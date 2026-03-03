Новини
Иран: всичко сега е в ръцете на Революционната гвардия?

3 Март, 2026

Американският президент Доналд Тръмп публично призова Революционната гвардия да сложи оръжията

Иран: всичко сега е в ръцете на Революционната гвардия? - 1
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво бъдеще очаква Иран сега? Само смяна на върховния лидер или по-дълбоки промени? И колко голям е рискът мощната Революционна гвардия да поеме всичко в свои ръце? Мнения на експерти.

Смъртта на Али Хаменей бележи исторически прелом – не само за Иран, но и за целия регион. 86-годишният духовен и политически лидер бе убит в събота при въздушен удар на САЩ и Израел срещу Техеран. В конституцията на страната е предвидено комисия от 88 шиитски духовници да реши кой ще бъде неговият наследник. Като възможни кандидати се считат бившият президент Хасан Рухани, синът на аятолах Хаменей - Моджтаба, който се смята, че е близък до Революционната гвардия, както и Хасан Хомейни, внук на основателя на републиката аятолах Рухола Хомейни, който управлява Иран до 1989 година.

В опозиционните кръгове също се споменават някои имена, най-известното от които е това на Реза Пахлави, син на сваления през 1979 година шах. Иранската опозиция обаче е изпокарана и разединена.

Управлението в страната сега се поема временно от тричленен комитет, състоящ се от президента, шефа на съдебната власт и представител на Съвета на пазителите. Но истинският въпрос гласи: само персонални ли ще бъдат промените или ще бъде променена системата? Ключова роля в това играе Революционната гвардия, която - въпреки убийството на своя командир Мохамед Пакпур - продължава да е централната опора на властта.

Безпрецедентно убийство

За Бенте Шелер от фондация „Хайнрих Бьол“ смъртта на Хаменей е „събитие с голяма символична стойност“. Целенасоченото убийство на действащ държавен глава е безпрецедентно, а обстоятелствата около неговата смърт придават ново качество на ситуацията, посочва тя.

Американският президент Доналд Тръмп публично призова Революционната гвардия да сложи оръжията. За Хана Фос, експертка по Близкия изток във фондация „Фридрих Еберт“, това говори за фундаментално непознаване на ситуацията от страна на Тръмп: „Той наистина не разбира логиката на иранския режим и неговия апарат за сигурност“, казва Фос и припомня, че Революционната гвардия разполага със собствена тайна служба, чиито структури поддържат милиции в страната и чужбина.

Бенте Шелер също смята разоръжаването на тези структури за нереалистично: „Не мисля, че Революционната гвардия ще откликне на подобен призив“, казва тя. Според нея ръководството на тази гвардия отлично знае, че по този начин биха загубили власт, влияние и значителни икономически облаги. „Апаратът е голям и досега не е имало сериозни случаи на дезертьори. Съответно вероятността за доброволно оттегляне е малка“, посочва представителката на фондация „Хайнрих Бьол“.

Какво може да се очаква?

Според Шелер това зависи до голяма степен от Вашингтон. Много неща са в кръга на спекулациите. Решаващо е „с какво ще се задоволи Тръмп“. Възможно е да продължат отделни военни удари, например срещу балистичната или ядрената програма. Шелер се опасява от по-нататъшни военни действия – и от ответни ирански удари.

Фос пък смята, че е възможно да настъпи структурна промяна във вътрешността на страната. Революционната гвардия е „апарат, изцяло пропит от идеология, който същевременно функционира като паравоенна организация“. Независимо от загубата на ръководната им фигура, Революционната гвардия е в състояние да играе още по-силна роля в бъдещия Иран. Възможно е Иран да се милитаризира още повече, в резултат на което правителствените институции да загубят значението си – за сметка на силите за сигурност.

Смяна на режима е малко вероятна

И двете експертки смятат, че смяна на режима в момента е малко вероятна. Шелер по-скоро вярва, че са възможни някакви размествания в съществуващия властови апарат. „По-вероятно е да станем свидетели на рокада в рамките на този властови апарат, отколкото опозицията да дойде на власт“, казва тя. Населението вече прояви кураж, то не се нуждае от подкрепа отвън, но същевременно видя, че международните обещания остават без последствия.

Ако например бившият президент Рухани наследи Хаменей на поста, това би означавало „не промяна на системата, а само промяна на ръководството“, казва на свой ред Фос. Според нея „значително по-голямата част от иранското население“ желае фундаментална промяна – чрез референдум за бъдещата държавна форма на управление.

Ограничено политическо поле за действие

Дали това желание на иранците ще се сбъдне, зависи до голяма степен от Революционната гвардия. Тя контролира не само оръжията, но и икономиката и идеологията. Шелер предупреждава, че продължаващите бомбардировки могат да свият политическото поле за действие: сега е моментът да се спре и да се направи опит за промени, докато шокът е все още свеж. „Ако просто продължим да бомбардираме, ще пропуснем този момент“, казва тя.

Иран е на кръстопът - между символична промяна и фундаментален обрат, между потенциална милитаризация и референдум за бъдещето. От избрания път ще се разбере дали смъртта на Хаменей ще бъде нещо повече от само смяна на върха.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анализатор

    6 11 Отговор
    Скоро ще ги избръснат, ще ги епилирати директно за Петрохан....

    10:04 03.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    22 1 Отговор
    Майтап нема !!! Тези малоумнци са заложили всичко на мисълта, че Иран ще се предава !!! Трудно е за вярване, че такива тъпаци командват държава като САЩ !!! Ама ЕС - също!!! Конспирациите който с вас коментираме - че евреите наслагаха начело на държавите изключителни кретени - не са конспирации !!!

    10:04 03.03.2026

  • 5 Тити

    1 14 Отговор
    Най лесният начин да се свали режима е Тръмп да въоръжи до зъби населението тогава диктатурата няма да има избор както въоръжиха Талибаните когато Рашистите си нападнаха.

    Коментиран от #9

    10:05 03.03.2026

  • 6 Фен

    13 5 Отговор
    Лукойл Бургас е на подобно разстояние от Иран като Кипър. Атлантизмът ще ни изяде главите..

    Коментиран от #15

    10:07 03.03.2026

  • 7 Политкоректен

    13 2 Отговор
    То и преди беше. Реално ръководството на Революционната гвардия управлява страната. Само дето напразно убиха стареца и семейството му.

    10:07 03.03.2026

  • 8 Тимур

    3 13 Отговор
    Достатъчно е да си гарантираме, че престъпния режим в Иран няма да има ядрено оръжие и балестични ракети,както и да намалее ,,износа на ислямска революция"

    10:11 03.03.2026

  • 9 Мурка

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тити":

    ИНФАНТИЛ със СИНДРОМ на ДАУН

    10:11 03.03.2026

  • 10 Даниел

    4 7 Отговор
    Това което се случва в момента ще ни се стори като игра на топчета в сравнение с това което ни очаква при евентуално придобиване на ядрено оръжие от Иран !!

    Коментиран от #11

    10:14 03.03.2026

  • 11 И Преди и сега

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Даниел":

    Разбира се че не трябва да се увеличават държавите притежаващи ядрено оръжие а да се намалят

    Коментиран от #16

    10:18 03.03.2026

  • 12 Българин

    2 10 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджии.

    Коментиран от #35, #37

    10:21 03.03.2026

  • 13 Запознат

    5 3 Отговор
    "Иранската опозиция обаче е изпокарана и разединена"

    Иранската платена "опозиция" направо не смее да се покаже а перчема толкова се надяваше на нея - той си мислеше че ще е като във Венецуела ама остана много изненадан. Сега ако генералите от "Революционната гвардия" поемат властта на евреите ще им се стъжни - както и на "опозицията".

    10:25 03.03.2026

  • 14 коментатор

    5 3 Отговор
    Русия се включи и сега ще бъде подкрепена от Китай , който ще изпрати един малък отряд от 10 милиона войници .

    Коментиран от #25

    10:26 03.03.2026

  • 15 Хисарски рок

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Фен":

    Иран е на около 1000 км от Кипър, Бургас - на около 1500. И голямата част от траекторията на запуснатите срещу Бургас ирански ракети преминава над турска територия. Докато при стрелба по Кипър средата за летене е с различен комфорт - Иракски Кюрдистан и Сирия.
    Няма да обяснявам какво означава това .

    Коментиран от #18, #27, #36

    10:27 03.03.2026

  • 16 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "И Преди и сега":

    "не трябва да се увеличават държавите притежаващи ядрено оръжие"

    Като имат ядрено оръжие не стават за "демократизиране" ли и става опасно за господарите ти ако решат да ги окрадат.

    10:27 03.03.2026

  • 17 Дон Хуан

    1 2 Отговор
    само като и погледнем списъка на потенциалните заместници и се отвращаваме. Наследствена диктатура от смахнати мозъци. Няма да се изненадам, ако утре се обявят и за императори…

    Коментиран от #20

    10:31 03.03.2026

  • 18 Българин

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хисарски рок":

    "траекторията на запуснатите срещу Бургас ирански ракети преминава над турска територия"

    И какво си мислиш че турците ще ни пазят ли - те са против нападението на краварите и евреите срещу Иран. Пък и ако думнат рафинерията в Бургас те услужливо ще ни продават бензин и дизел - печелят от нашата глупост.

    Коментиран от #31

    10:32 03.03.2026

  • 19 Първанов

    6 2 Отговор
    Помним, как не вярвахме, че ссср ще се разпадне и ще бъде закрита комунистическата партия, как ще отървем от кръвопиещия комуншзъм. Но умря Брежнев,извъртяха се Черненко и Андропов и в крайна сметка промените слава богу започнаха. Сега, видно е друго,а именно че такива шайки не се разпадат мигновенно,достатъчно е да видим нашия преход,където комунистите още държат където може своя интерес. Но ако иранците искат и могат да отхвърлят режима и света да се отърве от още едни терористи,то сега е момента,колкото и дълъг преход да ги очаква

    Коментиран от #23

    10:32 03.03.2026

  • 20 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дон Хуан":

    "Наследствена диктатура от смахнати мозъци"

    Що бе приятелчетата ви от Саудитска Арабия и ОАЕ какви са? Или всички приятели и наведени на господарите ви са "демократи". Ех пуста пропаганда

    Коментиран от #22

    10:34 03.03.2026

  • 21 Мухахаха

    3 2 Отговор
    Този път евреите ще ядът дебелия

    10:34 03.03.2026

  • 22 Да ви го.......

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Антитрол":

    На демокрацията

    10:35 03.03.2026

  • 23 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Първанов":

    "Помним, как не вярвахме, че ссср ще се разпадне"

    Така де и сега пак не вярвате че НАТО се разпадна и ЕС фалира.

    Коментиран от #28

    10:35 03.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Първанов

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "коментатор":

    Ама срещу кой ще пратят тези войници,поясни! Защото никой няма намерение и няма да влиза в Иран и не е тва целта или и това не си разбрал

    Коментиран от #29

    10:36 03.03.2026

  • 26 Ъъъъъ

    4 1 Отговор
    Смъртта на Али Хаменей бележи исторически прелом...."

    Убийството на Хаменей бе идиоти....Убийството! А не смъртта....Ама как да напишете, че нацисткият военнопрестъпник Нетаняху уби Хаменей? Толкова сте продажби, такова мекотели сте, че повече от това неяма накъд...."Смъртта на Хаменей"....Тц, тц, тц, тц.....Поне веднъж бъдете мъже бе мижитурки.....Поне веднъж в жалкия си живот бъдете мъже!!!

    10:36 03.03.2026

  • 27 Хисарски идиот

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хисарски рок":

    Дано да те уцели тогава ще видиш траекторията

    Коментиран от #32

    10:38 03.03.2026

  • 28 Първанов

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Зевзек":

    Е,значи нищо не си разбрал. Капсолирар си се. Сори! Нямаш шанс

    Коментиран от #30

    10:38 03.03.2026

  • 29 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Първанов":

    "и не е тва целта или и това не си разбрал"

    И каква е целта - какво ти казаха от посолството. Целта винаги е една и съща на краварите - петрола.

    10:39 03.03.2026

  • 30 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Първанов":

    "Е,значи нищо не си разбрал"

    На теб как ти го разясниха от посолството - защо не ме светнеш.

    Коментиран от #33

    10:41 03.03.2026

  • 31 Хисарски рок

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Прощавай, не бях се сетил че когато видят табелката с надпис " Доставка за Бургас" на прелитащите над нейна територия ирански ракети, турската ПВО спокойно ще ги пусне да преминат над територията на страната.
    Какъв глупак съм, а?

    10:45 03.03.2026

  • 32 Хисарски рок

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хисарски идиот":

    Леле, бегам!

    Коментиран от #38

    10:47 03.03.2026

  • 33 Първанов

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Зевзек":

    Ааа,приятелю всеки се ,,светва"сам. Стига си чакал някой да свърши твоята работа. Иначе прочети дневника на Левски, прочети Раковски...! Върни се към идеалите на възрожденците ни ,,да се наредим и ний до другите европейски народи"-край на цитата. Ето и ще си отговориш, защото само с ,,болгар,болгар" няма да ти се получи

    10:52 03.03.2026

  • 34 Мухахаха

    0 0 Отговор
    Какво да очакваш от брънтии

    10:55 03.03.2026

  • 35 Хахахайай

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Каза един пудел:)

    10:56 03.03.2026

  • 36 Казуар

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хисарски рок":

    Дроновете срещу Кипър са пуснати от Ливан.

    10:59 03.03.2026

  • 37 Купейка

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    И със розави празноглави понита е пълно

    11:00 03.03.2026

  • 38 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хисарски рок":

    Гей да не се спенеш келяв

    11:02 03.03.2026