Спасени са баща и син от Крумовград, останали блокирани няколко часа в река Арда

7 Януари, 2026 22:22 820 3

Двамата са работници в кариера за инертни материали и са влезли в коритото на реката с тежка техника. Вследствие на интензивните валежи нивото на Арда рязко се е повишило, което ги е оставило откъснати от брега. За да се спасят, мъжете са се качили върху багер, където са прекарали няколко часа

Спасени са баща и син от Крумовград, останали блокирани няколко часа в река Арда - 1
Снимка: Община Кирково
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Баща и син от Крумовград са били спасени късно тази вечер, след като часове наред са останали блокирани от придошлите води на река Арда в района на стамболовското село Долно Черковище, информират от Нова телевизия.

Двамата са работници в кариера за инертни материали и са влезли в коритото на реката с тежка техника. Вследствие на интензивните валежи нивото на Арда рязко се е повишило, което ги е оставило откъснати от брега. За да се спасят, мъжете са се качили върху багер, където са прекарали няколко часа.

През това време са били направени няколко неуспешни опита за извеждането им с различна техника и лодки. В крайна сметка, след координирани действия на всички ангажирани институции, включително и на ИАРА, двамата са били успешно изведени от реката.

Заради обилните валежи ситуацията в област Кърджали остава усложнена. В река Арда се вливат множество притоци от Източните Родопи, а за региона е обявен червен код за опасно време. Сред най-пълноводните реки е била и Крумовица, която е заплашила да залее моста, свързващ двете части на Крумовград.

На много места в ниските части са наводнени земеделски земи, стопански постройки и автомобили. Залети са и множество мазета на жилищни сгради и учебни заведения в квартал „Дружба“, който е останал без електрозахранване.

Общо 24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции. Стихията е заляла и редица малки пътища в общините Крумовград и Кирково.

По данни за последното денонощие на места в региона са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър.


  • 1 az СВО Победа 80

    2 2 Отговор
    Днес е Ивановден по нов стил и Рождество Христово по стар стил.

    Пак голям прадодлавен празник и пак трагедия за България!

    За пореден път!

    22:27 07.01.2026

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    Дано се оправят хората.

    22:39 07.01.2026

  • 3 Спецназ

    3 0 Отговор
    БАГЕР, Баце. като се запъне с кофите отпред и отзад,

    НЕМА покрътванье!

    Не река Крумовица или Арда- и насред Дунава ще си седи -

    това не е кола, която е като балон и има плаваемост!

    22:46 07.01.2026

