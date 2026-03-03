Удар по Украйна: Как Орбан и Фицо правят услуга на Путин

Автор: Иван Преображенски
Лидерите на Унгария и Словакия Виктор Орбан и Роберт Фицо унищожават тила на Украйна, помагайки на Кремъл. Конфликтът за нефтопровода "Дружба" случайно или не прави услуга именно на Путин, пише Иван Преображенски.
Конфликтът около нефтопровода "Дружба" показа истинската цел на Путин - чрез Виктор Орбан и Роберт Фицо да нанесе удар по тила на Украйна, да настрои европейците едни срещу други, а виновен за всичко да излезе Брюксел.
Словакия и Унгария изискват от украинските власти по-скоро да ремонтират пострадалия от руски удари стар съветски нефтопровод "Дружба", по който тези страни продължаваха да получават евтин руски петрол по силата на изключение от санкционния режим на ЕС. Премиерите на двете страни Роберт Фицо и Виктор Орбан почти ежедневно обвиняват Украйна в политически шантаж, макар техните собствени действия повече да приличат на шантаж. Затова не е чудно, че Кремъл откровено злорадства, поддържайки претенциите им.
Загубени в тръбата
Нефтопроводът „Дружба“ някога беше най-дългият в света. Беше, защото гигантският съветски проект, предназначен да обвърже към СССР страните сателити в Централна и Източна Европа, още преди последното му прекъсване беше престанал да функционира в значителна част от трасето си. В началото самата Русия „наказа“ Литва и през 2006 година прекрати доставките на суров нефт за страната. След това през 2022 година, вече след началото на войната срещу Украйна, постепенно бяха свити доставките по целия северен клон на „Дружба“, който водеше към Полша, а навремето стигаше и до бившата ГДР.
Остана условното южно направление – през Украйна, Словакия, Чехия и Унгария, та чак до Хърватия. Но Хърватия и Чехия постепенно се отказаха от руския нефт, макар че чехите, заедно с унгарците и словаците, бяха получили от ЕС правото да ползват изключение от общия санкционен режим. През цялото това време, включително след руското нахлуване, Украйна оставаше надеждна транзитна страна, изпълнявайки молбите на Унгария и Словакия. Даже когато Русия прекрати да плаща транзита заради санкциите, прекратяването на доставките бе само краткотрайно.
Фактически всичко това още от самото начало можеше да бъде наречено шантаж. Тъй като през територията на тези две страни минаваше значителна част от западната помощ за Украйна, макар и основно невоенна. Киев не можеше да им откаже, рискувайки да попадне в точно такава ситуация на натиск и шантаж, в каквато се оказа сега – след като в хода на бойните действия руснаците са повредили тръбопровода, както заявяват украинските власти.
Вход през изхода
Стоновете на Унгария и солидарната с нея Словакия по повод катастрофалната ситуация с нефта не бива да се възприемат много на сериозно – тръбопроводът „Дружба“ стигаше чак до Хърватия и сега те биха могли да го задействат в обратна посока. Хърватските терминали позволяват да се поръчва и купува нефт на световните пазари – нещо, което унгарците и словаците всъщност вече са направили. Но те се оплакват, че им излиза по-скъпо от руския нефт – за който очевидно се плаща не само с пари, но и с политическа лоялност. Неслучайно именно Орбан и Фицо бяха единствените европейски лидери, които след 2022 година продължиха да се срещат с Путин и да му стискат ръката, а в рамките на ЕС отказаха да участват в предоставянето на 90-милиардния кредит на Украйна. Унгария в крайна сметка блокира кредита, настоявайки тръбопроводът „Дружба“ да бъде пуснат отново.
Унгария и Словакия всъщност имаха и други варианти за снабдяване. Чехия, която години наред разчиташе на „Дружба“, успя да се освободи от руската петролна зависимост и щеше да е в състояние да помогне на съседните държави. Проблемът обаче е там, че на тях такава помощ не им е нужна. Евтиният руски нефт е не само изгоден, а в Унгария на той е и средство за политическа агитация, особено преди парламентарните избори на 12 април, които управляващата партия рискува да загуби – това показват социологическите проучвания. За съпартийците на Орбан, както и за самия премиер принудителното поскъпване на бензина, който в Унгария беше много по-евтин, отколкото в съседните страни, би било тежък удар.
Затова не е чудно, че се отправят заплахи за прекратяване на извънредните доставки за украинската енергийна система, която е до голяма степен разрушена от ударите на руските ракети и дронове. Същото важи и за заплахата да се прекратят доставките на дизел, нужен не само за военната техника на украинската армия, но и за мобилните генератори за ток, които спасяват украинците, включително болниците и родилните домове, от пълно измръзване и от спиране на всички уреди.
Издевателствата на Кремъл
Русия внимателно следи случващото се и откровено се подиграва на Украйна и ЕС. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която след 2022 година радостно съобщаваше, че европейските потребители ще мръзнат без руския газ, сега внезапно се загрижи за „енергийната сигурност на европейския континент като цяло“.
За Русия явно не са толкова важни финансовите приходи от доставките за Унгария и Словакия, колкото възможността чрез Орбан и Фицо да бъде нанесен удар по отбранителната способност на Украйна, а европейците да бъдат настроени едни срещу други, като за всичко това бъде обвинен Брюксел – точно както Захарова вече го направи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хехе
06:07 03.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Аман
06:14 03.03.2026
5 Вашето мнение
Коментиран от #6, #9
06:20 03.03.2026
6 оня с коня
До коментар #5 от "Вашето мнение":русия ни е освободила цели два пъти!!
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
Коментиран от #8
06:28 03.03.2026
7 Болен мозък
06:35 03.03.2026
8 Путинистче идиотче
До коментар #6 от "оня с коня":Изсъхнаха ми мъ..ите да чакам руснаците на дунава.
06:37 03.03.2026
9 Ми ми ми
До коментар #5 от "Вашето мнение":Нема и. 20 000.И то са от земите на днешна Украйна.
Коментиран от #13
06:38 03.03.2026
10 Лост
06:39 03.03.2026
11 за тези които
06:43 03.03.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ПОЗДРАВЯТ АРИЙСКАТА НИ НАЦИЯ
С НАЦИОНАЛНИЯ НИ ПРАЗНИК
.... КАТ ЧЕ ЛИ СЕ СРАМУВАТ ЧЕ В БЪЛГАРИЯ СА ЖИВЯЛИ ПЪРВИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ ИЛИ ЧЕ АРИЙСКАТА
РАСА Е ВЪЗНИКНАЛА В РАЙОНА НА ЧЕРНО МОРЕ
.... СПОРЕД ХАРВАРД И ОХФОРД :)
06:48 03.03.2026
13 Вашето мнение
До коментар #9 от "Ми ми ми":Иска м да припомня на жертвите на днешната нпо-образователна система, че по време на руско-турската освободителна война украинска държава не е имало. Украйна са се наричали покрайниниите на Русия. Също така да припомня и част от кореспонденцията между голямата порта и кралския британски двор. Тогава англичаните настояват пред пашата да асимилира колкото се може повече българи без оглед на средства. Според английските животни светът не може да си позволи втора голяма православна държава.
Коментиран от #15, #16
06:53 03.03.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ВИНАГИ СА БИЛИ МАНИПУЛИРАНИ ЧЕ НЕ СА ИСТИНСКИ МЮСЮЛМАНИ И ТОВА ГИ Е ПРАВИЛО
ПО - ЖЕСТОКИ КЪМ БРАТЯТА СИ БЪЛГАРИ ХРИСТИЯНИ
......
ИСКАЛИ СА ДА СЕ ПОКАЖАТ ЧЕ СА ВЕРНИ НА НОВАТА РЕЛИГИЯ
06:56 03.03.2026
15 Ми ми ми
До коментар #13 от "Вашето мнение":Нема такава работи.Зсблудил си се нещо.
06:58 03.03.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #13 от "Вашето мнение":"У КРАЯ" И " ПО КРАЯ"
СА СИ БЪЛГАРСКИ ДИАЛЕКТНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ :)
06:58 03.03.2026
17 Петър Георгиев
06:59 03.03.2026
18 Недойче Невеле
07:00 03.03.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
СИ Е ЧИСТА ВЪЛНА ОТ КАТЕРИЦАТА НА ЖЕНАТА НА ЙОСИФ ХИМЛЕР :)
07:04 03.03.2026
20 Перо
07:06 03.03.2026
21 Анонимен
07:12 03.03.2026