Христофор Караджов: Американската демокрация може да не преживее следващите 3 години

8 Февруари, 2026 11:20, обновена 8 Февруари, 2026 10:25 2 044 26

  • христофор караджов-
  • сащ-
  • тръмп

Трябва да разбере, че подобен болшевизъм е зараза, заяви преподавателят по журналистика в Калифорнийския университет

Христофор Караджов: Американската демокрация може да не преживее следващите 3 години - 1
Снимка: Инстаграм
БНР БНР
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За какво е знак ареста на журналиста Дон Леман, докато отразява протест в Минесота, и уволняването на над 300 журналисти от "Вашингтон пост", собственост на Джеф Безос и какво следва за медиите и обществото в САЩ, коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет.

Казусът Дон Лемън

"Дон Лемън отразяваше една църква в Минеаполис, където имаше протести, защото пасторът – според различни информации – е бил част от протекционната полиция ICE. Пред църквата имало протестиращи. Дон Лемън влиза с някои от тях вътре, като журналист, интервюира пастора, говори с други хора, излиза – и след това му повдигат обвинение.

Той беше арестуван, прекара няколко часа задържан и след това се яви по-рано през седмицата в съда, за да чуе формалните обвинения. А те са по един закон, който е създаден преди години, за да предотврати спиране на противниците на абортите, които са се опитват насила да възпрепятстват жени да влязат в клиниките. По някаква причина в него е вписана и клауза, че не може да се възпрепятстват и хора, които отиват да изповядват религията си.

Всичко е контекстуално. Зависи какво си направил. Ако си препречил входа, ако си блъснал някого – това е едно. Дон Лемън е влязъл, за да разговаря с хората вътре в църквата, включително с пастора. Има интервю, което може да се намери в YouTube – говори с пастора, пита го дали работи за имиграционните власти, пита хора в църквата за различни неща.

Аз мисля – и повечето експерти смятат – че това дело ще утихне, но се използва като мини "дело-бухалка", за да се сплашват журналистите. Друга причина не виждам."

От какво правителството "пази" гражданите

"Аз мисля, че най-вече трябва да ги пази от себе си, защото толкова инвазивна и агресивна държавна намеса във всички области – от медиите до бизнеса – в американската история просто не е имало. Това е пълен болшевизъм, като действие. И абсолютно пълно узурпиране на властта във всичките ѝ форми. Това се случва в момента.

Действията срещу Лемън са "бухалка" – защото е страховито държавата да те обвини и задържи. Всяка държава – е много мощен инструмент, когато се насочи към отделния човек. Дори само обвинението, разходите за адвокати, нервите – това е огромен тормоз, дори когато делата са абсолютно безпочвени.

Доналд Тръмп и журналистите

"Не знам дали слушателите са проследили колко пъти президентът, на всеки въпрос – особено от жени журналисти – реагира първо, като се опитва да избегне темата, а после пита: "От коя медия сте? А, CNN – тази медия – отвратителна." На Кейтлин Конър, която е може би най-добрият телевизионен журналист в момента в САЩ, ѝ каза: "Защо не се усмихваш? Не съм те виждал да се усмихваш." Преди това беше казал на друга журналистка, че е дебела. Значи, Бойко Борисов не може да направи такова нещо – той казва на всички колективно "мисирки", но не се е обърнал към една журналистка и да ѝ каже лично "каква мисирка си". Делян Пеевски не е бил, извинявайте за израза, такова животно с журналистите.

Тръмп е на вселени нагоре от всичко, което съм можел да си представя, и не знам как да го опиша. Но началото е – натиск, който създава нежелание у журналиста да задава въпроси. Това се постига с подобно нещо. Какви нерви трябва да имаш като журналист, когато на всеки въпрос, който задаваш на президента – спокоен, резонен, в рамките на нормална пресконференция – получаваш моментално лична атака. Говорим за президента на Съединените щати, който се държи по този начин. Ужасно е."

Пасторът е бил част от ICE – нормално ли е за Съединените щати

"Не е нормално. Няма ограничения пасторът да работи допълнително – пасторството може да му е занимание за уикенда. Но дисонансът е огромен. И в момента е още по-голям. А и Първата поправка гарантира свобода на религията и свобода от религията, както и разделяне на държавата и религията. Аз не знам за много случаи, в които пастори да са били част от държавна силова структура – това е полицейска работа. Част от имиграционната полиция. Така че темата е напълно легитимна за журналистическо разследване."

Събужда ли се реален страх от това агресивно поведение към журналистите в Щатите.

"Страх се събужда най-вече у собствениците на медиите, което е важно. Самите журналисти знаят, че работят на страната обществото. Например около 15-20% от американците смятат, че убийството на Алекс Прети в Минеаполис е било оправдано. Това е малък процент. Тоест дори част от най-лоялните привърженици на президента смятат, че това не е окей.

Президентът успя през годините, от 2015 насам, да създаде две големи линии на недоверие. Едната е към медиите – той постоянно обясняваше колко са лоши журналистите, как го злепоставят. Това оставя следа. Другата е недоверието към изборите. При предишни администрации около 15% са смятали, че изборите може да са нечестни. В момента процентът е много по-висок – над 35%. Което е стряскащо.

Уволнените журналисти от Washington Post – част от отношението към медиите или икономическо решение?

"Не е икономическо решение. Какво икономическо решение за човек, който има стотици милиарди? Някой беше смятал, че Безос може всеки ден да гори по един милион долара и ще му стигнат за стотици години. Това е решение, основано на страха, който Безос има от президента.

Когато Безос купи вестника, той беше добър собственик. Увеличи редакцията – от 400-500 души стигнаха до около 1000. Разшириха кореспондентските бюра. Марти Барон, главният редактор тогава, един от най-уважаваните американски журналисти, казва, че Безос никога не е нарушавал редакционната независимост. Washington Post процъфтяваше.

Откакто президентът се върна на власт, Безос е станал негов слуга, роб, подлога – не знам как да го нарека. Даде десетки милиони за реклама на документалния филм на Мелания, което си е чист подкуп. И сега започва да удря и вестника, който притежава.

Марти Барон казва, че по този начин обществото ще бъде лишено от реална, основана на факти журналистика в нашите общности по света.

А защо го прави Безос? Защото Amazon има огромни държавни поръчки. Едната посока са сървърите и облачните услуги за държавни институции, включително много чувствителни като ФБР. Това са контракти за милиарди годишно. Другата е космическата програма на Безос, която той иска да получава държавни поръчки, както SpaceX. И понеже президентът може да го отреже много лесно и от двете места, на Безос му треперят мартинките.

Цялото разклащане на този уважаван, реномиран инструмент за постоянно разследване на властта и държане на властта в напрежение – това е, което се случва.

Защото Washington Post имаха възможност да направят много неща. New York Times направиха много реформи, промениха много, дигитализираха се и всъщност се справят много добре. Post закъсняха с някои реформи – финансово, организационно, особено в дигитализацията и в области като подкастите. Но Безос, като шеф на една от най-големите технологични компании, част от голямата седморка заедно с други гиганти, можеше да промени това. Или може да го промени и сега. За него това са джобни пари. Не е икономически въпрос. Въпросът е страх. Първата стъпка на всеки кандидат-авторитарен управник е да овладее медиите. Това е станало в Русия, това е станало в Унгария. Тези рецепти не са написани вчера. Навсякъде са едни и същи. Това е, което президентът постепенно прави. Това е посоката на 250-годишната демокрация."

Има ли връщане назад

"Проблемът е, че когато институциите се разрушат, много трудно се възстановяват. Другият проблем е махалото. Америка, която сега е в едната крайност, след три години може да отиде в другата – на Мамдани – радикално лява, с друг тип авторитаризъм. Това е реална опасност – от едната крайност да се люшнеш в другата.

Но най-вече – всички тези неписани правила, които президентът разрушава. Включително това, което се случи на 6 януари 2021 година – оспорването на изборите, опитът за метеж. Това е абсолютно безпрецедентно в американската история. Потъпкани са толкова много неписани правила. Винаги е имало недоволни от изборите – Никсън през 60-та, Ал Гор през 2000-та – но всички приемат резултата, без да ровят до край, без ексцесии. В интерес на приемствеността, на сменяемостта. Демокрацията е на първо място.

А президентът Тръмп е този, който разби това и много други такива неща – цялостното му поведение, начинът, по който се държи.

Просто сме отишли толкова далеч, а е минала само една година. Не знам какво може да се случи за още три. Ами ако решат да сложат войски или имиграционни агенти пред всеки избирателен пункт, както се заканваха? Или да федерализират изборите, което нарушава Конституцията, защото изборите в Америка са задача на местните власти? И много други неща. Така че не съм сигурен, че американската демокрация просто може да преживее тези три години. И че нещата могат да се върнат обратно.

Какво трябва да разбере обществото

"Трябва да разбере, че подобен болшевизъм е зараза. Че не може разумни искания – например сигурност по границите или за имиграционна реформа – да бъдат оправдание за методи, които разрушават демокрацията. Обществото трябва да разбере, че тонът, подходът, методите, неписаните правила имат огромно значение. Дори по-голямо от писаните.

В Живковската конституция беше записано, че всеки има право на свобода на словото, но нищо хубаво не се случваше на тези, които си упражняваха свободата на словото, както отлично знаеш.

И уважението към медиите, към журналистите, към хората, които ти задават въпроси, е много важно. Както е важно уважението към политическия противник. Както е важно уважението към различните групи в обществото. Агресивността, тонът на нетърпимост, разединението, което президентът започна от самото начало на политическата си кариера – те дават негативни резултати."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    11 7 Отговор
    ДО ТОГАВА -ЕВРОПЕИСКАТА -------ТУ ТУУУУУУ

    Коментиран от #24

    10:28 08.02.2026

  • 2 БеГемот

    5 3 Отговор
    Бай Дончо първи император ,Цезар ,август ....

    10:29 08.02.2026

  • 3 Сталин

    14 6 Отговор
    "Не виждам много бъдеще за американците в тяхната разложена страна ,те имат своите расови проблеми,проблемът със социалните неравенства . Чувствата ми срещу американизма са чувства на омраза и дълбоко отвращение ,всичко в поведението на американското общество разкрива,че неговата половина е юдеизирана и другата половина негроизирана.Как някой може да очаква такава държава да издържи?"

    Адолф Хитлер

    10:31 08.02.2026

  • 4 Абсолютно вярна статия!

    8 17 Отговор
    Тръмп путинизира САЩ.

    Нещо подобно предстои сега и в България.

    Коментиран от #6

    10:32 08.02.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    АНАРХИСТИТЕ НЯМАТ НИЩО ОБЩО С БОЛШЕВИКИТЕ
    ИЛИ ПЪК ХРИСТИЯНСТВОТО
    ....
    ТЕ СЪЗДАВАТ АНАРХИЯ ЗА ДА МОГАТ
    БОГАТИТЕ ДА КРАДАТ ОЩЕ ПОВЕЧЕ :)
    .....
    А АМЕРИКАНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ Е МЪРТВА
    ЗАЩОТО ПОЛУЛАЦИЯТА ТАМ Е ПРЕВЪРНАТА В НЕОБРАЗОВАНА
    И СЪОРВЕТНО НЕЦИВИЛИЗОВАНА СГАН :)
    .....
    СЪЩОТО - НИСКОТО НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ Е ПРИЧИНА И ЗА
    СЛУЧВАЩОТО СЕ В БЪЛГАРИЯ - РАЗЛИКАТА Е ЧЕ В БГ СА ЖЕРТВИ НА
    ПРОСТИ ХОРА КАТО ОБАМА И БАЙ ДОНЬО

    10:36 08.02.2026

  • 6 Е да де,

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "Абсолютно вярна статия!":

    Ако пак гласувате за Борисов и Пеевски или изобщо не отидете да гласувате, което е същото, със сигурност същото ще предстои и в България. Не можеш нищо да не правиш за да защитиш собствените си интереси, а всеки път да чакаш някой друг да го направи вместо теб и накрая да си доволен.

    Коментиран от #7, #20

    10:47 08.02.2026

  • 7 Същото предстои и в България

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Е да де,":

    на Радев.
    Нещо не си разбрал.

    10:49 08.02.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 5 Отговор
    Няма такова понятие" Американска демокрация" Има- "Диктатура на Едрия капитал"

    10:54 08.02.2026

  • 9 Доналд Тръмп офишъл

    15 6 Отговор
    Спирай глупавите си коментари, да не излетиш от САЩ.

    11:06 08.02.2026

  • 10 Бай Ганьо

    10 2 Отговор
    САЩ е най комунистическата автокрация режим цензура убиват хора за нищо никакви права ..тя е като Северна Корея...и нападат други държави като крадат богатствата им...

    Коментиран от #17

    11:09 08.02.2026

  • 11 това се получи

    6 6 Отговор
    Идол на Тръмп е Путин !Или с прости думи....роди се Тръмпутин.!

    11:17 08.02.2026

  • 12 В България

    5 3 Отговор
    Хващаш няколко учещи младежи да се заядат с полицията и си подготвен с камерата.Ако всичко е по план,може и да не свалиш правителството но ще размътиш водата.

    11:19 08.02.2026

  • 13 Ами

    10 3 Отговор
    Когато либералфанатиците ревът, това означава че това е правилният път.

    11:23 08.02.2026

  • 14 Хахаха

    3 3 Отговор
    Този е платен Соросоид!

    11:24 08.02.2026

  • 15 Ел Кондор паса

    3 0 Отговор
    И в други държави има Пастори част от държавната структура. Има полицаи, които са Пастори и това е напълно приемливо и нормално. Властващите са най-отгоре в пирамидата и си правят каквото си искат, защото си мислят че никой няма да им търси сметка. Ако имаха БОГА в себе си, щяха да мислят за народа и да не са корумпирани.

    11:26 08.02.2026

  • 16 Бай Тошо

    6 1 Отговор
    А в България как е последните 15-20 години, няма видима разлика. Демагогия, наглост и безобразна простотия. И на някои им им харесва, или им е изгодно та продължават да подкрепят тази простотия.

    11:27 08.02.2026

  • 17 а бе..

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Ганьо":

    Ганьовец,да не си член на карлуковскио диспансер.я кажи коя държава е нападнала северна корея и колко богатства е откраднала от съседите си,пхенянците хем че са по големи,хем и по силни от сеулците-оти граничат и с масква и пекине..

    11:35 08.02.2026

  • 18 а ма..

    4 2 Отговор
    Караджова,много ти се сака ти и урсулците да дойде некой като байдан деменцията-дека не помни колко млрда е сложил в гушата на зеления мухал..да ама не ядець и тоо от среднио за дъртио джендър урсул и мелезо калас и за бгбандерските спичвачки как тебя

    11:41 08.02.2026

  • 19 Няма драма

    0 0 Отговор
    Всичко е наред.

    12:05 08.02.2026

  • 20 Незнайко

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Е да де,":

    Кажи защо да ходя да гласувам,когато ми се предлага само едно ,независимо от наименуванието му. Все още не съм субект,а жив човек!

    12:08 08.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дзак

    0 0 Отговор
    Здравейте, помните ли играта "Развален Телефон"?

    12:14 08.02.2026

  • 23 Иван

    2 0 Отговор
    Горкия седнал да се притеснява за САЩ ти по добре се притеснявай утре какво ще ядеш защото не останаха работници и няма никакво производство политолози социолози и инфлуенсър и дотам

    12:15 08.02.2026

  • 24 ИСТИНАТА

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    След аутопсията отдавна вече е ясно дали е ритуално самоубийство или екзекуция в Хижата край Петрохан.
    Но на медиите и на службите е наредено да шикалкавят.
    Защото екзекуторите са хора на бандита Борисов.
    Заради разкрит му наркоканал.

    Да припомним ликвидирането на разследващият журналист Младен Дочев,
    разкрил амфетаминната афера на Борисов.

    Движение на гражданите, Приятели на Слънцето

    Слава Україні! Героям слава!

    12:21 08.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Цвете

    1 0 Отговор
    ЧЕТЕЙКИ СТАТИЯТА ИМАХ УСЕЩАНЕТО, ЧЕ КАРАДЖОВ ГОВОРИ ЗА РУСИЯ. А ВЕЛИКАТА АМЕРИКА ЗАПРИЛИЧА НА ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВА. МАЙ НЯМА ДА ГО ИЗДЪРЖАТ ДЪЛГО ТОВА.

    13:06 08.02.2026