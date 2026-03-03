Новини
3 март 1878 г. - историческо предизвикателство

3 март 1878 г. - историческо предизвикателство

3 Март, 2026 08:00

Има дати, които независимо от пропагандата са неоспорим сегмент от историческата памет

3 март 1878 г. - историческо предизвикателство - 1
Снимка: YouTube
проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова Автор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Историята е пълна с дати, факти и събития. Тя се превръща в неоспорим аргумент, когато военните победи водят до политически трансформации, които са удобен инструмент за изграждането на изгоден образователен и обществен модел.

Има обаче дати, които независимо от пропагандата са неоспорим сегмент от историческата памет като 3 март 1878 т. - денят когато в Сан Стефано се подписва прелиминарния мирен договор между руския посланик граф Николай Игнатиев и Александър Нелидов от руска страна и външния министър Савфет Мехмед паша и посланикът в Германия Садулах бей от страна на Османската империя. Този договор е своеобразна кулминация на поредица военни победи на руската многонационална армия и българското опълчение, чиито подвизи и жертви трасират трудният път към победата. За първи път от няколко столетия България се възстановява като субект на международното право.

3 март - националният празник на Република България е постоянен обект на политически разногласия. Предполага се, че и сега, в навечерието на предсрочните парламентарни избори, тази дата отново ще бъде част от предизборната борба за политическа победа. За пореден път историята се превръща в инструмент, който се отдалечава от фактите, свързани с борбата за национално освобождение и става лост за подмяна на истината, запълвайки пространството с евтина пропаганда, базирана на фобия и войнствена реторика.

Въпреки тези негативи, неоспорим факт е преклонението пред паметта на загиналите герои за освобождението на България. Доказателство за това са многобройните паметници издигнати в чест на загиналите герои от руско-турската освободителна война в различни части на българската държава - Плевен, връх Шипка, Стара Загора, Пловдив, Ловеч, София, Варна и др. Не може да не се отбележи и изграждането на Докторския памет в центъра на българската столица, с който се почита паметта на загиналите руски лекари, фармацевти, ветеринари и фелдшери. Всеки един от тези паметници е част от историческата памет, която не може да бъде заглушена от политическа конюнктура и агресия.

Характерно 3 март, знаменателна за българската история дата, с която се поставя началото на Третата българска държава е нейното място в националния календар на България. По време на Третата българска държава 3 март е част от противоречивата политическа история като датата преминава през признаване и отричане до обявяването ѝ през 1990 г. за национален празник. Ситуацията се усложнява през последните четири години, след като Руската Федерация започва своята специална военна операция в Украйна.

Военната динамика, съпроводена от икономически санкции срещу Русия и преструктуриране на европейския енергиен пазар в полза на американските транснационални корпорации, оставя сериозен отпечатък върху истинското място на Русия в историята на военните трансформация през XIX и XX век. Войнствената реторика спрямо руските победи в освободителната за България руско-турска война 1877-1878 г., както и опитите за елиминиране на решаващата роля на СССР в победата над хитлерофашизма по време на Втората световна война, се превръщат в съществен елемент от съвременната хибридна война.
Независимо от това България продължава да отбелязва своя национален празник 3 март, отдавайки почит на героизма на падналите за освобождението на България герои. Продължава да е актуална за българския народ паметта за тези, които са възстановили българската държавност, гарантирайки със своята жертва бъдещето на българската държава. Независимо от политическите бури 3 март продължава да бъде част от българската история, памет и идентичност. Тя е своеобразна гаранция за стабилност и бъдеще, което не се подчинява на политическа конюнктура и безвремие.


България
  • 1 Софиянец

    37 6 Отговор
    Слава Русия! Да живее България! 🇧🇬🇧🇬❤️❤️🇷🇺🇷🇺

    Коментиран от #31

    08:04 03.03.2026

  • 2 Истината

    35 4 Отговор
    Никой не може да заличи благодарността и признателността на българския народ към освободителите на България! Благодарим Русия!

    08:06 03.03.2026

  • 3 Варненец

    17 11 Отговор
    Довечера очакваме резила на Гяуров и кликата му от евроатлантически безродници, в опитите им да омаскарят България!

    08:07 03.03.2026

  • 4 Копейка

    6 16 Отговор
    Днес празнуваме или сме в траур за чалмата?

    Коментиран от #70

    08:09 03.03.2026

  • 5 Пецата

    3 15 Отговор
    Добре че е дошъл съветскиа съюз да освободи териториата разбираш ли щото кофти матриала вобще пълна скръб 🤣

    Коментиран от #7, #39

    08:09 03.03.2026

  • 6 Кико

    27 5 Отговор
    Честит 3ти Март, българи! 🇧🇬
    На Шипка се веят Бългаски и Руски знамена, обединени от Самарското знаме, отбелязвайки годишнина от освобождението на България! Истинските българи оценяваме това, а жълтопаветните плужеци се гърчат в истерия!

    08:10 03.03.2026

  • 7 грозев

    19 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пецата":

    Чиба, резан! И вземи понаучи история!

    Честит празник, българи! Слава на българските и руски герои освободили ни от турско-западно робство!

    08:12 03.03.2026

  • 8 Пъ Пъ Дъ Бъ

    0 15 Отговор
    За да заличим паметта на българите към вредната за нас Русия, предлагаме връх Шипка да бъде прекръстен на връх Касис.

    08:14 03.03.2026

  • 9 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК БЪЛГАРИ

    4 9 Отговор
    Без родните копейки си знаете: на ма кяви у Шу..Ндата!

    08:19 03.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 россиян..

    12 4 Отговор
    Ако обичат поне днес,русофобите и бгбандерците да не използват кирилицата,поклон пред истинските българи и братушките дали живота си да я запазят заедно с хритиянството

    Коментиран от #21, #27

    08:22 03.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 любо жечев

    10 4 Отговор
    Честит празник България!🇧🇬❤️🇷🇺 Благодарим Русия!

    Коментиран от #16, #71

    08:24 03.03.2026

  • 14 Пич

    5 3 Отговор
    За.йе.би. Аз ще празнувам вчерашната дата, когато регистрацията на Радев с ТИМ (с моя подкрепа) превзе България. Ура! Ние сме на всеки километър. Ние, мутрите.

    08:24 03.03.2026

  • 15 смях

    7 4 Отговор
    Кирчо преди години яде бой със снежни топки. Днес има ли сняг на Шипка и дали някой политик ще отнесе боя.

    08:24 03.03.2026

  • 16 Поне научи руски,

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "любо жечев":

    копейке. Падежите ти ич ги няма. Знаех си, че само неграмотниците са копейки. Нали се биете в гърдите, че сте българи, ве? Тук се говори български.

    Коментиран от #22

    08:26 03.03.2026

  • 17 Още една русофилска пача

    8 13 Отговор
    Я изтъпанчиха да угодничи пред руските си господари. Никакъв национален празник не е 3ти март, това е руски празник, те да си го празнуват, на тази дата през 1878г Османската империя подписва капитулацията си пред Руската империя, просто губи войната която е минала през българските земи, тази дата е нарочно приета за национален празник, тази дата предизвиква само омраза и разделение между хората, точно това е целта, а има толкова български знаменити дати които могат да ни обединяват.

    Коментиран от #20, #24, #61

    08:26 03.03.2026

  • 18 Търново

    10 3 Отговор
    Честити освобождение, българи! Не позволявайте на продажни безродници да заличат корените и историята ни! Ние сме православен и чист народ, братя с всички славянски народи!

    Не случайно братята руси единствени се притекоха на помощ! Благодарим!

    08:28 03.03.2026

  • 19 Да, ако Радев ТИМутрата се появи,

    3 6 Отговор
    ще го замерям. Обещавам ти.

    08:28 03.03.2026

  • 20 Българин

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Още една русофилска пача":

    Замълчи, боклуко!

    08:28 03.03.2026

  • 21 Тц.. Тц...

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "россиян..":

    Еййй... нямат свършване русофилските мекерета и подлоги, нямат.

    Коментиран от #62

    08:29 03.03.2026

  • 22 любо жечев

    11 3 Отговор

    До коментар #16 от "Поне научи руски,":

    Пяна ти изби на устата, турски пес! Слава на Русия и България! 🇧🇬🇧🇬❤️❤️🇷🇺🇷🇺

    08:31 03.03.2026

  • 23 пешо

    13 5 Отговор
    евреите и краварите са най големите агресори и терористи

    08:31 03.03.2026

  • 24 Ха ХаХа

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "Още една русофилска пача":

    Ако не беше Русия
    Сега щеше да сервераш на анадолците, докато забавляват скапаната ти жена гьотверен

    Коментиран от #40

    08:32 03.03.2026

  • 25 кьоравия оррк

    3 4 Отговор
    се иzтропкал

    08:32 03.03.2026

  • 26 Расате

    8 7 Отговор
    Да живее България, българи! Вечни браатя с руския народ! Благодарим за свободата! 🇧🇬❤️🇷🇺

    08:32 03.03.2026

  • 27 Точно днес е денят

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "россиян..":

    на истината. Който ни освободи, той ни пороби. Но се освободихме и от него. Само ти си още с руско робство в мозъка. Така ще си идеш от света, без да дочакаш мечтите си. По-добре ги погреби и живей. Инак я инфаркт , я инсулт, я руска мутра с българско име... Радев... ще ти види сметката.

    Коментиран от #30

    08:33 03.03.2026

  • 28 Инджев

    7 4 Отговор
    Честит 3ти Март, честита свобода, българи! Вечно благодарни Русия!🇧🇬 🤝🇷🇺

    Коментиран от #32, #43

    08:34 03.03.2026

  • 29 pycямил

    1 2 Отговор
    чрд на сцаря-ошвобадител!

    08:35 03.03.2026

  • 30 O-краiнец

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Точно днес е денят":

    Пееффски, ти ли си? Или Тагаренко?

    Коментиран от #33

    08:35 03.03.2026

  • 31 Да живее България!

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Късметът ни е бил двоен - освободили сме се от робството, и второ - не сме станали руска губерния, какъвто е бил плана на руската империя.Те затова са дошли, а не да ни освобождават.Осъзнайте го това, копейки.

    Коментиран от #56, #69

    08:36 03.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 нцъ

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "O-краiнец":

    тъ пкача на ма муля ти

    08:37 03.03.2026

  • 34 Емо

    5 4 Отговор
    Единствено Русия ни помогна!!! Запада ни копаеше гроба!

    Коментиран от #36

    08:37 03.03.2026

  • 35 Мдаа

    6 3 Отговор
    Благодаря Русия, благодарим опълченци! Смърт на евроатлантическите подлоги!

    Коментиран от #37

    08:38 03.03.2026

  • 36 мемо

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Емо":

    и та ползуваха кат женка

    08:38 03.03.2026

  • 37 мъдаа

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Мдаа":

    кръф да храчиш!

    08:39 03.03.2026

  • 38 България и Русия

    4 3 Отговор
    Вечна дружба!

    08:39 03.03.2026

  • 39 россиян..

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пецата":

    Благодарение на ссср и вячеслав молотов б-я запазва границите каквито са и днес,по време на мирната конференция 46-47 год.в париж,елините искат филипополис с родопите,власите натискат за добруджата,защото б-я е била на страната на третия райх и е губеща,тук руския държавник застава твърдо зад б-я и казва..българи спете спокойно нито къс бг земя няма да получат съседите ви и днес няма поне една улица в б-я кръстена на молотов..българи уважавайте хората коита са направили нещо велико за нас

    08:39 03.03.2026

  • 40 Не позна

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ХаХа":

    Колкото и да е странно, днес Турция е много по-цивилизована държава от Раша, а рускините дават мило и драго да вържат някой турчин или арабин в брачен хомот. Защо ли? Все пак Путин целуна Корана. Този факт не можеш да изтриеш с празни лозунги.

    08:40 03.03.2026

  • 41 Подариха

    4 3 Отговор
    ни собствена държавност, която ние лекомислено преотстъпихме на чужденци за кухи фантазии. Днес законите на българите се пишат и налагат от чужбина. Какво точно празнуваме ?

    08:40 03.03.2026

  • 42 Украйна ще бъде свободна

    4 4 Отговор
    Както е България! Русия и нас ще освободи, слава на руските герои!

    08:41 03.03.2026

  • 43 Хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Инджев":

    за каква точно "свобода" говорите? Днес пак ни управляват чужденци, на които дори имената им не можем да изговорим. Този празник загуби значението си отдавна.

    Коментиран от #49

    08:42 03.03.2026

  • 44 дайте да дадем

    5 2 Отговор
    Соросоидите не спират опитите си да подменят Историята! Проникнали са на всички нива в държавната администрация.

    08:43 03.03.2026

  • 45 Русе

    6 4 Отговор
    Честит празник, българииии! Изревете и заглушете безродните западно поклонници! Слава на руските ни освободители!

    08:43 03.03.2026

  • 46 Р Г В

    3 2 Отговор
    На тържеството в този паметен ден да бъде поканен и прос....Кир..... но да внимава за да не спомене в речта си че на тази дата са се водили боевете на Шипка и да го замерват със снежни топки присъстващите зрители.
    PS : Поради стръмните стълби е необходимо да присъства Лен....пара....която да го води но момчето да внимава къде са ръцете му мислейки се че отива към злополуч.....апарт.....

    Коментиран от #57

    08:44 03.03.2026

  • 47 болгарин..

    3 3 Отговор
    А ма смотаната,защо търкаш..благодарение на братушките си запазваме кирилицата и християнството,ако не беше трети март на станбулците им требваха още 1-2 години и пиши бг-то тюркьвиалет и всех тогда будут с диарбекирская одежда-вторая употреба

    Коментиран от #58

    08:45 03.03.2026

  • 48 Само да помечтая

    1 2 Отговор
    Да превърнем мечовете в плугове!!! Чакам новината, че България спира да дава пари за ненужните ни оръжия (каквито се сетите). Ползата от тях за нас е никаква. Всички средства ще отидат за поправяне на пътната мрежа - гаранция за щастливо бъдеще. 2026 г. - година без разровени пътища от всички класи. Ура! Елате, туристи! Пътувайте спокойно, българи! Повече мисъл за българите и България! Честит празник!

    08:45 03.03.2026

  • 49 Инджев

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Хаха":

    Ако се оставиш на евроатлантическите подлоги с два грама мозък да ти наложат това мислене, тогава си роб! Русия не може и с това да ни помогне, трябва сами да избием предстелите!

    08:46 03.03.2026

  • 50 Третата

    2 3 Отговор
    българска държава приключи още през 2007 година. Не е ясно какво точно отбелязваме днес.

    08:48 03.03.2026

  • 51 Хронология

    1 3 Отговор
    1. Първа българска държава: 681 - 1018г.
    2. Втора българска държава: 1185 - 1396г.
    3. Трета българска държава: 1911 - 2006 г.

    08:50 03.03.2026

  • 52 На 3 март 1878

    2 0 Отговор
    Турците спасяват Цариград от превземането му от руснаци и българи като турците панически предлагат мирен договор и се съгласяват на Санстефанска България която на Берлинския конгрес е разпокъсана

    08:51 03.03.2026

  • 53 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор
    Датата, която е виновна за разделението на българите.
    Тази дата не е за национален празник.
    Онзи с визия на жаба сътвори тази глупост.
    Има много по-български дати за целта, но ние винаги сме били в поза партер и със свалени....

    08:51 03.03.2026

  • 54 дякон Игнатий

    1 1 Отговор
    Давайте братушки, освободете Украйна от НАТО и ЕС ! И България 36 години вас ви чака!

    08:52 03.03.2026

  • 55 Това ли празнуваме

    2 3 Отговор
    На 3 март 1918 г., Съветска Русия капитулира пред победителя България и нейните съюзници в Първата световна война – Германия, Австро-Унгария и Турция и ще подпише един от най-унизителните мирни договори, а именно Брест-Литовския мирен договор.
    Датата не е случайна. Избрана е от българският премиер Васил Радославов, като символичен отговор на цялата анти-българска политика на Русия – схизмата против Българската църква от 1872 г., умишленото разкъсване на българските земи с цел по-лесното им присъединяване като губерния, предварително договорено със секретни договори на Русия и заложено в Берлинския договор, организирането на метежи, преврати, убийства на български патриоти, които се опитват да отстояват националната ни независимост и накрая – вероломно нападение през Добруджа и в гръб, през Македония, където също действа руски експедиционен корпус от 20 000 щика под общо френско командване.
    При сраженията ни с руснаците нашата армия има в актива си пленени 5 руски бойни знамена. Кавалерията на генерал-майор Иван Колев дори пленява цялата Оренбургска дружина, заедно с командира и бойното им знаме.
    Паметни са останали думите му на 4 септември 1916 г. пред строената българска конница когато към командваната от него дивизия се насочва цяла руска кавалерийска дивизия, превъзхождаща двукратно българската:
    "Кавалеристи, Бог ми е свидетел, че съм признателен на Русия, задето ни освободи. Но какво търсят сега казаците в нашата Добруджа? Ще ги бием и прогоним ка

    Коментиран от #68

    08:52 03.03.2026

  • 56 И какво

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Да живее България!":

    от това? Важен е резултатът, евроцента.

    08:54 03.03.2026

  • 57 хикочко..

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Р Г В":

    Киртак киро още помни 2022 г.как на шипка полетяха снежните топки към него,днес ако се мерне некой горе от кокорчовците..ке лети нещо по тежьолое

    08:54 03.03.2026

  • 58 "болгарин"....

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "болгарин..":

    Това е достатъчно за да те разберем, що за българомразец си, "товариш" сво ЛАЧ !!!

    08:55 03.03.2026

  • 59 нннн

    2 1 Отговор
    Според псcиx.дecните преди 148 г..агресорът Русия е нападнал непредизвикано Османската империя.

    Коментиран от #63

    08:56 03.03.2026

  • 60 Копейка

    0 1 Отговор
    Кибапчета ще пускат ли ?

    08:56 03.03.2026

  • 61 Гошо

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Още една русофилска пача":

    Кучееееееееееее

    08:57 03.03.2026

  • 62 а бе

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тц.. Тц...":

    Днес будет добавку за бгбандерците,от жлътото във weцeтo напеефдьски0

    08:57 03.03.2026

  • 63 Костя

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "нннн":

    БОли ме хея.Никой не е викал орките тук.Дядо ми ми е разправял,че неговият дядо е пуснал двама монголотатари в кладенеца.Откраднали му били кокошките.

    09:01 03.03.2026

  • 64 Факти

    3 0 Отговор
    Българската екзархия - 212 000 кв.км.
    Санстефанска България - 170 000 кв.км.
    Днес празнуваме, че сме загубили точно 20% от територията си, без да получим независимост. На 3-ти март губим 42 000 кв.км., включващи Северна Добруджа, Нишко и Поморавието, Одринска Тракия, поречието на река Бистрица и Южна Македония. Преди "освобождението" там са живяли българи с българско самосъзнание, говорещи български език, с българска култура и обичаи. Днес там живеят румънци, сърби, турци, гърци и македонци. Честита загуба на 20% от България! Честит празник, българи!

    09:01 03.03.2026

  • 65 Механик

    1 0 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    09:02 03.03.2026

  • 66 Тази е една от

    3 0 Отговор
    най- противните професорки, върла рашистка и путинистка. Аз като правнучка на революционер и опълченец се срамувам, че тази втълпява такава " признателност" към руснаците, а забравя българите, финландците, румънците, украинците ! Трети март не се създава българската държава, а се сключва предварителен договор, който на Берлинския конгрес е потъпкан.

    09:03 03.03.2026

  • 67 На 3 март 1878

    1 0 Отговор
    Турците спасяват Цариград и проливите босфора и дарданелите от превземането им от руснаци и българи които са в Санстефано където турците панически подписват мирен договор

    09:06 03.03.2026

  • 68 Сандо

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Това ли празнуваме":

    Голямата ти победа е втора национална катастрофа.Козяшка ви работа,с тия празни кратуни и на един празник не можете да се порадвате.Е,имате си прайд-парад - там ви е мястото.

    09:06 03.03.2026

  • 69 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Да живее България!":

    Кой е имал имперски амбиции,
    Руския народ ли, който е положил костите си за нашата свобода?
    Ако бяхме малко поне българи, щяхме да търсим наследниците на тези прости руски войници, освободители, да им целуваме ръка и да им благодарим. Очевидно българското е изчезнало у "българина".

    09:09 03.03.2026

  • 70 Който не празнува

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Копейка":

    С благодарност към Русия, не е българин..

    09:10 03.03.2026

  • 71 А защо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "любо жечев":

    не благодариш на българите революционери и опълченци, както и много други народи!!!

    09:10 03.03.2026

  • 72 ВЗРИВЯВАЙ

    0 0 Отговор
    АЛЬОША

    09:11 03.03.2026