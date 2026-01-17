Новини
Мнения »
Как Тръмп, Путин и Си Дзинпин погребаха стария световен ред

Как Тръмп, Путин и Си Дзинпин погребаха стария световен ред

17 Януари, 2026 22:00 2 280 31

  • доналд тръмп-
  • си дзинпин-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • венецуела-
  • нато

В своята реторика и действия Европа се е вкопчила за международното право като кука за скала, без да вижда, че светът след Студената война е окончателно мъртъв

Как Тръмп, Путин и Си Дзинпин погребаха стария световен ред - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Le Figaro Le Figaro
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Като обезглави ръководството на Венецуела с грандиозен военен удар и след това обяви намерението си да поеме контрола над страната, нанесе ли Доналд Тръмп последния удар на международното право? Това пита в материал за френския всекидневник Le Figaro политическият анализатор Изабел Ласер.

Никой, освен може би Жан-Люк Меланшон, Владимир Путин или Си Дзинпин, няма да жали за Николас Мадуро, диктаторът, който потопи страната си в хаос, открадна преизбирането си през 2024 г., дестабилизира американския континент, разследван е от ООН за престъпления срещу човечеството и е силно мразен от венецуелците. Някои, като Володимир Зеленски, дори предположиха, че неутрализацията му би могла да послужи като пример за Владимир Путин...

Фактът, че лидерът на Кремъл загуби основния си съюзник в Латинска Америка, след като трябваше да оплаква загубата на Башар Асад в Сирия, също не може да се счита за лоша новина. Нито пък перспективата венецуелската опозиция да си върне откраднатата ѝ власт и, при най-оптимистичния сценарий, да възстанови свободата на местното население, е лоша новина.

Но американската военна операция, колкото и дръзка, толкова и успешна, излиза извън рамките на международното право, тъй като нарушава Устава на Организацията на обединените нации.

Дори през 2003 г., когато нахлу в Ирак, Джордж Буш поиска зелена светлина от Съвета за сигурност. Тръмп заобиколи това в случая с Венецуела, точно както заобиколи разрешението на Конгреса на САЩ. Далечен наследник на Доктрината Монро, преименувана от Доналд Тръмп на "Доктрината Донро", новата американска регионална политика, която има за цел да изгони сили, които не обслужват интересите на САЩ в Латинска Америка, легитимира както смяната на режима чрез сила, така и връщането на имперските сфери на влияние.

Последиците от венецуелската операция ще отекват в целия регион и света дълго време. На първо място във Венецуела, тъй като военният успех на операцията не гарантира непременно политическия ѝ успех. Многобройни примери от близката история, по-специално тези от Ирак, Либия и Афганистан, ни напомнят, че смяната на режима рядко води до демокрация и мир, а по-често до хаос и гражданска война. След това в региона, защото Доналд Тръмп, окуражен от успеха си, обеща да го направи отново: "Трябва да го направим отново. Можем да го направим отново. Никой не може да ни спре."

Новата национална отбранителна стратегия, публикувана през декември, дава приоритет на контрола над Западното полукълбо. Ще послужи ли Венецуела като прецедент за сваляне на режими на континента, които Белият дом не харесва? Кой ще бъде следващият в списъка? Куба, един от основните губещи в тази операция, поради енергийните връзки между Каракас и Хавана? Сандинисткият режим в Никарагуа? Мексико и Колумбия, споменати от Тръмп? Или страните, към които той вече предяви претенции: Канада, Панама и особено Гренландия.

Както и в Латинска Америка, Доналд Тръмп иска да противодейства на руското и китайското влияние там, като едновременно с това експлоатира минералните богатства на страната. Освен ако, разбира се, кутията на Пандора не бъде отворена и не изпрати американски самолети отново в небето на Ислямска република Иран, атакувайки ядрените и балистичните ѝ ракетни програми.

Русия и Китай се вслушаха в предупреждението: американският президент може да използва военна сила, когато сметне за необходимо.

Техните приятели диктатори също разбраха, че защитата на Москва или Пекин вече няма да ги спаси. От друга страна, операцията срещу Мадуро проправя пътя на Пекин и Москва да повторят примера, даден от водещата световна сила, особено от велика демокрация, поне до преизбирането на Доналд Тръмп.

Това е завръщането на империите и имперските политики. Американският президент иска отново да превърне Латинска Америка в задния двор на Съединените щати. Владимир Путин иска да си възвърне контрола над бившата съветска сфера на влияние, включително със сила, както в Украйна. Си Дзинпин иска със сила "да се обедини" с Тайван.

"Ако Съединените щати претендират за правото си да използват военна сила, за да нахлуят в държава и да заловят чуждестранни лидери, които обвиняват в престъпно поведение, какво ще попречи на Китай да направи същото с лидерите на Тайван? ... След като границата бъде прекрачена, правилата, които ограничават глобалния хаос, започват да се рушат и автократичните режими ще бъдат първите, които ще се възползват от това", предупреждава демократът Марк Уорнър, заместник-председател на Комисията по разузнаване на Сената. Как тогава можем да се противопоставим на Владимир Путин, ако той извърши подобно деяние в балтийските държави или Молдова?

Макар да е шокиращо, че американската демокрация пренебрегва международното право, то вече е до голяма степен унищожено от автокрации и диктатури.

По-специално от Русия на Путин, която се опитва да погълне съседите си от 2008 г. и през февруари 2022 г. направи опит да смени режима в Киев, като залови - в най-добрия случай - Володимир Зеленски. Но също и от Китай, който уби демокрацията и гражданското общество в Хонконг въпреки подписаните споразумения и придвижва военните си кораби по-близо до следващата си цел - Тайван.

Някои смятат, че руските инвазии са извършени с пасивното и косвено съучастие на европейците, които не са могли или не са желаели да спрат Путин, първо в Грузия, а след това и в Украйна. "Международното право е гъвкаво понятие за европейците. Вие критикувате Тръмп, защото той свали диктатор в Каракас. Но вие оставяте Путин на власт, въпреки че престъпленията му са далеч по-сериозни от тези на Мадуро", критикува бивш украински служител.

В своята реторика и действия Европа се е вкопчила за международното право като кука за скала, без да вижда, че светът след Студената война е окончателно мъртъв, че силата си е възвърнала властта в световен мащаб и че законът може да бъде спазен само ако е подкрепен от надежден баланс на силите.

"Моралът или законът без сила не работят; ние виждаме това всеки ден в Украйна. Ако откажете каквато и да е намеса по принцип, вие подкрепяте авторитарното статукво. И кое е по-добре? Да игнорирате правилата и да постигнете справедливост или да спазвате законите и да увековечите несправедливостта и диктатурата?", продължава бившият украински служител. Наистина сложен въпрос...

В свят, отново управляван от силата, европейците се опитват да защитят ценностите си като безсилни зрители, неспособни да се въоръжат с необходимите средства, за да ги наложат, криейки се зад разпадащи се международни институции.

"Да се задоволим с това да бъдем последните, които защитават и уважават Устава на ООН, несъмнено означава да бъдем последователни с нашата история и верни на нашата доктрина. Но преди всичко това означава да бъдем напълно заличени от историята. Ако искат да продължат да се надяват, че законът отново ще възтържествува, демокрациите трябва да се върнат на пътя на силата", предупреждава бившият френски премиер Габриел Атал.

Защото, ако силата без справедливост води до произвол и диктатура, справедливостта без сила е безсилна и обречена...


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 татунчо 🍌

    25 4 Отговор
    Щом Тръмп може безнаказано да си позволява своеволия , значи и Путин и Си могат !

    10:05 17.01.2026

  • 2 Кси Джинпинг

    13 6 Отговор
    Путин е хулиган, а Тръмп е луд с картечница.

    Коментиран от #7, #27

    10:07 17.01.2026

  • 3 Пич

    16 0 Отговор
    Това е въпрос от тъпаци, и за тъпаци !!! Ликвидацията на безметежният живот е факт , и не трябва да се реве за миналото, а да се мисли за бъдещето!!! И да ревеш на палача, той ще си ти сложи примката на врата, и ще бутне бурето!!! Светът се разделя на бесещи, и на бесени!!! Глупаците ще ги бесят първи!!!

    10:10 17.01.2026

  • 4 кой му дреме

    7 16 Отговор
    кой изльга гану путинофиль, потънал в мизерия в бащината си панелка с изключено парно, оZлобен на всички дето живеят добре, че е европеец, още повече бял ???

    10:10 17.01.2026

  • 5 Путин

    6 3 Отговор
    Троловете на Факти са мойте домашни любимци.

    10:25 17.01.2026

  • 6 Суха съчка

    24 1 Отговор
    Как определихме Китай като лош все пак не е нападнал други страни.

    10:26 17.01.2026

  • 7 не може да бъде

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кси Джинпинг":

    Сигурен ли си в това което си написал!?Върховният глава никога не взема самолични решения -или има хора които му налагат решението -така е било винаги в колективния Запад/и по специално в САЩ/ или има такива които му подсказват решението което трябва да приеме -в Китай и Русия!?

    10:29 17.01.2026

  • 8 Историк

    5 12 Отговор
    Затова идиоти като агент Краснов не трябва изобщо да имат някаква власт, камо ли световна. В момента съдбата на цял свят зависи от двама свирепи ненормалници Тръмп и Путин, които за съжаление работят заедно за пълна разруха на цивилизацията и върховенство на варварството! Дано цивилизацията победи,все пак светът съществува благодарение на нея.

    Коментиран от #12

    10:29 17.01.2026

  • 9 Лицемерието

    15 1 Отговор
    в политиката и правото е въведено като правна норма от държавите членки на НАТО още през деветдесетте години на миналия век с намесата им във вътрешните работи на Югославия! Следват Ирак, Либия, Сирия Афганистан и още доста други държави с оправданието че се установява демокрация! Света не може да се управлява като се експлоатират едни народи за благото на други! "Кутията на Пандора е отворена"! Каквото и да означава това! Европа може да се изправи на краката си само ако се сдобри с Русия! В противен случай ще бъде унижавана и подигравана.

    10:31 17.01.2026

  • 10 Анджо

    8 1 Отговор
    Нищо не са погребали. Старата песен на нов глас. Винаги ще търсят повод за война. Тая статия е безмислена за мен защото хората виждат което се случва , всичко е измислено отдавна.

    10:59 17.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вашето мнение

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Последно паветен, агент краснов ли е тръмп или не? Защото до ония ден кудкудякаше от възторг как бил наказал руския свят. На луди ва направиха половонеопределените.

    11:06 17.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Всъщност

    19 0 Отговор
    Старият Световен Ред беше погребан доста по-рано от атлантическите ястреби, които решиха, че след победата в Студената война могат да преобразят света по свое осмотрение. Старият Световен Ред беше погребан още с интервенцията на НАТО в Югославия без разрешение на ООН. Последваха подобни нарушения на международния правов ред в Афганистан, Ирак, Либия, Сирия и т.н. Така че, не ви е Путин виновен, атлантисти-лицемери

    Коментиран от #15

    11:11 17.01.2026

  • 15 Да Да

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Всъщност":

    Тръмп е продукт на Атлантическия Нов Световен Ред. Готини, нали - Законите на джунглата.

    11:12 17.01.2026

  • 16 Удрииии, кеф!

    2 6 Отговор
    Леле колко съм щастлива, че взех правилното решение да нямам деца. Изживях си младостта в мир и свобода, оттук нататък няма значение. Взимам пуканките и гледам сеира. Докогато, дотогава. Айде, приятни емоции.

    Коментиран от #19, #30

    11:20 17.01.2026

  • 17 Ха Ха

    16 1 Отговор
    Вижте в една такава статия колко много атлантически лъжи и дезинформация: 1) Инвазията на НАТО в Ирак през 2003 не беше разрешена от Съвета за Сигурност на ООН; 2) Мнозинството от латиносите в Венецуела посдкрепят Мадуро и Боливарската Социалистическа Революция. Ще са необходими много манипулации и фалшификации, за да може заможната малобройна опозиция да вземе отново властта в Венецуела и това Тръмп го разбира добрел; 3) Европейците не били спряли Путиновите инвазии навреме. Това не са инвазии, това е защита на рускоезичното население от инвазиите подкрепяни от Западна Европа. Международното право било многократно вече нарушавано от автокрации и диктатури. Никоя от диктатурите (Иран, С Корея, Венецуела, Китай) не е нарушавала международният правов ред. Той е нарушаван многократно от Запада не само с международни интервенции, но и едностранни санкции

    11:37 17.01.2026

  • 18 Горката Европа

    17 0 Отговор
    Само Европа, видиш ли, се придържала към Международния Правов Ред, пък всички други били нарушители. Къде й беше на Европа правовия ред, след наглите, неауторизирани интервенции на НАТО в Югославия, Афганистан, Ирак, Сирия, Либия и др. Ало, не сме промити мозъци всички

    11:49 17.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Д-р Марин Белчев

    1 2 Отговор
    Изабел да яде френска ряпа. Международното право е живо докато има личности и страни, които го зачитат и прилагат. Това, че в Белия дом има милиардер хулиган, в Кремъл лош военачалник с комплекси, а в Пекин мазен фейк комунист, не значи, че правото е мъртво. Значи, че най-силните държави се управляват от лоши лидери, които всеки разумен човек чака час по-скоро да се разкарат нанякъде.

    13:59 17.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Майна

    2 2 Отговор
    Идва Нов Свят!
    И това е велико!
    Путин и Тръмп унищожават тази разпадаща се колониална имперска система на Британия!

    Коментиран от #31

    22:05 17.01.2026

  • 23 РЕДА НЕ БЕШЕ ИДЕАЛЕН АМА

    3 0 Отговор
    СЯ Е ВЕЧЕ ХАОООССС.......

    22:07 17.01.2026

  • 24 Цвете

    2 1 Отговор
    САМАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОС, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. СЕГА СА В ХОД ДИПЛОМАТИТЕ ,АКО ОЩЕ ГИ ИМА, ЗАЩОТО НЕЩАТА ИЗЛИЗАТ ИЗВЪН КОНТРОЛ.СТРАСТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ УТАЛОЖЕНИ.

    22:10 17.01.2026

  • 25 Хахахаха

    1 2 Отговор
    Честито ви копейки. Терористите на новото време, тръмпоча, путлера и нетаняху! И не обвинявайте демокрацията, тръмпоча НЕ Е демократ!

    22:12 17.01.2026

  • 26 Европа тотално не е в час!

    0 0 Отговор
    " Свобадата Санчо, седи на върха на копието"
    Сервантес

    22:18 17.01.2026

  • 27 Алабама Бро

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кси Джинпинг":

    Амай кати е девственица.

    22:19 17.01.2026

  • 28 А къде е

    0 0 Отговор
    Европейският съюз в цялата схема.
    И той като Украйна го няма и изпусна печелившите карти защото ръцете му бяха заети да развява знамето на дъгата

    22:22 17.01.2026

  • 29 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Лв Фигаро Ройтерс сиенен БиБиСи Дойче зеле барабар с ард здф всички европейски и англосаксонски медии ,изочапачвате истината и лъжете ,Ротшилд няма властта само да печата доларите ами има и власта над почти всички нац медии

    22:25 17.01.2026

  • 30 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Удрииии, кеф!":

    Вземи и кочано и си го заври изотзаде щото няма кой

    22:25 17.01.2026

  • 31 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Майна":

    Ти пък ще пркопсаш в новият свят.

    22:25 17.01.2026