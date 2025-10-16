Георги Даскалов: Борисов ке падне 2025

Борисов ке падне 2025.
Втори ден нищим какво е рекъл Борисов. Слушам и гледам анналлизатори, както им викаше Карадайъ, как обясняват, че предстои „преформатиране“ на „политическото пространство“, „преформурлиране на правителството“, „ГЕРБ е на колене“, „Пеевски, разбира се“.
Така Георги Даскалов прогнозира разпадане на управляващата коалиция в България до Нова година и коментира последния „пърформанс“ на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с пространен пост във Facebook
Пеевски е новият образ на комунистите, от които Борисов (г-н, все пак) ни пази вече толкова години. Сега за ролята на пазители напират други хора.
На възраст съм вече, все ми се струва, че мога и сам да се пазя.
Но за „преструктирането на пространството“.
Преди години при мен в „Демокрация“ идваше при мен един царски офицер, ако не ме лъже паметта, Георги Банковски. Много ме харесваше и веднъж ме помоли да напиша нещо за списание, което съюзът на царските офицери издаваше.
Питам го за какво – а той – преструктиране на политическото пространство. През 1998.
Между другото – винаги безупречно облечен, почтителен, подава ръка, на сбогуване – траква токове.
Колко хора са минали покрай мен, без да ги запомня подобаващо.
Длъжник съм.
Но към темата.
Това панаирджийско шоу на (Борисов, г-н) от вторник – според мен – е много лошо тълкувано.
И тенденциозно.
Повечето политици (и приндлежните им коментатори) си пожелават реалност.
Борисов ке падне 2025.
На този етап това пророчество не е подплатено.
Ама шествията по телевизии и радиостанции продължават.
Според мен в пърформанса си Борисов нямаше никаква идея за „преструктриране“.
Просто си говореше на електората, на велможите си и им каза нещо просто – ако искате да запазите това, което имате, трябва да поработите.
Мисля, че го разбраха, хукнаха по районите.
Борисов (г-н) не е малоумен.
Нормалната човешка логика води натам, че ако се съюзи с Пеевски открито, ще загуби повечето от това, което има.
Не вярвам, че Борисов (г-н) е малоумен.
Преди години си говорих с човек, който прие да стане депутат от Борисов, макар да не го харесваше, след това се отказа и пак се върна към битието си на отрицател.
Коментирахме конкретна ситуация и аз – наивно – викам, аз бих казал това и това, различно от (г-н) Борисовото.
Погледна ме с насмешка и рече – е, Жоро, ти си по-умен.
Бойко Борисов е вече 18+ години в българската политика.
Три пъти министър-председател, (все още) лидер) на партия, която е значима и надживяла легенди на българския преход като СДС и НДСВ.
Предлагам да се замислим върху това.
Друг е въпросът дали е хубаво.
Може би не е.
Но е така.
Разбира се, можем да променяме.
Промяната продължава.
Но не така, не така.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:05 16.10.2025
2 ООрана държава
Коментиран от #10
16:06 16.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сатана Z
Коментиран от #11
16:08 16.10.2025
5 на халоуин тиквата
а кво ще стане с другите тиквеници
16:08 16.10.2025
6 Камчия е РУСКА завинаги!
16:13 16.10.2025
7 Коня Солтуклиева
16:14 16.10.2025
8 Ма тя умрела, ма
16:14 16.10.2025
9 П Е Ш О В О Л Г А Т А
Не ща рублата!
Никой не мож ма бутна!
16:17 16.10.2025
10 Народа
До коментар #2 от "ООрана държава":Да боже на все такъва падане НЕ ПЛАЧИ НА ЧУДЖ ГРОБ ЗАЩОТО Като се молиш не знаеш на къде му е глвата все още има наивници които пишат едно и също от 2012 год а сега сме 2025 Явно много хора завишдат на Борисов
16:17 16.10.2025
11 Народа
До коментар #4 от "Сатана Z":Упрвлява защото го избира народа И аз бих управлявал 20 години прости хора като теб От злоба не виждаш нищо
16:22 16.10.2025