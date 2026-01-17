Лидерът на "Трети март" проговори за Румен Радев

Темата за евентуална президентска партия на Румен Радев отново е във фокуса на обществения интерес. Лидерът на „Движение Трети март” Тихомир Атанасов коментира позицията на своята формация и отношението ѝ към президента в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
„Всички наши членове и симпатизанти се обединиха около това име, защото е символ на свободата и показва българския дух. Други хора започнаха тази инициатива, но ние имаме желанието да я довършим”, заяви Атанасов.
Той поясни, че движението е било създадено с надеждата да се превърне в масово движение и евентуално партия, но процесът е бил непълен. „За нас Румен Радев е единственият политик, който може да изведе държавата от политическата и икономическата криза. Разговарял съм с него, но не сме го уведомили за припознаването му по време на учредителния конгрес. Това беше спонтанно решение”, обясни лидерът на „Трети март”.
Атанасов отговори на думите на президента, че тези, които се представят от негово име, са „поставени лица на олигархията”. „Нито съм бил, нито ще бъда представител на олигархията. Това няма с какво да ни засегне”, каза той.
Тихомир Атанасов заяви и позицията си при евентуално обявяване на президентска формация. „С две ръце бих гласувал за него и ще дам мястото си на председател, ако Радев тръгне на избори”, каза той.
Атанасов заяви още, че никога не е бил член на други политически формации. По думите му той е участвал само като част от граждански квоти в проекти като „Справедливост за България” и „България без цензура”, допълни лидерът на „Трети март”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сатана Z
18:08 17.01.2026
5 Радев отдавна го каза:
Коментиран от #26
18:09 17.01.2026
6 МУНЯКА
18:10 17.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да да да
Коментиран от #37
18:13 17.01.2026
9 По добре е от Теменужка
18:13 17.01.2026
10 Време
Коментиран от #20, #39
18:13 17.01.2026
11 хехе
18:14 17.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ами
Възможно е, и господинът да е такъв. Но може, и да не е.
Само делата показват какъв всъщност е един човек.
18:16 17.01.2026
14 то мушико и
18:18 17.01.2026
15 От сега
18:18 17.01.2026
16 Тоя с
18:21 17.01.2026
17 Фори
18:23 17.01.2026
18 Радев
18:27 17.01.2026
19 Юрист
18:28 17.01.2026
20 Кой ти
До коментар #10 от "Време":пречи да излезеш?
18:29 17.01.2026
21 Горски
Коментиран от #27
18:35 17.01.2026
22 Иво
18:38 17.01.2026
23 тука има - тука нема...
18:38 17.01.2026
24 Майора
18:39 17.01.2026
25 !!!?
18:44 17.01.2026
26 Джензи
До коментар #5 от "Радев отдавна го каза:":Тоз ми беше малко странен,защо си мисли че ние,младите искаме такива като него,Радев,Асен и т.н.
18:45 17.01.2026
27 Ами
До коментар #21 от "Горски":Вижте сега горски ... Всеки може да отиде където си поиска, с изключение
на случаите в които се изисква одобрение от съответната държава.
Идеологиите вече нямат значение. Те бяха за миналия век.
Сега е важно какво трябва самите ние да направим за да живеем по-добре,
а не да чакаме някой да ни казва какво трябва да правим и как да живеем.
18:48 17.01.2026
28 БАДЖО
рум€н П€Ф€рад€Ф $ митко-$€(Х)к р€ тар ка та $€ КРИЯТ,Ч€ $А Г € Й ДВОЙКА!
НО НИЕ ЗНАЕМ,ЧЕ ОЩЕ във ВВСето $и БЪР КА ХА В ДУ П€ ТО И ,ЧЕ $А ОТ нато-БКПто!
Коментиран от #29
18:49 17.01.2026
29 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #28 от "БАДЖО":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
Коментиран от #30
18:50 17.01.2026
30 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #29 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
Коментиран от #31
18:50 17.01.2026
31 митко-$€ кр€ та рка
До коментар #30 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":Д€$О, а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА рум€н!
ни€ $ н€го ОЩ€ във ВВСето $и Б .Р К А Х М € в Д. П € Т О, НАЛИ $м€ от нато-БКПето!
Коментиран от #32
18:51 17.01.2026
32 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #31 от "митко-$€ кр€ та рка":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
Коментиран от #35
18:51 17.01.2026
33 Българин
18:51 17.01.2026
34 митко-$€ кр€ та рка
Ура другари!
Ураааа, Бързо М у ш ни МИ го в Г . з а!
18:52 17.01.2026
35 €МИ $ТЮАРД€$АТА
До коментар #32 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":Д€$О,твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
Д . Х . Й ГО ти!:))
18:53 17.01.2026
36 Хайде и този
18:57 17.01.2026
37 Ако не беше 3 Март
До коментар #8 от "Да да да":Щеше ли да има 6 Септември ?
Комитетът първоначално е бил..Обединение на Македония,Одринска Тракия и Румелия.
Но Захари Стоянов е вербуван за член на Португалското разклонение на Масонската ложа.
Австро Унгария отрязва Македония, а Англия Одрин
З.Стоянов се съгласява и големият революционер Христо Македонски гохзаплюва в лицето с думите предател.
Гимнастическите дружества сафсъздадени по инициатива но ген.Скобелев.Пушки дрехи са с руски пари.
Русия плаща 86 млн.златни франка на Турция/ повече от 1000 т.злато.
Това е причината нашата ормияхда напусне Турската и да отиде на Сръбската граница.
Русия сключва договор България да върне не 86 млн.франка а 46 млн.франка.Договорът е в Нац библиотека.
През 1918 г.Ленин слага ппезрамки на договора и не плащаме нищо.
Това не ни пречи да плюем Русия и комуниста Ленин
18:57 17.01.2026
38 ку-ку....ку-ку
18:59 17.01.2026
39 Виж сега,
До коментар #10 от "Време":Вчера излязохме от еврозоната,ти как не разбра. Пак си на черешата
19:01 17.01.2026
40 Тоя
19:01 17.01.2026
41 Баце
19:03 17.01.2026
42 Перо
19:05 17.01.2026
43 Байрактар"70
Очертават се много интересни спектакли!
19:09 17.01.2026
44 Уса
19:11 17.01.2026
45 Един вид...
19:12 17.01.2026