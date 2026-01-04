Какво разбрахме от думите на Борисов, освен че е незаменим

Новини
4 Януари, 2026

В зората на новата 2026 г. лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на практика “откри” предизборната кампания с почти 2-часово интервю

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Борисов влезе в познат образ - на последния системен играч в България, когото световните лидери познават по малко име. Изборът на водещ също не бе случаен. Какво каза лидерът на ГЕРБ в канала на Явор Дачков:

В зората на новата 2026 г. лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на практика “откри” предизборната кампания с почти 2-часово интервю, в което обясни защо властта отново трябва да е негова, а той да се върне на премиерския пост – по подразбиране. Рядката медийна изява идва три седмици след оставката на кабинета , управлявал с мандата на ГЕРБ-СДС, и паднал след многохилядни протести срещу корупцията и задкулисието, завладели държавата.

Разговорът, записан в централата на ГЕРБ , бе излъчен късно вечерта в ΥοuTube канала на журналиста Явор Дачков, известен с проруските си позиции – и за войната в Украйна , и за ЕС и еврозоната. В интервюто, наред с обичайната автореклама на Борисов за магистралите, метрото, еврозоната и Шенген, е отделено време и за геополитика.

Няма корупция, има “самонадеяност”

След протестите срещу отстраняването на журналистката Мария Цънцарова от bTV , гостуването в телевизия не е удачен вариант, а изборът на Дачков едва ли е случаен. В интервюто лидерът на ГЕРБ на няколко пъти критикува българските медии, които внушават на хората – особено в сутрешните блокове – колко лошо се живее в България.

Въпреки няколко критични въпроси за корупцията и “подреждането” на съдебната система от Борисов и олигарха и лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски , интервюто не опонира. Въпросите са зададени в рамка, която позволява на Борисов да говори дълго и обяснително за своята незаменимост, без реален натиск и последващ контрапункт. Лидерът на ГЕРБ влиза в познат на избирателите образ - на последния системен играч в България, когото световните лидери познават по малко име, (макар и засенчен напоследък от доминацията на Пеевски).

Борисов отрича протестите като причина за падането на правителството, прехвърляйки вината върху партньорите и „самонадеяността“ им, вместо да поеме политическа отговорност. За него арестът на кмета на Варна Благомир Коцев е бил сигнал за края на правителството. Коцев беше арестуван през юли 2025 г. и държан под стража заради обвинения в корупционни престъпления, но в края на ноември пуснат под парична гаранция от 200 000 лева.

Но председателят на ГЕРБ си измива ръцете с „Винаги съм казвал, че след 1 януари ще направя ревизия и ще преформатирам…!“ и „Всички прекалиха със самонадеяност, преливаща на моменти в простащина…“ Към тези доводи се прибавя и добре известно оправдание - властта не е успяла да обясни успехите си.

Но Бойко Борисов старателно избягва каквато и да било критика и дори ирония към санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Пеевски . “Самоувереността у човека е много хубаво качество, а самонадеяността – лошо. И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това мнозинство”. Така се опитва да заблуди, че е държал контрола и се поставя над партньорите в управлението като своеобразен арбитър и същинския премиер, без да е премиер.

Възхода на Пеевски обяснява с отдръпването от ГЕРБ на ПП и ДБ. ГЕРБ обаче отказа да подпише за “санитарен кордон” около Пеевски и така се провали създаването на правителство с ПП-ДБ в 51-ия парламент.

За корупцията обяснението на Борисов е, че я има навсякъде по света, а причината да се говори за такава в България идва от “жълтопаветни медии”. Използва като аргумент статия на авторитетния Франкфуртер Алгемайне Цайтунг (ФАЦ), (където се обясняваше за шкафчето с пачките през 2020 г. - б.а.), че: “Икономически страната се намира в по-добро състояние, отколкото репутацията ѝ в чужбина често подсказва”. Но Борисов се ограничи само до антрефилето ѝ, пропускайки частта за протестите и “съмнителния олигарх и медиен магнат Делян Пеевски”.

Отхвърля твърдение на водещия, че управляват заедно с Пеевски от 2013 г., а настоящото им партньорство обяснява с необходимостта “да върви държавата”, членството в еврозоната и Шенген . “Винаги Пеевски е искал аз да съм премиер. Защото обича реда, а винаги, когато аз съм премиер, има ред”, заявява лидерът на ГЕРБ, който беше трикратен премиер (с малко прекъсване) от 2009 до 2021 г.

Православие, традиционно семейство, тръмпизъм

Интервюто е програмно и поради друга причина - Борисов недвусмислено показва, че с позициите си на националист и консерватор стои по-близо до Орбан-Тръмп, отколкото до европейските ценности. Православие, традиционно семейство, без либерални ценности в училище – това са трите стълба на герберския морал.

От онова си изявление през 2010 г., че “в ГЕРБ мъжете обичат жени, а жените обичат мъже”, Борисов не е говорил по темата за правата на ЛГБТ+ хората. Сега ги нарича “инакомислещи” и “джендъри” – последното понятие е българско пропагандно творение срещу ратификацията на Истанбулската конвенция. Българският парламент забрани м.г. и пропагандата и популяризирането на „нетрадиционна сексуална ориентация“ и „определяне на полова идентичност, различна от биологичната“ в училищата.

”Мъжът си е мъж, жената си е жена, каквото направи Тръмп… Аз на моите внуци няма това да им го преподавам”, казва Борисов, обяснявайки, че “като се родиха момчетата, фърлях шапката, това е традицията, и се напихме”. Той разказва и за добрите си отношения с патриарха, изразявайки за пореден път подкрепа за изучаването на религия в училище .

Позициите на Борисов обаче не са ценностите на ЕНП – европейското политическо семейство, в което ГЕРБ членува от почти две десетилетия, и което залага на умерен консерватизъм и върховенство на закона.

Дали президентът Румен Радев е новият човек на Орбан и САЩ в България? Въпросът е заради посещението на външния министър на Унгария Петер Сиярто през ноември м.г. и единствената му среща – с Радев. Но Виктор (Орбан), с когото били приятели от 30 години, му се обадил тогава. Борисов не разкрива подробности за разговора, освен че “Виктор е много умен човек. Той залага на другата карта (че ще се разпадне ЕС, б.а.), аз твърдя, че е най-доброто”.

Лидерът на ГЕРБ се борил партията на Орбан да не излиза от ЕНП, “но другите надделяха”. Заради отстъпление от демократичните ценности ЕНП замрази членството на ФИДЕС през 2019 г., а две години по-късно формацията на Орбан напусна дясноцентристкия съюз.

Украинското знаме и ЕС

Борисов обаче поднася и изненада с най-ясната си проукраинска позиция досега, на два пъти сочейки украинското знаме в централата на ГЕРБ. “Аз съм убеден поддръжник на Украйна, вроденото ми чувство за справедливост не може да приеме, че само защото съм по-силен, или ти си по-умен, мога да стана да те набия. Ето това беше мутренското поведение от 1990-те години”.

Подкрепата за Украйна не изключва, напротив, идва заедно с демонстративна лоялност към американския президент Доналд Тръмп, тъй като “подкрепяме политиката на президента Тръмп за мир”.

Изглежда, че Борисов отказва да избере страна между ЕС, към който България принадлежи, и Вашингтон. “От Европейската комисия сме зависими (заради европейските фондове, б.а.), а със САЩ сме партньори (енергийно и военно сътрудничество, б.а.) и аз успявам да прекарам България по този тънък лед да сме добре и с двете велики сили, а с останалите имаме прагматични отношения, които ни пазят”.

По темата за междинните избори в САЩ прагматизмът на лидера на ГЕРБ е показателен: „Заложил съм и на черно, и на червено, защото всички знаят, че аз съм лоялен и не си предавам приятелите“. Това не е шега, а философия на играч в казино - не съм нито с демократите, нито с републиканците, аз съм човекът, с когото всички могат да работят. Това е философията на универсалния партньор, лоялен към всеки, който държи властта.

Какво излиза? Бойко Борисов разбира Путин, но не приема войната. Подкрепя Украйна, но харесва Тръмп. В ЕНП е, но говори като Орбан. Над всички е, защото само той може да върви по тънък лед. Също и да строи магистрали, да спре нелегалните мигранти, да увеличи БВП четири пъти за 20 години, да вкара България в еврозоната и Шенген, да уреди “Марица-Изток” да работи. Не чертае червени линии за политически партньорства, от Румен Радев не го е страх.

Като се отърсят от емоциите от протестите, българите ще видят направеното от ГЕРБ и ще оценят рисковете - така смята Борисов. Рисковете са оценени. Не искат държава с главно “Д” и акционерите ѝ.

* Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


  • 1 Боруна Лом

    50 8 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ И НАРОДЕН СЪД ЗА ДУШМАНИТЕ!

    Коментиран от #67

    18:06 04.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 3 Отговор
    че сте доста ,,софияни,, в повече разбрахте ли?

    18:07 04.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    26 7 Отговор
    Бойко и Шиши в момента празнуват .Големият им конкурент Мадуро на Европейския пазар е отстранен.

    18:07 04.01.2026

  • 4 гост

    51 9 Отговор
    Ех Боко, Боко, как ти летят годините и нищо на света се не връща, що не ходиш да си копаш гиргините, че народът от теб отдавна повръща!

    Коментиран от #30, #63

    18:08 04.01.2026

  • 5 Точен е Борисов

    16 16 Отговор
    130 хиляди са гледали интервюто му при Дачков. Все едно протестират в негова подкрепа

    Коментиран от #65

    18:09 04.01.2026

  • 6 Даааа

    16 43 Отговор
    Не само, че е "незаменим" за момента, а и не се вижда изобщо кой, как и по какъв начин може да го замести! Колкото и кусури да има, това е човекът......а ако някой смята, че Радев е алтернативата, то изобщо не е наясно със ситуацията....

    Коментиран от #40, #68

    18:09 04.01.2026

  • 7 Кой какво

    20 4 Отговор
    говори не е интересно, важно е какво прави. Това е основното и върху това трябва да се коментира. Поздрави на DW.

    18:09 04.01.2026

  • 8 Тиквите в България са незаменими

    38 8 Отговор
    Стават за тиквеник ! Но още по добре ако има и Свинска пържолка с много чалга и сервитьори с червени вратовръзки!

    18:10 04.01.2026

  • 9 Българин

    14 36 Отговор
    Разбрахме точно това, което и без това знаем. Народа обича Бойко и с готовност му прощава малките забежки, защото знае, че никой няма да се справи по-добре и няма да ни управлява по-добре. Политиката, която провежда генерала е разбираема и близка за хората, а той ние симпатичен. За това печели всички избори!
    И ще продължава да пичели!

    Коментиран от #16, #69

    18:10 04.01.2026

  • 10 Мата Хари

    41 10 Отговор
    Затвор за мутрата и цялото му семселе.

    Коментиран от #15, #24, #70

    18:10 04.01.2026

  • 11 Ода за мен самия:

    33 10 Отговор
    Аз съм Боко, баш крадеца, вечния лъжец, на Балканский полуостров нЕма по-голЕм от мен.
    Най-обичам аз от всички и парички и женички, блазе човеко като мен!
    Шиши прати ме на "кино", Сретен - у дома, Насю, Слави все ми викат:
    "Ко ша праим ний сега?" Аз се чудя е се мая, къде му изтървах края?
    Аман казАха хората от мен!

    Коментиран от #71, #73

    18:12 04.01.2026

  • 12 Стършели

    10 17 Отговор
    Силните умове обсъждат идеи (Борисов), средните умове обсъждат събития, слабите умове (deutsche-welle) обсъждат хора.

    18:13 04.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Буха ха

    33 8 Отговор
    Едва ли разбрахме нещо ново, но за сетен път се потвърди че Бацо е много ппрост, много лъже, страх го е от Бога, но си мисли че като се кръсти няма да ври в катрана.

    18:14 04.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 A ти какво

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    пИчелиш?

    Коментиран от #25

    18:17 04.01.2026

  • 17 Да си отива

    27 8 Отговор
    този толуп и да тръгва държавата напред ! “ да си отива” кой както иска да го тълкува!

    18:17 04.01.2026

  • 18 Наблюдател

    22 8 Отговор
    Времето е неумолимо и ролята на Бойко остана в миналото.

    18:18 04.01.2026

  • 19 Колкото и да не ви харесва

    13 25 Отговор
    Борисов е лидер на ГЕРБ, а ГЕРБ печели и ще печели винаги изборите,защото Борисов е РЕАЛИСТ,а другите са въздух под налягане.И да се изядете от яд,Борисов ще се пенсионира на КУКОВО ЛЯТО( не съм го казала аз)..Измислете си програма,направете си структури,работите в полза на хората и ще ви се получи и на другите партии.Долу Борисов вече ни втръсна.

    Коментиран от #42

    18:18 04.01.2026

  • 20 малко истински факти

    4 24 Отговор
    Баце Боко е велик статег , няма втори като него ,и напролет пак ще се завърне , но не на бял кон, а на троен впряг от бели коне .

    18:18 04.01.2026

  • 21 Поправете ме,

    16 5 Отговор
    ако греша. Боко разказва, че е пазил реколтата по време на възродителния процес. Пак нещо се е объркал. От зимата на 1984 г.БКП прави тази гадост. Той си е бил в София. През 1989г. когато любимата му партия прогони турците от родните им места той е бил в Дели романа. Стар човек забравя.

    Коментиран от #28, #39

    18:18 04.01.2026

  • 22 ахоййййййй

    8 7 Отговор
    Пак ли някоя дойчезелева мисирка се изтърва тука , аре на май......

    18:20 04.01.2026

  • 23 ХиХи

    15 3 Отговор
    Най-подготвенния, бай чекмеджан, ама то при нивото на кикитата ще излезе истина. Вече 3 месеца Люлин тъне в боклуци

    18:21 04.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 До ти кажа

    8 8 Отговор

    До коментар #16 от "A ти какво":

    250 семейства имаме сключен договор за саниране на блока,с пари освободени по ПВУ.Освободени от Борисов,защото Кирчо и Кокорчо и компания ги бяха блокирали.

    18:22 04.01.2026

  • 26 СВЕТИ ПЕТЪР

    7 3 Отговор
    ЧАКАМ го МНОГО СКОРО това Тъпо Пърч€!
    Ш€ФЪТ ДАД€ З€Л€НА $В€ТЛИНА, ХОРАТА РАБОТЯТ ПО ВЪПРОСА!

    18:26 04.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Българин

    8 6 Отговор

    До коментар #21 от "Поправете ме,":

    Никой не го интересува, какво е пазил и кого е бил Бойко. Той просто е пич, ходил, пил е, бил е и други работи е правил. Сигурно има 10 деца из Делиормана!

    18:28 04.01.2026

  • 29 Промяна

    6 14 Отговор
    НАЙ НАЙ НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е БОРИСОВ ПРОСТО НАПРАВИ РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ГОДИНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ БОРИСОВ ИМА ХАРИЗМА РАБОТИ ЗДРАВО ЗА БЪЛГАРИЯ А ОНЕЗИ ПОДСТАВЕНИТЕ ШАРЛАТАНИ СА НИКОЙ КРАДЦИ ИЗМАМНИЦИ МАДУРОВЦИ АЛАБАЛАНИЦИ ЖАДНИ ЗА ЛЕСНИ МИЛИОНИ АКО НЕ Е БОРИСОВ КАКВО ЩЕ ЛЪЖАТ НМАЛОУМНИЦИТЕ

    18:28 04.01.2026

  • 30 Ехааа

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Много грандоманско да говориш от името на народа,драги анонимнико. На мен ми се повръща пък,от хора,които нищо не правят,а само търсят кусури на нещата,които другите правят.Някой работи,а кибиците стоят и критикуват.Е..кого да харесам.

    18:28 04.01.2026

  • 31 Промяна

    3 12 Отговор
    НАЙ НАЙ НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е БОРИСОВ ПРОСТО НАПРАВИ РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ГОДИНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ БОРИСОВ ИМА ХАРИЗМА РАБОТИ ЗДРАВО ЗА БЪЛГАРИЯ А ОНЕЗИ ПОДСТАВЕНИТЕ ШАРЛАТАНИ СА НИКОЙ КРАДЦИ ИЗМАМНИЦИ МАДУРОВЦИ АЛАБАЛАНИЦИ ЖАДНИ ЗА ЛЕСНИ МИЛИОНИ АКО НЕ Е БОРИСОВ КАКВО ЩЕ ЛЪЖАТ НМАЛОУМНИЦИТЕ

    Коментиран от #43

    18:29 04.01.2026

  • 32 жълтопаветните не стават

    8 5 Отговор
    Жълтопаветните на стават и за пълнеж на сметище , те и на малкия пръст на Борисов не могат да стъпят ,а само жално да се жалват неистово виейки.

    Коментиран от #56

    18:29 04.01.2026

  • 33 Иво

    7 6 Отговор
    Ами незаменим е в момента, това е положението.

    18:30 04.01.2026

  • 34 Реалноста

    4 6 Отговор
    На този етап няма по ерудиран от Борисов Кой да сложим проруските мекерета ли или от кръга Боташ

    Коментиран от #45

    18:31 04.01.2026

  • 35 Промяна

    4 6 Отговор
    Я ПИТАЙТЕ ВАСИЛЕВ КЪДЕ СА ОСТАВЕНИТЕ ОТ БОРИСОВ ПАРИ ЗА ХЕМУС ПИТАЙТЕ ВАСИЛЕВ И ШАРЛАТАНИЯТА ЗАЩО УМИШЛЕНО И БЕЗНАКАЗАНО 5 ГОДИНИ НИЩО НЕ СТРОЯТ СТОПИРАТ ЦЯЛАТА БЪРГАРСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СА БЕЗНАКАЗАНИ

    18:31 04.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 БАБЕТ!

    4 1 Отговор
    За мен и за всички какво си .....Факта ,че нищо не работи в тая държава нека да е на твоята съвест,която надали ти е останала......но щом еврото замени лева...значи имаш велик шанс да те издигнат и за шериф на раята твоите приятелки от ЕВРОПАТА....
    ,

    18:32 04.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бил ли си там

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Поправете ме,":

    Аз съм била и знам точно как станаха нещата.Работила съм с турци,хубави хора,работливи.Хайде хора,които хал хабер си нямат от политиката тогава,да не се опитват да са на всяко гърне похлупак.Обсъждай неща,които са ти ясни.

    Коментиран от #50

    18:34 04.01.2026

  • 40 Деян

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Даааа":

    Незаменими хора няма а пък този бандит е за затвора директно.

    Коментиран от #66, #75

    18:34 04.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Петър

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    Стига си писал глупости 80% от българите ненавиждат Бойко Борисов.

    Коментиран от #83

    18:38 04.01.2026

  • 44 665

    3 5 Отговор
    ДВ, прокопските медии и пореден с0р0ски памфлет.

    18:38 04.01.2026

  • 45 Петър

    6 3 Отговор

    До коментар #34 от "Реалноста":

    Стига си писал глупости 80% от българите ненавиждат Бойко Борисов. Има кой това са опорки

    Коментиран от #79

    18:40 04.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Иди на ХУЙЙЙЙЙЙ

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ами":

    СУКАаааааа 🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

    Коментиран от #52

    18:44 04.01.2026

  • 50 Все още

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Бил ли си там":

    съм там. Коментара ми е за старческото оглупяване. Този тон го запазете за близките си. Може би сте на неговите години или По-възрастна?

    Коментиран от #74, #78

    18:44 04.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Не че го чета ДВ ама да питам

    4 0 Отговор
    "Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло."

    КОЙ ВСЪЩНОСТ Е АВТОРЪТ?

    Коментиран от #57

    18:49 04.01.2026

  • 54 пп дебилите

    7 0 Отговор

    До коментар #48 от "въпросче":

    Са същите др..сливи бо.....клуци

    18:50 04.01.2026

  • 55 хи хи

    3 5 Отговор
    Хе хей , жълтопаветноненужниците син камък изхвърлят тука , че срещу истината на Бойко нищо не могат да направят .

    18:51 04.01.2026

  • 56 Напротив

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "жълтопаветните не стават":

    Еднакво крадливи и продажни боклуци сте.

    Коментиран от #59

    18:53 04.01.2026

  • 57 отговор

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Не че го чета ДВ ама да питам":

    Поредния ненужен никому жълтопаветник и нищо повече .

    18:54 04.01.2026

  • 58 Тома

    4 2 Отговор
    Незаменим в п.ростотията си.П.рост съм брат ми и ми е лесно

    18:58 04.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Евгени от Алфапласт

    5 1 Отговор
    Факт е, че криминалът Бойко Методиев Борисов е ДОКАЗАН ОСЪЖДАН лъжец и крадец. А зелето какво е разбрало е съвсееем друга бира.

    19:11 04.01.2026

  • 62 ШЕФА

    6 1 Отговор
    Разбрахме и видяхме най големият престъпник и нац.предател !

    19:16 04.01.2026

  • 63 смехоран

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Ех гост,гост,явно за нищо друго не ставаш.

    19:16 04.01.2026

  • 64 ?????

    2 1 Отговор
    Ха ха.
    Не изпитвам никакви симпатии към Баце ама тва дето ни предлагат вместо него е още по-зле.
    Клета Българийо ще те продадат и хич няма да те мислят ПП-тата.

    19:17 04.01.2026

  • 65 големдебил

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Точен е Борисов":

    Еми пич си е Боко.Не мисля пак да се прецакваме с розови пенюарчета,зелени чорапчета.

    19:18 04.01.2026

  • 66 тръц

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Деян":

    И защо мислиш така?Я си спомни голямото прецакване с шарлатаните,я си спомни Боташ.Отново ли ще сме прецаканите???

    19:20 04.01.2026

  • 67 прав си

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Мдааааа,сещам се за чорапи и шарлатани.

    19:21 04.01.2026

  • 68 Бай Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Даааа":

    Верно е, че само той може... Приятел, ти наред ли си с мозъка?

    Коментиран от #72

    19:23 04.01.2026

  • 69 Бастардо

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Точен коментар.Тук смешните 20-30 бр. коментиращи срещу Боко си мислят че са народа на България.Мушмули.

    19:24 04.01.2026

  • 70 смехоран

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мата Хари":

    Аха,гладна кокошка просо сънува.

    19:25 04.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Даааа

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Бай Иван":

    Бай, Ванка хайде дай един поне за пример, който може да направи нещо ВИДИМО....не казвам, че Борисов е света вода ненапита, но кажи едно име само...🤔

    Коментиран от #77

    19:28 04.01.2026

  • 73 смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ода за мен самия:":

    хаха,правилно,женички,а не момченца,нали?

    19:29 04.01.2026

  • 74 Добре

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Все още":

    Още си там,но на колко си години? Да аз съм била там,точно по възродителния процес,съпругът ми беше военнослужещ в Крумовград.Аз съм работила в детска ясла и много се ядосвам на хора,които не са участвали в нещата,но имат мнение за всичко.Ние,обикновените хора,турци и българи се ОБИЧАХМЕ и уважавахме. Ядосвам се сега и на Мирчев и Божанков,които правят излишни демонстрации..Аз тогава съм била на около 25-26 години.

    19:29 04.01.2026

  • 75 Даааа

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Деян":

    Давай пример, ама без "харвардски тарикати", пилоти на изтребители и т.н....

    19:30 04.01.2026

  • 76 Митрев

    0 0 Отговор
    Това може да каже само д-р Гълъбова. По нейната специалност е това с разбирането.

    19:32 04.01.2026

  • 77 смехоран

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Даааа":

    Не чакай,няма да получиш отговор.До там му стига пипето,да слага минусчета без да знае защо.И аз съм пробвал да искам отговори,ама нъцки,няма.

    19:32 04.01.2026

  • 78 А..и още

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Все още":

    С какво право наричаш хората на 60+ оглупяли.Да има болест деменция,но това е индивидуално,като рака.И чукай на дърво да не те стигне.Тъпо е да слагаш хората под един знаменател.Да не говорим,че има глупави хора на всяка възраст.

    19:34 04.01.2026

  • 79 смехоран

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Петър":

    И кой е тоя бе Петърчо?Айде научете се като плюете срещу някой,да давате алтернатива,с име.Имало било.Айде кажи де.

    19:36 04.01.2026

  • 80 Тити

    0 1 Отговор
    Какво може да ни каже една мафиотска тиква освен поредните лъжи

    19:40 04.01.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 голем смех

    0 0 Отговор
    Бойко Борисов пенсионира няколко поколения политици. Ще ги пенсионира и тези, защото хората си го искат и твърдо си гласуват за него. Само той винаги е доказвал с дела, че работи за хората.
    Нека плюенето започне сега.

    19:42 04.01.2026

  • 83 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Петър":

    ПЕТРЕЕЕЕЕЕЕЕ ИМАШ КОМПЛЕКС ЗА МАЛОЦЕННОСТ ПЕТРЕЕЕЕЕЕЕ ЕДИН СИ НИКОЙ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАШ ХАХАХАХАХАХА СЕГА ЩЕ ВИДИШ НА ИЗБОРИТЕ ПЕТРЕЕЕЕЕЕЕЕ БОРИСОВ Е ЕДИН УСПЕШЕН И НЕНАДМИНАТ ПЕТРЕЕЕЕ А ТИ СИ НИКОЙ

    19:43 04.01.2026