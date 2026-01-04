Новини
Мнения »
Диана Дамянова: За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада

Диана Дамянова: За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада

4 Януари, 2026 14:02 1 607 48

  • бойко борисов-
  • явор дачков-
  • интервю-
  • корупция-
  • диана дамянова-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Слуховете за внезапната смърт на лидера на ГЕРБ се оказаха силно преувеличени

Диана Дамянова: За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада - 1
Снимка: БГНЕС
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада.

Не знам каква част от тази публика са полинки, които с лист и молив си водят бележки, че да „разбият” Борисов, хич не чета платени пропагандни текстове, но слуховете за внезапната смърт на Борисов се оказаха силно преувеличени.

Това писаа във "Фейсбук" Диана Дамянова

Друг е въпросът, че както умно отбеляза Стоян Пъдев, враговете на Борисов му направиха такава обилна рекламна кампания, че на него не му се налагаше и да помръдне, за да постигне тази 130 000 аудитория.

Възможно и вероятно е и голяма част от тази аудитория да е публика лично на Дачков, но фактите са си факти.

И последно. Борисов говори на своята публика, по своя начин и постига своя резултат.

А той е 130 000 зрители за 24 часа. Точка.

Сякаш за пореден път ще го видим да се надига от земята, да отърсва пепелта от дрехите си и да тръгва напред.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 колко клетви

    62 1 Отговор
    е събрал тоя сикаджия.....

    14:04 04.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    43 3 Отговор
    Крадците бързо се събират като подушат плячка.Ама като почне Народният съд ще се разбягат.

    Коментиран от #13

    14:05 04.01.2026

  • 3 Да да да

    46 1 Отговор
    Народа гледа и се чуди, Борисов тиква ли е или тиквун? Тези сто и тридесет хиляди знаят отговора .

    14:05 04.01.2026

  • 4 Събра

    47 1 Отговор
    всенародната омраза

    14:06 04.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    24 3 Отговор
    Мене миналата година са ме гледали 50 000 000.И какво от това?

    Коментиран от #12

    14:06 04.01.2026

  • 6 с бухалката ли ги събра

    43 2 Отговор
    Ле-ле! Мутрата от Банкя "събрал" аудитория?

    14:07 04.01.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    26 1 Отговор
    Ако "внезапната" не е истинска, съм силно розочарован😭

    14:08 04.01.2026

  • 8 Държавен служител

    35 1 Отговор
    Инфаркт щях да получа. Толкова хора седнаха при неговото управление на държавна работа и цял ден да клатят краката. Ако си замине завинаги, ще трябва да си ходим на село и пак да съм преводач. Да превеждам овцете от единия баир на другия, че и да ги доя и да ги стрижа.

    14:08 04.01.2026

  • 9 Панчуг

    41 1 Отговор
    Пияната бабуш кера пак се изтропа...

    14:08 04.01.2026

  • 10 ЕМИ 130 000

    32 1 Отговор
    МУ СЕ ВЪЗХИЩАВАТ НА ПРОСТОТИЯТА КОЯТО Е ВРОДЕНА ПРИ НЕГО...И ОТ ТЕБ НИЩО НЕ СТАВА..

    14:09 04.01.2026

  • 11 А ТИ СИ

    33 1 Отговор
    Най голямата му мисирка

    14:09 04.01.2026

  • 12 Полека бе

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Вече и Свети Петър те гледа и те чака. А магазина? Него кой го гледа?

    14:09 04.01.2026

  • 13 Питане

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Скоро не си разказвал за високопоставени гости посетили заведението ти. Що така?
    А преди с такъв хъс го правеше...

    Коментиран от #17

    14:11 04.01.2026

  • 14 Павел Тасев

    4 6 Отговор
    Бойко , Асен с ППДБ ,БСП Има такъв.. направиха каквото трябва за еврото.Вече имаме посока,от нас зависи.

    14:13 04.01.2026

  • 15 Коня Солтуклиева

    17 1 Отговор
    ".... хич не чета платени пропагандни текстове,..."
    ..... Тоест, стрина Дамяна не чете какво е писал! :))

    14:13 04.01.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    2 23 Отговор
    Велик държавник. Най - великия.

    Коментиран от #39

    14:13 04.01.2026

  • 17 Персонала

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Питане":

    Елате да го видите, клоуна с кепето дето носи едно кепе и се изживява с него като гангстер от Англия.

    Коментиран от #36

    14:14 04.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Джак Спароу

    9 1 Отговор
    Не знам Боко, ама Дияна ще събере краставиците ако в пуснат в казармите😀😀😀😀

    14:15 04.01.2026

  • 20 Гост

    18 1 Отговор
    ДИДИ,НАЗДРАВЕ....
    ДОБРЕ ЗАПОЧВАШ ГОДИНАТА...
    ТРЯБВА ДА СЕ ,,ИЗБИВАТ,, ХОРЧОВЕТЕ ПО ПРАЗНИЦИТЕ...

    14:15 04.01.2026

  • 21 Къде ,

    20 1 Отговор
    ма , бабо ?

    14:15 04.01.2026

  • 22 Умен

    18 1 Отговор
    Събрали са се да слушат поредните му глупости.Незнам госпожата откъде черпи сведения, че 130 000 души му се възхищават? С точка,без точка Тиквата е вече на бунището на историята.Даже Явор Данков неможе да го реанимира.

    14:15 04.01.2026

  • 23 аз не го гледах

    14 1 Отговор
    защото нито мога да гледам, нито мога да му слушам глупостите, които се леят като водопада на Хаяши. Не издържам нито физически, нито психически на фалцетните нотки в гласа му, нито изкривената от злоба физиономия, когато говори за президента. Евтината демагогия не ми е по вкуса и изпитвам атавистичен ужас от възможността това добиче да управлява докато съм жив. Не знам кой гласува за това нещо, но със сигурност са от същата порода.

    14:15 04.01.2026

  • 24 Иван 1

    17 1 Отговор
    Статията е пълна с глупости.

    14:15 04.01.2026

  • 25 Кажи честно ... 🤣

    19 1 Отговор
    Ми то и аз гледах тиквата. Хора от моето обкръжение също го бяха гледали.
    Че то такъв клоун изтърва ли се, даже и да е при русоpoба дачков . 🤣

    14:16 04.01.2026

  • 26 Бабов

    17 1 Отговор
    Това отвратително бабе на колко ракии е?

    14:17 04.01.2026

  • 27 Да бе

    19 1 Отговор
    По логиката на тази изкуфяла бабичка Преслава с песента "Улицата", коята има 29 милиона гледания е събрала хора колкото 4-5 пъти България. Да влезе и да прочете коментарите. 99% го кълнат и го псуват или казват, че не са могли да издържат повече от 5 мин да го гледат...

    14:17 04.01.2026

  • 28 Наглев

    17 1 Отговор
    Неприятна възрастна жена, със скромни умствени възможности, но нагла, нахална, лакома.Говори неистина и затова получава финикийски знаци.

    14:18 04.01.2026

  • 29 Говорещи глави за 20к

    16 0 Отговор
    Дамянова не разбра ли вече, че "умря" професионално ? Такъв бokлyk, няма кой да наеме вече
    Или това са и последните конвулсии.

    14:19 04.01.2026

  • 30 Аха

    17 1 Отговор
    В същия канал на Дачков, Вацев има клип с около 400 хил. гледания, предполагам, че по нейната логика ще изкара на избори поне 2 пъти повече от боко...

    14:19 04.01.2026

  • 31 Янко

    14 1 Отговор
    За 1300 години България е трудно да намериш по голям ПРОСТАК със самочуствие, от пожарникаря от Банкя. Достойно е за съжаление.

    14:20 04.01.2026

  • 32 Хахахаха

    13 2 Отговор
    ДианоИзкуфялаСи ходи се копай някъде.

    14:20 04.01.2026

  • 33 И за пореден път

    10 2 Отговор
    Ще бъде бутнат от хората :)

    14:21 04.01.2026

  • 34 койдазнай

    16 2 Отговор
    Между 130 хиляди на площада и числото 130000 в Ютюб има известна разлика, ама нейсе!

    14:21 04.01.2026

  • 35 Стенли

    14 2 Отговор
    Дианче Дианче захлеби ли яко между другото има една госпожа в момента не мога да се сетя за името и по всички телевизии неистово защита Пеевски абе така е важното джоба да е пълен 🤑🤑

    14:22 04.01.2026

  • 36 Че то

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Персонала":

    В "заведението" персонал няма. Само е той - от вън, да таксува. Ама дава билетчетата през 10-15 души и се жалва в НАП, че все е на загуба

    14:24 04.01.2026

  • 37 Бабич,

    11 2 Отговор
    Нямаш си идея явно, че тази “голяма” аудитория е загубена за него окончателно!

    14:24 04.01.2026

  • 38 Кви дрънканици

    14 2 Отговор
    Борисов бил събрал аудитория. Ами това е защото милиони хора го чакат най-сетне да каже че се маха от българската политика.

    14:29 04.01.2026

  • 39 майтапиш ли се

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Държавник не знам дали е, но е доказа мутра!

    14:31 04.01.2026

  • 40 Като влезе в

    12 3 Отговор
    затвора ще събере още по-голяма аудитория!

    Този момент наближава...

    ГлаДния прокурор ще му прави компания.

    14:32 04.01.2026

  • 41 само мнение

    4 5 Отговор
    Борисов е държавник, което е различно от избран на държавен пост и противоположно понятие на стремящите се към държавни постове , използващи всякакви хибридни средства за домогване до власт..

    14:32 04.01.2026

  • 42 Николай Бареков бивш евродепутат

    8 0 Отговор
    Боговете - пиари на Шишко сигурно да полудели!?

    “За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада. Това коментира пиарът и анализатор Диана Дамянова във Фейсбук по повод на интервюто, което лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов даде преди ден пред журналиста Явор Дачков, излъчено в подкаста му.”

    Я, да видим, дали правилно съм разбрал - личната пиарка на Пеевски твърди, че има знак на равенство между онези 150 хиляди, които няколко пъти излязоха на площада в София през декември срещу двамата мафиоти Борисов и Пеевски и тяхното сламено правителство плюс още половин милион в цяла България и тези 130 хиляди, гледали Борисов в подкаста на Дачков?
    Бихте ли сложили такъв знак за равенство, ако не сте лъжец срещу пари в плик или пациент на Курило? Или и двете.

    14:34 04.01.2026

  • 43 Николай Бареков бивш евродепутат

    6 0 Отговор
    Ами мен, примерно, почти всяка седмица ме гледат по толкова за 24 часа в YouTube каналите на Ивелин Николов и Мартин Карбовски. Но има една разлика - не ме хейтят. Докато 90% от тези 130 хиляди, гледали за по някоя и друга минута кючек интервюто на Борисов, го хейтят яко и му пожелават съдбата на Мадуро заедно с Пеевски. Понеже надали ГЕРБ вече има и твърдо ядро от 150 хиляди, тези, които са гледали Борисов, са основно хората, които му искаха оставката на жълтите павета и му желаят да свърши в затвора.
    Борисов в комбинация с Пеевски за трети път предизвиква всенародни протести и бунтове срещу себе си и своето управление. Реинкарнацията трети път няма да е възможна,

    14:36 04.01.2026

  • 44 Николай Бареков бивш евродепутат

    4 0 Отговор
    Борисов в комбинация с Пеевски за трети път предизвиква всенародни протести и бунтове срещу себе си и своето управление. Реинкарнацията трети път няма да е възможна, с каквито и лъжи и малоумни опорки да ни облъчват пиарките на Шиши. Този път Румен Радев се задава на хоризонта, а на хората им писна да ги правят на идиоти. Ту-туу! Слухът за политическото Възкресение на Борисов е силно преувеличен, както би се пошегувал Марк Твен.

    Николай Бареков

    14:36 04.01.2026

  • 45 Гледали го 130 000 как лъже

    3 0 Отговор
    Че то и Киро Потника има 147 000 редовни абоната. Него президент ли да го направим, бе малоумни гробаджии?!

    14:37 04.01.2026

  • 46 Пак е свършила парите!

    3 0 Отговор
    Алкохолния глад я настига редовно.
    Пропаднала жена.

    Достойна единствено за съжаление...

    14:38 04.01.2026

  • 47 Абе

    1 0 Отговор
    Малко ми се виждат, трябва да е повече простия народ😞

    14:39 04.01.2026

  • 48 Буци

    0 0 Отговор
    Да Дианче ,права си ,събра ги ,но за да го псуват и кълнат.

    14:45 04.01.2026