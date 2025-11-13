Масово недоволство срещу новата Дева Мария от „Страстите Христови 2“

Изборът на полско-италианската актриса Кася Смутняк за ролята на Дева Мария в продължението на филма на Мел Гибсън „Страстите Христови: Възкресението“ предизвика силна обществена реакция в Полша. Новината за кастинга разпали дебат за границите между изкуството, религиозните символи и политическите позиции на публичните личности, поставяйки Смутняк в центъра на национална полемика.

В традиционалистическите католически среди и сред представители на десни политически формации изборът на актрисата се тълкува като несъвместим с образа на Дева Мария. Основният аргумент срещу Смутняк е дългогодишната ѝ подкрепа за женските права и правото на аборт. Според критиците това противоречи на религиозните ценности, които филмът се очаква да пресъздаде.

Консервативни коментатори в полските медии определиха решенията на продукцията като „неподходящи за католическата общност“. Политиците от партията „Закон и справедливост“ дори изпратиха официално писмо до екипа на филма, настоявайки, че подобен избор „обижда вярващите“. Реакциите отразяват по-широко напрежение в страната, свързано с едно от най-строгите абортни законодателства в Европа, което през последните години доведе до многолюдни протести и дълбоко обществено разделение.

„Възкресението“ е продължение на хитовия религиозен филм „Страстите Христови“ от 2004 г., известен със суровия си визуален стил и силно въздействие. Този път Мел Гибсън снима предимно в Италия — в студиата „Чинечита“ и на локации в Матера и Пулия. Проектът се развива в по-широк международен контекст: актьорският състав е изцяло обновен, като освен Смутняк, участие имат и Рикардо Скамарчо като Пилат Понтийски, Джакко Отонен в ролята на Исус и Мариела Гарига като Мария Магдалина.

Кася Смутняк, която от години живее и работи в Италия, се е утвърдила с участия в продукции като „Безкрайна любов“ и „На тъмно“. Освен професионалната си кариера, тя е известна и с ангажираност към социални каузи и подкрепа за движението, настояващо за по-широки женски права в Полша.

Случаят предизвиква въпрос дали политическите и личните убеждения на актьорите трябва да влияят върху възприемането им в религиозни роли. Студиата и продукционният екип засега не коментират критиките. Самата Смутняк също не е дала официално изявление, а близки до екипа източници твърдят, че към момента няма постъпили формални оплаквания от полска институция.