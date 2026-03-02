В "зоната на смъртта": какво се случва с руската икономика

Руската икономика се намира в опасна зона. Някои експерти говорят дори за "зона на смъртта", в която на бюджета не му достига "кислород" - приходите от нефт и газ спадат, а всички ресурси са хвърлени във военната сфера.
В началото на януари руският президент Владимир Путин възложи на правителството и на Централната банка да подготвят програма за ускоряване на руската икономика. Тя трябва да стане факт до юни, но още отсега е ясно – чиновниците никак не са сигурни, че задачата е изпълнима.
Първо правителството изхождаше от това, че през 2026 година руският БВП ще нарасне с 1,3 процента – т.е. с малко повече, отколкото през 2025 година, когато увеличението бе с един процент. По информация на агенция „Блумбърг“ обаче още през април прогнозите вероятно ще бъдат понижени до 0,7-1 процента. Тези очаквания съвпадат и с оценките на Световната банка и на ЕБВР, които са за 0,8 на сто.
Вместо да обсъждат възможното ускорение, властите са принудени да мислят за това как да смекчат последиците от забавянето, което е факт в условията на спад на руските приходи от износа на нефт. Министърът на финансите Антон Силуанов вече анонсира корекция в бюджетната политика и предупреди, че ако не се предприеме нищо, Русия рискува бързо да изчерпи своя Фонд за национално благосъстояние.
Какво се случва в руската икономика
През по-голямата част от 2025 година икономическата динамика в Русия постепенно отслабваше. Ръстът на БВП се забави от 1,4 процента през първото тримесечие до 0,6 на сто в третото. Данни за четвъртото още не са публикувани, но е ясно, че динамиката донякъде се е подобрила – в противен случай годишен ръст от 1% не би бил възможен.
Но това не е повод за оптимизъм. Скоковете в края на всяка година са характерни за руската икономика, както и по-бавното темпо през следващото тримесечие. Образно казано, руската икономика се намира в „зоната на смъртта“ - както алпинистите наричат височината, на която организмът започва да се саморазрушава от недостига на кислород, пише в „The Economist“ анализаторката Александра Прокопенко.
Същността на използваната от нея метафора е в това, че слабият икономически ръст в Русия се поддържа от мащабните бюджетни разходи, свързани с войната срещу Украйна. Гражданските сектори или стагнират, или се съкращават, тъй като ресурсите – работната сила, кредитите и инвестициите – се прехвърлят във военната сфера. На бюджета не му достига „кислород“, т.е. приходи, защото постъпленията от нефт и газ растат бавно заради общото забавяне на икономиката, а приходите от износа на нефт и газ намаляват заради спад в цените на горивата.
На фона на всичко това е все по-трудно да се говори за ускоряване на ръста – на властите им се налага да се занимават с преразпределение на ограничените ресурси.
Как се преразпределят ресурсите
Една от мерките, насочени към преразпределението на ограничените ресурси, ще бъде промяната в бюджетните правила. По думите на финансовия министър Силуанов, новите параметри ще бъдат представени до няколко седмици.
Същността на бюджетното правило е в това, че голямата част от нефтените свръхприходи се насочва към Фонда за национално благосъстояние (ФНБ). Когато има недостиг на приходи от нефт и газ в бюджета, той се компенсира за сметка на ФНБ – както става в момента.
За четирите години война ликвидната част на ФНБ е намаляла двойно: от 8,78 трилиона рубли на първи февруари 2022 година на 4,23 трилиона на първи февруари 2026 година.
Затягането на бюджетното правило ще позволи на правителството да запази резервите за „черни дни“, но ще създаде нов проблем: ако бюджетните приходи намалеят, ще се наложи или да бъдат орязани разходите, или да бъдат увеличени дълговете.
Какво ще означава за гражданите преустройството на бюджета
Засега не се знае дали Министерството на финансите ще коригира разходите още през тази година. Ако бъде взето такова решение, вероятно ще бъдат засегнати гражданските сектори – държавата досега не е пестила от военните разходи. Ако се увеличи дългът чрез пускането на държавни облигации, това също ще има последствия, защото може да усили инфлационния натиск, а основното е – че ще създаде отложено натоварване: колкото по-голям е дългът, толкова повече средства ще трябва да се заделят за неговото обслужване.
По данни на Министерството на финансите още през 2026 година разходите за погасяване на лихвите по държавния дълг вече са надхвърлили разходите за образованието и здравеопазването. Всеки подобен сценарий ще включва и вероятността от забележимо отслабване на рублата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #10
17:18 02.03.2026
2 Българин
Коментиран от #15
17:19 02.03.2026
3 Стенли
Коментиран от #16
17:20 02.03.2026
4 DW - Пропаганден машинен
17:21 02.03.2026
5 Настъпи ли момента за разпад на РФ?
Коментиран от #13
17:22 02.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Прочетох
17:26 02.03.2026
8 Окупацията
17:26 02.03.2026
9 РФ е един огромен КЕН eф !
В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.
През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.
17:27 02.03.2026
10 Запасите в ЕС са на дъното
До коментар #1 от "Българин":Приходите от газ растат..
17:28 02.03.2026
11 Рублевка
Дано се оправим ама надали. По-бедни сме от Гана!
17:28 02.03.2026
12 Kaлпазанин
17:30 02.03.2026
13 Рублевка
До коментар #5 от "Настъпи ли момента за разпад на РФ?":Питай дедо Симо трабанта. Той цял живот чака фалит и разпад. Засега напразно.
17:31 02.03.2026
14 Пешо
Малцинствени проблеми, религиозни проблеми, проблеми на приръста, проблеми с емиграцията, етнически междуособици, инфлация, стагнация, глад, студ, тъмнина..
Прекрасно е!
Коментиран от #18
17:31 02.03.2026
15 Много е зле
До коментар #2 от "Българин":Освен черен хайвер, сьомга у еленско друго не остана в магазините.
17:32 02.03.2026
16 Идея си немаш
До коментар #3 от "Стенли":Германия колко завода затвори през Ковида.
И какво от това.
Русия пак й диша праха.
17:33 02.03.2026
17 Свободен
Само кухоглавите вярваха, че с Путин ще благоденстват!
Нека си тънат в мизерията, а нашите копейки тайничко се радват, че имат българско гражданство!
17:34 02.03.2026
18 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #14 от "Пешо":А знаете ли, че в Русия пенсионерите получават и втора пенсия, така наречената социална пенсия. Освен това държавата им плаща всички сметки като ток, вода, отопление и лекарствата са безплатни и зъболекарските услуги, а не като тук срещаш беззъби хора.
Коментиран от #20
17:35 02.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Като прибавиш
До коментар #18 от "Хахаха!🎺🥳😀":върху една инфлационна пенсия още една такава, стават 2 инфлационни пенсии.
17:37 02.03.2026