Новинарска емисия за умопомрачени

Новинарска емисия за умопомрачени

26 Януари, 2026 14:06

България безропотно се нареди в коалицията на Доналд Тръмп „Съвет за мир“

Новинарска емисия за умопомрачени - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Докато публично се кълнем в европейски ценности, задкулисно – тихо, на пръсти и на „коляно“ – България безропотно се нареди в коалицията на Доналд Тръмп „Съвет за мир“. Че вече май се оказа и грешка… Коалиция, в която от нас не зависи нищо, освен готовността да кимаме. Без дебат. Без позиция. Без достойнство. Въпреки ясно заявения европейски бойкот. Въпреки здравия разум. Въпреки собствената ни Конституция, ако щете. Някак изглежда като новинарска емисия за умопомрачени – да се даде нещо на журналята и хората.

И тук въпросът вече не е дали това е външнополитически провал. Въпросът е: откупуваме ли се? Откупуваме ли се за „Магнитски“?

Защото присъединяването към тази инициатива не идва от силна държава с легитимно управление, а от кабинет в оставка, излъчен от правителство, изметено от улицата. Решението е взето тайно, „на подпис“, в Министерския съвет – без обществено обсъждане, без официално съобщение, без дори елементарен опит за обяснение. По Борисов. По навик.

Същият този Борисов, около когото орбитира цялата властова архитектура. Същият този модел, в който Пеевски е неизговоримото име, а списъкът „Магнитски“ – срамната тайна, която всички се опитват да заметат под геополитическия килим. И когато виждаме как България „доброволно“ влиза в проект на Тръмп, срещу който Европа стои на дистанция, логичният въпрос е: какво точно се договаря и за кого?

По-късно – както винаги – Министерският съвет съобщава постфактум, че бил дал мандат за подпис, а парламентът тепърва щял да ратифицира. Същият този парламент, формиран с изборни нарушения, установени от Конституционния съд.

Ратификацията ще мине през ръцете на хора, които наричат гражданите „мръшляци“, които не желаят да слушат „Сульо и Пульо от незнайно къде“, които физически спират опозицията да говори. И точно те ще решават съдбовни въпроси на външната политика. Хора, които не би трябвало да решават нищо по-значимо от това дали да си купят хляб.

И всичко това ни се „продава“ като държавна политика. Като национален интерес. Като „за хората“.

Не. Това прилича на пазарлък. На опит за геополитическо откупуване. На жест към силния на деня с надеждата списъкът „Магнитски“ да стане по-къс, да изпаднат имена, демек. Или поне по-тих.


„За хората“ – но без хора.
„За държавата“ – но без държавност.
„За човека“ – и неговия „Магнитски“.


  • 1 провинциалист

    62 20 Отговор
    Явно мирът не е сред европейските ценности.

    Коментиран от #9, #15

    14:10 26.01.2026

  • 2 Атина Палада

    70 6 Отговор
    Голямото Д много иска да целува г..а на Тръмп-белким го изкара от Магнитски.....

    Коментиран от #7

    14:10 26.01.2026

  • 3 Желязко

    64 6 Отговор
    Костинбродски всичко прави подмолно , за сметка на българските граждани и държавата .

    Коментиран от #60

    14:11 26.01.2026

  • 4 ШИШИ и БОКО

    52 6 Отговор
    Последните ни издихания.

    14:11 26.01.2026

  • 5 Продавам хотел

    30 4 Отговор
    Ще си го взема без пари

    14:11 26.01.2026

  • 6 Спецназ

    38 7 Отговор
    На Желязков ще му подаря наколенки,
    да не му се ожулят колЕната като

    прави МИ-МИ на мекия на ТрАмпи!

    14:12 26.01.2026

  • 7 Хасковски каунь

    28 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Хубаво е да си мие устата след такава целуфка. Вони, направо фонИ

    14:13 26.01.2026

  • 8 Без дебат. Без позиция. Без достойнство.

    40 6 Отговор
    Позор ей... членски внос да плащаме сега
    милиарди за някакъв бутафорен гнусен "Съвета за мир" А иначе с години писахме и писахме нали?..... До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...и писахме и писахме и писахме ...Без дебат. Без позиция. Без достойнство.

    Коментиран от #39

    14:13 26.01.2026

  • 9 честен ционист

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Мир на руски е многозначно понятие, а и на български. Занеш ли, какво означа мироглед?

    14:14 26.01.2026

  • 10 Хареса ми

    20 5 Отговор
    Обективен коментар

    14:14 26.01.2026

  • 11 Новичок

    29 4 Отговор
    Типично за "Герберастите" винаги са подмолни и необразовани.Пфу...

    Коментиран от #54

    14:14 26.01.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    36 6 Отговор
    Желязков на съд за тая простотия! Крайно време е да има осъдени политици!

    14:16 26.01.2026

  • 13 Пич

    30 3 Отговор
    Това мисля и аз! Всеки управлявали и били опозиция в последните години са все тежки престъпници. Но сега положението не е - тути мафиози, а стана - тути клоуни !!! Толкова са жалки , че пред едните господари се откупуват със слугуване, пред другите господари се откупуват с милиарди за трета страна!!! Но.......пред народа си този път няма да успеят да се откупят, и ще бъдат наказани!!!

    14:16 26.01.2026

  • 14 Опа

    12 12 Отговор
    Няма по-хубаво нещо от това България да подкрепя и да участва в инициативи за мир.

    14:19 26.01.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Не мирът не е сред американските ценности!
    Тоя "Съвет за мир" не е за мир, а за пари! 190 държави - 190 милиарда годишно под разпореждане на пожизнен председател - тва и най-дивия диктатор не си го е мечтал! Пълна власт да сочи с пръст кой да бъде нападнат!
    Вие полудели ли сте а одобрявате подобна крайна диващина!

    14:19 26.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И кога точно да питам

    22 2 Отговор
    Е имало въобще решение на МС което да НЕ е било взето тайно, „на подпис“, в министерския съвет, без обществено обсъждане, без официално съобщение, без дори елементарен опит за обяснение. И да допълня и без стенограми от засеседанието на МС! Това е практика на атлантическите престъпници поне от 8 години. Дори се обявяват решения от заседания на МС когато доказано такова е нямало а министрите са пръснати по чужбина. И да не си мислите че от прокуратурата не знаят? Охоооо....знаят и още как ..и сизирани са били

    14:21 26.01.2026

  • 18 Желяско

    18 6 Отговор
    Да се биеш по гърдите че си вкарал страната в еврозоната, с в същото време да подпишеш договор противоречащ на нея е малко!!!! Не знам как да го нарека, сега сме троянците в ЕС!

    Коментиран от #34

    14:22 26.01.2026

  • 19 ПОДПИСВАМ ВСИЧКО

    18 3 Отговор
    Само ми оставете корупционния хотел.

    14:23 26.01.2026

  • 20 Евродебил

    16 3 Отговор
    Чакайте бе,някой да не ни е питал дали искаме да се пред и присъединяване към ЕСССР и НАТО?Проведе онзи римлянина масовата разграбаци,мадридски дедо и Кунева ликвидираха 4 ядрени блока и хоп в трапа с милярдите дългове щети и разруха...също и с еврото..също и с боташ..и украйнс.С организацията на тръмп съвет за мир,поне може да се сближим с Русия,Беларус и прочее надеждни партньори.Едно умно нещо свърши тоя с фонтаните,пък се снима и с Тръмп,а не с холограма.НАТО,ЕСССР,ЕВРО ,кокайна,оръжията и златните тоалетни за Киев да не идват без щети.1 милярд,комар ни ухапал.

    14:25 26.01.2026

  • 21 писахме, и писахме, и писахме ...

    8 6 Отговор
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    Коментиран от #64

    14:25 26.01.2026

  • 22 павела митова

    3 2 Отговор
    др. бойчето се опита да играе самостоятелно- оставката на правителството ," не ми се катери по гърба, пеевски прикали...." но явно някоя друга снимка,някой запис отново са го върнали в поза партер и прави каквото му заповядат ,така е мой - яхнат ли те отърване няма

    14:25 26.01.2026

  • 23 Да припомним и позора от 2025 г.

    14 3 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно че да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези гнусни хора още България управляват ей. Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел. И тези същите нищожеста сега Съвет за мир ще ни говорят и с милиарди ще ни задлъжняват ..

    14:27 26.01.2026

  • 24 Тагарев Тошко

    11 6 Отговор
    За 23 дена европейците разбраха че не може да се има доверие на българин! Сега сме черната овца в стадото!

    14:28 26.01.2026

  • 25 маке..

    11 4 Отговор
    Бравос бг-та..най после разбрахте че слънцето изгрева от изток и залезва на запад..и потом ноч и холод

    Коментиран от #28

    14:32 26.01.2026

  • 26 Алф

    9 9 Отговор
    Голям праз стана, нали не сме се наредили в съвет за война

    14:33 26.01.2026

  • 27 Хмм

    7 2 Отговор
    що така, водопадът продължава да се хвали, конгресмен поканили и се хвалят, хвалят пред него, споменалили са че всичко е за да свалят санкциите на националното богатство "дебелото Д", да не забравят че самолетите които купихме не спасиха цветанов и той подаде оставка, след като каза че никой не можел да го накаже и отиде в САЩ, не спаси иборисов, "печели" избори, а не може да стане премиер, а веч застана и срещу собствената си партия ЕНП в ЕС

    14:35 26.01.2026

  • 28 Мюмюн

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "маке..":

    Изгрява заредено от изток, и на запад му пада батерията, викаш! Кажи за земята, че е плоска

    14:36 26.01.2026

  • 29 Нещата трябва да се казват в

    5 4 Отговор
    Прав текст. А той е: Атлантическата гнусна ционистка сган с действията си застана на страната на престъпниците осъществили военни престъпления, международен тероризъм и геноцид. Направиха пореден опит да блокират инициативата за ДВЕ ДЪРЖАВИ. Всичко друго са подтобности. Дори и това, че опит направиха да ни откраднат 1 милиард долара удобно наречено "членски внос"

    Коментиран от #40

    14:36 26.01.2026

  • 30 Манчо

    8 3 Отговор
    Референдум за съвета за сигурност, хората да бъдат питани;)

    14:37 26.01.2026

  • 31 !!!?

    6 1 Отговор
    "Съвета за мир" - Дядовата ръкавичка на Доналд Тръмп !!!?

    14:38 26.01.2026

  • 32 ШЕФА

    8 1 Отговор
    Скоро ще има избори,идете и гласувайте за да не могат престъпниците и нац.предатели Тулупа и Прасето да продължат да грабят,а да отидат в затвора,още по добре два метра под .......... За 1 300 г история по голям из.од от ББ не се е раждал.

    Коментиран от #50

    14:40 26.01.2026

  • 33 Не е така

    4 1 Отговор
    По скоро е обида към ООНето, и Готиереш

    14:40 26.01.2026

  • 34 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Желяско":

    тойсе бие в гърдите и че ни вкарал в този съвет, вече втори ден разасят конгресмена насам-натам, снимки, селфита, хвалби, но дали са споменали пеевски и магнитски, дори журналистите не смеят, ето в статията се използват уговорки,сами да се сетим, и това на кой ден, едва сега когато явно под натиск на ЕС започнаха да дават заден, че не е ратифициран и че следващото НС ще решава, дори нямат смелостта да го дадат в сегашното НС което е тяхно и ще го ратифицира

    14:42 26.01.2026

  • 35 ПИТАНКА

    3 1 Отговор
    ПАК СМЕ НА ГРЕШНАТА СТРАНА ЛИ...
    Нали правителството е в оставка, значи ли това, че могат да представляват сраната и да подписват документи
    Иначе, даи сме в ЕС или е Новия съвет за мир,... правилно казвате , никой не ни пита за мнение, а само имаме с глава. Такка , не сме ли в разрез с европейските ценноси, за които така миеем на книга

    14:43 26.01.2026

  • 36 Левски

    9 4 Отговор
    Браво на автора. Другото е лицемерие и раболепчене.

    14:43 26.01.2026

  • 37 Хмм

    6 1 Отговор
    Тръмп каза, че може да излязат от ООН и НАТО и ние ли ще го правим

    14:45 26.01.2026

  • 38 Тома

    6 1 Отговор
    За управляващата политическа мафия народа са овце

    14:48 26.01.2026

  • 39 МИНУВАЧ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Без дебат. Без позиция. Без достойнство.":

    Какво ти е виновен Р.Радев пък на тебе...а.
    До вчера беше против, че бил поканен в Давос, сега да вземе отошение, АМИ АКО И ТОЙ Е СЪГЛАСЕН

    Коментиран от #42

    14:48 26.01.2026

  • 40 Атлантическата гнусна ционистка сган

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Нещата трябва да се казват в":

    Сега се раздели на две. Но дали щеше да се раздели ако Урсулата беше подкрепила престъпните намерения на Тръмп ? А? Замисляли ли сте се ....Атлантизма е еманацията на нацизма...Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    14:49 26.01.2026

  • 41 Гого

    5 6 Отговор
    Руските подметки се активираха

    14:49 26.01.2026

  • 42 Радев някога

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "МИНУВАЧ":

    Да си чул да се обявява или нещо да декларира относно геноцида извършен от нацистката държава Израел? НЕ нали? Като риба с години мълча и си налягаше парцалите. ...Същото нищожество е като другите

    Коментиран от #44, #45

    14:52 26.01.2026

  • 43 Казуар

    9 0 Отговор
    Като се вдигна шум за съвета Бойко както винаги отстъпи назад и ще бъде одобряван от друг парламент. Поредно доказателство, че е фурнаджийска лопата.

    14:56 26.01.2026

  • 44 да бе, да

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Радев някога":

    Не е работа на президента да коментира и изразява становище по въпроси, които са от компетентността на външно министерство. И без друго през цялото време го предизвикваха и дебнеха да сгафи, за да поискат отстраняването му от длъжност. От 23.01.2026 г. Радев може да се изказва като политик, а не като президент, и вероятно ще чуем какво мисли и по въпроса за случващото се в Близкия Изток.

    Коментиран от #46

    14:57 26.01.2026

  • 45 Така си е. Факт

    2 6 Отговор

    До коментар #42 от "Радев някога":

    Без позиция. Без достойнство. Това демонстрира Радев. По точно имаше една подла демонстрация на позиция когато отхвърча на минутата в синегогата след терористичният акт в Сидни. Дааа. Но никога в джамията не влезе смърта на десетки хилядите плестински деца да почете, нито пък някъде другаде нещо да каже.

    Коментиран от #52

    14:59 26.01.2026

  • 46 Аре бре ... я пак помисли ?

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "да бе, да":

    Не е ли работа на президента да коментира и изразява становище по международни въпроси, военни престъпления, тероризъм и геноцид? ...НЕ ама ДА. Но иначе да дрънка глупости в Синегогата може нали?

    15:04 26.01.2026

  • 47 един

    3 8 Отговор
    Човек като чете приматските коментари тук може да си помисли, че Украйна нападна Русия и че Израел пръв нападна хамасовските терористи.

    Коментиран от #48

    15:08 26.01.2026

  • 48 Очевидно си от тези

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "един":

    които подкрепят престъпният атлантизъм и нацисткият ционизъм. Това са си твой избор и мнение но не е нито логично нито морално.

    15:15 26.01.2026

  • 49 Промиване на мозъци

    5 4 Отговор
    Какво е това насаждане че от нас нищо не зависи Малки сме Само ще кимаме с глава Заради Магнитски било Дрън Дрън Те Щатите сутрин и вечер си лягат с Магнитски и се чудят какво да правят с Пеевски Смях

    Коментиран от #53

    15:16 26.01.2026

  • 50 Да кажа

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "ШЕФА":

    Интервю за работа : "Какви са положителните ви качества?",отговор --"Другите са по-некадърни от мен".Същата история и с лидерите на партиите в България. Ти ги питаш ,какво положително правиш/ ще направиш за хората,те започват с Борисов,Пеевски правят това и онова.

    15:17 26.01.2026

  • 51 Око

    0 2 Отговор
    По добре с Тръмп отколкото с дъртата , джендърска хунта от еСЕС👌

    Коментиран от #57

    15:18 26.01.2026

  • 52 Боко

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Така си е. Факт":

    Факт е че напълнихте памперсите от Радев💩💩💩😂

    15:21 26.01.2026

  • 53 Хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Промиване на мозъци":

    Тръмп е отменил санкциите на някакъв унгарец и в това им е надеждата

    15:24 26.01.2026

  • 54 ТА ТА ЯН

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Новичок":

    Най -страшното е , че вече отворихме вратата за сатанистите......,а злото с всеки изминал ден ден иска да ни плаши все повече и повече...А защо ..!?! Защото знае ,че срещу себе си има бездушни ,зомбирани земляни ,спящи сомнабули ,които никой и с нищо не би ги събудил....Кой е казал ,че българския ДУХ ще оцелее...

    15:24 26.01.2026

  • 55 Нехиs

    2 4 Отговор
    Пак някой руски трол се е упражнил да плюе в този материал.
    Решениеро не е взето тайно, другарю, а с решение на МС и ще се подложи на ратификация от НС. Още нещо, другарю, по Конституция това правителство е легитимно и работи, докато бъде назначено служебно. Запознай се със законите, другарю!

    Коментиран от #58, #59

    15:25 26.01.2026

  • 56 Мъжки и женски лесбийки

    2 0 Отговор
    Взели да спорят за марките вибратори. Ей тва е то тва

    15:25 26.01.2026

  • 57 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Око":

    да, да! Питай Дания, Гренландия и Канада.

    15:27 26.01.2026

  • 58 Така ли прави мафията

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Нехиs":

    (Решението е взето тайно) ? И няма решение на МС, и стенограма няма на сайта им качена

    15:28 26.01.2026

  • 59 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Нехиs":

    ама ваз центаджиите не може да ви се проследи мисълта. Сега, ако си с американците и тромб срещу зелю и ЕС копейка ли си, или ако си срещу американците, тромб и неговия съвет за мир си копейка?

    Коментиран от #65

    15:29 26.01.2026

  • 60 Тапиро Мунчо

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Желязко":

    Е нема угодиа за вас.Хем нещете ЕС и урсулите,хем сега нещете Дончови съюзи.Е айде накрая решете какво искате.

    15:30 26.01.2026

  • 61 Цвете

    3 2 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ЗА СИЛНАТА СТАТИЯ. НЯМА ПОВЕЧЕ КАКВО ДА СЕ КОМЕНТИРА. 👍👏🇧🇬

    15:31 26.01.2026

  • 62 - върти се около или ОРБИТИРА

    0 0 Отговор
    - върти се около или ОРБИТИРА --- направо МИсингира, нали?

    15:31 26.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Копейка си

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Георги":

    При всички варианти .

    15:33 26.01.2026

  • 66 гошо

    1 0 Отговор
    Сламеният човек няма никакво достойнство.Държанка е на Свинята.

    15:38 26.01.2026

  • 67 Зашо няма допитване до народа

    2 0 Отговор
    К акто прави, например, един Орбан

    15:39 26.01.2026

  • 68 Атлантическата гнусна ционистка сган

    1 0 Отговор
    Сега се раздели на две за да се правят на алтернатива на нещо. Трябва обаче на тях да се гледа като едно цяло. Ламя мамник с няколко кратуни за рязане. Все тая. Всички атлантици са еднакво вредни, продажни, аморални и крадливи.

    15:40 26.01.2026

  • 69 Цвете

    0 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ЗА СИЛНАТА СТАТИЯ. НЯМА ПОВЕЧЕ КАКВО ДА СЕ КОМЕНТИРА. 👍👏🇧🇬

    15:43 26.01.2026