Георги Даскалов: Борисов ке падне 2025

Георги Даскалов: Борисов ке падне 2025

16 Октомври, 2025 16:01 808 11

Бойко Борисов е вече 18+ години в българската политика

Георги Даскалов: Борисов ке падне 2025 - 1
Снимка: БГНЕС
Георги Даскалов Георги Даскалов журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за насърчава конструктивни дебати.

Борисов ке падне 2025.

Втори ден нищим какво е рекъл Борисов. Слушам и гледам анналлизатори, както им викаше Карадайъ, как обясняват, че предстои „преформатиране“ на „политическото пространство“, „преформурлиране на правителството“, „ГЕРБ е на колене“, „Пеевски, разбира се“.

Така Георги Даскалов прогнозира разпадане на управляващата коалиция в България до Нова година и коментира последния „пърформанс“ на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с пространен пост във Facebook

Пеевски е новият образ на комунистите, от които Борисов (г-н, все пак) ни пази вече толкова години. Сега за ролята на пазители напират други хора.

На възраст съм вече, все ми се струва, че мога и сам да се пазя.

Но за „преструктирането на пространството“.

Преди години при мен в „Демокрация“ идваше при мен един царски офицер, ако не ме лъже паметта, Георги Банковски. Много ме харесваше и веднъж ме помоли да напиша нещо за списание, което съюзът на царските офицери издаваше.

Питам го за какво – а той – преструктиране на политическото пространство. През 1998.

Между другото – винаги безупречно облечен, почтителен, подава ръка, на сбогуване – траква токове.

Колко хора са минали покрай мен, без да ги запомня подобаващо.

Длъжник съм.

Но към темата.

Това панаирджийско шоу на (Борисов, г-н) от вторник – според мен – е много лошо тълкувано.

И тенденциозно.

Повечето политици (и приндлежните им коментатори) си пожелават реалност.

Борисов ке падне 2025.

На този етап това пророчество не е подплатено.

Ама шествията по телевизии и радиостанции продължават.

Според мен в пърформанса си Борисов нямаше никаква идея за „преструктриране“.

Просто си говореше на електората, на велможите си и им каза нещо просто – ако искате да запазите това, което имате, трябва да поработите.

Мисля, че го разбраха, хукнаха по районите.

Борисов (г-н) не е малоумен.

Нормалната човешка логика води натам, че ако се съюзи с Пеевски открито, ще загуби повечето от това, което има.

Не вярвам, че Борисов (г-н) е малоумен.

Преди години си говорих с човек, който прие да стане депутат от Борисов, макар да не го харесваше, след това се отказа и пак се върна към битието си на отрицател.

Коментирахме конкретна ситуация и аз – наивно – викам, аз бих казал това и това, различно от (г-н) Борисовото.

Погледна ме с насмешка и рече – е, Жоро, ти си по-умен.

Бойко Борисов е вече 18+ години в българската политика.

Три пъти министър-председател, (все още) лидер) на партия, която е значима и надживяла легенди на българския преход като СДС и НДСВ.

Предлагам да се замислим върху това.

Друг е въпросът дали е хубаво.

Може би не е.

Но е така.

Разбира се, можем да променяме.

Промяната продължава.

Но не така, не така.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Ще падне, коги опусне дузпа.

    16:05 16.10.2025

  • 2 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Той се е паднал, шиши го рита

    Коментиран от #10

    16:06 16.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Борисов е проклятие за България,а Пеевски е наказанието,което заслужаваме допускайки Тиквата да управлява 18+ години.

    Коментиран от #11

    16:08 16.10.2025

  • 5 на халоуин тиквата

    3 1 Отговор
    ке падне

    а кво ще стане с другите тиквеници

    16:08 16.10.2025

  • 6 Камчия е РУСКА завинаги!

    0 4 Отговор
    Тиквата хариза Камчия на путин!

    16:13 16.10.2025

  • 7 Коня Солтуклиева

    0 0 Отговор
    "Борисов ке падне" по кирилските цифри не е 2025!:))

    16:14 16.10.2025

  • 8 Ма тя умрела, ма

    1 0 Отговор
    територията!

    16:14 16.10.2025

  • 9 П Е Ш О В О Л Г А Т А

    1 1 Отговор
    Аз избрах Еврото в Брюксел!
    Не ща рублата!
    Никой не мож ма бутна!

    16:17 16.10.2025

  • 10 Народа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Да боже на все такъва падане НЕ ПЛАЧИ НА ЧУДЖ ГРОБ ЗАЩОТО Като се молиш не знаеш на къде му е глвата все още има наивници които пишат едно и също от 2012 год а сега сме 2025 Явно много хора завишдат на Борисов

    16:17 16.10.2025

  • 11 Народа

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Упрвлява защото го избира народа И аз бих управлявал 20 години прости хора като теб От злоба не виждаш нищо

    16:22 16.10.2025