Точно сега ли е моментът да търсим кусури в националния проект и символи? Да клатим лодката, която е едва сглобена

"А Иисус, като знаеше техните мисли, им каза: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си, няма да устои."
Матей 12:25
Тази година избрах да бъда кратък и директен за днешния ден. Светът гори и историята се връща брутално и бързо. Всичко става отново възможно на световната сцена, дори немислимото. В такива времена слабите, разединените, неуверените държави и народи винаги са били изяждани от силните или са затъвали в калта на собствената си инертност.
Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
Националните празници не са нещо свещено. Те не са някаква непроменима догма - за тези неща си имаме вяра. Те са нещо прагматично с конкретна функция, както е целият национален проект с всичките му символи, митове и пантеон - а именно това да ни обединява. Да ни държи сплотени и организирани, за да сме способни и гъвкави в бурните и опасни води на историята. Затова тази година се обръщам към онези, на които не им харесва точно днешната дата за национален празник, или на които им е вече все тая, или на които им е писнало от "патрЕотарство":
Замислете се малко и се огледайте какво става по света. Точно сега ли е моментът да си търсим кусури в националния проект и неговите символи? Да клатим лодката, и без това дървена, едва сглобена, на която сме се накачулили 6 млн души в един все по-бурен океан? Да се караме баш за най-основните ни символи, да разделяме нашия общ "дом против себе си", докато войни вече се водят през месец и то недалеч точно от нашите граници? Сега ли точно?
Стегнете се. Ако ви дразни нещо в контекста на празника - стиснете зъби. Ако ви мързи, "щото нали то всяка година..." - честитете поне на близките. Както и да се чувствате - най-малкото не всявайте раздор от желание всеки да е вечна контра. Помислете отговорно за ситуацията, в която се намираме като малък народ в слаба държава, и аджеба - отбележете си поне националния празник, ВЕДНЪЖ в годината, та да имаме поне едно останало нещо, което да ни обединява. Приключим ли и с тези, последни национални котви, този наш общ дом "няма да устои" на времената, които се задават.
А на всички останали, които нямат нужда от този текст - честит, национален празник!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
13:02 03.03.2026
2 БОЦ - ко
За многото е със кавички !!!
13:03 03.03.2026
3 Сталин
Коментиран от #8, #11
13:04 03.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 евалата чалгопитеци
13:07 03.03.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Въпрос":Полковник О,донъл от НАТО каза да не се тревожим.Батарея Пейтриът в Турция ще пресреща ирански ракети към България.
Коментиран от #21
13:07 03.03.2026
7 Ватенка
13:08 03.03.2026
8 хе хе
До коментар #3 от "Сталин":Прехода към Демокрация в България започна на 1.1.2026 година с окончателната интеграция на България в Европейския съюз.
Коментиран от #14, #17, #26
13:09 03.03.2026
9 Стснчев
13:10 03.03.2026
10 Няма значение
13:11 03.03.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Сталин":Дано има учебници по
История НА България,
а не само книжки с
История ЗА България❗
13:12 03.03.2026
12 Ттт
13:13 03.03.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:13 03.03.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "хе хе":На 01.01.2026.г. България окончателно ЗАГУБИ своята независимост❗
За НЕуките някой си Ротшилд беше казал:
" Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"
Е, НЕнашите продажници му дадоха това ‼️
13:15 03.03.2026
15 Професори, академици създали БАН да ни о
Ама не останаха образовани хора тука ди ви го обяснят...
Коментиран от #23
13:17 03.03.2026
16 Шкварка
13:17 03.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Да си
13:18 03.03.2026
19 Българка
13:19 03.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Един
13:20 03.03.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Професори, академици създали БАН да ни о":И да решат 30 февруари да е национален празник - пак ще има разделение❗
13:22 03.03.2026
24 И Шкварек
Никой не оспорва празника. Който иска да празнува. Демокрация, братчед.
13:23 03.03.2026
25 крестиана zaшкварек
Коментиран от #27
13:26 03.03.2026
26 АГАТ а Кристи
До коментар #8 от "хе хе":Това , сегашното е ПСЕВДО ДЕМОКРАЦИЯ.
Навсякъде се проведе ЛУСТРАЦИЯ.
Само тук не се проведе, защото комунягите се преродиха плюс в БСП, а и в СДС. Когато комуниста Боко разполагаше с всички власти, защо не събори МОЧА и оня над Пловдив ??? Защо не гласуваха закон за ЛУСТРАЦИЯТА.?
Дано и ти някога да разбереш ЗАЩО !!!
13:27 03.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мъдро
Важното е да съхраним българския дух и стремежа си към независимост и национално обединение. Само така ще издържим и този път.
И дано най-после си научим уроците и да се поучим от грешките, а не да ги замитаме под килима и да се оправдаваме, че нямало как по друг начин да действаме. В конституцията на новата ни държава трябва да турим железни принципи, които категорично да преграждат възможността на шепа предатели да отдават държавен суверенитет без изричното съгласие на българския народ.
Коментиран от #29
13:31 03.03.2026
29 Какво трябва
До коментар #28 от "Мъдро":да издържим и този път...
И кво му е на суверенитета ни?
Коментиран от #30
13:35 03.03.2026
30 Законите
До коментар #29 от "Какво трябва":ни ги спускат от чужбина. Какъв суверенитет е това? Това означава, че де факто нямаме самостоятелна държавност.
Коментиран от #31, #37
13:38 03.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Край
Коментиран от #34, #36
13:40 03.03.2026
33 Тодор Колев
13:41 03.03.2026
34 Путин гол до кръста на пони
До коментар #32 от "Край":Точно така товариш. И ще ти кажа защо! Защото истинските българи са само задунайците!
13:43 03.03.2026
35 Тодор Живков
Коментиран от #39
13:46 03.03.2026
36 Атина Палада
До коментар #32 от "Край":Истинските българи са : коZтадин коZтадинов, Zuмен радеV, Zеогри Zергов, Zойко Zорисов.....
13:50 03.03.2026
37 Знайно е, че
До коментар #30 от "Законите":на Учредителното събрание, нашите деци са реципирали нашата Конституция от белгийската /френската/ такава. Въпреки съпротивата на руснаците. Така сме синхронизирали основния си закон с европейските. Щото руския по него време е бил полуфеодален.
13:53 03.03.2026
38 нцъ
До коментар #27 от "......":тебе.ма първом шта гласят
13:55 03.03.2026
39 Не само 9-ти септември
До коментар #35 от "Тодор Живков":а и 7-ми ноември. че без Великата октомврийска социалистичеста революция видехте ли докъде стигнахме.
До демократична Европа, а можехме да си дремем по азиатски.
13:55 03.03.2026
40 Даа!
13:59 03.03.2026
41 Кой клати лодката?
14:08 03.03.2026