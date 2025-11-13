Новини
Масово недоволство срещу новата Дева Мария от „Страстите Христови 2“

13 Ноември, 2025 18:31 906 8

Католиците не одобряват избора на актриса, която не съответства на образа на Светата майка

Масово недоволство срещу новата Дева Мария от „Страстите Христови 2“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Изборът на полско-италианската актриса Кася Смутняк за ролята на Дева Мария в продължението на филма на Мел Гибсън „Страстите Христови: Възкресението“ предизвика силна обществена реакция в Полша. Новината за кастинга разпали дебат за границите между изкуството, религиозните символи и политическите позиции на публичните личности, поставяйки Смутняк в центъра на национална полемика.

В традиционалистическите католически среди и сред представители на десни политически формации изборът на актрисата се тълкува като несъвместим с образа на Дева Мария. Основният аргумент срещу Смутняк е дългогодишната ѝ подкрепа за женските права и правото на аборт. Според критиците това противоречи на религиозните ценности, които филмът се очаква да пресъздаде.

Консервативни коментатори в полските медии определиха решенията на продукцията като „неподходящи за католическата общност“. Политиците от партията „Закон и справедливост“ дори изпратиха официално писмо до екипа на филма, настоявайки, че подобен избор „обижда вярващите“. Реакциите отразяват по-широко напрежение в страната, свързано с едно от най-строгите абортни законодателства в Европа, което през последните години доведе до многолюдни протести и дълбоко обществено разделение.

„Възкресението“ е продължение на хитовия религиозен филм „Страстите Христови“ от 2004 г., известен със суровия си визуален стил и силно въздействие. Този път Мел Гибсън снима предимно в Италия — в студиата „Чинечита“ и на локации в Матера и Пулия. Проектът се развива в по-широк международен контекст: актьорският състав е изцяло обновен, като освен Смутняк, участие имат и Рикардо Скамарчо като Пилат Понтийски, Джакко Отонен в ролята на Исус и Мариела Гарига като Мария Магдалина.

Кася Смутняк, която от години живее и работи в Италия, се е утвърдила с участия в продукции като „Безкрайна любов“ и „На тъмно“. Освен професионалната си кариера, тя е известна и с ангажираност към социални каузи и подкрепа за движението, настояващо за по-широки женски права в Полша.

Случаят предизвиква въпрос дали политическите и личните убеждения на актьорите трябва да влияят върху възприемането им в религиозни роли. Студиата и продукционният екип засега не коментират критиките. Самата Смутняк също не е дала официално изявление, а близки до екипа източници твърдят, че към момента няма постъпили формални оплаквания от полска институция.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1234

    6 2 Отговор
    как па една черна не се намери

    Коментиран от #7

    18:35 13.11.2025

  • 2 Ако навремето образът който

    1 6 Отговор
    Играе актрисата защитаваща правото на аборт беше аборрирала сега светът щеше да е по-хубав.

    18:35 13.11.2025

  • 3 Джони Браво

    4 0 Отговор
    На тази челюстта й е по-квадратна от на Джони Браво.

    18:38 13.11.2025

  • 4 пенсионер от Варна

    4 2 Отговор
    Дева Мария трябва да се играе от девица ! да намерят някое 11-12 годишно цигане ще е най-подходящо !

    Коментиран от #6

    18:40 13.11.2025

  • 5 НойкоНоевски

    3 1 Отговор
    Фамилията и е долу-горе подходяща за това, което виждат клетите ми очи. Леко само да се редактира и е 100% точна ! Иначе в лице е като учебник по геометрия...:)

    18:43 13.11.2025

  • 6 Тоя па

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "пенсионер от Варна":

    У Етноса на 11 са отдавна дупчени, и на 12 раждат.

    18:43 13.11.2025

  • 7 не е у ред

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "1234":

    Тази актириса има изразени мъжки черти. Това дали е не било фактор при избора?
    Като цяло, такъв тип изкуство е несъвместимо Вярата Христова.
    Това е една откровена провокация, на която бе трябва да се обръща внимание.

    19:10 13.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.