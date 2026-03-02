Войната срещу Иран ще е от полза за Кремъл и в ущърб на Европа

Войната на САЩ и Израел срещу Иран заплашва за дълго време да затвори Ормузкия проток - ключова артерия на световната икономика, през която светът получава от страните в Персийския залив около 20% от цялото си петролно и втечнено газово снабдяване. Прекъсванията вещаят проблеми за Европа, Америка и лично за Доналд Тръмп, но са изгодни за Русия, тъй като ще позволят на Кремъл да увеличи продажбите на петрол и да спечели милиарди за войната срещу Украйна.
Иран контролира северния бряг на тесния проток. Той многократно е заплашвал да го затвори в отговор на агресия от страна на САЩ и Израел, но не го е направил дори след убийството на висшето ръководство и няколко дни бомбардировки. Въпреки това корабоплаването на практика е спряло, тъй като превозвачите не искат да поемат риск, а застраховките рязко са поскъпнали.
Защо Ормузкият проток е толкова важен? Може ли Иран да го затвори?
"Ормузкият проток технически е отворен, но на практика е затворен за корабоплаване. Вече не става дума за абстрактна геополитическа рискова премия. Става дума за реални прекъсвания във физическите доставки", отбелязват експертите на компанията Kpler, която проследява движението на танкерите.
Как войната може да помогне на Кремъл
"Конфликтът съществено подобрява позициите на Русия на световния петролен пазар", смятат анализаторите на Kpler. "Смущенията в доставките на близкоизточен петрол ще принудят Индия и Китай да засилят зависимостта си от руските доставки."
През последните месеци тези основни купувачи на руски петрол намаляваха вноса под натиска на Запада, което принуди Русия още повече да понижава цените и да намалява износа. Въпреки това страната не успя да реализира целия санкциониран петрол, а милиони барели се "въртят" в морето в танкери от т.нар. сенчест флот в очакване на купувачи.
Ако Ормуз бъде затворен, светът ще се лиши не само от легалния близкоизточен петрол от Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт и Ирак, но и от контрабандния ирански петрол под санкции. С оглед на американската блокада срещу Венецуела Русия на практика ще остане единственият голям продавач на евтин "сенчест" петрол. При неизбежен ръст на световните цени за Москва ще стане по-лесно да пласира обемите, които в момента стоят блокирани в морето.
Експертът на Bloomberg по енергетика Хавиер Блас е категоричен: "Владимир Путин ще спечели от войната благодарение на ръста на цените на петрола и търсенето на руска санкционирана суровина. Купувач може да стане Индия, ако Белият дом си затвори очите."
Тръмп е настоявал Индия да прекрати вноса на руски петрол. Но ниските цени на бензина в САЩ в навечерието на ноемврийските избори за Конгреса може да се окажат по-важни за него.
Дори ако Тръмп продължи да изразява недоволство, Индия вероятно ще се върне към покупките на руски петрол, смятат анализаторите. S&P Global отбелязва, че стратегическите петролни резерви на Индия в момента са под нивото, препоръчано от Международната агенция по енергетика (IEA).
Китай през последните месеци активно увеличаваше резервите си, но също ще бъде готов да увеличи морския внос от Русия, ако Ормуз бъде блокиран, смятат експертите на Kpler.
"Прекъсванията представляват по-сериозна краткосрочна заплаха за Индия, която вероятно незабавно ще премине към руския петрол, предвид неговата достъпност и вече изградена логистика", пишат те. "Китай, който напоследък намаляваше вноса на руски петрол, вероятно ще изостави тази сдържаност, ако конфликтът продължи седмици."
Ползите за Русия не се изчерпват дотук
Смущенията в морските доставки дават на Кремъл надежда да запази тръбопроводните доставки за Европа. Но тук има две пречки.
Първо, ЕС подготвя пълно петролно ембарго срещу Русия и възнамеряваше да обяви подробностите през април. Нефтената криза не е най-подходящият момент за подобни решения.
Второ, основните европейски купувачи на руски петрол - Унгария и Словакия - вече повече от месец не получават суровина по тръбопровода "Дружба" през Украйна, който беше повреден от руски бомбардировки. Поради това те блокират нови санкции срещу Кремъл и отпускането на европейски кредит за Украйна.
ЕС предлага те да преминат към доставки по тръбопровод от морски терминал в Хърватия. Но ако заради проблемите в Ормуз морските доставки намалеят, този аргумент ще отпадне и ЕС може да бъде принуден да засили натиска върху Украйна да ремонтира тръбопровода по-бързо.
Как ще пострада Западът
Тръмп обеща на американците ниски цени и евтин бензин. Световна петролна криза не влиза в плановете му.
САЩ са най-големият производител на петрол и газ в света и не са застрашени от физически недостиг. Освен това страната разполага със стратегически петролен резерв, който може да бъде използван за ограничаване на ценовите скокове.
Европа обаче е в по-уязвима позиция. След енергийния развод с Русия ЕС купува петрол и газ на открития пазар и е силно зависим от пазарните цени. Европейската икономика расте слабо, за разлика от американската, и нов енергиен шок може да предизвика икономически и политически сътресения.
Войната започна в събота, а когато европейските пазари отвориха в понеделник, цените на газа скочиха с 20% спрямо петък.
"Скокът е голям, но сме виждали и по-големи", казва главният анализатор на Wood Mackenzie за европейския газов пазар Том Марзек-Мансер. Той припомня, че при предишната война с Иран през юни 2025 г. цените са били още по-високи и предупреждава:
"Колкото по-дълго продължи всичко това, толкова повече ще растат цените."
Колко сериозно? Със 130%, прогнозират анализаторите на Goldman Sachs. Ако блокадата на Ормуз продължи повече от два месеца, цените на газа в Европа могат да се утроят.
Катарският втечнен газ няма да може бързо да бъде заменен. САЩ, макар и най-голям производител, не могат да увеличат износа, тъй като терминалите работят на пределния си капацитет. А руският втечнен газ е под санкции.
Америка също няма да може лесно да пробие евентуална блокада. Тръмп отдавна обещава да реши по-малкия проблем - блокадата на Червено море от хуситите - но този ключов морски маршрут между Европа и Азия остава затворен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Българския народ е мъдър и е казал: ВСИЧКО СЕ ВРЪЩА!
Коментиран от #11
20:48 02.03.2026
2 ДрайвингПлежър
Последните данни за икономиката на ЕС - напомпена инфлация!
Аз колко пъти съм повторил, че война не се води с оръжия а със силна, устойчива, развита икономика?
20:57 02.03.2026
3 Последния Софиянец
20:58 02.03.2026
4 Българин
21:00 02.03.2026
5 ВВП
21:01 02.03.2026
6 Пич
21:01 02.03.2026
7 ВВП
Коментиран от #26, #29
21:02 02.03.2026
8 Джими
21:04 02.03.2026
9 Ту-ту
То във Венецуела петрол няма
И Путин ще продава все по-добре бриуянтните си зенитни установки
Аман бе, продажници
21:05 02.03.2026
10 Хахахахаха
21:07 02.03.2026
11 Ердоган
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Прав си, всичко се върща. От първите часове от окупацията на Украйна летяха иранските дронове Шахед, до сега 50000 ирански дрона са ударили Украйна....сега им се ВРЪЩА.
21:07 02.03.2026
12 Ами
затвори рафинерията си Ras Tanura след атака с дрон".
И това е само началото ... Така, че затварянето на
Ормузкия проток едва ли ще е най-големия проблем.
21:10 02.03.2026
13 Тръмп към Путин
21:12 02.03.2026
14 Не се заблуждавайте
Коментиран от #15, #16, #19
21:13 02.03.2026
15 Хахахахаха
До коментар #14 от "Не се заблуждавайте":Стига се излагай, както Иран излагат американската армия в момента, тръмпчо без нокти остана, разбра че за никакъв не става и той и американската му армия
21:15 02.03.2026
16 По Хайтов
До коментар #14 от "Не се заблуждавайте":Едно е да искаш, друго е да можеш а трето и четвърто е да го направиш.
Ако можеха да са г направили досега, с тактически, стратегически или някакви други удари.
21:16 02.03.2026
17 ООрана държава
21:17 02.03.2026
18 Тъпото руско говедо
Войната в Близкия Изток е започнала не без руска "помощ", защото на Путин му беше нужен конфликт, така че Америка да намали военната помощ към Украйна, сегашната агресия не прави изключение и тези изводи, че най-големия печеливш от война в Близкия Изток е Русия е много точен.
Русия е щастлива, когато другите държави са нещастни... нищо което да ни изненадва.
Коментиран от #31
21:21 02.03.2026
19 Ами
До коментар #14 от "Не се заблуждавайте":Гледал си много филми :)
Арабите вече звънят в Москва.
21:22 02.03.2026
20 Колективен руски крепостен
Коментиран от #22
21:23 02.03.2026
21 Лошото е че след месец война няма да има
21:23 02.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сатана Z
—❗️🇮🇱/🇺🇸/🇮🇷 НОВО: Израел вече смята, че войната може да продължи до Великден, т.е. средата на април
Първоначално Израел и Съединените щати прецениха, че операцията ще продължи 4 дни, докато режимът падне
21:28 02.03.2026
24 Жълтопаветен педофил
21:31 02.03.2026
25 ХА ХА ХА...
Коментиран от #27
21:35 02.03.2026
26 ХА ХА ХА...
До коментар #7 от "ВВП":то затова толкова добре се живее там... 40 % са на външни тоалетни (нужници в двора), а 38 % нямат чешма в къщата и се мият в легени.
21:40 02.03.2026
27 Хахахахаха
До коментар #25 от "ХА ХА ХА...":Ти си втория който показва, че моята теза е правилно, честито печелиш билет за елсперимент за слагане на мозъчна клетка
Коментиран от #28
21:44 02.03.2026
28 Първо, òди да ти сложат
До коментар #27 от "Хахахахаха":повечко мозъчни клетки, че не я чуваш граматиката на българския език и чак след това ръсѝ мозък. (Има българска поговорка: За себе си няма, на другите тръгнал да раздава.)
21:54 02.03.2026
29 фицо
До коментар #7 от "ВВП":За това и са цъфнали руснаците...Ще ги видиш до 6 месеца къде са руснаците...???
21:59 02.03.2026
30 Фейк на часа
Сигурно страдате от деменция и не си спомняте, че преди само преди два дена Израел започна войната и след това се включиха САЩ срещу Иран, а не обратното.
А преди три дена излязоха данни от посредниците в преговорите от Оман, че точно Иран под въздействие на Русия се съгласяват да прекратят военната си програма и да използват техния уран само за ядрена енергетика.
Дотук, Русия се е стараела да предотрати военния конфликт.
22:01 02.03.2026
31 Дино
До коментар #18 от "Тъпото руско говедо":Браво,бе ти си много прозорлив човече,а и много прав. Това се вижда и от друга планета,че и двете велики сили имат голяма изгода от цялата тази обстановка не че не са го договирили по между си при толкова лични разговори и срещи...да живей мира!!!
22:11 02.03.2026