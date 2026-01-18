Новини
Милициите "Басидж" и гвардейците - опората на режима в Иран

Милициите "Басидж" и гвардейците - опората на режима в Иран

18 Януари, 2026

"Басидж" са въоръжени милиции, чиито членове се появяват в Иран всеки път, когато режимът подозира, че може да има безредици или в този случай - когато иска да потисне протести

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Иранският режим безмилостно потуши протестите в страната, не се спря и пред убийства. Кои са най-верните му "хрътки"?

Те просто се появяват по улиците от нищото - мотори, на които обичайно мъжете са по двама. Единият управлява превозното средство, а вторият държи оръжие. Не е ясно кои са, не носят униформи или други опознавателни знаци. Едно е ясно - щом се появят, протестиращите в Иран изпадат в паника. Такива сцени могат да се видят на малкото видеоклипове, които достигат до света въпреки продължаващата блокада на интернет в Ислямската република . Видеата най-вероятно успяват да я пробият с помощта на сателитната мрежа "Старлинк", която спорадично доставя връзка на иранците, пише АРД.

В някои от видеоклиповете се вижда как тези въоръжени мъже стрелят по протестиращите с бойни патрони. Според експерта по Иран Райнхард Шулце става дума за поддръжници и членове на паравоенните милиции "Басидж".

Какво представляват милициите "Басидж"

"Басидж" са въоръжени милиции, чиито членове се появяват в Иран всеки път, когато режимът подозира, че може да има безредици или в този случай - когато иска да потисне протести, пише германската обществена медия. "Те се организират сами. Нямат командна структура, действат по своя преценка", обяснява Шулце.

Милициите са създадена след Ислямската революция през 1979 година и разполагат с около 150 000 бойци, които са на разположение на иранския режим по всяко време. При необходимост могат да бъдат мобилизирани още стотици хиляди. Точни цифри обаче няма, посочва германската обществена медия.

"Басидж" набират членове от населението. Често това са млади хора от по-бедни среди, които са привлечени от борбата за религиозна държава и предимствата в държавния апарат. Дори в спокойни времена "Басидж" са част от ежедневието на иранците, включително в университетите. Там те трябва да идентифицират противниците на режима, преди да са успяли да се организират в по-големи движения.

През 1981 година милициите "Басидж" бяха поставени на подчинение на Революционната гвардия като паравоенна единица. "За разлика от "Басидж", Революционната гвардия е истинска армия”, казва Шулце. "Със своите въздушни, морски и сухопътни сили тя е нещо като елитна единица и е на пряко подчинение на аятолах Али Хаменей ."

Революционната гвардия - държава в държавата

Революционната гвардия също е била използвана срещу демонстрациите през последните дни, пише АРД. Звеното обаче не работи в пълния си потенциал за момента, смята експертът Шулце. "Революционната гвардия не е просто силова група, тя е предназначена да поеме цялата изпълнителна власт в градовете в извънредни ситуаци, било в столицата или в провинцията", обяснява професорът пред АРД. По този начин в провинциалните градове постоянно съществува заплаха от установяване на диктатура на Революционната гвардия.

Първоначално тя е създадена, за да гарантира продължаването на Ислямската революция в Иран. Днес обаче е не само военна сила, но и икономическа . Тя организира най-големите строителни проекти в Иран и участва в изграждането на пристанища, летища и транспортна инфраструктура.

Друга задача на Революционната гвардия е да разпространява идеите на Ислямската революция зад граница. Така именно тя е отговорна за създаването на Хизбула в Ливан , Хамас в ивицата Газа, а и за бетонирането на Башар Асад в Сирия . С течение на годините Революционната гвардия се е превърнала в сила, без която днес в Иран не може да се направи почти нищо. И която, заедно с милициите "Басидж", вероятно е изиграла важна роля в потушаването на всички протести до момента.


