Диана Дамянова: За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада.

Не знам каква част от тази публика са полинки, които с лист и молив си водят бележки, че да „разбият” Борисов, хич не чета платени пропагандни текстове, но слуховете за внезапната смърт на Борисов се оказаха силно преувеличени.

Това писаа във "Фейсбук" Диана Дамянова

Друг е въпросът, че както умно отбеляза Стоян Пъдев, враговете на Борисов му направиха такава обилна рекламна кампания, че на него не му се налагаше и да помръдне, за да постигне тази 130 000 аудитория.

Възможно и вероятно е и голяма част от тази аудитория да е публика лично на Дачков, но фактите са си факти.

И последно. Борисов говори на своята публика, по своя начин и постига своя резултат.

А той е 130 000 зрители за 24 часа. Точка.

Сякаш за пореден път ще го видим да се надига от земята, да отърсва пепелта от дрехите си и да тръгва напред.