Масово недоволство срещу новата Дева Мария от „Страстите Христови 2“

Изборът на полско-италианската актриса Кася Смутняк за ролята на Дева Мария в продължението на филма на Мел Гибсън „Страстите Христови: Възкресението“ предизвика силна обществена реакция в Полша. Новината за кастинга разпали дебат за границите между изкуството, религиозните символи и политическите позиции на публичните личности, поставяйки Смутняк в центъра на национална полемика.
В традиционалистическите католически среди и сред представители на десни политически формации изборът на актрисата се тълкува като несъвместим с образа на Дева Мария. Основният аргумент срещу Смутняк е дългогодишната ѝ подкрепа за женските права и правото на аборт. Според критиците това противоречи на религиозните ценности, които филмът се очаква да пресъздаде.
Консервативни коментатори в полските медии определиха решенията на продукцията като „неподходящи за католическата общност“. Политиците от партията „Закон и справедливост“ дори изпратиха официално писмо до екипа на филма, настоявайки, че подобен избор „обижда вярващите“. Реакциите отразяват по-широко напрежение в страната, свързано с едно от най-строгите абортни законодателства в Европа, което през последните години доведе до многолюдни протести и дълбоко обществено разделение.
„Възкресението“ е продължение на хитовия религиозен филм „Страстите Христови“ от 2004 г., известен със суровия си визуален стил и силно въздействие. Този път Мел Гибсън снима предимно в Италия — в студиата „Чинечита“ и на локации в Матера и Пулия. Проектът се развива в по-широк международен контекст: актьорският състав е изцяло обновен, като освен Смутняк, участие имат и Рикардо Скамарчо като Пилат Понтийски, Джакко Отонен в ролята на Исус и Мариела Гарига като Мария Магдалина.
Кася Смутняк, която от години живее и работи в Италия, се е утвърдила с участия в продукции като „Безкрайна любов“ и „На тъмно“. Освен професионалната си кариера, тя е известна и с ангажираност към социални каузи и подкрепа за движението, настояващо за по-широки женски права в Полша.
Случаят предизвиква въпрос дали политическите и личните убеждения на актьорите трябва да влияят върху възприемането им в религиозни роли. Студиата и продукционният екип засега не коментират критиките. Самата Смутняк също не е дала официално изявление, а близки до екипа източници твърдят, че към момента няма постъпили формални оплаквания от полска институция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1234
Коментиран от #7
18:35 13.11.2025
2 Ако навремето образът който
18:35 13.11.2025
3 Джони Браво
18:38 13.11.2025
4 пенсионер от Варна
Коментиран от #6
18:40 13.11.2025
5 НойкоНоевски
18:43 13.11.2025
6 Тоя па
До коментар #4 от "пенсионер от Варна":У Етноса на 11 са отдавна дупчени, и на 12 раждат.
18:43 13.11.2025
7 не е у ред
До коментар #1 от "1234":Тази актириса има изразени мъжки черти. Това дали е не било фактор при избора?
Като цяло, такъв тип изкуство е несъвместимо Вярата Христова.
Това е една откровена провокация, на която бе трябва да се обръща внимание.
19:10 13.11.2025
