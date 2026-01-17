Тръмп обяви нови мита за осем европейски държави заради Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че от февруари ще въведе 10% вносна такса върху стоки от осем европейски държави заради тяхното противопоставяне на американския контрол над Гренландия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В публикация в социалните медии Тръмп посочи, че Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия ще бъдат засегнати от новите мита.

Според президента, ако до 1 юни не бъде сключено споразумение за „пълното и цялостно закупуване на Гренландия“ от САЩ, размерът на вносното мито ще бъде увеличен на 25%.