и се оставят да изсъхнат напълно, докато еър фрайърът се загрява.

Когато резените са сухи, се поставят в купа, добавят се олиото и солта и всичко се разбърква добре. За равномерно изпичане картофите трябва да се подредят в един слой, затова е препоръчително да се готвят на партиди.

След изпичане чипсът се поръсва с още малко сол и се сервира веднага. Най-вкусен е в деня на приготвяне - макар че, както отбелязват от The Kitchn, рядко остава за по-късно.

Необходими продукти:

1 голям картоф

1 с.л. олио

½ ч.л. едра сол + допълнително за поръсване

Начин на приготвяне:

Нарежете картофа на много тънки резени (около 3 мм) и ги поставете в голяма купа със студена вода. Оставете да се накиснат 20 минути.

Отцедете добре и разстелете резените на един слой върху кухненска хартия. Оставете ги да изсъхнат за около 10 минути и ги подсушете.

Загрейте еър фрайъра до 190°C. Върнете картофите в купата, добавете олиото и солта и разбъркайте.

Подредете резените на един слой в кошницата. Гответе 15–18 минути, като разклащате или обръщате чипса на всеки 4 минути, докато стане златист и хрупкав.

Извадете готовия чипс с щипки или решетъчна лъжица. Повторете с останалите резени, като при нужда ги подсушите отново. Поръсете със сол, докато са още топли.

Източник: Lifestyle.bg.