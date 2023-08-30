Днес Православната църква почита Свети Александър, Йоан и Павел, патриарси Константинополски. Отбелязва се и пренасяне честните мощи на св. Александър.
На 30 август имен ден празнуват всички, които носят името Александър (означава - мъжествен, защитник на мъжете), Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко. На този ден Православната църква чества ден на Цариградския патриарх Св. Александър, а Българска православна църква - пренасяне на мощите на Св. Александър Невски.
Александър, Йоан и Павел били боголюбиви християни. Със своята всеотдайна дейност в името на Бог те били ръкоположени за патриарси на Цариград при управлението на императорите Константин Велики и Анастасия, и във времето на ересите на иконоборците.
До края на живота си светите отци служели мъдро и всеотдайно на своето голямо паство. И чрез своите проповеди и силни внушения сеели Божието слово сред езичници и еретици.
По времето на Петър Велики, на датата 30 август, мощите на св. Александър Невски били пренесени тържествено в новооснования град Петербург и положени в построената в негова памет Александро - Невска лавра.
Днес имен ден празнуват всички с имената Алеко, Александър (означава - мъжествен, защитник на мъжете), Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо и Сашка.
Носещите името Александър могат да изберат на кой ден да празнуват имен ден, тъй като Православната църква почита на 30 август паметта на на Цариградския патриарх Св. Александър, а Българска православна църква - пренасяне на мощите на Св. Александър Невски; а на 23 ноември паметта на Свети благоверни княз Александър Невски (по стар стил умира на 14 ноември 1263 г.), като денят е и храмов празник на най-голямата източноправославна катедрала на Балканския полуостров - Храм-паметникът "Свети Александър Невски" в София.
Кой има имен ден днес, 30 август 2025 г. Честито!
Православната църква почита Свети Александър, Йоан и Павел, патриарси Константинополски
