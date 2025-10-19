"Долу" и "горе": да си спомним за Рейгън и да видим България

Коментар на Евгений Дайнов:
По какво се познават страните, в които няма демокрация? По това, че когато настъпи криза, гражданите се снишават, умълчават и чакат някой началник да направи нещо, а междувременно гледат да не привличат внимание към себе си, за да не го отнесат те. Те знаят, че властта не произтича от тях.
По какво се познават страните, в които има демокрация? По това, че гражданите знаят, че цялата власт извира от тях – и че те я дават временно на управниците. И си я връщат в своите ръце тогава, когато управляващите и техните институции отказват да вършат работата, за която им се плаща от гражданите.
Българите не седнаха да чакат спасители "отгоре"
Къде е България? Очевидно е, че е сред страните, в които има демокрация. Защо? Защото когато лакомниците, докопали властта, окончателно подивяха, гражданите не седнаха да чакат спасители "отгоре". Взеха нещата директно в свои ръце и си върнаха властта.
Когато мафията остави София без сметосъбиране, намеренията бяха ясни: софиянци да бъдат издоени с едни огромни пари, да им се демонстрира, че от тях не зависи нищо. Че тяхната работа е да си налягат парцалите. Но не стана така. Гражданите на мига се организираха и подкараха сметосъбирането и сметоизвозването сами – със собствените си ръце, чували, автомобили.
Когато мафията се готвеше – публично, без да се крие – да открадне местните избори в Пазарджик, сметката ѝ беше същата: не само да покаже на гражданството, че силата е в нея, но и да демонстрира, че оттук насетне играе само голата сила. Няма правила, няма закони, нито – ограничения. Прави се онова, което иска поредният лакомник.
Но и тук не стана очакваното. Гражданите от цялата страна се мобилизираха да контролират шмекериите покрай тези избори. Изсипаха се на място, документираха всичко – въпреки позорното заявление на БНТ и впоследствие на МВР, че нямало нарушения. Дори упражниха "граждански арест" върху купувачи на гласове. Дори накараха полицията, с нейните чудовищни заплати, да имитира, за няколко документирани минути, че работи за поддържане на реда и на закона. И дори, накрая, го отнесе един тип с прякор, който се подвизаваше като местен милиционерски началник.
Политиците трябва да говорят с народа
Разбира се, гражданите не можем да вършим постоянно работата на институциите. Заети сме. Затова сме създали държава, която издържаме, затова сме прехвърлили от нашата власт на някакви хора – те да се занимават с общите дела, докато ние им изработваме заплатите.
Затова, когато си върнем властта, ние не можем да я държим вечно. Трябва да я преотстъпим на някакви политици, които да я упражняват в интерес на общото ни благо. И тук политиците, които все пак представляват гражданския интерес, продължават да не знаят как точно да се държат, та да са наистина полезни сред глутницата крадци, заседнали в институциите на управлението.
Когато обаче политиците се свържат с възбуденото гражданство, тогава цялата ситуация се променя. Какво пречи например на софийския кмет в тази извънредна ситуация на гражданска мобилизация всяка вечер да говори със своите избиратели на живо през интернет? Да обяснява какви са проблемите, какво е направено за тяхното преодоляване и какво предстои? Володимир Зеленски прави това – всяка вечер! – със своя народ от самото начало на войната. И така поддържа волята на украинските граждани да продължават да се съпротивляват на агресията на руснаците (бесни и шумещи). Какво пречи на шефовете на парламентарната група на ПП-ДБ да говорят с нас поне в края на всяка седмица – да обясняват какво се случва, къде е проблемът, какво правят те и с какво можем да помогнем ние?
Онова, което пречи, е онова, което винаги е ограничавало ефективността на нашите демократични политици: непознаване на народа си, граничещо със страх от него. Единственият лек е постоянното общуване с този народ, в неговата естествена среда – т.е. не става дума за пропагандните турнета, предприети онзи ден от върхушката на ГЕРБ.
Докато политиците в България се натуткат, се оказа, че все пак ние, българските граждани, имаме излаз към важна политическа арена. След броени дни в Европейския парламент ще се проведе дискусия за заплашената българска демокрация. А на микрониво прякото гражданско действие продължава. В район Красно село дори само заплахата за бойкот на магазин, който насред кризата с боклука демонстративно изхвърляше счупени мебели и плоскости, накара магазина да си ги прибере. До бойкот дори не се стигна.
Да си спомним за думите на Рейгън
От много години насам вече не става дума за "ляво" и "дясно". Става дума, както каза Роналд Рейгън преди едно поколение време, за "долу" и "горе". Горе е демократичният, мирен и добруващ начин на живот, в който представителите на гражданството управляват за общото благо. "Долу" е голата сила, алчността за власт и лакомията за ресурси. Днес не само в България тази ситуация е крайно опростена в следния избор, който е наложително да правим (и нашите представители да правят) всеки ден: порядъчност срещу подлост, достойнство срещу поквара, цивилизация срещу диващина.
Идеалната ситуация би била на национално ниво да се повтори резултатът от Пазарджик: едната голяма политическа сила да е очевиден представител на диващината, а другата – на цивилизацията. Така олицетворен, изборът би бил ясен и честен. А тъй като, освен че все пак сме демокрация, сме в мнозинството си прилични хора (макар с много дразнещи дефицити), шансовете на демократичните политици в подобна ситуация могат само да се подобряват.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:04 19.10.2025
2 си дзън
Коментиран от #10
19:06 19.10.2025
3 ?????
19:09 19.10.2025
4 БЕЗ МАЙТАП
Коментиран от #21
19:14 19.10.2025
5 1488
🦃🐔🐦🐤
19:22 19.10.2025
6 Порно
19:25 19.10.2025
7 Евгений Дайнов:
И други пози зная.
19:26 19.10.2025
8 марксист
19:36 19.10.2025
9 Да,бе
19:38 19.10.2025
10 Да знаеш,че не са те изпускали като дете
До коментар #2 от "си дзън":на главата без да искат.
Нарочно са го правили и то много пъти.
19:40 19.10.2025
11 марксист
19:46 19.10.2025
12 БКП е на власт
19:47 19.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 БКП е на власт
Кой не е от БКП и ДС семейство, от професорите, големият капитал, политиците и журналистите. Румен Воденичаров оФицер от ДС прави СДС. Никой от БСП не каза, че Дайнов е от БКП и историк в институтът на БКП, баща от ДС сигурно и той. При Костовото време громеше БСП, но това е просто театър, ВСИЧКИ СА ЕДНО. Живков клейми социализмът и иска пазарна икономика и частно здравеопазване. Не случайно, че на Кирчо бащата е от ДС, че Тракторът имаше такава власт, на Прокопиев бащата е от ДС и слуга на Живков. Асен Василе в е с дядо от ДС, полковник Вандов. Полковник Кръстев е създал Мултигруп и ДПС, и е дядо на Делян Пеевски. ВМРО е създадена от Пенчо Кубадински и е дадена на Каракачанов - роднина на Балевски. Няма опозиция, тя е да дразни Вашингтон - шефът на БКП-ОЛИГАРХИЯТА-СТАТУКВОТО, за да се вдигат акциите на Първанов или сега Бойко. Живков иска акционерно здравеопазване - частно с доплащане - и акционерната фирма да обхване всичко като раково образувание. И на Дачков, Волгин, Карбовски, Харалан, Атанас Атанасов - ДБ, и другите от ДБ, бащите са висши функционери от ДС. Приватизацията в Русия и България бе за да е икономиката в ръцете на 100 семейства. Рейгън така е казал на Горбачов, че е в САЩ. Живков е подготвял 100 семейства от БКП. Куфарчетата са за един милиард долара от САЩ.
Коментиран от #20
19:50 19.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дух
19:50 19.10.2025
19 Сатана Z
19:51 19.10.2025
20 до БКП е на власт
До коментар #16 от "БКП е на власт":Точно Така господине!!. Все едно, че чета покойния Георги Ифандиев. Добра информация и Чудесен анализ.
20:00 19.10.2025
21 де го чукаш, де се пука...
До коментар #4 от "БЕЗ МАЙТАП":"Много баби, хиаво дете!" (българска поговорка)
"Много партии (много кражби), хилава (бедна) държава!"
САЩ имат 340 милоиона население, само две основни партии, републиканци и демократи, и още 38 федерални (национални). България има малко под 6 милиона население и над 130 национални партии, които фрагментират (разделят) и без друго раздираното от всевъзможни разделения, умишлено потиквано от многобройните партии към омраза, крещящо и кипящо, общество, а за да защитим услужливо интересите на различните партии не можем да намерим дори минимален консенсус за базовите ни ценности и общия ни път напред. Само от нас зависи кого ще решим да подкреим и съответно докага да го оставяме. Никой не е абониран за властта в момента на регистрация на нова партия. Народа е този който го допуска до властта и от него зависи докага ще е там. Ако не го прави става това, което става!
20:02 19.10.2025
22 Данко Харсъзина
Коментиран от #24
20:06 19.10.2025
23 ха, ха, ха...
- Вие за ЕКГ ли сте?
Бабата отговаря
- Не, за БСП
Докато на всички избори съвсем съзнателно оставяме единствено такива да гласуват и да решават бъдещето ни, нищо добро не ни чака.
20:08 19.10.2025
24 я се дръж както мъШ!
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":Ти поне от време на време чаша ползваш ли или всеки път направо млатиш от шишето? Ха наздраве, от здраве да не се отървеш!
20:13 19.10.2025
25 Анонимен
20:15 19.10.2025