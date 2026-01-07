Спасени са баща и син от Крумовград, останали блокирани няколко часа в река Арда

Баща и син от Крумовград са били спасени късно тази вечер, след като часове наред са останали блокирани от придошлите води на река Арда в района на стамболовското село Долно Черковище, информират от Нова телевизия.

Двамата са работници в кариера за инертни материали и са влезли в коритото на реката с тежка техника. Вследствие на интензивните валежи нивото на Арда рязко се е повишило, което ги е оставило откъснати от брега. За да се спасят, мъжете са се качили върху багер, където са прекарали няколко часа.

През това време са били направени няколко неуспешни опита за извеждането им с различна техника и лодки. В крайна сметка, след координирани действия на всички ангажирани институции, включително и на ИАРА, двамата са били успешно изведени от реката.

Заради обилните валежи ситуацията в област Кърджали остава усложнена. В река Арда се вливат множество притоци от Източните Родопи, а за региона е обявен червен код за опасно време. Сред най-пълноводните реки е била и Крумовица, която е заплашила да залее моста, свързващ двете части на Крумовград.

На много места в ниските части са наводнени земеделски земи, стопански постройки и автомобили. Залети са и множество мазета на жилищни сгради и учебни заведения в квартал „Дружба“, който е останал без електрозахранване.

Общо 24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции. Стихията е заляла и редица малки пътища в общините Крумовград и Кирково.

По данни за последното денонощие на места в региона са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър.