Удар по Украйна: Как Орбан и Фицо правят услуга на Путин

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Иван Преображенски

Лидерите на Унгария и Словакия Виктор Орбан и Роберт Фицо унищожават тила на Украйна, помагайки на Кремъл. Конфликтът за нефтопровода "Дружба" случайно или не прави услуга именно на Путин, пише Иван Преображенски.

Конфликтът около нефтопровода "Дружба" показа истинската цел на Путин - чрез Виктор Орбан и Роберт Фицо да нанесе удар по тила на Украйна, да настрои европейците едни срещу други, а виновен за всичко да излезе Брюксел.

Словакия и Унгария изискват от украинските власти по-скоро да ремонтират пострадалия от руски удари стар съветски нефтопровод "Дружба", по който тези страни продължаваха да получават евтин руски петрол по силата на изключение от санкционния режим на ЕС. Премиерите на двете страни Роберт Фицо и Виктор Орбан почти ежедневно обвиняват Украйна в политически шантаж, макар техните собствени действия повече да приличат на шантаж. Затова не е чудно, че Кремъл откровено злорадства, поддържайки претенциите им.

Загубени в тръбата

Нефтопроводът „Дружба“ някога беше най-дългият в света. Беше, защото гигантският съветски проект, предназначен да обвърже към СССР страните сателити в Централна и Източна Европа, още преди последното му прекъсване беше престанал да функционира в значителна част от трасето си. В началото самата Русия „наказа“ Литва и през 2006 година прекрати доставките на суров нефт за страната. След това през 2022 година, вече след началото на войната срещу Украйна, постепенно бяха свити доставките по целия северен клон на „Дружба“, който водеше към Полша, а навремето стигаше и до бившата ГДР.

Остана условното южно направление – през Украйна, Словакия, Чехия и Унгария, та чак до Хърватия. Но Хърватия и Чехия постепенно се отказаха от руския нефт, макар че чехите, заедно с унгарците и словаците, бяха получили от ЕС правото да ползват изключение от общия санкционен режим. През цялото това време, включително след руското нахлуване, Украйна оставаше надеждна транзитна страна, изпълнявайки молбите на Унгария и Словакия. Даже когато Русия прекрати да плаща транзита заради санкциите, прекратяването на доставките бе само краткотрайно.

Фактически всичко това още от самото начало можеше да бъде наречено шантаж. Тъй като през територията на тези две страни минаваше значителна част от западната помощ за Украйна, макар и основно невоенна. Киев не можеше да им откаже, рискувайки да попадне в точно такава ситуация на натиск и шантаж, в каквато се оказа сега – след като в хода на бойните действия руснаците са повредили тръбопровода, както заявяват украинските власти.

Вход през изхода

Стоновете на Унгария и солидарната с нея Словакия по повод катастрофалната ситуация с нефта не бива да се възприемат много на сериозно – тръбопроводът „Дружба“ стигаше чак до Хърватия и сега те биха могли да го задействат в обратна посока. Хърватските терминали позволяват да се поръчва и купува нефт на световните пазари – нещо, което унгарците и словаците всъщност вече са направили. Но те се оплакват, че им излиза по-скъпо от руския нефт – за който очевидно се плаща не само с пари, но и с политическа лоялност. Неслучайно именно Орбан и Фицо бяха единствените европейски лидери, които след 2022 година продължиха да се срещат с Путин и да му стискат ръката, а в рамките на ЕС отказаха да участват в предоставянето на 90-милиардния кредит на Украйна. Унгария в крайна сметка блокира кредита, настоявайки тръбопроводът „Дружба“ да бъде пуснат отново.

Унгария и Словакия всъщност имаха и други варианти за снабдяване. Чехия, която години наред разчиташе на „Дружба“, успя да се освободи от руската петролна зависимост и щеше да е в състояние да помогне на съседните държави. Проблемът обаче е там, че на тях такава помощ не им е нужна. Евтиният руски нефт е не само изгоден, а в Унгария на той е и средство за политическа агитация, особено преди парламентарните избори на 12 април, които управляващата партия рискува да загуби – това показват социологическите проучвания. За съпартийците на Орбан, както и за самия премиер принудителното поскъпване на бензина, който в Унгария беше много по-евтин, отколкото в съседните страни, би било тежък удар.

Затова не е чудно, че се отправят заплахи за прекратяване на извънредните доставки за украинската енергийна система, която е до голяма степен разрушена от ударите на руските ракети и дронове. Същото важи и за заплахата да се прекратят доставките на дизел, нужен не само за военната техника на украинската армия, но и за мобилните генератори за ток, които спасяват украинците, включително болниците и родилните домове, от пълно измръзване и от спиране на всички уреди.

Издевателствата на Кремъл

Русия внимателно следи случващото се и откровено се подиграва на Украйна и ЕС. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която след 2022 година радостно съобщаваше, че европейските потребители ще мръзнат без руския газ, сега внезапно се загрижи за „енергийната сигурност на европейския континент като цяло“.

За Русия явно не са толкова важни финансовите приходи от доставките за Унгария и Словакия, колкото възможността чрез Орбан и Фицо да бъде нанесен удар по отбранителната способност на Украйна, а европейците да бъдат настроени едни срещу други, като за всичко това бъде обвинен Брюксел – точно както Захарова вече го направи.