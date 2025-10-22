22 октомври: Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски

Българският патриарх Даниил ще оглави тържествена света литургия в Бачковския манастир по повод Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски, предаде БНТ.
Мощите на светия патриарх се пазят в Бачковската света обител, а от 2023 г. е посветен и специален празник на тяхното прославление.
Оттогава всяка година православните християни ще почитат светия патриарх и на 22 октомври. Основният празник в чест на светеца е на 20 януари, припомня ФОКУС.
Свети Патриарх Евтимий Търновски е починал в Бачковския манастир.
В началото на миналото столетие, към края на 1905 г., при разкопки в притвора на съборния храм на Бачковската света обител, извършени по инициатива на тогавашния игумен - йеромонах, а по-късно архимандрит Паисий (Пастирев), са открити и удостоверени гробът и мощите на небесния покровител, молитвен застъпник за православния български род и последен български патриарх от епохата на Средновековието. Това е дивният и всеправославно почитан св. Евтимий Търновски.
Св. Евтимий Търновски е роден в 1327 г. в Търново. Надарен от Бога с богати заложби, твърде млад Евтимий се отличил със знания и чист духовен живот. В 1350 г. станал монах в Килифарския манастир под ръководството на преподобния Теодосий. По-късно живял няколко години в Цариград и в Атон. Завърнал се в Търново, Евтимий се усамотил в пещера край столицата. При него се заселили други монаси и се образувал манастирът "Св. Троица", който станал огнище на просвета и духовен живот. Там св. Евтимий писал жития и похвални слова, поправил богослужебните книги, превел други текстове. В 1375 г. бил избран за патриарх и се проявил като добър пастир. При завземането на Търново от османските турци той смело се застъпил за народа. Бил изпратен на заточение в Южна България, където се упокоил около 1402 г.
Ето как започва житието му:
Останал докрай на своя пост и не боящ се от турския нашественик, и изобличил го за неговото нечестие - бива осъден на смърт, но тук се случва чудо, ето разказът от житието за това:
” Съблякоха му одеждата и го покачиха на градската стена, за да му отсекат главата. А той подканяше палача, прекланяше глава и усърдно притягаше шията си. Но Бог превърна убийствената десница в недвижима и недействена, както можем да си представим някой да има мъртви ръце, прилепени към жив и подвижен труп. Това хвърли в ужас гордия мъчител и цялото измаилско общество. Затова пак върнаха одеянията на блажения и му разрешиха свободно да ходи където си ще. И понеже човек не може много пъти да умре, той с произволението си изпълни това: “И бе заклан и се прослави като мъченик без кръв!” Толкова голяма беше победата, щото и враговете познаха Христовата сила. Защото видяха мъжеството му, презрението му към смъртта, вярата му в Бога, грижата му за духовните чеда, а после - преславното чудо с ръката на палача като доказателство за християнската истина. Нечестивите уплашени оставиха Евтимий и се разбягаха от онова място, да не би да пострадат от Божия гняв, задето измъчват праведника.
До коментар #1 от "Мъдрият":Тук не ми се копира, ето как започва житието му:
Наистина е достоен за всякакви похвали свети Евтимий, Патриарх Търновски, посветеният в тайнствата, до които човешкият ум не стига, участникът в апостолската слава, свещенникът на великата жертва и учителят на истината, в която желаят да проникнат ангелите и която той чисто запази и непорочно преподаде, а накрая принесе самия себе си свещена и угодна жертва на Господа чрез много страдания. И не че ще стане по-добър от нашите похвали този, който сега се въдворява с апостолите и увеличава тяхното число, а да настроим слушателите към ревност и с малките наши спомени да им дадем да го познаят, както се познава орелът от перото и лъвът от ноктите.
Ето и тропарът на Свети Евтимий, патрирах Търновски и Български
Просиял с пустиннически подвиг, достойно си се възкачил на престола на първосветителството, откъдето си озарил всички с лъчите на богопознанието и си изпил чашата на безкръвното мъченичество. Сега, предстоейки пред престола на горния Иерусалим, Евтимие, моли Седящия на него, нашия Христос Бог, за почитащите честната твоя памет.
По неговите свети молитви Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас!Амин!
