Докато публично се кълнем в европейски ценности, задкулисно – тихо, на пръсти и на „коляно“ – България безропотно се нареди в коалицията на Доналд Тръмп „Съвет за мир“. Че вече май се оказа и грешка… Коалиция, в която от нас не зависи нищо, освен готовността да кимаме. Без дебат. Без позиция. Без достойнство. Въпреки ясно заявения европейски бойкот. Въпреки здравия разум. Въпреки собствената ни Конституция, ако щете. Някак изглежда като новинарска емисия за умопомрачени – да се даде нещо на журналята и хората.
И тук въпросът вече не е дали това е външнополитически провал. Въпросът е: откупуваме ли се? Откупуваме ли се за „Магнитски“?
Защото присъединяването към тази инициатива не идва от силна държава с легитимно управление, а от кабинет в оставка, излъчен от правителство, изметено от улицата. Решението е взето тайно, „на подпис“, в Министерския съвет – без обществено обсъждане, без официално съобщение, без дори елементарен опит за обяснение. По Борисов. По навик.
Същият този Борисов, около когото орбитира цялата властова архитектура. Същият този модел, в който Пеевски е неизговоримото име, а списъкът „Магнитски“ – срамната тайна, която всички се опитват да заметат под геополитическия килим. И когато виждаме как България „доброволно“ влиза в проект на Тръмп, срещу който Европа стои на дистанция, логичният въпрос е: какво точно се договаря и за кого?
По-късно – както винаги – Министерският съвет съобщава постфактум, че бил дал мандат за подпис, а парламентът тепърва щял да ратифицира. Същият този парламент, формиран с изборни нарушения, установени от Конституционния съд.
Ратификацията ще мине през ръцете на хора, които наричат гражданите „мръшляци“, които не желаят да слушат „Сульо и Пульо от незнайно къде“, които физически спират опозицията да говори. И точно те ще решават съдбовни въпроси на външната политика. Хора, които не би трябвало да решават нищо по-значимо от това дали да си купят хляб.
И всичко това ни се „продава“ като държавна политика. Като национален интерес. Като „за хората“.
Не. Това прилича на пазарлък. На опит за геополитическо откупуване. На жест към силния на деня с надеждата списъкът „Магнитски“ да стане по-къс, да изпаднат имена, демек. Или поне по-тих.
„За хората“ – но без хора.
„За държавата“ – но без държавност.
„За човека“ – и неговия „Магнитски“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
Коментиран от #9, #15
14:10 26.01.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #7
14:10 26.01.2026
3 Желязко
Коментиран от #60
14:11 26.01.2026
4 ШИШИ и БОКО
14:11 26.01.2026
5 Продавам хотел
14:11 26.01.2026
6 Спецназ
да не му се ожулят колЕната като
прави МИ-МИ на мекия на ТрАмпи!
14:12 26.01.2026
7 Хасковски каунь
До коментар #2 от "Атина Палада":Хубаво е да си мие устата след такава целуфка. Вони, направо фонИ
14:13 26.01.2026
8 Без дебат. Без позиция. Без достойнство.
милиарди за някакъв бутафорен гнусен "Съвета за мир" А иначе с години писахме и писахме нали?..... До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...и писахме и писахме и писахме ...Без дебат. Без позиция. Без достойнство.
Коментиран от #39
14:13 26.01.2026
9 честен ционист
До коментар #1 от "провинциалист":Мир на руски е многозначно понятие, а и на български. Занеш ли, какво означа мироглед?
14:14 26.01.2026
10 Хареса ми
14:14 26.01.2026
11 Новичок
Коментиран от #54
14:14 26.01.2026
12 ДрайвингПлежър
14:16 26.01.2026
13 Пич
14:16 26.01.2026
14 Опа
14:19 26.01.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "провинциалист":Не мирът не е сред американските ценности!
Тоя "Съвет за мир" не е за мир, а за пари! 190 държави - 190 милиарда годишно под разпореждане на пожизнен председател - тва и най-дивия диктатор не си го е мечтал! Пълна власт да сочи с пръст кой да бъде нападнат!
Вие полудели ли сте а одобрявате подобна крайна диващина!
14:19 26.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И кога точно да питам
14:21 26.01.2026
18 Желяско
Коментиран от #34
14:22 26.01.2026
19 ПОДПИСВАМ ВСИЧКО
14:23 26.01.2026
20 Евродебил
14:25 26.01.2026
21 писахме, и писахме, и писахме ...
Коментиран от #64
14:25 26.01.2026
22 павела митова
14:25 26.01.2026
23 Да припомним и позора от 2025 г.
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел. И тези същите нищожеста сега Съвет за мир ще ни говорят и с милиарди ще ни задлъжняват ..
14:27 26.01.2026
24 Тагарев Тошко
14:28 26.01.2026
25 маке..
Коментиран от #28
14:32 26.01.2026
26 Алф
14:33 26.01.2026
27 Хмм
14:35 26.01.2026
28 Мюмюн
До коментар #25 от "маке..":Изгрява заредено от изток, и на запад му пада батерията, викаш! Кажи за земята, че е плоска
14:36 26.01.2026
29 Нещата трябва да се казват в
Коментиран от #40
14:36 26.01.2026
30 Манчо
14:37 26.01.2026
31 !!!?
14:38 26.01.2026
32 ШЕФА
Коментиран от #50
14:40 26.01.2026
33 Не е така
14:40 26.01.2026
34 Хмм
До коментар #18 от "Желяско":тойсе бие в гърдите и че ни вкарал в този съвет, вече втори ден разасят конгресмена насам-натам, снимки, селфита, хвалби, но дали са споменали пеевски и магнитски, дори журналистите не смеят, ето в статията се използват уговорки,сами да се сетим, и това на кой ден, едва сега когато явно под натиск на ЕС започнаха да дават заден, че не е ратифициран и че следващото НС ще решава, дори нямат смелостта да го дадат в сегашното НС което е тяхно и ще го ратифицира
14:42 26.01.2026
35 ПИТАНКА
Нали правителството е в оставка, значи ли това, че могат да представляват сраната и да подписват документи
Иначе, даи сме в ЕС или е Новия съвет за мир,... правилно казвате , никой не ни пита за мнение, а само имаме с глава. Такка , не сме ли в разрез с европейските ценноси, за които така миеем на книга
14:43 26.01.2026
36 Левски
14:43 26.01.2026
37 Хмм
14:45 26.01.2026
38 Тома
14:48 26.01.2026
39 МИНУВАЧ
До коментар #8 от "Без дебат. Без позиция. Без достойнство.":Какво ти е виновен Р.Радев пък на тебе...а.
До вчера беше против, че бил поканен в Давос, сега да вземе отошение, АМИ АКО И ТОЙ Е СЪГЛАСЕН
Коментиран от #42
14:48 26.01.2026
40 Атлантическата гнусна ционистка сган
До коментар #29 от "Нещата трябва да се казват в":Сега се раздели на две. Но дали щеше да се раздели ако Урсулата беше подкрепила престъпните намерения на Тръмп ? А? Замисляли ли сте се ....Атлантизма е еманацията на нацизма...Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината
14:49 26.01.2026
41 Гого
14:49 26.01.2026
42 Радев някога
До коментар #39 от "МИНУВАЧ":Да си чул да се обявява или нещо да декларира относно геноцида извършен от нацистката държава Израел? НЕ нали? Като риба с години мълча и си налягаше парцалите. ...Същото нищожество е като другите
Коментиран от #44, #45
14:52 26.01.2026
43 Казуар
14:56 26.01.2026
44 да бе, да
До коментар #42 от "Радев някога":Не е работа на президента да коментира и изразява становище по въпроси, които са от компетентността на външно министерство. И без друго през цялото време го предизвикваха и дебнеха да сгафи, за да поискат отстраняването му от длъжност. От 23.01.2026 г. Радев може да се изказва като политик, а не като президент, и вероятно ще чуем какво мисли и по въпроса за случващото се в Близкия Изток.
Коментиран от #46
14:57 26.01.2026
45 Така си е. Факт
До коментар #42 от "Радев някога":Без позиция. Без достойнство. Това демонстрира Радев. По точно имаше една подла демонстрация на позиция когато отхвърча на минутата в синегогата след терористичният акт в Сидни. Дааа. Но никога в джамията не влезе смърта на десетки хилядите плестински деца да почете, нито пък някъде другаде нещо да каже.
Коментиран от #52
14:59 26.01.2026
46 Аре бре ... я пак помисли ?
До коментар #44 от "да бе, да":Не е ли работа на президента да коментира и изразява становище по международни въпроси, военни престъпления, тероризъм и геноцид? ...НЕ ама ДА. Но иначе да дрънка глупости в Синегогата може нали?
15:04 26.01.2026
47 един
Коментиран от #48
15:08 26.01.2026
48 Очевидно си от тези
До коментар #47 от "един":които подкрепят престъпният атлантизъм и нацисткият ционизъм. Това са си твой избор и мнение но не е нито логично нито морално.
15:15 26.01.2026
49 Промиване на мозъци
Коментиран от #53
15:16 26.01.2026
50 Да кажа
До коментар #32 от "ШЕФА":Интервю за работа : "Какви са положителните ви качества?",отговор --"Другите са по-некадърни от мен".Същата история и с лидерите на партиите в България. Ти ги питаш ,какво положително правиш/ ще направиш за хората,те започват с Борисов,Пеевски правят това и онова.
15:17 26.01.2026
51 Око
Коментиран от #57
15:18 26.01.2026
52 Боко
До коментар #45 от "Така си е. Факт":Факт е че напълнихте памперсите от Радев💩💩💩😂
15:21 26.01.2026
53 Хмм
До коментар #49 от "Промиване на мозъци":Тръмп е отменил санкциите на някакъв унгарец и в това им е надеждата
15:24 26.01.2026
54 ТА ТА ЯН
До коментар #11 от "Новичок":Най -страшното е , че вече отворихме вратата за сатанистите......,а злото с всеки изминал ден ден иска да ни плаши все повече и повече...А защо ..!?! Защото знае ,че срещу себе си има бездушни ,зомбирани земляни ,спящи сомнабули ,които никой и с нищо не би ги събудил....Кой е казал ,че българския ДУХ ще оцелее...
15:24 26.01.2026
55 Нехиs
Решениеро не е взето тайно, другарю, а с решение на МС и ще се подложи на ратификация от НС. Още нещо, другарю, по Конституция това правителство е легитимно и работи, докато бъде назначено служебно. Запознай се със законите, другарю!
Коментиран от #58, #59
15:25 26.01.2026
56 Мъжки и женски лесбийки
15:25 26.01.2026
57 Георги
До коментар #51 от "Око":да, да! Питай Дания, Гренландия и Канада.
15:27 26.01.2026
58 Така ли прави мафията
До коментар #55 от "Нехиs":(Решението е взето тайно) ? И няма решение на МС, и стенограма няма на сайта им качена
15:28 26.01.2026
59 Георги
До коментар #55 от "Нехиs":ама ваз центаджиите не може да ви се проследи мисълта. Сега, ако си с американците и тромб срещу зелю и ЕС копейка ли си, или ако си срещу американците, тромб и неговия съвет за мир си копейка?
Коментиран от #65
15:29 26.01.2026
60 Тапиро Мунчо
До коментар #3 от "Желязко":Е нема угодиа за вас.Хем нещете ЕС и урсулите,хем сега нещете Дончови съюзи.Е айде накрая решете какво искате.
15:30 26.01.2026
61 Цвете
15:31 26.01.2026
62 - върти се около или ОРБИТИРА
15:31 26.01.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Копейка си
До коментар #59 от "Георги":При всички варианти .
15:33 26.01.2026
66 гошо
15:38 26.01.2026
67 Зашо няма допитване до народа
15:39 26.01.2026
68 Атлантическата гнусна ционистка сган
15:40 26.01.2026
69 Цвете
15:43 26.01.2026