22 октомври: Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски

Българският патриарх Даниил ще оглави тържествена света литургия в Бачковския манастир по повод Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски, предаде БНТ.

Мощите на светия патриарх се пазят в Бачковската света обител, а от 2023 г. е посветен и специален празник на тяхното прославление.

Оттогава всяка година православните християни ще почитат светия патриарх и на 22 октомври. Основният празник в чест на светеца е на 20 януари, припомня ФОКУС.



Свети Патриарх Евтимий Търновски е починал в Бачковския манастир.



В началото на миналото столетие, към края на 1905 г., при разкопки в притвора на съборния храм на Бачковската света обител, извършени по инициатива на тогавашния игумен - йеромонах, а по-късно архимандрит Паисий (Пастирев), са открити и удостоверени гробът и мощите на небесния покровител, молитвен застъпник за православния български род и последен български патриарх от епохата на Средновековието. Това е дивният и всеправославно почитан св. Евтимий Търновски.



Св. Евтимий Търновски е роден в 1327 г. в Търново. Надарен от Бога с богати заложби, твърде млад Евтимий се отличил със знания и чист духовен живот. В 1350 г. станал монах в Килифарския манастир под ръководството на преподобния Теодосий. По-късно живял няколко години в Цариград и в Атон. Завърнал се в Търново, Евтимий се усамотил в пещера край столицата. При него се заселили други монаси и се образувал манастирът "Св. Троица", който станал огнище на просвета и духовен живот. Там св. Евтимий писал жития и похвални слова, поправил богослужебните книги, превел други текстове. В 1375 г. бил избран за патриарх и се проявил като добър пастир. При завземането на Търново от османските турци той смело се застъпил за народа. Бил изпратен на заточение в Южна България, където се упокоил около 1402 г.