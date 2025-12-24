Църквата в Антверпен, където българският дух намира своята принадлежност

Антверпен е мултикултурен белгийски град, където живеят хора от много националности. Различни духовни храмове се издигат в непосредствена близост. До православната и католическа църква се намират и синагога, и джамия. Църковният живот на православните християни доскоро беше възможен само в руска, гръцка и румънска църква. От 2024 г. българите вече имат своя мисия в пристанищния град. За създаването и живота в нея разговаряме с Мария Добрикова, секретар на църковната мисия.

Г-жо Добрикова, Вие сте организатор на православните богослужения в Антверпен. В този град има много чуждестранни религиозни общности, но българска православна доскоро нямаше. Как се роди идеята и как я реализирахте?

Църковната ни мисия беше официално открита на 20 април 2024 г. Горди сме, че тази година за първи път в Антверпен се организира Великденско богослужение в Пасхалната нощ с литийно шествие. Присъстваха много наши сънародници. Огромна роля за това да има българска църковна мисия в Антверпен изигра сдружение „Извор“, което стартира първоначално със създаването на фолклорна танцова група „Извор“, а впоследствие и на Българско неделно училище "Извор". С подкрепата на отец Стоян Бербатов постепенно се оформи идеята да се създаде българска православна църковна мисия в Антверпен. Много сънародници имаха духовна потребност от това. До този момент българите бяха принудени да посещават руската и гръцката църква, а Брюксел е далеч. Така с Божията благословия се роди нашата православна мисия „Света Злата Мъгленска“ в Антверпен. Успяхме да намерим параклис, където да се провеждат богослуженията, въпреки че се оказа нелека задача. Службите се провеждат веднъж месечно в събота в параклиса Heilige Naam Jezus /с адрес Edenplein 26, 2610 Wilrijk/. Мястото ни е предоставено от католическата общност, с която си партнираме чудесно.

Кога е следващото богослужение?

Следващите богослужения до юни 2026 г. са на 17 януари, 21 февруари, 21 март, 12 април Великден, 16 май, 20 юни 2026 г. Те скоро ще бъдат публикувани във фейсбук групата ни.

Какво Ви мотивира да се натоварите с тази задача?

Моята лична мотивация е свързана с моя дядо - отец Николай Цонков, който беше архиерейски наместник към Габровска духовна околия. Той е човекът, който ме възпита в християнски добродетели и ми разкри хоризонтите на православната религия. Смятам, че християнската вяра е тази, която е поддържала българите през вековете. Вярата е тази, която подкрепя и българите зад граница. Тя им помага да се справят с предизвикателствата да живеят и работят извън пределите на родината. Неслучайно е и името на нашата православна мисия. Света Злата Мъгленска е закрилница на българите в чужбина. Църквата е не само храм, където душата търси спасение, но е и мястото, където българският дух намира своята принадлежност. Когато си в България и ти се прииска да отидеш на църква, да си запалиш свещ, да се помолиш, можеш да го направиш навсякъде. При нас това се случва в събота веднъж месечно. Денят се превръща в своеобразен празник и възможност за нови социални контакти.

Църковният живот на мисията не изключва и светски тържества. Всъщност, Вие организирате празненства за общността след всяка литургия.

След литургиите се събираме в кафенето за малка почерпка и сладка раздумка. На големите празници организираме и празнични програми. Хубавото е, че след литургиите, можем да се срещнем с други българи, да общуваме, да поговорим с отец Стоян Бербатов по теми, които ни вълнуват. Тук идват българи не само от Антверпен. Редовни членове на нашето православно общество са и сънародници, които живеят дори в Нидерландия и по-отдалечени краища на Белгия. Всички са добре дошли. На чаша вино и почерпка, донесена от нас, се раждат много добри идеи.

Наред с това организирате и благотворителни кампании. Последната събра и изпрати средства на децата с неравностойно положение в Габрово. Каква е Вашата равносметка за тази благородна акция? Щедри ли сме ние, българите в Белгия?

Тази година по инициатива на Павлина Николова със съдействието на сдружение „Извор“ организира първата благотворителна дарителска кампания за деца със специални потребности и увреждания за два центъра в гр. Габрово – център за специална образователна подкрепа, където се обучават 36 деца и център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с 28 деца. Благодарни сме на всички хора с добри сърца, които участваха в кампанията. За нас това е успешна акция. Не очаквахме толкова много хора да откликнат. Събрахме 12 чувала с дрехи, 2 кашона с рисувателни канцеларски материали, 2 кашона с коледна украса, 2 кашона с играчки, 6 кашона с лакомства и хранителни продукти, 3 детски колички, от които вторият център има нужда. Багажът беше транспортиран до България от български превозвач. Децата бяха зарадвани с нашите подаръци на коледното им тържество. Благодарение на нашите сънародници в Антверпен и изобщо от Белгия, успяхме да подарим усмивка на всяко дете в двата центъра и им помогнахме да се почувстват специални точно в навечерието на Рождество Христово. Паричната сума, която беше събрана, възлиза на 1063 евро. Наша транспортна фирма от Антверпен покри половината от цената на транспорта до Габрово. С останалите средства на място през януари 2026 г. ще бъдат закупени допълнителни продукти и консумативи, от които двата центъра имат нужда.

Обявихте нова благотворителна кампания. Кога започва и за кого е?

Да, създадохме фонд „Искам да уча български език“ към Българско неделно училище „Извор“ в Антверпен. Идеята е да се подпомогнат деца, които биха искали да изучават български език, но чиито родители имат нужда от помощ за покриване на разходи, свързани с обучението. Кампанията вече стартира и е безсрочна. Средства могат да бъдат дарени в касата на училището или по банкова сметка BE17 7370 7165 1721, с референция Donatie BNU BEL.

След Светата литургия за Рождество Христово много българи празнуваха с коледния концерт и рождественски базар, които организирахте.

Благодарни сме на цигуларката Жаклин Прейс, сопраното Анета Тодорова и певицата Катерина Груева, които откликнаха на нашата покана и ни дариха с виртуозните си изпълнения. Нашите сънародници станаха свидетели на истински миниспектакъл. С прекрасна музика, ангелски гласове, вкусна храна и удовлетворение от свършената работа се заредихме с добро настроение за посрещане на коледните празници.

Тази година за първи път организираме Рождественски базар, където бяха изложени ръчно изработени артикули на няколко участници. Искаме да го превърнем в традиция. Средствата, събрани от базара, отиват за подпомагане на църковната мисия.

Жаклин Прейс е родена в Пловдив, където завършва музикалното училище. Пътят ѝ по-късно я отвежда през София, Париж, Виена и Лион – градове, които оставят ярък отпечатък в развитието ѝ. От 2018 г. живее в Брюксел, където има щастието да стане член на Белгийския национален оркестър. „За 2026 година пожелавам преди всичко здраве – най-ценното, което всеки от нас може да има. Късмет и просперитет. И най-вече – мир и любов на нашата прекрасна планета Земя."

Катерина Груева: Нейният ангелски глас не ни оставя равнодушни, докосва сетивата с топлина и нежност. Учи оперно пеене в Консерваторията в Антверпен. Активно следва и мастер класове с оперни певци. "Вдъхновява ме желанието да създавам удоволствие за себе си и околните. За 2026 година пожелавам да сме здрави, да сме сплотени, за да постигаме мечтите си по-лесно."

Анета Тодорова започва да пее още на седемгодишна възраст в Детския хор на Българското национално радио. От 2010 г. живее в Брюксел, където развива активна музикална кариера. Участва в класически концерти и рецитали на престижни сцени в България, Белгия и в цяла Европа. Основател е на Белгийско-българското сдружение за изкуство и култура „Орфей“. Целта на организацията е да представя българската култура, артисти и музиканти пред белгийската публика. "Вдъхновението ми идва от музиката сама по себе си – от нейната сила да разказва истории и да докосва хората. Пожелавам на българската общност в Антверпен 2026 година да бъде изпълнена с вяра, здраве и единство, с повече светлина в сърцата и мир в домовете!"

Борис, който идва на всяко богослужение чак от Нидерландия, отпразнува своя първи рожден ден с българската общност. Да е жив и здрав!