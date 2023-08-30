Новини
Православната църква почита Свети Александър, Йоан и Павел, патриарси Константинополски

Кой има имен ден днес, 30 август 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес Православната църква почита Свети Александър, Йоан и Павел, патриарси Константинополски. Отбелязва се и пренасяне честните мощи на св. Александър.

На 30 август имен ден празнуват всички, които носят името Александър (означава - мъжествен, защитник на мъжете), Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко. На този ден Православната църква чества ден на Цариградския патриарх Св. Александър, а Българска православна църква - пренасяне на мощите на Св. Александър Невски.

Александър, Йоан и Павел били боголюбиви християни. Със своята всеотдайна дейност в името на Бог те били ръкоположени за патриарси на Цариград при управлението на императорите Константин Велики и Анастасия, и във времето на ересите на иконоборците.

До края на живота си светите отци служели мъдро и всеотдайно на своето голямо паство. И чрез своите проповеди и силни внушения сеели Божието слово сред езичници и еретици.

По времето на Петър Велики, на датата 30 август, мощите на св. Александър Невски били пренесени тържествено в новооснования град Петербург и положени в построената в негова памет Александро - Невска лавра.

Днес имен ден празнуват всички с имената Алеко, Александър (означава - мъжествен, защитник на мъжете), Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо и Сашка.

Носещите името Александър могат да изберат на кой ден да празнуват имен ден, тъй като Православната църква почита на 30 август паметта на на Цариградския патриарх Св. Александър, а Българска православна църква - пренасяне на мощите на Св. Александър Невски; а на 23 ноември паметта на Свети благоверни княз Александър Невски (по стар стил умира на 14 ноември 1263 г.), като денят е и храмов празник на най-голямата източноправославна катедрала на Балканския полуостров - Храм-паметникът "Свети Александър Невски" в София.


  • 2 Сашо Александров

    7 10 Отговор
    "... на датата 30 август, мощите на св. Александър Невски..."

    Санкциите забраняват празнуването на имен ден днес, попитахме Хаитянина кога да

    Коментиран от #3

    05:34 30.08.2023

  • 9 Сашо Александров

    4 6 Отговор
    ...кога да е имен ден на Сашовците, предложиха 11.01, рожденият ден на Александър Хамилтън

    05:40 30.08.2023

  • 12 Трети украински фронт

    13 17 Отговор
    Русофибите много ги е яд, че не могат да бутнат катедралата в София.

    Коментиран от #13

    08:35 30.08.2023

  • 13 Пууууу

    12 8 Отговор

    До коментар #12 от "Трети украински фронт":

    Много умно! И се казва РУСОФИЛ!

    16:02 30.08.2023

  • 15 българин 777

    3 4 Отговор
    чудя се на коя поляна да пусна на баба ми фърчилото

    Коментиран от #16

    07:37 30.08.2024

  • 16 Жхелю

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "българин 777":

    На боянската!

    08:10 30.08.2024

  • 17 Анджо

    3 1 Отговор
    Александър Невски е доказан мусюлманин и православната църква са кръстили най голямият храм в България на доказан езичник и престъпник. Много отдавна трябваше да сменим това име. А исляма е религията на дявола.

    05:53 30.08.2025

  • 18 калина /алена

    1 1 Отговор
    Честит Имен Ден на всички Александровци и Александрини.Днес е Празник на Александър Невски-Храм Паметник в София.Ще има църковно празненство в Храма Александър Невски!!!

    05:59 30.08.2025

  • 19 Леля Тьотка

    0 0 Отговор
    Пааак ли ядене и пиене, беее.... Спрете се с тея новини, че не мога да сваря да си купувам нови дрехи, че старите са ми малки! Откакто почнах да чета новини съм напълнял с 19кг. и все от "честито" и "ай, наздрай!"!
    Две ремаркета бутилки съм фърлил вчера и има съобщение в антрето на входа - "Кире, купувай пластмаса, че си като коледни звънчета сутринта с торбите, па контейнера е празен и ги фърляш една по една - ми всяка пада, като бомба в тоя пуст казан за боклук!"

    06:01 30.08.2025