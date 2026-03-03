Историята е пълна с дати, факти и събития. Тя се превръща в неоспорим аргумент, когато военните победи водят до политически трансформации, които са удобен инструмент за изграждането на изгоден образователен и обществен модел.
Има обаче дати, които независимо от пропагандата са неоспорим сегмент от историческата памет като 3 март 1878 т. - денят когато в Сан Стефано се подписва прелиминарния мирен договор между руския посланик граф Николай Игнатиев и Александър Нелидов от руска страна и външния министър Савфет Мехмед паша и посланикът в Германия Садулах бей от страна на Османската империя. Този договор е своеобразна кулминация на поредица военни победи на руската многонационална армия и българското опълчение, чиито подвизи и жертви трасират трудният път към победата. За първи път от няколко столетия България се възстановява като субект на международното право.
3 март - националният празник на Република България е постоянен обект на политически разногласия. Предполага се, че и сега, в навечерието на предсрочните парламентарни избори, тази дата отново ще бъде част от предизборната борба за политическа победа. За пореден път историята се превръща в инструмент, който се отдалечава от фактите, свързани с борбата за национално освобождение и става лост за подмяна на истината, запълвайки пространството с евтина пропаганда, базирана на фобия и войнствена реторика.
Въпреки тези негативи, неоспорим факт е преклонението пред паметта на загиналите герои за освобождението на България. Доказателство за това са многобройните паметници издигнати в чест на загиналите герои от руско-турската освободителна война в различни части на българската държава - Плевен, връх Шипка, Стара Загора, Пловдив, Ловеч, София, Варна и др. Не може да не се отбележи и изграждането на Докторския памет в центъра на българската столица, с който се почита паметта на загиналите руски лекари, фармацевти, ветеринари и фелдшери. Всеки един от тези паметници е част от историческата памет, която не може да бъде заглушена от политическа конюнктура и агресия.
Характерно 3 март, знаменателна за българската история дата, с която се поставя началото на Третата българска държава е нейното място в националния календар на България. По време на Третата българска държава 3 март е част от противоречивата политическа история като датата преминава през признаване и отричане до обявяването ѝ през 1990 г. за национален празник. Ситуацията се усложнява през последните четири години, след като Руската Федерация започва своята специална военна операция в Украйна.
Военната динамика, съпроводена от икономически санкции срещу Русия и преструктуриране на европейския енергиен пазар в полза на американските транснационални корпорации, оставя сериозен отпечатък върху истинското място на Русия в историята на военните трансформация през XIX и XX век. Войнствената реторика спрямо руските победи в освободителната за България руско-турска война 1877-1878 г., както и опитите за елиминиране на решаващата роля на СССР в победата над хитлерофашизма по време на Втората световна война, се превръщат в съществен елемент от съвременната хибридна война.
Независимо от това България продължава да отбелязва своя национален празник 3 март, отдавайки почит на героизма на падналите за освобождението на България герои. Продължава да е актуална за българския народ паметта за тези, които са възстановили българската държавност, гарантирайки със своята жертва бъдещето на българската държава. Независимо от политическите бури 3 март продължава да бъде част от българската история, памет и идентичност. Тя е своеобразна гаранция за стабилност и бъдеще, което не се подчинява на политическа конюнктура и безвремие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
Коментиран от #31
08:04 03.03.2026
2 Истината
08:06 03.03.2026
3 Варненец
08:07 03.03.2026
4 Копейка
Коментиран от #70
08:09 03.03.2026
5 Пецата
Коментиран от #7, #39
08:09 03.03.2026
6 Кико
На Шипка се веят Бългаски и Руски знамена, обединени от Самарското знаме, отбелязвайки годишнина от освобождението на България! Истинските българи оценяваме това, а жълтопаветните плужеци се гърчат в истерия!
08:10 03.03.2026
7 грозев
До коментар #5 от "Пецата":Чиба, резан! И вземи понаучи история!
Честит празник, българи! Слава на българските и руски герои освободили ни от турско-западно робство!
08:12 03.03.2026
8 Пъ Пъ Дъ Бъ
08:14 03.03.2026
9 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК БЪЛГАРИ
08:19 03.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 россиян..
Коментиран от #21, #27
08:22 03.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 любо жечев
Коментиран от #16, #71
08:24 03.03.2026
14 Пич
08:24 03.03.2026
15 смях
08:24 03.03.2026
16 Поне научи руски,
До коментар #13 от "любо жечев":копейке. Падежите ти ич ги няма. Знаех си, че само неграмотниците са копейки. Нали се биете в гърдите, че сте българи, ве? Тук се говори български.
Коментиран от #22
08:26 03.03.2026
17 Още една русофилска пача
Коментиран от #20, #24, #61
08:26 03.03.2026
18 Търново
Не случайно братята руси единствени се притекоха на помощ! Благодарим!
08:28 03.03.2026
19 Да, ако Радев ТИМутрата се появи,
08:28 03.03.2026
20 Българин
До коментар #17 от "Още една русофилска пача":Замълчи, боклуко!
08:28 03.03.2026
21 Тц.. Тц...
До коментар #11 от "россиян..":Еййй... нямат свършване русофилските мекерета и подлоги, нямат.
Коментиран от #62
08:29 03.03.2026
22 любо жечев
До коментар #16 от "Поне научи руски,":Пяна ти изби на устата, турски пес! Слава на Русия и България! 🇧🇬🇧🇬❤️❤️🇷🇺🇷🇺
08:31 03.03.2026
23 пешо
08:31 03.03.2026
24 Ха ХаХа
До коментар #17 от "Още една русофилска пача":Ако не беше Русия
Сега щеше да сервераш на анадолците, докато забавляват скапаната ти жена гьотверен
Коментиран от #40
08:32 03.03.2026
25 кьоравия оррк
08:32 03.03.2026
26 Расате
08:32 03.03.2026
27 Точно днес е денят
До коментар #11 от "россиян..":на истината. Който ни освободи, той ни пороби. Но се освободихме и от него. Само ти си още с руско робство в мозъка. Така ще си идеш от света, без да дочакаш мечтите си. По-добре ги погреби и живей. Инак я инфаркт , я инсулт, я руска мутра с българско име... Радев... ще ти види сметката.
Коментиран от #30
08:33 03.03.2026
28 Инджев
Коментиран от #32, #43
08:34 03.03.2026
29 pycямил
08:35 03.03.2026
30 O-краiнец
До коментар #27 от "Точно днес е денят":Пееффски, ти ли си? Или Тагаренко?
Коментиран от #33
08:35 03.03.2026
31 Да живее България!
До коментар #1 от "Софиянец":Късметът ни е бил двоен - освободили сме се от робството, и второ - не сме станали руска губерния, какъвто е бил плана на руската империя.Те затова са дошли, а не да ни освобождават.Осъзнайте го това, копейки.
Коментиран от #56, #69
08:36 03.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 нцъ
До коментар #30 от "O-краiнец":тъ пкача на ма муля ти
08:37 03.03.2026
34 Емо
Коментиран от #36
08:37 03.03.2026
35 Мдаа
Коментиран от #37
08:38 03.03.2026
36 мемо
До коментар #34 от "Емо":и та ползуваха кат женка
08:38 03.03.2026
37 мъдаа
До коментар #35 от "Мдаа":кръф да храчиш!
08:39 03.03.2026
38 България и Русия
08:39 03.03.2026
39 россиян..
До коментар #5 от "Пецата":Благодарение на ссср и вячеслав молотов б-я запазва границите каквито са и днес,по време на мирната конференция 46-47 год.в париж,елините искат филипополис с родопите,власите натискат за добруджата,защото б-я е била на страната на третия райх и е губеща,тук руския държавник застава твърдо зад б-я и казва..българи спете спокойно нито къс бг земя няма да получат съседите ви и днес няма поне една улица в б-я кръстена на молотов..българи уважавайте хората коита са направили нещо велико за нас
08:39 03.03.2026
40 Не позна
До коментар #24 от "Ха ХаХа":Колкото и да е странно, днес Турция е много по-цивилизована държава от Раша, а рускините дават мило и драго да вържат някой турчин или арабин в брачен хомот. Защо ли? Все пак Путин целуна Корана. Този факт не можеш да изтриеш с празни лозунги.
08:40 03.03.2026
41 Подариха
08:40 03.03.2026
42 Украйна ще бъде свободна
08:41 03.03.2026
43 Хаха
До коментар #28 от "Инджев":за каква точно "свобода" говорите? Днес пак ни управляват чужденци, на които дори имената им не можем да изговорим. Този празник загуби значението си отдавна.
Коментиран от #49
08:42 03.03.2026
44 дайте да дадем
08:43 03.03.2026
45 Русе
08:43 03.03.2026
46 Р Г В
PS : Поради стръмните стълби е необходимо да присъства Лен....пара....която да го води но момчето да внимава къде са ръцете му мислейки се че отива към злополуч.....апарт.....
Коментиран от #57
08:44 03.03.2026
47 болгарин..
Коментиран от #58
08:45 03.03.2026
48 Само да помечтая
08:45 03.03.2026
49 Инджев
До коментар #43 от "Хаха":Ако се оставиш на евроатлантическите подлоги с два грама мозък да ти наложат това мислене, тогава си роб! Русия не може и с това да ни помогне, трябва сами да избием предстелите!
08:46 03.03.2026
50 Третата
08:48 03.03.2026
51 Хронология
2. Втора българска държава: 1185 - 1396г.
3. Трета българска държава: 1911 - 2006 г.
08:50 03.03.2026
52 На 3 март 1878
08:51 03.03.2026
53 АГАТ а Кристи
Тази дата не е за национален празник.
Онзи с визия на жаба сътвори тази глупост.
Има много по-български дати за целта, но ние винаги сме били в поза партер и със свалени....
08:51 03.03.2026
54 дякон Игнатий
08:52 03.03.2026
55 Това ли празнуваме
Датата не е случайна. Избрана е от българският премиер Васил Радославов, като символичен отговор на цялата анти-българска политика на Русия – схизмата против Българската църква от 1872 г., умишленото разкъсване на българските земи с цел по-лесното им присъединяване като губерния, предварително договорено със секретни договори на Русия и заложено в Берлинския договор, организирането на метежи, преврати, убийства на български патриоти, които се опитват да отстояват националната ни независимост и накрая – вероломно нападение през Добруджа и в гръб, през Македония, където също действа руски експедиционен корпус от 20 000 щика под общо френско командване.
При сраженията ни с руснаците нашата армия има в актива си пленени 5 руски бойни знамена. Кавалерията на генерал-майор Иван Колев дори пленява цялата Оренбургска дружина, заедно с командира и бойното им знаме.
Паметни са останали думите му на 4 септември 1916 г. пред строената българска конница когато към командваната от него дивизия се насочва цяла руска кавалерийска дивизия, превъзхождаща двукратно българската:
"Кавалеристи, Бог ми е свидетел, че съм признателен на Русия, задето ни освободи. Но какво търсят сега казаците в нашата Добруджа? Ще ги бием и прогоним ка
Коментиран от #68
08:52 03.03.2026
56 И какво
До коментар #31 от "Да живее България!":от това? Важен е резултатът, евроцента.
08:54 03.03.2026
57 хикочко..
До коментар #46 от "Р Г В":Киртак киро още помни 2022 г.как на шипка полетяха снежните топки към него,днес ако се мерне некой горе от кокорчовците..ке лети нещо по тежьолое
08:54 03.03.2026
58 "болгарин"....
До коментар #47 от "болгарин..":Това е достатъчно за да те разберем, що за българомразец си, "товариш" сво ЛАЧ !!!
08:55 03.03.2026
59 нннн
Коментиран от #63
08:56 03.03.2026
60 Копейка
08:56 03.03.2026
61 Гошо
До коментар #17 от "Още една русофилска пача":Кучееееееееееее
08:57 03.03.2026
62 а бе
До коментар #21 от "Тц.. Тц...":Днес будет добавку за бгбандерците,от жлътото във weцeтo напеефдьски0
08:57 03.03.2026
63 Костя
До коментар #59 от "нннн":БОли ме хея.Никой не е викал орките тук.Дядо ми ми е разправял,че неговият дядо е пуснал двама монголотатари в кладенеца.Откраднали му били кокошките.
09:01 03.03.2026
64 Факти
Санстефанска България - 170 000 кв.км.
Днес празнуваме, че сме загубили точно 20% от територията си, без да получим независимост. На 3-ти март губим 42 000 кв.км., включващи Северна Добруджа, Нишко и Поморавието, Одринска Тракия, поречието на река Бистрица и Южна Македония. Преди "освобождението" там са живяли българи с българско самосъзнание, говорещи български език, с българска култура и обичаи. Днес там живеят румънци, сърби, турци, гърци и македонци. Честита загуба на 20% от България! Честит празник, българи!
09:01 03.03.2026
65 Механик
09:02 03.03.2026
66 Тази е една от
09:03 03.03.2026
67 На 3 март 1878
09:06 03.03.2026
68 Сандо
До коментар #55 от "Това ли празнуваме":Голямата ти победа е втора национална катастрофа.Козяшка ви работа,с тия празни кратуни и на един празник не можете да се порадвате.Е,имате си прайд-парад - там ви е мястото.
09:06 03.03.2026
69 Истината
До коментар #31 от "Да живее България!":Кой е имал имперски амбиции,
Руския народ ли, който е положил костите си за нашата свобода?
Ако бяхме малко поне българи, щяхме да търсим наследниците на тези прости руски войници, освободители, да им целуваме ръка и да им благодарим. Очевидно българското е изчезнало у "българина".
09:09 03.03.2026
70 Който не празнува
До коментар #4 от "Копейка":С благодарност към Русия, не е българин..
09:10 03.03.2026
71 А защо
До коментар #13 от "любо жечев":не благодариш на българите революционери и опълченци, както и много други народи!!!
09:10 03.03.2026
72 ВЗРИВЯВАЙ
09:11 03.03.2026