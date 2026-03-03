Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Точно сега ли е моментът да търсим кусури в националния проект и символи? Да клатим лодката, която е едва сглобена

3 Март, 2026 13:01 1 486 41

Тази година избрах да бъда кратък и директен за днешния ден

Снимка: Фейсбук
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
"А Иисус, като знаеше техните мисли, им каза: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си, няма да устои."

Матей 12:25

Тази година избрах да бъда кратък и директен за днешния ден. Светът гори и историята се връща брутално и бързо. Всичко става отново възможно на световната сцена, дори немислимото. В такива времена слабите, разединените, неуверените държави и народи винаги са били изяждани от силните или са затъвали в калта на собствената си инертност.

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Националните празници не са нещо свещено. Те не са някаква непроменима догма - за тези неща си имаме вяра. Те са нещо прагматично с конкретна функция, както е целият национален проект с всичките му символи, митове и пантеон - а именно това да ни обединява. Да ни държи сплотени и организирани, за да сме способни и гъвкави в бурните и опасни води на историята. Затова тази година се обръщам към онези, на които не им харесва точно днешната дата за национален празник, или на които им е вече все тая, или на които им е писнало от "патрЕотарство":

Замислете се малко и се огледайте какво става по света. Точно сега ли е моментът да си търсим кусури в националния проект и неговите символи? Да клатим лодката, и без това дървена, едва сглобена, на която сме се накачулили 6 млн души в един все по-бурен океан? Да се караме баш за най-основните ни символи, да разделяме нашия общ "дом против себе си", докато войни вече се водят през месец и то недалеч точно от нашите граници? Сега ли точно?

Стегнете се. Ако ви дразни нещо в контекста на празника - стиснете зъби. Ако ви мързи, "щото нали то всяка година..." - честитете поне на близките. Както и да се чувствате - най-малкото не всявайте раздор от желание всеки да е вечна контра. Помислете отговорно за ситуацията, в която се намираме като малък народ в слаба държава, и аджеба - отбележете си поне националния празник, ВЕДНЪЖ в годината, та да имаме поне едно останало нещо, което да ни обединява. Приключим ли и с тези, последни национални котви, този наш общ дом "няма да устои" на времената, които се задават.

А на всички останали, които нямат нужда от този текст - честит, национален празник!


  • 1 Последния Софиянец

    5 11 Отговор
    НАТО съобщи че след като участваме вече във войната ракети Пейтриът разположени в Турция ще пресрещат иранските ракети.

    Коментиран от #4

    13:02 03.03.2026

  • 2 БОЦ - ко

    9 5 Отговор
    Празника не е на всички,
    За многото е със кавички !!!

    13:03 03.03.2026

  • 3 Сталин

    20 6 Отговор
    Представете си какво ще бъде написано след време в учебниците по история на България,за така наречения демократичен период,децата ще научат че това е било период на упадък,икономически, социален,индустриален , повсеместна корупция и морална и нравствена деградация на населението,което е довело до смъртта на 3 000 000 българи,най големия геноцид в историята на България,представете си срама ,шока и ужаса у децата когато прочетат и научат че от Посолството са правили сглобки от Тикви, Прасета и Простокирчовци да управляват Държавата и също че техните родители са гласували за партии които са им обещавали евтини банани,защото за българина Банана е символ на "свободата" и " демокрацията .

    Коментиран от #8, #11

    13:04 03.03.2026

  • 5 евалата чалгопитеци

    3 4 Отговор
    Как е Новото Нормално? Хапвате ли ефтини депутатски кифтета?

    13:07 03.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Въпрос":

    Полковник О,донъл от НАТО каза да не се тревожим.Батарея Пейтриът в Турция ще пресреща ирански ракети към България.

    Коментиран от #21

    13:07 03.03.2026

  • 7 Ватенка

    15 2 Отговор
    Честит празник на всички българи!

    13:08 03.03.2026

  • 8 хе хе

    3 16 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Прехода към Демокрация в България започна на 1.1.2026 година с окончателната интеграция на България в Европейския съюз.

    Коментиран от #14, #17, #26

    13:09 03.03.2026

  • 9 Стснчев

    5 8 Отговор
    Герберасти с не българското име на българин ли се прави?

    13:10 03.03.2026

  • 10 Няма значение

    4 7 Отговор
    Ти пък кой, че да ни занимаваш дали си кратък или дълъг.

    13:11 03.03.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Дано има учебници по
    История НА България,
    а не само книжки с
    История ЗА България❗

    13:12 03.03.2026

  • 12 Ттт

    5 7 Отговор
    Така през 90-те викахме "точно сега ли е момента да държим сметка на комунистите и ДС", отложихме го и се пракнаха шкварекчовци под шкембето на войводата агент "Иван"

    13:13 03.03.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 4 Отговор
    Днес е свещен ден за всички истински българи.

    13:13 03.03.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "хе хе":

    На 01.01.2026.г. България окончателно ЗАГУБИ своята независимост❗
    За НЕуките някой си Ротшилд беше казал:
    " Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"
    Е, НЕнашите продажници му дадоха това ‼️

    13:15 03.03.2026

  • 15 Професори, академици създали БАН да ни о

    4 8 Отговор
    Докато съществува 3 март като национален празник, дотогава ще съществува разделение ОМРАЗА, варварство в България.
    Ама не останаха образовани хора тука ди ви го обяснят...

    Коментиран от #23

    13:17 03.03.2026

  • 16 Шкварка

    7 4 Отговор
    и ти си същата патерица като Слави Трифонов!

    13:17 03.03.2026

  • 18 Да си

    5 0 Отговор
    Пожелаем България по-скоро да възстанови държавността си в Четвърта и ако е дал Господ последна по ред независима българска държава.

    13:18 03.03.2026

  • 19 Българка

    6 3 Отговор
    Този винаги съм го харесвала в изказванията си.Нещо по-различно,добре сглобено ,истински национално.Няма повтарящи се клишета.

    13:19 03.03.2026

  • 22 Един

    5 0 Отговор
    ден ще имаме отново независимост, със собствено народно представителство, законно, национална парична единица и български институции. Този ден не е толкова далеч. Да живее България и българския народ.

    13:20 03.03.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Професори, академици създали БАН да ни о":

    И да решат 30 февруари да е национален празник - пак ще има разделение❗

    13:22 03.03.2026

  • 24 И Шкварек

    3 5 Отговор
    се ошквари.
    Никой не оспорва празника. Който иска да празнува. Демокрация, братчед.

    13:23 03.03.2026

  • 25 крестиана zaшкварек

    3 5 Отговор
    честит 8 март !

    Коментиран от #27

    13:26 03.03.2026

  • 26 АГАТ а Кристи

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "хе хе":

    Това , сегашното е ПСЕВДО ДЕМОКРАЦИЯ.
    Навсякъде се проведе ЛУСТРАЦИЯ.
    Само тук не се проведе, защото комунягите се преродиха плюс в БСП, а и в СДС. Когато комуниста Боко разполагаше с всички власти, защо не събори МОЧА и оня над Пловдив ??? Защо не гласуваха закон за ЛУСТРАЦИЯТА.?
    Дано и ти някога да разбереш ЗАЩО !!!

    13:27 03.03.2026

  • 28 Мъдро

    7 0 Отговор
    пожелание от Шкварек. Особено в тези смутни времена. Съюзи, обединения и чужди управления са до време. Те са временни политически лакърдии.
    Важното е да съхраним българския дух и стремежа си към независимост и национално обединение. Само така ще издържим и този път.
    И дано най-после си научим уроците и да се поучим от грешките, а не да ги замитаме под килима и да се оправдаваме, че нямало как по друг начин да действаме. В конституцията на новата ни държава трябва да турим железни принципи, които категорично да преграждат възможността на шепа предатели да отдават държавен суверенитет без изричното съгласие на българския народ.

    Коментиран от #29

    13:31 03.03.2026

  • 29 Какво трябва

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Мъдро":

    да издържим и този път...
    И кво му е на суверенитета ни?

    Коментиран от #30

    13:35 03.03.2026

  • 30 Законите

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Какво трябва":

    ни ги спускат от чужбина. Какъв суверенитет е това? Това означава, че де факто нямаме самостоятелна държавност.

    Коментиран от #31, #37

    13:38 03.03.2026

  • 32 Край

    2 0 Отговор
    Трети март обединява всички истински Българи. Такива като Александър ЮраданоФ, Иво ИнджеФ, ДайноФ, Паси и подобни са никои. Просто враждебните на българското телевии им дават трибуна да тровят народното самосъзнание.

    Коментиран от #34, #36

    13:40 03.03.2026

  • 33 Тодор Колев

    1 1 Отговор
    Най-първо трябва да постигнем съгласие накъде плува лодката! После, дали пише в бордовия дневник, че трябва да хвърляме калпаци на Трети март или на Девети септември или на шести септември или на някоя друга дата не толкова проблематично!

    13:41 03.03.2026

  • 34 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Край":

    Точно така товариш. И ще ти кажа защо! Защото истинските българи са само задунайците!

    13:43 03.03.2026

  • 35 Тодор Живков

    0 2 Отговор
    Кой го измисли тоя 3ти март бе! Истинският празник е 9ти септември! Шкварек...къв е тоя?

    Коментиран от #39

    13:46 03.03.2026

  • 36 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Край":

    Истинските българи са : коZтадин коZтадинов, Zuмен радеV, Zеогри Zергов, Zойко Zорисов.....

    13:50 03.03.2026

  • 37 Знайно е, че

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Законите":

    на Учредителното събрание, нашите деци са реципирали нашата Конституция от белгийската /френската/ такава. Въпреки съпротивата на руснаците. Така сме синхронизирали основния си закон с европейските. Щото руския по него време е бил полуфеодален.

    13:53 03.03.2026

  • 38 нцъ

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "......":

    тебе.ма първом шта гласят

    13:55 03.03.2026

  • 39 Не само 9-ти септември

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тодор Живков":

    а и 7-ми ноември. че без Великата октомврийска социалистичеста революция видехте ли докъде стигнахме.
    До демократична Европа, а можехме да си дремем по азиатски.

    13:55 03.03.2026

  • 40 Даа!

    2 0 Отговор
    Днес попаднах на българският филм " Под игото" .Чудесен избор на БНТ-2. си задавам един щекотлив въпрос: За нашето Родолюбие и памет.Филма е създаден през далечната 1952 година! От великолепна плеада актъори,актриси, режисура.Но защо,цели 74 години,не се намери един режисъор,един продуцент,след Големия Демократичен преход,един министър на културата,да отдели пари за нова версия на тази велика творба на Иван Вазов.Иначе се думкаме в гърдите ,какви велики българи сме. Виж ,да произвеждаме еднодневки с криминални сюжети,гарнирани задължително с голи цици и търкаляне в чаршафите,няма проблем.За черешки,торти,ергени и моми втора ръка, шеф готвачи( какъв шеф си бе черпак) ,пръскаме милиони всяка година.

    13:59 03.03.2026

  • 41 Кой клати лодката?

    0 0 Отговор
    По-полека че аз в момента клатя Атина Палада и последния софиянец.

    14:08 03.03.2026