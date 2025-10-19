Новини
"Долу" и "горе": да си спомним за Рейгън и да видим България

19 Октомври, 2025

"Горе" е демократичният и добруващ начин на живот. "Долу" е голата сила, алчността и лакомията. В България трябва да правим този избор всеки ден.

"Долу" и "горе": да си спомним за Рейгън и да видим България - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Евгений Дайнов:

По какво се познават страните, в които няма демокрация? По това, че когато настъпи криза, гражданите се снишават, умълчават и чакат някой началник да направи нещо, а междувременно гледат да не привличат внимание към себе си, за да не го отнесат те. Те знаят, че властта не произтича от тях.

По какво се познават страните, в които има демокрация? По това, че гражданите знаят, че цялата власт извира от тях – и че те я дават временно на управниците. И си я връщат в своите ръце тогава, когато управляващите и техните институции отказват да вършат работата, за която им се плаща от гражданите.

Българите не седнаха да чакат спасители "отгоре"

Къде е България? Очевидно е, че е сред страните, в които има демокрация. Защо? Защото когато лакомниците, докопали властта, окончателно подивяха, гражданите не седнаха да чакат спасители "отгоре". Взеха нещата директно в свои ръце и си върнаха властта.

Когато мафията остави София без сметосъбиране, намеренията бяха ясни: софиянци да бъдат издоени с едни огромни пари, да им се демонстрира, че от тях не зависи нищо. Че тяхната работа е да си налягат парцалите. Но не стана така. Гражданите на мига се организираха и подкараха сметосъбирането и сметоизвозването сами – със собствените си ръце, чували, автомобили.

Когато мафията се готвеше – публично, без да се крие – да открадне местните избори в Пазарджик, сметката ѝ беше същата: не само да покаже на гражданството, че силата е в нея, но и да демонстрира, че оттук насетне играе само голата сила. Няма правила, няма закони, нито – ограничения. Прави се онова, което иска поредният лакомник.

Но и тук не стана очакваното. Гражданите от цялата страна се мобилизираха да контролират шмекериите покрай тези избори. Изсипаха се на място, документираха всичко – въпреки позорното заявление на БНТ и впоследствие на МВР, че нямало нарушения. Дори упражниха "граждански арест" върху купувачи на гласове. Дори накараха полицията, с нейните чудовищни заплати, да имитира, за няколко документирани минути, че работи за поддържане на реда и на закона. И дори, накрая, го отнесе един тип с прякор, който се подвизаваше като местен милиционерски началник.

Политиците трябва да говорят с народа

Разбира се, гражданите не можем да вършим постоянно работата на институциите. Заети сме. Затова сме създали държава, която издържаме, затова сме прехвърлили от нашата власт на някакви хора – те да се занимават с общите дела, докато ние им изработваме заплатите.

Затова, когато си върнем властта, ние не можем да я държим вечно. Трябва да я преотстъпим на някакви политици, които да я упражняват в интерес на общото ни благо. И тук политиците, които все пак представляват гражданския интерес, продължават да не знаят как точно да се държат, та да са наистина полезни сред глутницата крадци, заседнали в институциите на управлението.

Когато обаче политиците се свържат с възбуденото гражданство, тогава цялата ситуация се променя. Какво пречи например на софийския кмет в тази извънредна ситуация на гражданска мобилизация всяка вечер да говори със своите избиратели на живо през интернет? Да обяснява какви са проблемите, какво е направено за тяхното преодоляване и какво предстои? Володимир Зеленски прави това – всяка вечер! – със своя народ от самото начало на войната. И така поддържа волята на украинските граждани да продължават да се съпротивляват на агресията на руснаците (бесни и шумещи). Какво пречи на шефовете на парламентарната група на ПП-ДБ да говорят с нас поне в края на всяка седмица – да обясняват какво се случва, къде е проблемът, какво правят те и с какво можем да помогнем ние?

Онова, което пречи, е онова, което винаги е ограничавало ефективността на нашите демократични политици: непознаване на народа си, граничещо със страх от него. Единственият лек е постоянното общуване с този народ, в неговата естествена среда – т.е. не става дума за пропагандните турнета, предприети онзи ден от върхушката на ГЕРБ.

Докато политиците в България се натуткат, се оказа, че все пак ние, българските граждани, имаме излаз към важна политическа арена. След броени дни в Европейския парламент ще се проведе дискусия за заплашената българска демокрация. А на микрониво прякото гражданско действие продължава. В район Красно село дори само заплахата за бойкот на магазин, който насред кризата с боклука демонстративно изхвърляше счупени мебели и плоскости, накара магазина да си ги прибере. До бойкот дори не се стигна.

Да си спомним за думите на Рейгън

От много години насам вече не става дума за "ляво" и "дясно". Става дума, както каза Роналд Рейгън преди едно поколение време, за "долу" и "горе". Горе е демократичният, мирен и добруващ начин на живот, в който представителите на гражданството управляват за общото благо. "Долу" е голата сила, алчността за власт и лакомията за ресурси. Днес не само в България тази ситуация е крайно опростена в следния избор, който е наложително да правим (и нашите представители да правят) всеки ден: порядъчност срещу подлост, достойнство срещу поквара, цивилизация срещу диващина.

Идеалната ситуация би била на национално ниво да се повтори резултатът от Пазарджик: едната голяма политическа сила да е очевиден представител на диващината, а другата – на цивилизацията. Така олицетворен, изборът би бил ясен и честен. А тъй като, освен че все пак сме демокрация, сме в мнозинството си прилични хора (макар с много дразнещи дефицити), шансовете на демократичните политици в подобна ситуация могат само да се подобряват.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Само Китай може да ни спаси от Хазарите и бавното унищожение.

    19:04 19.10.2025

  • 2 си дзън

    4 10 Отговор
    И отгоре и отдолу всички викат - руснаците вън от ЕС

    Коментиран от #10

    19:06 19.10.2025

  • 3 ?????

    11 3 Отговор
    Ха ха. Женята Дайнов пак е имал прозрение.

    19:09 19.10.2025

  • 4 БЕЗ МАЙТАП

    6 0 Отговор
    Разделяй и владей. Кой прави българите да са разделени? Това е въпрос който всеки български гражданин трябва да си зададе и да търси отговора.

    Коментиран от #21

    19:14 19.10.2025

  • 5 1488

    9 1 Отговор
    уникално тьпи заглавия
    🦃🐔🐦🐤

    19:22 19.10.2025

  • 6 Порно

    6 1 Отговор
    Миндьо,те политиците не говорят с нас, а ни говорят от екрана и имат наглостта да искат да им вярваме

    19:25 19.10.2025

  • 7 Евгений Дайнов:

    9 1 Отговор
    А аз Евгений Мазны си взимам вазелинчето и отивам да се наведюпя на силните на деня.
    И други пози зная.

    19:26 19.10.2025

  • 8 марксист

    3 2 Отговор
    Куфарчетата са за един милиард долара от САЩ. Преди 10-ноември-1989г. Младенов и Луканов отиват за инструкции във Вашингтон, а Живков приветства капитализмът и митинговата демокрация и казва, че в Полша и Унгария е станало това което искат от ЦК на БКП - тоест цветните революции там. Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като тояга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ.

    19:36 19.10.2025

  • 9 Да,бе

    4 1 Отговор
    От всеки вечерните приказки на зеленски Украйна приключи дейност...Тоя си живурка на село и не му пука за софиянци.Да вземе да си градира ракийката,че нещо силна му иде.

    19:38 19.10.2025

  • 10 Да знаеш,че не са те изпускали като дете

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    на главата без да искат.
    Нарочно са го правили и то много пъти.

    19:40 19.10.2025

  • 11 марксист

    2 0 Отговор
    Господарят може да си позволи "демокрация" след като това му е опорната точка и главна пропаганда опаковка на тиранията му. Господарят е САЩ, и никак не иска свобода за колонията България. В НОТО ли сме в ЕС ли сме, окупирани ли сме от американските бази? Значи кой командва тук, и той нарежда политиците и всичко тук, и фалшивите изборни резултати. Според официални документи, семейство Маркос (главно той и жена му Имелда) са присвоили 5 – 10 милиарда долара по време на режима си. Чието управление е печално известно с повсеместна корупция, разточителство и бруталност. Има подкрепата на САЩ и някои историци считат, че американската подкрепа на правителството на Маркос е единствената причина, поради която режимът му се задържа толкова време. Всичките 5 американски президента от 1965 до 1985 г. поддържат добри взаимоотношения с режима на Маркос, главно за да задържат американските бази на територията на Филипините, които са техен съюзник.

    19:46 19.10.2025

  • 12 БКП е на власт

    2 1 Отговор
    Само такова правителство и парламент е подходящо за последното правителство предсказано от Слава Севрюкова. И то е 20то, след НРБ. 25то но ако сметнем 3-те правителства на Бойко, и ,по двете, на Главчев, Донев и Янев, за по ЕДНО, излизат 20 правителства. И сега завършва исторически цикъл от 36 години, в астрологията и вселенският календар. Отнася се за всички държави и хора, политически и социален ред - се променя. След освобождението има 36 години на узряване, после 36 години на корекция, и след ВСВ тръгна ново узряване нов елит, и сега свършва корекцията и край на елитът на БКП и на преходът, край на статуквото след 1989г. ... И очаквах всички партии да са на власт в последното правителство, което предсказва Севрюкова, за да няма и един да изглежда невинен ако е извън правителството. Опозицията пък е очевидно само от бастуни и патерици на правителствените партии, и за пиар пред НАТО-ЕЛИТЪТ. Възраждане са плашилото на Бойко и соросите, за да изглеждат нужни на НАТО. Те всички са БКП. Партизанските внуци имат парите и всичко, другите им служат. Величие са уж алтернатива, но гласуват в полза на нато и нищо не правят против статуквото, съветницит им са слуги и експери от НАТО средите, Каракачанов и Валери Симеонов ги подкрепят очевидно.

    19:47 19.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БКП е на власт

    3 1 Отговор
    36 години БКП олигархията изпълнява и се къпе в буржоазните си мокри сънища.
    Кой не е от БКП и ДС семейство, от професорите, големият капитал, политиците и журналистите. Румен Воденичаров оФицер от ДС прави СДС. Никой от БСП не каза, че Дайнов е от БКП и историк в институтът на БКП, баща от ДС сигурно и той. При Костовото време громеше БСП, но това е просто театър, ВСИЧКИ СА ЕДНО. Живков клейми социализмът и иска пазарна икономика и частно здравеопазване. Не случайно, че на Кирчо бащата е от ДС, че Тракторът имаше такава власт, на Прокопиев бащата е от ДС и слуга на Живков. Асен Василе в е с дядо от ДС, полковник Вандов. Полковник Кръстев е създал Мултигруп и ДПС, и е дядо на Делян Пеевски. ВМРО е създадена от Пенчо Кубадински и е дадена на Каракачанов - роднина на Балевски. Няма опозиция, тя е да дразни Вашингтон - шефът на БКП-ОЛИГАРХИЯТА-СТАТУКВОТО, за да се вдигат акциите на Първанов или сега Бойко. Живков иска акционерно здравеопазване - частно с доплащане - и акционерната фирма да обхване всичко като раково образувание. И на Дачков, Волгин, Карбовски, Харалан, Атанас Атанасов - ДБ, и другите от ДБ, бащите са висши функционери от ДС. Приватизацията в Русия и България бе за да е икономиката в ръцете на 100 семейства. Рейгън така е казал на Горбачов, че е в САЩ. Живков е подготвял 100 семейства от БКП. Куфарчетата са за един милиард долара от САЩ.

    Коментиран от #20

    19:50 19.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дух

    1 1 Отговор
    Днес на днешна дата през 1925 го. Гърците нахлуха в България и си посяха извратеното семе чак до дунава превърнаха българите в похотливи безсрамници по тяхно образ и подобие, резултата е ужасен и тъжен днес както виждате българите се погърчиха и станаха фанатизирани либерални комплексирани крепостни византийски селяни ,

    19:50 19.10.2025

  • 19 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Минавам само да напълня устата на комунето -ренегат Дайнов с гвна

    19:51 19.10.2025

  • 20 до БКП е на власт

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "БКП е на власт":

    Точно Така господине!!. Все едно, че чета покойния Георги Ифандиев. Добра информация и Чудесен анализ.

    20:00 19.10.2025

  • 21 де го чукаш, де се пука...

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "БЕЗ МАЙТАП":

    "Много баби, хиаво дете!" (българска поговорка)

    "Много партии (много кражби), хилава (бедна) държава!"

    САЩ имат 340 милоиона население, само две основни партии, републиканци и демократи, и още 38 федерални (национални). България има малко под 6 милиона население и над 130 национални партии, които фрагментират (разделят) и без друго раздираното от всевъзможни разделения, умишлено потиквано от многобройните партии към омраза, крещящо и кипящо, общество, а за да защитим услужливо интересите на различните партии не можем да намерим дори минимален консенсус за базовите ни ценности и общия ни път напред. Само от нас зависи кого ще решим да подкреим и съответно докага да го оставяме. Никой не е абониран за властта в момента на регистрация на нова партия. Народа е този който го допуска до властта и от него зависи докага ще е там. Ако не го прави става това, което става!

    20:02 19.10.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Тоз пиеница, комуняга, не го слуша главата.

    Коментиран от #24

    20:06 19.10.2025

  • 23 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор
    Една баба чака в коридора пред лекарския кабинет. Излиза отвътре сестрата и пита:
    - Вие за ЕКГ ли сте?
    Бабата отговаря
    - Не, за БСП
    Докато на всички избори съвсем съзнателно оставяме единствено такива да гласуват и да решават бъдещето ни, нищо добро не ни чака.

    20:08 19.10.2025

  • 24 я се дръж както мъШ!

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    Ти поне от време на време чаша ползваш ли или всеки път направо млатиш от шишето? Ха наздраве, от здраве да не се отървеш!

    20:13 19.10.2025

  • 25 Анонимен

    0 0 Отговор
    Бавно и сигурно,без лагери,без убийства ,без терор ние изчезваме благодарение на прекрасните ни ръководители от 36години .Следствие на плодотворната им дейност те обезлюдиха успешно градове,села,паланки.Така те сбъднаха мечтата си за синьо небе.

    20:15 19.10.2025