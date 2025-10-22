Български антидрон системи пазиха Тръмп в Египет… Владимир Туртански пред ФАКТИ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В международната среща, посветена на прекратяването на военния конфликт между Израел и „Хамас “ в ивицата Газа, проведена в Египет имаше и българско участие… Едва ли някой е обърнал внимание на високотехнологичното оборудване, което охраняваше кортежите на световните лидери. Сред най-важните елементи в системата за сигурност бяха антидрон устройства, произведени в България. Как български фирми стигнаха до този престижен ангажимент… По темата пред ФАКТИ говори проф. д-р инж. Владимир Туртански, военен съветник на няколко премиера у нас (Стефан Софиянски, Иван Костов, Симеон Сакскобургготски, Сергей Станишев, Бойко Борисов).

- Г-н Туртански, срещата на американския президент Доналд Тръмп в Египет, с която се сложи край на войната между Израел и „Хамас “ в ивицата Газа, бе световна новина. Но! Едва ли хората са обърнали внимание на антидрон системите в кортежите на присъстващите държавни глави. А се оказва че те са българско производство – ваши и на друга българска фирма от Самоков. Разкажете повече, как се стигна до това. Какви са ви контактите в Египет?

- Българските антидрон системи осигуряваха защитата на всички държавни глави присъстващи на подписването в Египет, включително защитата на президентите Доналд Тръмп, Макрон, Ердоган, Алиев … Иначе нашата фирма работи с Египет от повече от 20-25 години. Някъде около 2005-а мисля, че бяха първите договори, които сме сключили с Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и с президентската администрация на Египет. Става въпрос за доставка на системи за заглушаване на дистанционно управляеми терористични взривове (бомби) и за борба с дронове, които летят, и дронове, които са сухопътни, предназначени да взривяват устройства на пътя.

- Значи на световната сцена, когато говорим за дронове, България е позната?

- Да, разбира се. Паралелно с нас подобни договори сключиха и колегите от Самоков, така че оборудването, което използваха за охрана на всички държавни глави, които присъстваха на това конкретно събитие в Египет, се пое реално и по традиция от фирми от България. От българския военен бизнес, така да се каже.

- И двете фирми имаха участие в кортежа, така да разбирам…

- Да, и двете български фирми. Мероприятието беше мащабно и е изисквало ангажиране на целия разполагаем технологичен ресурс.

- А как разбрахте за това…

- Разбрах за това нещо случайно. От материалите на CNN, BBC, Al Jazeera и др., които даваха репортажи от посрещането на държавните глави. В репортажите се виждаха колите от кортежа, а в кортежите сигурността се осигуряваше от българската техника.

- Нека да разкажем за самото устройство - какво представлява, как работи?

- Самото устройство представлява източник на мощни електромагнитни сигнали, които заглушават системите за навигация и телеуправление.



- Абсолютно всички честоти, които са свързани с комуникация, с радио...

- Абсолютно всички честоти не може да потисне никой, но ние работим в един диапазон до около 9 гигахерца, който е практически използваемият. Разбира се, можем да достигнем и до много повече – до 40 гигахерца и повече, например, но всичко това е свързано с финансиране, с един голям бюджет. И когато говорим за финансиране, това важи и от страна на тези, които защитават държавните глави, така и за тези, които се стремят да навредят. Технологията за над 6 - 9 гигахерца е изключително скъпа.

- Вие имате достъп до такава технология, така ли е…

- Да, ние тук в България имаме шанса и преимуществото да се ползваме от достъпа до последните технологии, които са в Европа и в САЩ, тъй като имаме доверието, гарантирания безпрепятствен достъп - като членове на ЕС, членове на НАТО и нямаме проблеми да предоставяме продукти, изработени по тези технологии на други страни.

- Да разбирам, че вие работите в диапазона, в който са мобилните комуникации и честотите на дроновете, които се произвеждат?

- Да, точно така.

- А колегите в Самоков?

- Колегите Самоков имат и технологии, които манипулират - не само смущават, а манипулират управлението на дроновете, така че принудително да ги отстраняват. Не само чрез смущение, но и чрез манипулация на тяхното управление по начин, който устройва защитника.

- Тоест, по някакъв начин дронът се превзема и преминава под командването на защитника?

- Да, образно казано. Това е в същността на нещата.

- А какъв е обхватът на тези антидрон устройства?

- Това вече е много чувствителна информация и не може да бъде разпространена, защото достъпът до нея ще даде възможност на тези, които имат други намерения, да се съобразяват с възможностите за защита. Но ... сериозен е обхватът, сериозни са възможностите.



- Продавате в чужбина, а в България правителството има ли такива заглушаващи коли?

- Колегите от Самоков мисля, че са предоставили на президентството един вариант на такава антидрон защита, който е доста семпъл, защото всичко се свежда до бюджет. Нито ние, нито колегите сме оценени в собствената си страна, но в чужбина съответните институции са добре информирани. Нашата фирма, например, търгува и си сътрудничи с армиите и службите на около 12 страни, където ни се доверяват, когато става въпрос за охрана на хора от политическия и управляващия елит. За колегите от Самоков цифрата е аналогична, ако не е и по-голяма, защото те все пак са голям завод, стар завод със сериозна история. Те може би имат и по-големи постижения.

- Дроновете днес се превръщат в основната заплаха – както на бойното поле, така и при военни действия? Това ли е новата военна сила…

- Естествено. Ние за първи път се сблъскахме с това ново нещо дроновете някъде 2010-2011 година, когато имаше подобен проблем с кортежа на президента на Казахстан. Тогава ни показаха от президентската гвардия едно дистанционно управляемо автомобилче, което са се опитвали лошите да вкарат под колата на президента и да го взривят. И тогава се искаше от нас да изработим такива средства и методи за противодействие, които да спрат това автомобилче преди то да успее да се пъхне под автомобила на президента. Ние направихме система, която го спираше на доста голямо разстояние от кортежа тогава. Говорим за стотици метри. Пак няма да влизам в подробности, но ... достатъчно далеч.

- А сега нещата са много по-развити, нали така?

- Да, сега вече нещата са много развити и от двете страни. Дистанциите горе-долу остават същите, защото при нас ситуацията е като бронежилетката и куршума — колкото по-добра е бронежилетка, толкова по-сериозен куршум е необходим. И обратно. Това е една непрекъсната надпревара.