Лидерът на "Трети март" проговори за Румен Радев

17 Януари, 2026 18:05 2 100 45

Лидерът на "Трети март" проговори за Румен Радев - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Темата за евентуална президентска партия на Румен Радев отново е във фокуса на обществения интерес. Лидерът на „Движение Трети март” Тихомир Атанасов коментира позицията на своята формация и отношението ѝ към президента в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

„Всички наши членове и симпатизанти се обединиха около това име, защото е символ на свободата и показва българския дух. Други хора започнаха тази инициатива, но ние имаме желанието да я довършим”, заяви Атанасов.

Той поясни, че движението е било създадено с надеждата да се превърне в масово движение и евентуално партия, но процесът е бил непълен. „За нас Румен Радев е единственият политик, който може да изведе държавата от политическата и икономическата криза. Разговарял съм с него, но не сме го уведомили за припознаването му по време на учредителния конгрес. Това беше спонтанно решение”, обясни лидерът на „Трети март”.

Атанасов отговори на думите на президента, че тези, които се представят от негово име, са „поставени лица на олигархията”. „Нито съм бил, нито ще бъда представител на олигархията. Това няма с какво да ни засегне”, каза той.

Тихомир Атанасов заяви и позицията си при евентуално обявяване на президентска формация. „С две ръце бих гласувал за него и ще дам мястото си на председател, ако Радев тръгне на избори”, каза той.

Атанасов заяви още, че никога не е бил член на други политически формации. По думите му той е участвал само като част от граждански квоти в проекти като „Справедливост за България” и „България без цензура”, допълни лидерът на „Трети март”.


  • 4 Сатана Z

    18 0 Отговор
    Боже,пази България!

    18:08 17.01.2026

  • 5 Радев отдавна го каза:

    24 1 Отговор
    И тези с "третия март" са шарлатани.

    Коментиран от #26

    18:09 17.01.2026

  • 6 МУНЯКА

    19 11 Отговор
    Случайно попаднал в политиката, направи голяма поразия , насъска Българите един срещу друг.

    18:10 17.01.2026

  • 8 Да да да

    12 13 Отговор
    Трети март .Край на руско турската война ,начало на две разделени територии ,Княжество България Источна Румелия.РАЗДЕЛЕНИЕ. Шести септември.....Всеки да прочете за тази дата.

    Коментиран от #37

    18:13 17.01.2026

  • 9 По добре е от Теменужка

    2 6 Отговор
    Тихомир Атанасов с 14 годишен опит като съветник в Народното Събрание на Република България. Осем години от тях той е бил съветник на председателя на Комисия по Европейски въпроси и Контрол на Европейските фондове. По образование Тихомир Атанасов е икономист.

    18:13 17.01.2026

  • 10 Време

    8 16 Отговор
    Кога ще излизаме от еврозоната?

    Коментиран от #20, #39

    18:13 17.01.2026

  • 11 хехе

    6 3 Отговор
    и какво е проговорил, гледах предаването на оня измислен журналист Огнянов нищо съществено не каза. Водещия се правеше на интересен като задаваше тъпи въпроси белким извлече нещо за нероден Петко.

    18:14 17.01.2026

  • 13 Ами

    7 3 Отговор
    Много хора се опитват да извлекът девиденти на чужд гръб.
    Възможно е, и господинът да е такъв. Но може, и да не е.
    Само делата показват какъв всъщност е един човек.

    18:16 17.01.2026

  • 14 то мушико и

    9 4 Отговор
    Герб е достоен знак за доброта но виж тууулпа що ни направи. ОГРАБИ ни със 2 по 200 със шиша. А ти Бегай с 200 защото си мушика и нищо няма да направиш добро.

    18:18 17.01.2026

  • 15 От сега

    12 0 Отговор
    търси място в листата.

    18:18 17.01.2026

  • 16 Тоя с

    15 0 Отговор
    кого ли не беше , около кого не се повъртя , включително и около Алексей Петров , сега всеки вижда и преценява около кого.....

    18:21 17.01.2026

  • 17 Фори

    11 0 Отговор
    Всякакви алчни стари муцуни изпълзяха, за да се наместят на някакви постове и да се замогнат рязко.

    18:23 17.01.2026

  • 18 Радев

    13 0 Отговор
    Аман от измамници и тарикати и шарлатани

    18:27 17.01.2026

  • 19 Юрист

    4 5 Отговор
    Радев да ги съди тия пиявици

    18:28 17.01.2026

  • 20 Кой ти

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Време":

    пречи да излезеш?

    18:29 17.01.2026

  • 21 Горски

    12 3 Отговор
    Гласувайте за Радев,и ще сменим мафията на Пеевски с мафията на копринките. Някой знае ли му биографията прилича на ченгесар? А кога ще излизаме от еврозоната? Кризата е системна криза на Капитализма в западната му форма. Извеждане от кризата означава отиване на Изток. Боже опази България от комунисти безродни а от друго сами ще се отървем. А КОЙ ЩЕ ПЛАЩА БОТАШ !? А !? МИЛИАРДИ ОТ ДЖОБА НИ? 82 ГОДИНИ СТИГАТ!

    Коментиран от #27

    18:35 17.01.2026

  • 22 Иво

    10 5 Отговор
    Руския б.. лук Радев си въобразява че европейска България ще гласува с треперещи ръце за путинския слуга. Хората отдавна разбраха че този национален предател иска да ни вкара в рускии мир и да загърбим Европа и Свободния свят. Няма да стане.

    18:38 17.01.2026

  • 23 тука има - тука нема...

    8 1 Отговор
    Абе на какво заприлича тази България? На никой не му се работи в реално производство, а вички се стремят да се докопат до общата хазна. Кой политик, кой таксиметров превозвач, кой администрация, кой чиновник, военен или друг държавен служител и все такива, които не произвеждат продукт с принадена стойност който да се търгува и да увеличава приходите в държавата, а всеки дърпа от готовите пари, но изработени от други. Малко ли са над 130 политически партии за държава като нашата в момента, че продължават да се роят, а и непрекъснато се призовава да бъдат регистрирани още и още? Ако просперитета на една държава зависеше от броя на политическите партии, ние трябваше да сме най прогресивната държава в Европа. За сметка на това обаче с толкова много партии сме на последите места по всички положителни показатели и на първи по всички отрицателни в цяла Европа и не само. Колко още партии ще ни трябват за да се разпадне вече заради многото все некадърни политици самата държава?

    18:38 17.01.2026

  • 24 Майора

    10 5 Отговор
    Атанасов , точно разединителят Радев се подкрепя от олигарсите начело с Бобокови , Прокопиев , Черепа о останалите! Не виждам как мистър Кеш може да обединява с Копринката и Узунов!

    18:39 17.01.2026

  • 25 !!!?

    5 3 Отговор
    Значи, кремълския парашутист Мистър Кеш ще ни "спаси" от феномена Шиши на дерибея Доган !!!?

    18:44 17.01.2026

  • 26 Джензи

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Радев отдавна го каза:":

    Тоз ми беше малко странен,защо си мисли че ние,младите искаме такива като него,Радев,Асен и т.н.

    18:45 17.01.2026

  • 27 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    Вижте сега горски ... Всеки може да отиде където си поиска, с изключение
    на случаите в които се изисква одобрение от съответната държава.
    Идеологиите вече нямат значение. Те бяха за миналия век.
    Сега е важно какво трябва самите ние да направим за да живеем по-добре,
    а не да чакаме някой да ни казва какво трябва да правим и как да живеем.

    18:48 17.01.2026

  • 28 БАДЖО

    3 1 Отговор
    КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ- Д€ $И К . Р В О Л Я К?!?!?!?
    рум€н П€Ф€рад€Ф $ митко-$€(Х)к р€ тар ка та $€ КРИЯТ,Ч€ $А Г € Й ДВОЙКА!
    НО НИЕ ЗНАЕМ,ЧЕ ОЩЕ във ВВСето $и БЪР КА ХА В ДУ П€ ТО И ,ЧЕ $А ОТ нато-БКПто!

    Коментиран от #29

    18:49 17.01.2026

  • 29 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "БАДЖО":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    Коментиран от #30

    18:50 17.01.2026

  • 30 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    Коментиран от #31

    18:50 17.01.2026

  • 31 митко-$€ кр€ та рка

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    Д€$О, а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА рум€н!
    ни€ $ н€го ОЩ€ във ВВСето $и Б .Р К А Х М € в Д. П € Т О, НАЛИ $м€ от нато-БКПето!

    Коментиран от #32

    18:51 17.01.2026

  • 32 Г€Н€РАЛ Д€$И

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "митко-$€ кр€ та рка":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    Коментиран от #35

    18:51 17.01.2026

  • 33 Българин

    2 4 Отговор
    Надявам се Румен Радев да вземе Красимир Премянов и Румен Гечев, за да е силна партията!

    18:51 17.01.2026

  • 34 митко-$€ кр€ та рка

    4 0 Отговор
    ни€ $ р€зид€нтът другарят П€Д€рад€Ф щ€ направим Политич€$ка Партия " II-ри Ф€вруари", Щ€ $ЪБ€Р€М УРВИ И П€ ДА ЛИ!
    Ура другари!
    Ураааа, Бързо М у ш ни МИ го в Г . з а!

    18:52 17.01.2026

  • 35 €МИ $ТЮАРД€$АТА

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$О,твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
    Д . Х . Й ГО ти!:))

    18:53 17.01.2026

  • 36 Хайде и този

    4 0 Отговор
    ред сълзи,два реда сополи,метани,целуване на крака и всичко,каквото се сетите,само пРезидента да излезе на избори и този неделник да се промъкне в управлението.,Е няма такива кретени

    18:57 17.01.2026

  • 37 Ако не беше 3 Март

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Да да да":

    Щеше ли да има 6 Септември ?
    Комитетът първоначално е бил..Обединение на Македония,Одринска Тракия и Румелия.
    Но Захари Стоянов е вербуван за член на Португалското разклонение на Масонската ложа.
    Австро Унгария отрязва Македония, а Англия Одрин
    З.Стоянов се съгласява и големият революционер Христо Македонски гохзаплюва в лицето с думите предател.
    Гимнастическите дружества сафсъздадени по инициатива но ген.Скобелев.Пушки дрехи са с руски пари.
    Русия плаща 86 млн.златни франка на Турция/ повече от 1000 т.злато.
    Това е причината нашата ормияхда напусне Турската и да отиде на Сръбската граница.
    Русия сключва договор България да върне не 86 млн.франка а 46 млн.франка.Договорът е в Нац библиотека.
    През 1918 г.Ленин слага ппезрамки на договора и не плащаме нищо.
    Това не ни пречи да плюем Русия и комуниста Ленин

    18:57 17.01.2026

  • 38 ку-ку....ку-ку

    3 0 Отговор
    Този индивид на кого е лидер?Вече май партии се правят на събрание в жилищен вход.Но няма лошо.

    18:59 17.01.2026

  • 39 Виж сега,

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Време":

    Вчера излязохме от еврозоната,ти как не разбра. Пак си на черешата

    19:01 17.01.2026

  • 40 Тоя

    4 0 Отговор
    е пълно менте!

    19:01 17.01.2026

  • 41 Баце

    1 1 Отговор
    Президента каза, че няма нищо общо с този и неговия 3 ти Март.

    19:03 17.01.2026

  • 42 Перо

    2 1 Отговор
    Всички селяни искат да станат депутати, общинари и политици и напъна е до скъсване! И тоя си мисли, че ще хване господ за шлифера, като ония от царската партия. А Мунчо трябва да отговори в прав текст, един път за винаги, ще става ли партиец или не. Тук не е място за избиване на селска комплексарщина, защото създава брожения в обществото, при сложна международна обстановка!

    19:05 17.01.2026

  • 43 Байрактар"70

    0 0 Отговор
    Току що излюпил се, до трети март има време! Белким се доуредиш и ти и свое, но зависи кога и как ще се разпънеш на скута за кафе от джезве! Внимание --- кафето вече няма да е мазно, а ще е горещо и ще горчи!
    Очертават се много интересни спектакли!

    19:09 17.01.2026

  • 44 Уса

    0 1 Отговор
    Само Костя "копейкин" казва нещата в прав текст така както трябва да се казват с факти и истина.Останалите са едни пелтеци само пелтечат,заекват,въртят очички и сучат нищо не им се разбира.От устите им захарен памук излиза лапаш нещо гълташ нищо ама било сладко да ни е сладко тогава,но се оказва само подсладител

    19:11 17.01.2026

  • 45 Един вид...

    0 0 Отговор
    С името и реитинга на радев да влезем в парламента...и да се докопаме до тага бленувания депутатски пост...

    19:12 17.01.2026

