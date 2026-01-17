Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп обяви нови мита за осем европейски държави заради Гренландия

Тръмп обяви нови мита за осем европейски държави заради Гренландия

17 Януари, 2026 19:26 3 236 91

  • гренландия-
  • доналд тръмп-
  • европейски държави-
  • мита

Вносните такси започват от февруари и могат да достигнат 25%, ако не бъде постигната сделка

Тръмп обяви нови мита за осем европейски държави заради Гренландия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че от февруари ще въведе 10% вносна такса върху стоки от осем европейски държави заради тяхното противопоставяне на американския контрол над Гренландия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В публикация в социалните медии Тръмп посочи, че Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия ще бъдат засегнати от новите мита.

Според президента, ако до 1 юни не бъде сключено споразумение за „пълното и цялостно закупуване на Гренландия“ от САЩ, размерът на вносното мито ще бъде увеличен на 25%.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 48 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бат Венце Сикаджията

    102 14 Отговор
    Този сенилен, естроген папърдак си е въобразил, че е крал с абсолютна власт. Ще вземе Гренландия колкото спря войната за 24 часа.

    Коментиран от #63, #81

    19:29 17.01.2026

  • 2 Абсурдистан

    93 12 Отговор
    Не, определено не го слуша главата. От страх, клоунът загуби представа кой е приятел и кой враг.

    Коментиран от #70

    19:29 17.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бийк

    63 5 Отговор
    1 февруари е след повече от две седмици
    Оранжевото TACO ще си смени 30 пъти мнението до тогава

    19:29 17.01.2026

  • 5 хахаха

    64 6 Отговор
    НАТО срещу НАТО.

    Коментиран от #75

    19:30 17.01.2026

  • 6 бай дончо

    45 12 Отговор
    или ще ме слушате смешкофци
    или гората хващайте

    19:30 17.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сибир

    20 20 Отговор
    колко струва?

    19:31 17.01.2026

  • 9 И така

    36 3 Отговор
    цяла Европа !

    19:32 17.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абсурдистан

    69 2 Отговор
    Забравих да попитам: Какво стана с придобиването на Канада?

    19:32 17.01.2026

  • 13 Булава

    59 3 Отговор
    Ес откаже ли се от долара за месец и гражданската в Обора е гарантирана

    Коментиран от #36

    19:32 17.01.2026

  • 14 456

    41 5 Отговор
    Бай Дони не разбра ли вече ,че митата удрят първо американците? Предполагам ,че бизнеса вече се е преоринтирал и износа за световните изн0двачи трябва да доста спаднал. Ако не е . .значи нямат усет

    19:33 17.01.2026

  • 15 Бат Венце Сикаджията

    46 10 Отговор
    Аз съм натурализиран Американски гражданин и по природа3съм аполитичен, тоест не гласувам. Следователно Тръмп ми бе безразличен6в началото, но сега смело мога да заявя, че Тръмп е позор за страната и колкото по бързо бъде разкаран, по какъвто и да е начин, толкова по добре.

    Коментиран от #83

    19:33 17.01.2026

  • 16 Търновец

    37 7 Отговор
    Това е откровена търговска война, България да закрие Американските бази и да спре нови договори за покупка на оръжие от САЩ. А след 10 месеца в САЩ има избори за конгрес

    19:33 17.01.2026

  • 17 Готвят

    38 4 Отговор
    Мадуро за президент на Гренландия!

    19:33 17.01.2026

  • 18 АМ ЧИ ДЕ ДА ЗНАМ

    35 9 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ДАН СТАНЕ ТАКА ЧЕ ЕВРОПЕЙЦИТЕ СА ГИ НАМЕСТИЛИ НА ШИШ
    ПУТЯ ОТЗАД
    ТРЪМПИЧ ОТПРЕД
    АБЕ ТЕА ША ЗАБРЕМЕНЕЯТ БЕ

    19:33 17.01.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    35 4 Отговор
    Ще поподсмърчат малко пък на 2ри юни ще ходят да му връчат ключа - няма де да ходят!

    19:34 17.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Путин

    10 15 Отговор
    Пускам Камчатка за 500 милиарда!

    19:35 17.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хи хи

    26 13 Отговор
    Защо само 25% мита ?? Да слага 500%, че еврогеевете да се озъбят и да гризнат дръвцето !!

    19:36 17.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Адрес 4000

    30 4 Отговор
    Вярваме му, толкова колкото му повярвахме за Иран - когато туитна:
    Помощта идва
    И тя дойде........
    Изхабено чучело което го държат за всичко (не само за кохонесите ,ако има такива)

    19:37 17.01.2026

  • 28 Седящия бик

    33 0 Отговор
    За Тръмп сме индианци!

    19:38 17.01.2026

  • 29 Да се смееш ли, да ревеш ли...

    46 7 Отговор
    От една страна е комично как Тръмпоча се гаври с флагманите в розово-зеления извpaтeняшки ЕC-paйx, а от друга страна е трагично, че с ЕС и ние потъваме на дъното.

    19:38 17.01.2026

  • 30 Банан

    35 9 Отговор
    Лидерите от ЕС (меките китки) са надупени пред Тр.ъмп

    19:38 17.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Иво

    30 6 Отговор
    Най- голямата грешка на 21 век -Тръмп!

    19:39 17.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Йкоп

    27 7 Отговор
    Честито на Европейскоте подлоги. Скараха ви със Русия лишиха ви от ресурси, а сега под носа ви ще ви вземат Гренландия. Време да да свалите Зеленски и да се сдобирите със Руднаците против тоя узперкал Дъртак Тръмпп. И да ги изгоните от Еярооа и да им направите Енбарго на тези нагли Каперу и бандити който сеят смърт и разруха където крака им стъпи. И да не могат да излязат от потъващия им континент .?

    19:40 17.01.2026

  • 36 456

    16 8 Отговор

    До коментар #13 от "Булава":

    Всъщност това което казваш ,ще стане много скоро. Банкерите казват при най- оптимистичният вариант до 12-18 месеца. Всички централни банки в света се освождават от долара полека / за да не се придизвика криза/ , но изхвърлянето на долара е неизбежно. Ако СА ,Китай или Русия пуснат на борсата малко повече ценни книжа ,ще стане хаос и с долара е свършено. Другият пирон е когато се пусне валутата на БРИКС.

    Коментиран от #66

    19:40 17.01.2026

  • 37 Перо

    15 0 Отговор
    Ние нямаме стокообмен зад океана! Развитата финансова и кредитна система в САЩ привлича чужди инвестиции, но има и местни капани, в които падат западноевропейците, които индиректно ще ощетят БГ!

    19:41 17.01.2026

  • 38 Брокер

    9 5 Отговор
    Зад Урал е много по-евтино !Акъра,шише водка!

    19:41 17.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ганчев

    15 1 Отговор
    Ако Тръмп дава 700 милиарда се падат по 10 милиона долара на гренландец.

    19:42 17.01.2026

  • 41 гост

    27 1 Отговор
    Възрастта не прощава! Деменцията напредва със скоростта на светлината. До сега се считаше за божи пратеник на земята, а вече за самия бог на земята.

    19:42 17.01.2026

  • 42 Кро стана евролиберасти

    25 4 Отговор
    Тези държави мълчат, нещо в устата ли имат

    19:43 17.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Крим е руски но чия

    21 7 Отговор
    е Гренландия,, уважаеми , европейски висши ръководители в кавички смешни Сорос от джендърски меки китки.

    19:43 17.01.2026

  • 45 Хи хи

    19 4 Отговор
    Еврогеевете откога чакат Сибир да стане китайски, обаче ядец...е ся Гренландия ще стане Американска, за разнообразие !!

    19:44 17.01.2026

  • 46 Фози

    17 0 Отговор
    Този е бетер тиквата.

    19:44 17.01.2026

  • 47 оня с питон.я

    17 3 Отговор
    Дедо Дончо разказа играта на Урсулианците. Ще клекнат иначе дедо Дончо ще им замрази личните сметки в швейцарските банки.

    19:44 17.01.2026

  • 48 az СВО Победа 80

    13 6 Отговор
    На "печелившите" честито! 🤣🤣🤣

    Хем ще ги оскубе здраво, хем накрая ще им прибере острова... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #50, #52

    19:45 17.01.2026

  • 49 Медведев

    5 2 Отговор
    Пролива,,Сталин"....

    19:45 17.01.2026

  • 50 оня с питон.я

    16 5 Отговор

    До коментар #48 от "az СВО Победа 80":

    Кеф наистина. Скандинавците в шок. Винаги са били най-заклетите щатски подлоги.

    19:48 17.01.2026

  • 51 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    18 2 Отговор
    Кукуто пак го хванаха бесовете...

    19:49 17.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Всичко точно

    16 6 Отговор
    Провалените европейски политици са в краката на Тръмпито. Не могат сами да се защитят, няма и кой да ги защити. Подритнаха си сами здравната книжка като застанаха срещу единствения радетел за мир и благоденствие в Европа В.Путин и подкрепят фашиския режим. Сега ще сърбат попарата с голяма лъжица и наведена глава.

    Коментиран от #58, #62

    19:52 17.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Тези мита

    10 3 Отговор
    Са незаконни. И дедо Дончо не може да ги налага самоволно. Защо съда в САЩ за трета път отлага делото за неправомерно нарушаване на закона..от президента с митата.

    19:58 17.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Тити

    7 2 Отговор
    Явно рижавото куку се е събудил с нова гениална мисъл.

    20:01 17.01.2026

  • 58 Л Иванова

    8 0 Отговор

    До коментар #53 от "Всичко точно":

    Панаири, панаири, хахаха!!!

    20:01 17.01.2026

  • 59 Хи хи

    7 2 Отговор
    А англетата кога ?? И те са остров, и те са критично важни за сигурността на Америка ??!! Тръмпи какво чака ??

    Коментиран от #86

    20:01 17.01.2026

  • 60 Един друг

    13 2 Отговор
    Не знам само кога най-после ще се събудят американците. Този сенилен и изкуфял старец не знае какво прави.

    20:03 17.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Здравей Бат Венце

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бат Венце Сикаджията":

    И Ази имам идея да се съберем дружина висаджии и сикаджии и като хванем пушкалта да атакуваме съединените Американски щати докато перчемът на Тръмп от жълт не стане лилав и........ Тръмп и като ни метне на томахавка ние ще се превърнем в......
    ,,герои ,,.

    20:05 17.01.2026

  • 64 Чуй чуй

    9 4 Отговор
    Един изкукуригал памперс върти евродженд на малкия си пръст ха ха. Путин гледа отстрани и се смее на глас. Хем 404 ще си вземе, хем еуропата гълта водица ха ха. Двамата лидери ще си поделят Стария континент в разбирателство и търговията продължава. Е, и ние сме от страната на булката ама какво от това…. винаги сме били потърпевши.

    20:06 17.01.2026

  • 65 Последно

    5 0 Отговор
    За 24 часа ли ще вземе Гренландия или пак цяла година лакърдии? Хи хи хи

    20:09 17.01.2026

  • 66 да ти кажа ..

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "456":

    Нито СА, нито Китай, а още по-малко Русия държат американския дълг. Япония е тази, която е нетен собственик на Америка.

    Коментиран от #69, #76

    20:10 17.01.2026

  • 67 безделников

    5 0 Отговор
    Аз ако съм в Брюксел върху умножавам неговите мита по 10 и му ги давам обрато

    20:13 17.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Госあ

    5 2 Отговор

    До коментар #66 от "да ти кажа ..":

    Китай като турат на тезгяха американския дълг, ще разбереш държат ли дълг, или не.

    Коментиран от #73

    20:23 17.01.2026

  • 70 Учуден

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абсурдистан":

    В САЩ нямат ли ментални доктори да го освидетелстват. Този вече навлиза в криза и не знае какво прави.

    20:23 17.01.2026

  • 71 Иван

    4 0 Отговор
    Баче Дончо трябва да се възприема сериозно, нищо че всички знаят че не е наред

    20:24 17.01.2026

  • 72 ЦИРК

    2 1 Отговор
    Тръмп нещо се е размекнал само 10% ? И максимум 25 след половин година ? Направо трябваше да удари както го направи с Китай - 100% след половин година 300%. Тогава гаранция че Западна Европа с дълговете си или е фалирала след 2 месеца, или са продали Гренландия за колкото долари им е предложил Тръмп. С тези 10% само ще има да се мотаят и да провеждат форум след форум и да излизат с декларации и гръмки слова.

    Коментиран от #78

    20:28 17.01.2026

  • 73 Пръдлаяк

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Госあ":

    И какво ще стане като го турят?Защо и дума не обелваш за руския дълг?

    20:29 17.01.2026

  • 74 Ха ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха":

    А руските джендъри ще изгубят войната..............хи хи хи хих.............

    20:30 17.01.2026

  • 75 Прудльооо

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "хахаха":

    САЩ не е НАТО,както и НАТО не е САЩ! Знаем ,много ви се иска,АМА НЯМА ДА СТАНЕ!!

    20:33 17.01.2026

  • 76 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "да ти кажа ..":

    Типичен заблатен кухорог тиквеняк.

    Планът на Китай за продажба на US treasury bonds за тази година е 500 млрд.

    ХАХАХА!

    20:33 17.01.2026

  • 77 ТРЪМП ще съсипе и разруши ВЕЛИКА Америка

    7 0 Отговор
    ТРЪМП е срам и позор за Америка и извършва престъпления не само срещу съюзниците на САЩ , но и срещу самите САЩ...!!!

    Рейтинга му в САЩ вече е под 30% и за да не изгуби властта си на междините избори, ще е готов да провокира вътрешни размирици и да вкара Америка в гражданска война, за да обяви военно положение в САЩ....!

    20:33 17.01.2026

  • 78 Даа бе

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "ЦИРК":

    ФЕЙК!!Да се радват и скачат копейките.

    20:35 17.01.2026

  • 79 Мнение

    3 0 Отговор
    Еми реципрочни мерки и готово

    20:36 17.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 А бе

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бат Венце Сикаджията":

    Този до 1 юни могат и да го приберат в някой ментален стационар за лечение.

    20:37 17.01.2026

  • 82 Иван

    7 1 Отговор
    Явно медицината в САЩ е на много ниско ниво. Немогат да диагностицират клинични случаи.

    20:39 17.01.2026

  • 83 А бе

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бат Венце Сикаджията":

    Няма ли в САЩ ментални доктори?Този човек е в криза.

    20:39 17.01.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Хахаха

    1 1 Отговор
    Пълен идиот

    20:46 17.01.2026

  • 86 Невежество

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хи хи":

    Това няма да се случи, дори орнжутана да е превъртял на 300%

    20:49 17.01.2026

  • 87 Гориил

    2 0 Отговор
    Зад грандиозните изявления на САЩ за ценностите и глобалното лидерство, демагогията става все по-очевидна. Истинските центрове на власт днес са тези, които дават приоритет на суверенитета, ресурсите и дългосрочното планиране Русия и Китай. Те все повече определят новите правила на световната политика.

    20:49 17.01.2026

  • 88 Евроатлантик

    0 0 Отговор
    Много сам обаркан. Колеги как пишене на такива статий?

    20:50 17.01.2026

  • 89 ежко

    1 0 Отговор
    Удряйте му реципрочни мита и отивайте да молите путин за нефт и газ!Аз не виждам какво друго може да искаме от САЩ!

    20:52 17.01.2026

  • 90 теню

    0 0 Отговор
    На Евро..гейовете не им трябва нормален лидер а като Тръмп само той ще ги оправи . Безпроблемно ще окупира Гренландия и никой не е в състояние да направи нещо само могат да gледат и да хленчат като децата гейовете или да организират Парад на което са способни .

    20:52 17.01.2026

  • 91 Ха-ха

    0 0 Отговор
    И с това приключи сагата Гренладия. А копейките така се надяваха САЩ да обявят война на НАТО 😂

    20:52 17.01.2026