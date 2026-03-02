Новини
Войната срещу Иран ще е от полза за Кремъл и в ущърб на Европа

Войната срещу Иран ще е от полза за Кремъл и в ущърб на Европа

2 Март, 2026

Корабоплаването в Ормузкия проток на практика е спряло, тъй като превозвачите не искат да поемат риск, а застраховките рязко са поскъпнали

Войната на САЩ и Израел срещу Иран заплашва за дълго време да затвори Ормузкия проток - ключова артерия на световната икономика, през която светът получава от страните в Персийския залив около 20% от цялото си петролно и втечнено газово снабдяване. Прекъсванията вещаят проблеми за Европа, Америка и лично за Доналд Тръмп, но са изгодни за Русия, тъй като ще позволят на Кремъл да увеличи продажбите на петрол и да спечели милиарди за войната срещу Украйна.

Иран контролира северния бряг на тесния проток. Той многократно е заплашвал да го затвори в отговор на агресия от страна на САЩ и Израел, но не го е направил дори след убийството на висшето ръководство и няколко дни бомбардировки. Въпреки това корабоплаването на практика е спряло, тъй като превозвачите не искат да поемат риск, а застраховките рязко са поскъпнали.

Защо Ормузкият проток е толкова важен? Може ли Иран да го затвори?

"Ормузкият проток технически е отворен, но на практика е затворен за корабоплаване. Вече не става дума за абстрактна геополитическа рискова премия. Става дума за реални прекъсвания във физическите доставки", отбелязват експертите на компанията Kpler, която проследява движението на танкерите.

Как войната може да помогне на Кремъл

"Конфликтът съществено подобрява позициите на Русия на световния петролен пазар", смятат анализаторите на Kpler. "Смущенията в доставките на близкоизточен петрол ще принудят Индия и Китай да засилят зависимостта си от руските доставки."

През последните месеци тези основни купувачи на руски петрол намаляваха вноса под натиска на Запада, което принуди Русия още повече да понижава цените и да намалява износа. Въпреки това страната не успя да реализира целия санкциониран петрол, а милиони барели се "въртят" в морето в танкери от т.нар. сенчест флот в очакване на купувачи.

Ако Ормуз бъде затворен, светът ще се лиши не само от легалния близкоизточен петрол от Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт и Ирак, но и от контрабандния ирански петрол под санкции. С оглед на американската блокада срещу Венецуела Русия на практика ще остане единственият голям продавач на евтин "сенчест" петрол. При неизбежен ръст на световните цени за Москва ще стане по-лесно да пласира обемите, които в момента стоят блокирани в морето.

Експертът на Bloomberg по енергетика Хавиер Блас е категоричен: "Владимир Путин ще спечели от войната благодарение на ръста на цените на петрола и търсенето на руска санкционирана суровина. Купувач може да стане Индия, ако Белият дом си затвори очите."

Тръмп е настоявал Индия да прекрати вноса на руски петрол. Но ниските цени на бензина в САЩ в навечерието на ноемврийските избори за Конгреса може да се окажат по-важни за него.

Дори ако Тръмп продължи да изразява недоволство, Индия вероятно ще се върне към покупките на руски петрол, смятат анализаторите. S&P Global отбелязва, че стратегическите петролни резерви на Индия в момента са под нивото, препоръчано от Международната агенция по енергетика (IEA).

Китай през последните месеци активно увеличаваше резервите си, но също ще бъде готов да увеличи морския внос от Русия, ако Ормуз бъде блокиран, смятат експертите на Kpler.

"Прекъсванията представляват по-сериозна краткосрочна заплаха за Индия, която вероятно незабавно ще премине към руския петрол, предвид неговата достъпност и вече изградена логистика", пишат те. "Китай, който напоследък намаляваше вноса на руски петрол, вероятно ще изостави тази сдържаност, ако конфликтът продължи седмици."

Ползите за Русия не се изчерпват дотук

Смущенията в морските доставки дават на Кремъл надежда да запази тръбопроводните доставки за Европа. Но тук има две пречки.

Първо, ЕС подготвя пълно петролно ембарго срещу Русия и възнамеряваше да обяви подробностите през април. Нефтената криза не е най-подходящият момент за подобни решения.

Второ, основните европейски купувачи на руски петрол - Унгария и Словакия - вече повече от месец не получават суровина по тръбопровода "Дружба" през Украйна, който беше повреден от руски бомбардировки. Поради това те блокират нови санкции срещу Кремъл и отпускането на европейски кредит за Украйна.

ЕС предлага те да преминат към доставки по тръбопровод от морски терминал в Хърватия. Но ако заради проблемите в Ормуз морските доставки намалеят, този аргумент ще отпадне и ЕС може да бъде принуден да засили натиска върху Украйна да ремонтира тръбопровода по-бързо.

Как ще пострада Западът

Тръмп обеща на американците ниски цени и евтин бензин. Световна петролна криза не влиза в плановете му.

САЩ са най-големият производител на петрол и газ в света и не са застрашени от физически недостиг. Освен това страната разполага със стратегически петролен резерв, който може да бъде използван за ограничаване на ценовите скокове.

Европа обаче е в по-уязвима позиция. След енергийния развод с Русия ЕС купува петрол и газ на открития пазар и е силно зависим от пазарните цени. Европейската икономика расте слабо, за разлика от американската, и нов енергиен шок може да предизвика икономически и политически сътресения.

Войната започна в събота, а когато европейските пазари отвориха в понеделник, цените на газа скочиха с 20% спрямо петък.

"Скокът е голям, но сме виждали и по-големи", казва главният анализатор на Wood Mackenzie за европейския газов пазар Том Марзек-Мансер. Той припомня, че при предишната война с Иран през юни 2025 г. цените са били още по-високи и предупреждава:

"Колкото по-дълго продължи всичко това, толкова повече ще растат цените."

Колко сериозно? Със 130%, прогнозират анализаторите на Goldman Sachs. Ако блокадата на Ормуз продължи повече от два месеца, цените на газа в Европа могат да се утроят.

Катарският втечнен газ няма да може бързо да бъде заменен. САЩ, макар и най-голям производител, не могат да увеличат износа, тъй като терминалите работят на пределния си капацитет. А руският втечнен газ е под санкции.

Америка също няма да може лесно да пробие евентуална блокада. Тръмп отдавна обещава да реши по-малкия проблем - блокадата на Червено море от хуситите - но този ключов морски маршрут между Европа и Азия остава затворен.


