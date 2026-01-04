Диана Дамянова: За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада

За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада.
Не знам каква част от тази публика са полинки, които с лист и молив си водят бележки, че да „разбият” Борисов, хич не чета платени пропагандни текстове, но слуховете за внезапната смърт на Борисов се оказаха силно преувеличени.
Това писаа във "Фейсбук" Диана Дамянова
Друг е въпросът, че както умно отбеляза Стоян Пъдев, враговете на Борисов му направиха такава обилна рекламна кампания, че на него не му се налагаше и да помръдне, за да постигне тази 130 000 аудитория.
Възможно и вероятно е и голяма част от тази аудитория да е публика лично на Дачков, но фактите са си факти.
И последно. Борисов говори на своята публика, по своя начин и постига своя резултат.
А той е 130 000 зрители за 24 часа. Точка.
Сякаш за пореден път ще го видим да се надига от земята, да отърсва пепелта от дрехите си и да тръгва напред.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 колко клетви
14:04 04.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #13
14:05 04.01.2026
3 Да да да
14:05 04.01.2026
4 Събра
14:06 04.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #12
14:06 04.01.2026
6 с бухалката ли ги събра
14:07 04.01.2026
7 АГАТ а Кристи
14:08 04.01.2026
8 Държавен служител
14:08 04.01.2026
9 Панчуг
14:08 04.01.2026
10 ЕМИ 130 000
14:09 04.01.2026
11 А ТИ СИ
14:09 04.01.2026
12 Полека бе
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Вече и Свети Петър те гледа и те чака. А магазина? Него кой го гледа?
14:09 04.01.2026
13 Питане
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Скоро не си разказвал за високопоставени гости посетили заведението ти. Що така?
А преди с такъв хъс го правеше...
Коментиран от #17
14:11 04.01.2026
14 Павел Тасев
14:13 04.01.2026
15 Коня Солтуклиева
..... Тоест, стрина Дамяна не чете какво е писал! :))
14:13 04.01.2026
16 Данко Харсъзина
Коментиран от #39
14:13 04.01.2026
17 Персонала
До коментар #13 от "Питане":Елате да го видите, клоуна с кепето дето носи едно кепе и се изживява с него като гангстер от Англия.
Коментиран от #36
14:14 04.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Джак Спароу
14:15 04.01.2026
20 Гост
ДОБРЕ ЗАПОЧВАШ ГОДИНАТА...
ТРЯБВА ДА СЕ ,,ИЗБИВАТ,, ХОРЧОВЕТЕ ПО ПРАЗНИЦИТЕ...
14:15 04.01.2026
21 Къде ,
14:15 04.01.2026
22 Умен
14:15 04.01.2026
23 аз не го гледах
14:15 04.01.2026
24 Иван 1
14:15 04.01.2026
25 Кажи честно ... 🤣
Че то такъв клоун изтърва ли се, даже и да е при русоpoба дачков . 🤣
14:16 04.01.2026
26 Бабов
14:17 04.01.2026
27 Да бе
14:17 04.01.2026
28 Наглев
14:18 04.01.2026
29 Говорещи глави за 20к
Или това са и последните конвулсии.
14:19 04.01.2026
30 Аха
14:19 04.01.2026
31 Янко
14:20 04.01.2026
32 Хахахаха
14:20 04.01.2026
33 И за пореден път
14:21 04.01.2026
34 койдазнай
14:21 04.01.2026
35 Стенли
14:22 04.01.2026
36 Че то
До коментар #17 от "Персонала":В "заведението" персонал няма. Само е той - от вън, да таксува. Ама дава билетчетата през 10-15 души и се жалва в НАП, че все е на загуба
14:24 04.01.2026
37 Бабич,
14:24 04.01.2026
38 Кви дрънканици
14:29 04.01.2026
39 майтапиш ли се
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":Държавник не знам дали е, но е доказа мутра!
14:31 04.01.2026
40 Като влезе в
Този момент наближава...
ГлаДния прокурор ще му прави компания.
14:32 04.01.2026
41 само мнение
14:32 04.01.2026
42 Николай Бареков бивш евродепутат
“За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада. Това коментира пиарът и анализатор Диана Дамянова във Фейсбук по повод на интервюто, което лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов даде преди ден пред журналиста Явор Дачков, излъчено в подкаста му.”
Я, да видим, дали правилно съм разбрал - личната пиарка на Пеевски твърди, че има знак на равенство между онези 150 хиляди, които няколко пъти излязоха на площада в София през декември срещу двамата мафиоти Борисов и Пеевски и тяхното сламено правителство плюс още половин милион в цяла България и тези 130 хиляди, гледали Борисов в подкаста на Дачков?
Бихте ли сложили такъв знак за равенство, ако не сте лъжец срещу пари в плик или пациент на Курило? Или и двете.
14:34 04.01.2026
43 Николай Бареков бивш евродепутат
Борисов в комбинация с Пеевски за трети път предизвиква всенародни протести и бунтове срещу себе си и своето управление. Реинкарнацията трети път няма да е възможна,
14:36 04.01.2026
44 Николай Бареков бивш евродепутат
Николай Бареков
14:36 04.01.2026
45 Гледали го 130 000 как лъже
14:37 04.01.2026
46 Пак е свършила парите!
Пропаднала жена.
Достойна единствено за съжаление...
14:38 04.01.2026
47 Абе
14:39 04.01.2026
48 Буци
14:45 04.01.2026