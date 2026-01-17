Тръмп обяви нови мита за осем европейски държави заради Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че от февруари ще въведе 10% вносна такса върху стоки от осем европейски държави заради тяхното противопоставяне на американския контрол над Гренландия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
В публикация в социалните медии Тръмп посочи, че Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия ще бъдат засегнати от новите мита.
Според президента, ако до 1 юни не бъде сключено споразумение за „пълното и цялостно закупуване на Гренландия“ от САЩ, размерът на вносното мито ще бъде увеличен на 25%.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 48 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #63, #81
19:29 17.01.2026
2 Абсурдистан
Коментиран от #70
19:29 17.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бийк
Оранжевото TACO ще си смени 30 пъти мнението до тогава
19:29 17.01.2026
5 хахаха
Коментиран от #75
19:30 17.01.2026
6 бай дончо
или гората хващайте
19:30 17.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сибир
19:31 17.01.2026
9 И така
19:32 17.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Абсурдистан
19:32 17.01.2026
13 Булава
Коментиран от #36
19:32 17.01.2026
14 456
19:33 17.01.2026
15 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #83
19:33 17.01.2026
16 Търновец
19:33 17.01.2026
17 Готвят
19:33 17.01.2026
18 АМ ЧИ ДЕ ДА ЗНАМ
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ДАН СТАНЕ ТАКА ЧЕ ЕВРОПЕЙЦИТЕ СА ГИ НАМЕСТИЛИ НА ШИШ
ПУТЯ ОТЗАД
ТРЪМПИЧ ОТПРЕД
АБЕ ТЕА ША ЗАБРЕМЕНЕЯТ БЕ
19:33 17.01.2026
19 ДрайвингПлежър
19:34 17.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Путин
19:35 17.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хи хи
19:36 17.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Адрес 4000
Помощта идва
И тя дойде........
Изхабено чучело което го държат за всичко (не само за кохонесите ,ако има такива)
19:37 17.01.2026
28 Седящия бик
19:38 17.01.2026
29 Да се смееш ли, да ревеш ли...
19:38 17.01.2026
30 Банан
19:38 17.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Иво
19:39 17.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Йкоп
19:40 17.01.2026
36 456
До коментар #13 от "Булава":Всъщност това което казваш ,ще стане много скоро. Банкерите казват при най- оптимистичният вариант до 12-18 месеца. Всички централни банки в света се освождават от долара полека / за да не се придизвика криза/ , но изхвърлянето на долара е неизбежно. Ако СА ,Китай или Русия пуснат на борсата малко повече ценни книжа ,ще стане хаос и с долара е свършено. Другият пирон е когато се пусне валутата на БРИКС.
Коментиран от #66
19:40 17.01.2026
37 Перо
19:41 17.01.2026
38 Брокер
19:41 17.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ганчев
19:42 17.01.2026
41 гост
19:42 17.01.2026
42 Кро стана евролиберасти
19:43 17.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Крим е руски но чия
19:43 17.01.2026
45 Хи хи
19:44 17.01.2026
46 Фози
19:44 17.01.2026
47 оня с питон.я
19:44 17.01.2026
48 az СВО Победа 80
Хем ще ги оскубе здраво, хем накрая ще им прибере острова... 🤣🤣🤣
Коментиран от #50, #52
19:45 17.01.2026
49 Медведев
19:45 17.01.2026
50 оня с питон.я
До коментар #48 от "az СВО Победа 80":Кеф наистина. Скандинавците в шок. Винаги са били най-заклетите щатски подлоги.
19:48 17.01.2026
51 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
19:49 17.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Всичко точно
Коментиран от #58, #62
19:52 17.01.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Тези мита
19:58 17.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Тити
20:01 17.01.2026
58 Л Иванова
До коментар #53 от "Всичко точно":Панаири, панаири, хахаха!!!
20:01 17.01.2026
59 Хи хи
Коментиран от #86
20:01 17.01.2026
60 Един друг
20:03 17.01.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Здравей Бат Венце
До коментар #1 от "Бат Венце Сикаджията":И Ази имам идея да се съберем дружина висаджии и сикаджии и като хванем пушкалта да атакуваме съединените Американски щати докато перчемът на Тръмп от жълт не стане лилав и........ Тръмп и като ни метне на томахавка ние ще се превърнем в......
,,герои ,,.
20:05 17.01.2026
64 Чуй чуй
20:06 17.01.2026
65 Последно
20:09 17.01.2026
66 да ти кажа ..
До коментар #36 от "456":Нито СА, нито Китай, а още по-малко Русия държат американския дълг. Япония е тази, която е нетен собственик на Америка.
Коментиран от #69, #76
20:10 17.01.2026
67 безделников
20:13 17.01.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Госあ
До коментар #66 от "да ти кажа ..":Китай като турат на тезгяха американския дълг, ще разбереш държат ли дълг, или не.
Коментиран от #73
20:23 17.01.2026
70 Учуден
До коментар #2 от "Абсурдистан":В САЩ нямат ли ментални доктори да го освидетелстват. Този вече навлиза в криза и не знае какво прави.
20:23 17.01.2026
71 Иван
20:24 17.01.2026
72 ЦИРК
Коментиран от #78
20:28 17.01.2026
73 Пръдлаяк
До коментар #69 от "Госあ":И какво ще стане като го турят?Защо и дума не обелваш за руския дълг?
20:29 17.01.2026
74 Ха ха ха ха
До коментар #10 от "Ха ха":А руските джендъри ще изгубят войната..............хи хи хи хих.............
20:30 17.01.2026
75 Прудльооо
До коментар #5 от "хахаха":САЩ не е НАТО,както и НАТО не е САЩ! Знаем ,много ви се иска,АМА НЯМА ДА СТАНЕ!!
20:33 17.01.2026
76 хаха
До коментар #66 от "да ти кажа ..":Типичен заблатен кухорог тиквеняк.
Планът на Китай за продажба на US treasury bonds за тази година е 500 млрд.
ХАХАХА!
20:33 17.01.2026
77 ТРЪМП ще съсипе и разруши ВЕЛИКА Америка
Рейтинга му в САЩ вече е под 30% и за да не изгуби властта си на междините избори, ще е готов да провокира вътрешни размирици и да вкара Америка в гражданска война, за да обяви военно положение в САЩ....!
20:33 17.01.2026
78 Даа бе
До коментар #72 от "ЦИРК":ФЕЙК!!Да се радват и скачат копейките.
20:35 17.01.2026
79 Мнение
20:36 17.01.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 А бе
До коментар #1 от "Бат Венце Сикаджията":Този до 1 юни могат и да го приберат в някой ментален стационар за лечение.
20:37 17.01.2026
82 Иван
20:39 17.01.2026
83 А бе
До коментар #15 от "Бат Венце Сикаджията":Няма ли в САЩ ментални доктори?Този човек е в криза.
20:39 17.01.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Хахаха
20:46 17.01.2026
86 Невежество
До коментар #59 от "Хи хи":Това няма да се случи, дори орнжутана да е превъртял на 300%
20:49 17.01.2026
87 Гориил
20:49 17.01.2026
88 Евроатлантик
20:50 17.01.2026
89 ежко
20:52 17.01.2026
90 теню
20:52 17.01.2026
91 Ха-ха
20:52 17.01.2026