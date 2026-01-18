Новини
18 Януари, 2026 14:43 554 2

  • чипс-
  • рецепта-
  • еър фрайър

Домашен чипс в еър фрайър – хрупкав лукс без пържене

Как да си приготвим перфектен картофен чипс с минимално олио и максимален вкус - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Домашният чипс често ни се струва истински лукс - ароматен и хрупкав, но и трудоемък, тъй като изисква много мазнина и постоянно разбъркване. С помощта на еър фрайър обаче задачата става значително по-лесна: без пържене, с минимално количество олио и готов резултат за по-малко от час.

Първата и най-важна стъпка е нарязването на картофите на много тънки резени - около 3 мм. Беленето не е задължително. Ако разполагаме с мандолина, процесът става бързо и равномерно, но и добре наточен нож върши отлична работа.

След това резените се накисват в купа със студена вода за около 20 минути. Това помага да се отстрани част от нишестето и прави чипса по-хрупкав. След накисването картофите се отцеждат добре, разстилат се върху кухненска хартия или чиста кърпа и се оставят да изсъхнат напълно, докато еър фрайърът се загрява.

Когато резените са сухи, се поставят в купа, добавят се олиото и солта и всичко се разбърква добре. За равномерно изпичане картофите трябва да се подредят в един слой, затова е препоръчително да се готвят на партиди.

След изпичане чипсът се поръсва с още малко сол и се сервира веднага. Най-вкусен е в деня на приготвяне - макар че, както отбелязват от The Kitchn, рядко остава за по-късно.

Необходими продукти:

  • 1 голям картоф

  • 1 с.л. олио

  • ½ ч.л. едра сол + допълнително за поръсване

Начин на приготвяне:

  • Нарежете картофа на много тънки резени (около 3 мм) и ги поставете в голяма купа със студена вода. Оставете да се накиснат 20 минути.

  • Отцедете добре и разстелете резените на един слой върху кухненска хартия. Оставете ги да изсъхнат за около 10 минути и ги подсушете.

  • Загрейте еър фрайъра до 190°C. Върнете картофите в купата, добавете олиото и солта и разбъркайте.

  • Подредете резените на един слой в кошницата. Гответе 15–18 минути, като разклащате или обръщате чипса на всеки 4 минути, докато стане златист и хрупкав.

  • Извадете готовия чипс с щипки или решетъчна лъжица. Повторете с останалите резени, като при нужда ги подсушите отново. Поръсете със сол, докато са още топли.

Източник: Lifestyle.bg.


  • 1 Оня с рикията

    3 0 Отговор
    Предпочитам пържолен чипс.

    14:44 18.01.2026

  • 2 Кви

    4 0 Отговор
    Чипсове бе? Ма на мен покрива ще ми падне, толкова суджуци и мезета съм закачил на тавана! А буретата са пълни догоре като язовир на пролет!

    14:48 18.01.2026