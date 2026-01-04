Какво разбрахме от думите на Борисов, освен че е незаменим

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Борисов влезе в познат образ - на последния системен играч в България, когото световните лидери познават по малко име. Изборът на водещ също не бе случаен. Какво каза лидерът на ГЕРБ в канала на Явор Дачков:

В зората на новата 2026 г. лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на практика “откри” предизборната кампания с почти 2-часово интервю, в което обясни защо властта отново трябва да е негова, а той да се върне на премиерския пост – по подразбиране. Рядката медийна изява идва три седмици след оставката на кабинета , управлявал с мандата на ГЕРБ-СДС, и паднал след многохилядни протести срещу корупцията и задкулисието, завладели държавата.

Разговорът, записан в централата на ГЕРБ , бе излъчен късно вечерта в ΥοuTube канала на журналиста Явор Дачков, известен с проруските си позиции – и за войната в Украйна , и за ЕС и еврозоната. В интервюто, наред с обичайната автореклама на Борисов за магистралите, метрото, еврозоната и Шенген, е отделено време и за геополитика.

Няма корупция, има “самонадеяност”

След протестите срещу отстраняването на журналистката Мария Цънцарова от bTV , гостуването в телевизия не е удачен вариант, а изборът на Дачков едва ли е случаен. В интервюто лидерът на ГЕРБ на няколко пъти критикува българските медии, които внушават на хората – особено в сутрешните блокове – колко лошо се живее в България.

Въпреки няколко критични въпроси за корупцията и “подреждането” на съдебната система от Борисов и олигарха и лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски , интервюто не опонира. Въпросите са зададени в рамка, която позволява на Борисов да говори дълго и обяснително за своята незаменимост, без реален натиск и последващ контрапункт. Лидерът на ГЕРБ влиза в познат на избирателите образ - на последния системен играч в България, когото световните лидери познават по малко име, (макар и засенчен напоследък от доминацията на Пеевски).

Борисов отрича протестите като причина за падането на правителството, прехвърляйки вината върху партньорите и „самонадеяността“ им, вместо да поеме политическа отговорност. За него арестът на кмета на Варна Благомир Коцев е бил сигнал за края на правителството. Коцев беше арестуван през юли 2025 г. и държан под стража заради обвинения в корупционни престъпления, но в края на ноември пуснат под парична гаранция от 200 000 лева.

Но председателят на ГЕРБ си измива ръцете с „Винаги съм казвал, че след 1 януари ще направя ревизия и ще преформатирам…!“ и „Всички прекалиха със самонадеяност, преливаща на моменти в простащина…“ Към тези доводи се прибавя и добре известно оправдание - властта не е успяла да обясни успехите си.

Но Бойко Борисов старателно избягва каквато и да било критика и дори ирония към санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Пеевски . “Самоувереността у човека е много хубаво качество, а самонадеяността – лошо. И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това мнозинство”. Така се опитва да заблуди, че е държал контрола и се поставя над партньорите в управлението като своеобразен арбитър и същинския премиер, без да е премиер.

Възхода на Пеевски обяснява с отдръпването от ГЕРБ на ПП и ДБ. ГЕРБ обаче отказа да подпише за “санитарен кордон” около Пеевски и така се провали създаването на правителство с ПП-ДБ в 51-ия парламент.

За корупцията обяснението на Борисов е, че я има навсякъде по света, а причината да се говори за такава в България идва от “жълтопаветни медии”. Използва като аргумент статия на авторитетния Франкфуртер Алгемайне Цайтунг (ФАЦ), (където се обясняваше за шкафчето с пачките през 2020 г. - б.а.), че: “Икономически страната се намира в по-добро състояние, отколкото репутацията ѝ в чужбина често подсказва”. Но Борисов се ограничи само до антрефилето ѝ, пропускайки частта за протестите и “съмнителния олигарх и медиен магнат Делян Пеевски”.

Отхвърля твърдение на водещия, че управляват заедно с Пеевски от 2013 г., а настоящото им партньорство обяснява с необходимостта “да върви държавата”, членството в еврозоната и Шенген . “Винаги Пеевски е искал аз да съм премиер. Защото обича реда, а винаги, когато аз съм премиер, има ред”, заявява лидерът на ГЕРБ, който беше трикратен премиер (с малко прекъсване) от 2009 до 2021 г.

Православие, традиционно семейство, тръмпизъм

Интервюто е програмно и поради друга причина - Борисов недвусмислено показва, че с позициите си на националист и консерватор стои по-близо до Орбан-Тръмп, отколкото до европейските ценности. Православие, традиционно семейство, без либерални ценности в училище – това са трите стълба на герберския морал.

От онова си изявление през 2010 г., че “в ГЕРБ мъжете обичат жени, а жените обичат мъже”, Борисов не е говорил по темата за правата на ЛГБТ+ хората. Сега ги нарича “инакомислещи” и “джендъри” – последното понятие е българско пропагандно творение срещу ратификацията на Истанбулската конвенция. Българският парламент забрани м.г. и пропагандата и популяризирането на „нетрадиционна сексуална ориентация“ и „определяне на полова идентичност, различна от биологичната“ в училищата.

”Мъжът си е мъж, жената си е жена, каквото направи Тръмп… Аз на моите внуци няма това да им го преподавам”, казва Борисов, обяснявайки, че “като се родиха момчетата, фърлях шапката, това е традицията, и се напихме”. Той разказва и за добрите си отношения с патриарха, изразявайки за пореден път подкрепа за изучаването на религия в училище .

Позициите на Борисов обаче не са ценностите на ЕНП – европейското политическо семейство, в което ГЕРБ членува от почти две десетилетия, и което залага на умерен консерватизъм и върховенство на закона.

Дали президентът Румен Радев е новият човек на Орбан и САЩ в България? Въпросът е заради посещението на външния министър на Унгария Петер Сиярто през ноември м.г. и единствената му среща – с Радев. Но Виктор (Орбан), с когото били приятели от 30 години, му се обадил тогава. Борисов не разкрива подробности за разговора, освен че “Виктор е много умен човек. Той залага на другата карта (че ще се разпадне ЕС, б.а.), аз твърдя, че е най-доброто”.

Лидерът на ГЕРБ се борил партията на Орбан да не излиза от ЕНП, “но другите надделяха”. Заради отстъпление от демократичните ценности ЕНП замрази членството на ФИДЕС през 2019 г., а две години по-късно формацията на Орбан напусна дясноцентристкия съюз.

Украинското знаме и ЕС

Борисов обаче поднася и изненада с най-ясната си проукраинска позиция досега, на два пъти сочейки украинското знаме в централата на ГЕРБ. “Аз съм убеден поддръжник на Украйна, вроденото ми чувство за справедливост не може да приеме, че само защото съм по-силен, или ти си по-умен, мога да стана да те набия. Ето това беше мутренското поведение от 1990-те години”.

Подкрепата за Украйна не изключва, напротив, идва заедно с демонстративна лоялност към американския президент Доналд Тръмп, тъй като “подкрепяме политиката на президента Тръмп за мир”.

Изглежда, че Борисов отказва да избере страна между ЕС, към който България принадлежи, и Вашингтон. “От Европейската комисия сме зависими (заради европейските фондове, б.а.), а със САЩ сме партньори (енергийно и военно сътрудничество, б.а.) и аз успявам да прекарам България по този тънък лед да сме добре и с двете велики сили, а с останалите имаме прагматични отношения, които ни пазят”.

По темата за междинните избори в САЩ прагматизмът на лидера на ГЕРБ е показателен: „Заложил съм и на черно, и на червено, защото всички знаят, че аз съм лоялен и не си предавам приятелите“. Това не е шега, а философия на играч в казино - не съм нито с демократите, нито с републиканците, аз съм човекът, с когото всички могат да работят. Това е философията на универсалния партньор, лоялен към всеки, който държи властта.

Какво излиза? Бойко Борисов разбира Путин, но не приема войната. Подкрепя Украйна, но харесва Тръмп. В ЕНП е, но говори като Орбан. Над всички е, защото само той може да върви по тънък лед. Също и да строи магистрали, да спре нелегалните мигранти, да увеличи БВП четири пъти за 20 години, да вкара България в еврозоната и Шенген, да уреди “Марица-Изток” да работи. Не чертае червени линии за политически партньорства, от Румен Радев не го е страх.

Като се отърсят от емоциите от протестите, българите ще видят направеното от ГЕРБ и ще оценят рисковете - така смята Борисов. Рисковете са оценени. Не искат държава с главно “Д” и акционерите ѝ.

* Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.